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    23 сентября 2026, 08:08 • Новости дня

    «Вектор» сообщил о разработке препаратов для экстренной профилактики ВИЧ

    «Вектор» заявил о разработке мРНК-препаратов против ВИЧ и энцефалита

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» разрабатывает мРНК-препараты для экстренной профилактики клещевого энцефалита, вируса иммунодефицита человека и вируса Западного Нила, сообщила завлабораторией рекомбинантных вакцин центра Лариса Карпенко.

    На форуме OpenBio Карпенко рассказала, что в центре создаются экспериментальные мРНК-препараты, кодирующие антитела для профилактики этих заболеваний. Кроме того, ведется работа над мРНК-вакцинами против сезонного и птичьего гриппа, COVID-19, оспы обезьян, ВИЧ/СПИД и клещевого энцефалита, передает РИА «Новости».

    Совместно с Томским национальным исследовательским медицинским центром «Вектор» разрабатывает терапевтические препараты для белок-заместительной терапии, лечения муковисцидоза и персонализированную мРНК-онковакцину на основе неоантигенов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду центр «Вектор» анонсировал начало доклинических испытаний мРНК-вакцины от гриппа.

    Во вторник ученые сравнили распространение оспы обезьян с эпидемией ВИЧ.

    В 2024 году российские специалисты начали конструировать вакцину от вируса иммунодефицита.

    21 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

    Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Прием кальция и витамина D отдельно или в сочетании практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи, проанализировавшие данные 69 рандомизированных испытаний с участием более 153 тыс. взрослых.

    Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

    В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

    Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

    Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

    Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

    Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

    При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

    В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.

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    22 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах

    В Росатоме изготовили насосы для уникального исследовательского реактора МБИР

    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах
    @ пресс-служба "Росатом Машиностроение"

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), монтаж которого завершится до конца текущего года, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома.

    Машиностроители госкорпорации «Росатом» создали главные циркуляционные насосы первого контура для нового реактора, передает ТАСС. Оборудование изготовили на базе «Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова». Поставка этих агрегатов на площадку НИИАР в Димитровграде стала важнейшим этапом подготовки установки к физическому пуску.

    Монтаж насосов планируют завершить до конца текущего года. Они станут «сердцем» установки, обеспечивая циркуляцию натриевого теплоносителя через активную зону. Специалистам пришлось адаптировать проверенные решения от реакторов БОР-60, БН-600 и БН-800, чтобы насосы выдерживали экстремальные температуры и агрессивную среду при полной герметичности.

    «Успешные испытания подтвердили, что нам удалось соблюсти все требования и обеспечить необходимый уровень надежности и безопасности. Это важный шаг для реакторной установки МБИР – она должна стать главной экспериментальной площадкой для технологий атомной энергетики IV поколения, и надежное оборудование – основа ее успешной работы», – заявил главный конструктор центробежных машин и арматуры «ОКБМ Африкантов» Сергей Бабушкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вьетнам присоединился к проекту создания российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах.

    До этого делегация Росатома обсудила с китайскими коллегами возможность проведения научных экспериментов на этой установке. Ранее специалисты госкорпорации завершили загрузку ядерного топлива на первом энергоблоке бангладешской атомной станции.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ

    ФРП: Первая отечественная вакцина от ВПЧ поступит в медучреждения в сентябре

    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медицинские учреждения страны получат стартовую партию инновационного отечественного препарата «Цегардекс» для профилактики онкологических заболеваний до конца текущего месяца, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

    В конце сентября ожидается отгрузка 30 тыс. доз нового препарата, передает РИА «Новости». «Компания Nanolek вывела на рынок первую российскую вакцину против вируса папилломы человека «Цегардекс», – подчеркнули представители ФРП. До конца текущего года объемы выпуска планируется увеличить до 600 тыс. доз.

    Производство полного цикла запустили в Кировской области в конце 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн предоставило государство. К 2027 году мощности предприятия превысят 3 млн доз ежегодно.

    Препарат предназначен для пациентов от девяти до 45 лет и помогает предотвратить развитие рака шейки матки. Заявки на поставку уже направили несколько регионов России, а также крупные частные клиники. В первой половине 2026 года документы направили для регистрации в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

    В конце прошлого года в Кировской области открылось первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу.

    Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о планах включить этот препарат в национальный календарь прививок с 2027 года.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о полном переходе национального календаря прививок на отечественные препараты.

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    21 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Минобрнауки: Ученые СФУ нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны
    @ Luca Bruno/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследовательская группа из Сибирского федерального университета (СФУ) и Омского государственного педагогического университета разработала уникальный метод ранней диагностики рака молочной железы на основе биолюминесцентного анализа слюны и технологий машинного обучения, сообщило Минобрнауки.

    Технология основана на биолюминесцентном анализе слюны с использованием люциферазы – фермента, запускающего свечение. Ученые оценивают, как добавление слюны влияет на интенсивность света, сообщается на сайте ведомства.

    «Мы взяли образцы слюны у представителей трех групп: в первой были пациенты, страдающие злокачественными заболеваниями молочной железы, во второй – имеющие доброкачественные новообразования, и была контрольная группа пациентов без патологий молочных желез. Биолюминесцентное тестирование дает возможность измерить несколько кинетических параметров, таких как максимальное свечение, скорость выхода на максимум и другие. В работе мы показали, какие параметры эффективней использовать для диагностики рака молочной железы», – рассказала магистрант Полина Мартыщук.

    С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи проверили значимость выделенных параметров. По словам старшего научного сотрудника Галины Жуковой, новые показатели оказались показательными и в будущем могут применяться в экспресс-тестах. В отличие от традиционных методов, оценивающих биохимический состав, новый подход предлагает комбинацию кинетических параметров свечения и машинного обучения для более быстрого и достоверного выявления патологий. В дальнейшем метод протестируют на более крупной выборке.

    Ранее в России успешно завершились доклинические испытания клеточного препарата против резистентных форм рака молочной железы.

    Позже отечественные специалисты выделили новый вариант вируса для лечения этого заболевания.

    Летом текущего года врачи впервые применили искусственный интеллект для выявления онкологии шейки матки.

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    21 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Минздрав: Женщины болеют раком чаще мужчин

    Tекст: Вера Басилая

    В России уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин превысил аналогичный показатель у мужчин, достигнув почти 498 случаев на 100 тыс. человек, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    Каприн сообщил об увеличении числа онкологических заболеваний в стране, передает ТАСС. В 2025 году показатели составили 493,85 случая на 100 тыс. населения. «Если в 2021 году грубый показатель заболеваемости составлял 397,91 случая на 100 тыс. населения, то в 2024 году – уже 478,11, а этот же показатель за 2025 год – 493,85. При этом у женщин он несколько выше: 497,76 против 489,35 у мужчин», – сказал он.

    Чаще всего у россиян диагностируют опухоли кожи (за исключением меланомы). Затем следуют рак молочной железы, предстательной железы, злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого и ободочной кишки.

    Структура заболеваемости у мужчин и женщин различается. У мужчин лидирует рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы. При этом перечень может меняться в зависимости от возраста населения, факторов риска, образа жизни и возможностей диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России большинство новых случаев рака приходится на женщин.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал рост риска развития онкологии в ближайшие 25 лет.

    Количество выживающих в течение года после постановки диагноза россиян увеличилось на 25%.

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    22 сентября 2026, 07:35 • Новости дня
    Гидрограф Леонов предсказал появление новых островов в российской Арктике
    Гидрограф Леонов предсказал появление новых островов в российской Арктике
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальное потепление и таяние ледников приведут к скорому появлению неизвестных территорий в акватории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, заявил доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала Макарова» Андрей Леонов.

    «Два архипелага, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим, – это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Можно говорить, что именно там мы ждем «рождения» новых островов. Однако природа не позволяет сделать стопроцентный прогноз», – заявил гидрограф РИА «Новости».

    Леонов пояснил, что иногда новые географические объекты оказываются временными. Например, остров Месяцева изначально считался мысом, затем стал островом, но в 2024 году полностью исчез, оказавшись ледовым образованием.

    Бывают и обратные ситуации, когда между появившимся участком суши и материком намывается песчаная коса.

