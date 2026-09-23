Захарова назвала призывы к срыву выборов попыткой уничтожить демократию

Захарова: Призывы к срыву выборов направлены на уничтожение сути демократии

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, электоральные процедуры являются частью демократии, демократического и политического процесса в стране.

«Если мы слышим призывы к срыву голосования с использованием самих механизмов голосования, мы должны дать этому четкую квалификацию… Это не протестное голосование – это уничтожение у людей понимания, для чего нужно голосовать», – заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что голосование основано на свободном волеизъявлении граждан и отражает их реальные политические предпочтения. Навязываемые деструктивные сценарии, по ее словам, направлены исключительно на дискредитацию института выборов в целом.

Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании проходили в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о полном провале попыток противника сорвать выборы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян.