Пентагон зафиксировал увеличение числа погибших в операции против Ирана

Число погибших в операции против Ирана военных США выросло до 19 человек

Tекст: Мария Иванова

Количество погибших американских военных в результате конфликта США с Ираном возросло с 18 до 19 человек, следует из базы данных Пентагона, передает ТАСС.

Военное ведомство не стало уточнять личность погибшего. По информации газеты «The Washington Post», речь идет о женщине-офицере, которая умерла на борту военного самолета во время полета на Ближний Восток. Издание подчеркивает, что смерть не связана напрямую с боевыми действиями.

Газета ранее отмечала, что реальное число погибших американских военнослужащих превышает официальные данные и составляет как минимум 22 человека.

Соединенные Штаты и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары. Впоследствии администрация США перешла к политике экономического давления на Тегеран с помощью санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американское военное ведомство сообщило о дефиците боеприпасов из-за операции против Ирана.

Весной потери Вооруженных сил США продолжили расти даже после формального завершения боевых действий.

В апреле Пентагон рассказал о 365 пострадавших американских военнослужащих.