    Подобные природные иллюзии десятилетиями сохраняются на географических картах. Остров Литтрова после Великой Отечественной войны ошибочно картографировали как полуостров из-за скопления льдов, и эту неточность ученым пришлось исправлять более полувека.

    Напомним, в архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева.

    Участники экспедиции Русского географического общества провели детальную съемку тающего ледника Кропоткина.

    Также российские исследователи обнаружили в Арктике новое теплое поверхностное течение.

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    21 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Жительница Подмосковья стала матерью в 17-й раз

    Минздрав: Врачи Красногорского роддома приняли 17-е роды у пациентки из Дедовска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье врачи помогли женщине благополучно перенести 17-е по счету роды, на свет появился здоровый крупный мальчик, сообщили в Минздраве Московской области.

    Многодетная мать из Дедовска благополучно родила мальчика весом более четырех килограммов, сообщается на сайте ведомства. Врачи Красногорского родильного дома оказали всю необходимую помощь пациентке, для которой это стали уже 17-е роды.

    «В Красногорский родильный дом из Дедовска поступила женщина с развитием родовой деятельности. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом четыре килограмма 560 грамм и ростом 56 сантиметров», – рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В ведомстве уточнили, что в этом медучреждении женщина рожает во второй раз.

    Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо, они уже выписаны домой. Теперь в большой семье воспитываются 12 девочек и пять мальчиков. Возраст детей варьируется от 22 лет до двух лет и восьми месяцев.

    В июле пациентка столичной больницы произвела на свет 16-го ребенка.

    Месяцем позже врачи московского роддома приняли 15-е роды у 41-летней женщины.

    Весной спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об увеличении числа многодетных семей в России на 10%.

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    21 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Ученые в КНР создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию

    SCMP: Первую в мире подводную солнечную электростанцию создали и испытали в КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследователи из Китая успешно запустили первую в мире подводную солнечную электростанцию на основе перовскита на глубине десять метров, пишет South China Morning Post (SCMP).

    Специалисты из Юньнаньского университета успешно протестировали уникальную установку в водах Южно-Китайского моря, передает РИА «Новости». Погруженная на глубину десять метров система смогла зарядить аккумуляторы и обеспечить энергией светодиодную панель.

    «Китайские ученые построили и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, успешно запустив фотоэлектрическую систему на основе перовскита на глубине 10 метров в открытом море», – говорится в публикации гонконгской газеты South China Morning Post.

    Исследователи выбрали перовскитные солнечные панели из-за их высокой эффективности при слабом освещении. На глубину десять метров проникает лишь 10% солнечного света, однако этого оказалось достаточно для работы установки.

    Сотрудник Юньнаньского университета Чжан Вэньхуа подчеркнул, что это первое функциональное тестирование подобных систем в реальных условиях. Эксперимент доказал принципиальную возможность получения солнечной энергии под водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года вблизи Шанхая запустили первый в мире подводный дата-центр на ветровой энергии.

    В январе китайские ученые разработали ультратонкую гибкую солнечную батарею из кристаллического кремния и перовскита.

    В прошлом году инженеры из Фуданьского университета создали экологичную солнечную панель на основе олова с рекордной эффективностью.

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    21 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава ВОЗ предупредил о неготовности мира к новым пандемиям

    Глава ВОЗ Гебрейесус: Мир не готов к новым пандемиям

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о недостаточной готовности мира к пандемиям.

    Гебрейесус призвал мировых лидеров договориться о конкретных действиях для подготовки к глобальным угрозам, передает РИА «Новости». «Политическая декларация ясно говорит о том, что мир остается недостаточно готовым к этому», – сказал глава организации в видеообращении. Он напомнил о предстоящей встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    По словам руководителя ВОЗ, для решения проблемы требуются конкретные и срочные шаги. Это подразумевает укрепление потенциала на местном и национальном уровнях через усиление эпидемиологического контроля и систем раннего предупреждения.

    Гебрейесус также подчеркнул необходимость завершения работы над приложением о доступе к патогенам в рамках Пандемического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года эксперты ВОЗ предупредили человечество о риске новой разрушительной пандемии.

    В прошлом году страны организации завершили многолетние переговоры по специальному соглашению.

    Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал появление очередной глобальной инфекции эпидемиологической определенностью.

