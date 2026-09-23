МИД: Выборы нового генсека ООН стали главной темой в кулуарах Генассамблеи

В МИД назвали выбор нового генсека ООН ключевой темой Генассамблеи

Tекст: Мария Иванова

Формальных мероприятий, включая очередной раунд индикативных голосований в Совете Безопасности ООН, на текущей неделе не предусмотрено, передает ТАСС.

По словам российского дипломата, неформальные обсуждения назначения кандидатов на пост генерального секретаря неизбежно состоятся в коридорах штаб-квартиры всемирной организации. Логвинов также не исключил встречи с возможными претендентами в рамках предстоящих мероприятий.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что по итогам трех прошедших раундов голосований в Совбезе ООН пока невозможно определить наиболее подходящего кандидата на эту должность из восьми выдвинутых претендентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН официально запустили процедуру выборов нового генерального секретаря.

Год назад в МИД России объяснили причины начала этого процесса. В октябре прошлого года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о намерении российской стороны инициировать выбор главы всемирной организации.