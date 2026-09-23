«Вектор» сообщил о разработке препаратов для экстренной профилактики ВИЧ

Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.



Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.