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    21 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Sky News: Британия столкнулась с острой нехваткой донорских органов

    Британская служба здравоохранения сообщила о дефиците донорских органов

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная служба здравоохранения Британии приступила к разработке плана экстренного реагирования из-за острого дефицита органов для трансплантации.

    Медицинские руководители предупредили о резком снижении числа доступных для пересадки органов, в которых срочно нуждаются 8,7 тыс. пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    За период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года показатель посмертного донорства сократился на 9%. Кроме того, родственники доноров стали реже давать согласие на изъятие органов: доля положительных решений снизилась с 67% в 2021 году до 57% в 2025 году.

    Представители Национальной службы здравоохранения Британии назвали нынешний дефицит одним из самых сложных периодов для трансплантологии за последнее десятилетие. Для решения проблемы ведомство запускает план экстренного реагирования, однако его подробности пока не раскрываются.

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    22 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Минздрав утвердил новые правила лечения шизофрении у взрослых

    Tекст: Денис Тельманов

    Минздрав России обновил стандарт помощи взрослым пациентам с шизофренией, добавив современные препараты, клинико-психологические тренинги и методы очищения крови.

    Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт диагностики и лечения шизофрении у взрослых пациентов, передает РИА «Новости». Документ включает расширенный список лабораторных исследований и новые терапевтические методы.

    В обновленный перечень вошли обязательный диспансерный прием и дополнительные анализы. Среди них – исследование уровня холестерина, С-реактивного белка, а также тестирование на антитела к гепатитам В и С, ВИЧ и возбудителю сифилиса.

    Значительно расширен спектр немедикаментозных методов помощи. Врачи смогут применять клинико-психологический тренинг, плазмаферез и гемосорбцию для очищения крови от токсинов. При этом групповая психообразовательная работа с родственниками была исключена из стандарта.

    Список одобренных медикаментов пополнился препаратами плазмы крови, кровезаменителями и солевыми растворами. В качестве терапии нервной системы добавлены антипсихотические средства «Тиаприд» и «Брекспипразол», а также препарат «Тетрабеназин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав подготовил проект приказа об изменении стандарта медицинской помощи при шизофрении.

    В начале сентября в России вступили в силу обновленные правила оказания психиатрической помощи.

    Ранее Министерство обороны запретило принимать на контрактную службу граждан с данным диагнозом.

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    21 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Китайские ученые испытали первую подводную солнечную электростанцию

    В Китае успешно испытали первую подводную солнечную электростанцию

    Tекст: Мария Иванова

    Ученый Вэньхуа Чжан из Юньнаньского университета вместе с командой специалистов создал и успешно испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию на глубине десяти метров.

    Установка работает на основе фотоэлектрической системы из галогенидов свинца с перовскитной структурой. Погруженная в воду система успешно заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель, доказав возможность получения энергии в толще океана, передает ТАСС со ссылкой на газету «Саут Чайна Морнинг Пост».

    Вэньхуа Чжан уточнил, что предыдущие разработки подводных батарей функционировали на глубинах не более двух метров, что не отвечало реальным условиям эксплуатации. В новой работе работоспособность элементов впервые подтвердили на десятиметровой глубине.

    Разработчики технологии ожидают применения подводной станции в датчиках, детекторах, камерах и системах связи. Установка сможет выступать надежным источником питания для различных подводных роботов и аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайские ученые изобрели ультратонкую солнечную батарею толщиной с бумажный лист.

    В прошлом году инженеры из Китая создали рекордно эффективную солнечную батарею на основе олова.

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    21 сентября 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав предложил каждые пять лет обследовать работающих с оружием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения разработало проект приказа об обязательном регулярном психиатрическом и медицинском освидетельствовании граждан, чья профессиональная деятельность связана с оборотом вооружений.

    Инициатива министерства предусматривает прохождение комплексного медосмотра один раз в пять лет, передает РИА «Новости». В настоящее время подобные проверки проводятся только единожды при официальном трудоустройстве.

    Новые правила затронут специалистов, которые занимаются производством, испытаниями, ремонтом и утилизацией вооружений. Также строгие медицинские требования коснутся работников сферы продаж, учета и хранения арсеналов.

