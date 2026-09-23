Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

В дневное время воздух прогреется от плюс 17 до плюс 19 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В ночь на 24 сентября температура может снизиться до плюс 13 градусов.

Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, направления – юго-восточное и восточное. Атмосферное давление будет порядка 751 мм ртутного столба.

В Московской области 23 сентября воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22 градусов.

На среду в Москве прогнозировался плотный туман и сильное снижение видимости на дорогах.