Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

Компания «Фаст фуд Маркет», ранее развивавшая рестораны Rostic’s по франшизе, намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, передает ТАСС.
«Основанием для обращения является наличие признаков банкротства», – отмечается в официальном сообщении.
Заявление будет подано по истечении 15 календарных дней с даты публикации уведомления, которая состоялась 16 сентября.
В списке кредиторов компании значатся Сбербанк, ИФНС России №26 по Москве, а также структуры ФПК «Гарант-инвест» и другие организации. Размер задолженности в опубликованном уведомлении не раскрывается.
«Фаст фуд маркет», вероятно, столкнулся с финансовыми проблемами, так как в 2026 году получил 25 исков от контрагентов на общую сумму 22,8 млн руб., приводит «Коммерсант» данные из СПАРК.
«Для сравнения: за весь 2025 год исковая нагрузка не превысила 5,3 млн руб. По данным сервиса «Прозрачный бизнес», сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам компании на 1 августа 2026 года составила 176,2 млн руб.», – отметила газета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Rostic’s опровергли слухи о массовом закрытии точек в Москве. Весной сообщалось, что в России резко ускорилось закрытие ресторанов и баров.