    «Предложения Минздрава России направлены на своевременное выявление психических расстройств и призваны обеспечить безопасность граждан», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

    Напомним, для продления разрешения на оружие граждане предоставляют медицинские заключения раз в пять лет.

    Весной Министерство здравоохранения подготовило обновленный список противопоказаний для работы частным охранником.

    Летом ведомство утвердило новые протоколы терапии психических заболеваний.

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    22 сентября 2026, 07:45 • Новости дня
    Останки гигантского носорога впервые нашли в Западной Сибири

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Западной Сибири впервые найден не отдельный фрагмент, а множество остатков позвоночника древнего носорога – эласмотерия. Частичный скелет животного размером с индийского слона передан в фонды музея Томского госуниверситета (ТГУ), сообщили в пресс-службе вуза.

    Уникальные остатки эласмотерия передали в фонды палеонтологического музея Томского госуниверситета, сообщает ТАСС. Передача редчайшего экспоната состоялась 22 сентября и была приурочена ко Всемирному дню носорога.

    «Палеонтологический музей ТГУ, отмечающий в этом году свое столетие, пополнился по-настоящему уникальным экспонатом», – заявили в пресс-службе вуза. Представители университета добавили, что это первый случай обнаружения такого количества элементов скелета в регионе.

    Останки залегали на площади около четырех квадратных метров. Заведующий кафедрой палеонтологии ТГУ Андрей Шпанский уточнил, что среди находок есть массивный коренной зуб, позвонки, ребра и целые кости ног. Ранее на этих территориях ученые находили лишь единичные фрагменты.

    Рядом с эласмотерием обнаружили зуб шерстистого носорога и кости древней лошади. Анализ показал, что взрослая особь возрастом около 20 лет погибла примерно 350 тыс. лет назад. Отсутствие следов хищников указывает на быстрое захоронение животного во время весеннего паводка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе текущего года местный житель наткнулся на череп древнего шерстистого носорога в Оренбургской области.

    Незадолго до этого рабочие раскопали уникальное захоронение костей мамонтов и носорогов в Туве.

    В прошлом году на территории Северо-Казахстанской области исследователи обнаружили верхнюю челюсть мамонта эпохи палеолита.

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    22 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета

    Эндокринолог Галина объяснила частые осенние простуды проблемами с кишечником

    Tекст: Вера Басилая

    Интегративный врач-эндокринолог Кристина Галина назвала здоровье желудочно-кишечного тракта основой крепкого иммунитета и защитой от частых осенних простуд.

    «Иммунная система не работает по сезонному принципу, и одно из главных направлений, на которое стоит обратить внимание, – здоровье желудочно-кишечного тракта», – рассказала врач Кристина Галина, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, в стенках кишечника находится множество иммунных клеток, поэтому состояние микробиоты напрямую определяет местные защитные функции организма.

    Медик подчеркнула, что хронические проблемы с пищеварением часто вызывают воспаления и ухудшают общее самочувствие. Тревожными сигналами служат постоянная тошнота, изжога, вздутие, тяжесть после еды и нарушения стула. Специалист предостерегла от простого подавления симптомов, посоветовав пройти полноценное обследование для выявления истинных причин недомоганий.

    Значительное влияние на здоровье оказывает и хронический стресс, постоянно взаимодействующий с кишечником. Длительное нервное напряжение меняет моторику ЖКТ, пищевое поведение и состав бактерий. Для укрепления защиты организма врач рекомендовала не только лечить пищеварение, но и снижать уровень стресса.

    Основой крепкого здоровья остается правильное питание, богатое овощами, зеленью, ягодами, бобовыми и орехами. Клетчатка из этих продуктов питает полезные бактерии. Полезны и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, хотя при обострениях болезней ЖКТ они подходят не всем. Готовиться к сезону простуд нужно в течение всего года, соблюдая режим сна и физической активности.

    Академик Геннадий Онищенко предрек рост простудных заболеваний в сентябре.

    Врач Юлия Кондальская назвала хронический стресс частой причиной быстрой утомляемости.

    Диетолог Елена Игнатикова посоветовала употреблять пищевые волокна для улучшения состава кишечной микрофлоры.

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