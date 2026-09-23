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    23 сентября 2026, 06:19 • Новости дня

    Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице в среду ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневное время воздух прогреется от плюс 17 до плюс 19 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на 24 сентября температура может снизиться до плюс 13 градусов.

    Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, направления – юго-восточное и восточное. Атмосферное давление будет порядка 751 мм ртутного столба.

    В Московской области 23 сентября воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22 градусов.

    На среду в Москве прогнозировался плотный туман и сильное снижение видимости на дорогах.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    20 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Собянин назвал атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов
    Собянин назвал атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабная атака беспилотников планировалась для срыва избирательного процесса, однако эти планы не увенчались успехом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попытки сорвать выборы с помощью массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом он написал в Max.

    «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил градоначальник. При этом он подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленной цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированной атаки силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. вражеских беспилотников.

    К утру воскресенья число уничтоженных на подлете к столице аппаратов выросло до 76 штук.

    В июле текущего года военные нейтрализовали свыше 200 запущенных в сторону Московского региона дронов.

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    20 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам

    Электронное голосование в столице успешно отразило серию масштабных кибернетических атак

    Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подтвердил успешное отражение массированных хакерских нападений на систему дистанционного волеизъявления избирателей.

    Платформа дистанционного участия в выборах продолжает фиксировать серьезные угрозы информационной безопасности, передает ТАСС. Специалистам удается эффективно блокировать все попытки вмешательства в процесс.

    «Система электронного голосования подвергается атакам», – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он подчеркнул, что защитные механизмы работают в штатном режиме.

    Специалисты центра мониторинга получают лишь единичные сообщения от жителей столицы о возникающих технических сложностях. В целом процесс волеизъявления граждан проходит без критических сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о непрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования. Профильные технические специалисты успешно пресекают все попытки хакерского вмешательства. Количество обращений от граждан по поводу сбоев остается минимальным.

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    20 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Водитель «Газели» протаранил очередь из машин перед заправкой на МКАД

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве водитель «Газели» протаранил автомобили, ожидавшие своей очереди на заправочную станцию, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в департаменте транспорта города.

    Авария произошла на внешней стороне 103-го километра МКАД, говорится в сообщении департамента в Max.

    «По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», двигавшийся по обочине, где проезд запрещен, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС», – уточнили в ведомстве.

    Из-за происшествия на магистрали образовался затор длиной 1,6 км. Движение транспорта затруднено, так как свободными остаются лишь две полосы из пяти. На месте аварии работают оперативные службы, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

    Ранее в подмосковном городе Домодедово произошло ДТП с участием трех автомобилей, погибли три человека.

    Месяцем ранее под Коломной грузовик «Газель» столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

    В июле на Нижегородской улице в Москве в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 25 человек.

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    21 сентября 2026, 13:31 • Новости дня
    В Москве открыли памятник Юрию Лужкову

    Памятник бывшему мэру Москвы Лужкову открыли в Большом Сухаревском переулке

    В Москве открыли памятник Юрию Лужкову
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    В Большом Сухаревском переулке в Москве состоялось торжественное открытие памятника бывшему мэру столицы Юрию Лужкову в день его 90-летия.

    В церемонии открытия приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вдова экс-мэра Елена Батурина и автор монумента скульптор Салават Щербаков, передает ТАСС.

    Батурина отметила, что памятник задумывался как «добрый, московский и без пафоса», что отражает характер самого Лужкова.

    Бронзовая фигура Лужкова изображена с протянутой рукой. Щербаков рассказал, что монумент выполнен из бронзы и гранита: из бронзы отлита фигура, надпись и карта Москвы, а гранит использован для амфитеатра, где люди смогут отдыхать.

    Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Скончался в декабре 2019 года на 84-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной стало известно о планах установить в Москве памятник Юрию Лужкову к его 90-летию.

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    21 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Волк: Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста после погони по тоннелям метро на протяжении шести километров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске и пытавшегося скрыться в тоннеле столичной подземки, рассказала Волк. Беглец преодолел шесть километров и миновал четыре станции.

    «На станции метро «Печатники» сотрудник полиции обратил внимание на пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Увидев полицейского, мужчина внезапно спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле. Его преследование продолжалось более полутора часов», – сообщила представитель МВД в Max.

    Стражам порядка пришлось пройти от станции «Печатники» до «Марьино». Из-за инцидента поезда на участке следовали с увеличенными интервалами.

    Задержанным оказался житель Пензенской области, ранее судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера. Сейчас он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Фигуранта передадут инициатору розыска.

    В понедельник полиция возбудила уголовное дело против напавшего на пассажирку метро мужчины.

    В июле правоохранители задержали перепрыгнувшего через пути на станции «Партизанская» юношу.

    Весной суд арестовал на десять суток спрыгнувшего на крышу поезда нарушителя.

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    21 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Устроивший массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управлявший коммерческим фургоном мужчина спровоцировал столкновение восьми автомобилей на Московской кольцевой автодороге, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Трагедия унесла жизни двух человек, еще один участник движения получил травмы, передает РИА «Новости». Накануне грузовик марки Sollers двигался по обочине и протаранил машины, ожидавшие очереди на заправку на 104-м километре кольцевой магистрали.

    Столичная прокуратура взяла расследование инцидента под строгий контроль. «Установлено, что водитель 1990 года рождения, управлявший автомобилем «Соллерс» и совершивший столкновение, в момент ДТП находился в состоянии опьянения», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Виновнику грозит уголовная ответственность. Правоохранительные органы готовят обвинение за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности.

    Накануне на 104-м километре Московской кольцевой автодороги произошло столкновение восьми автомобилей.

    Двигавшийся по обочине водитель грузовика протаранил стоявшие в очереди на заправку машины.

    Несколькими днями ранее суд в Уфе приговорил виновника другого массового ДТП с участием грузовика к девяти годам колонии.

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    21 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Пассажир московского метро напал на девушку и плюнул в поезд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском метрополитене правоохранители задержали мужчину, который толкнул девушку на платформе станции «Театральная» и плюнул вслед уезжающему поезду, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Полиция Москвы задержала мужчину, который напал на пассажирку на станции «Театральная», пояснила Волк в Max.

    В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о побоях, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    «Девушка вместе с подругами ожидала прибытия электропоезда, когда к ним подошли двое неизвестных мужчин. В ходе возникшего конфликта один из них толкнул потерпевшую. Она упала, подняться ей помогли окружающие пассажиры», – раскрыла подробности представитель ведомства.

    После падения девушки сели в прибывший состав и уехали. На опубликованных МВД кадрах видно, как подозреваемый толкает одну из пассажирок, а затем плюет в форточку уезжающего поезда.

    Сам задержанный на видео утверждает, что никого не бил и не нападал на девушек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле конфликт на станции метро «Павелецкая» закончился тяжелым ножевым ранением пассажира.

    Месяцем ранее правоохранители задержали снимавшего провокационные видео в столичной подземке иностранца.

    В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело на сломавшего нос попутчице мужчину.

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    21 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Задержан устроивший смертельное ДТП на МКАД водитель грузовика

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранители взяли под стражу мужчину, управлявшего грузовиком, который спровоцировал массовую аварию с участием восьми автомобилей на МКАД, сообщили в прокуратуре столицы.

    Правоохранительные органы задержали виновника массовой аварии на 104-м километре Московской кольцевой автодороги, передает РИА «Новости». Двигаясь по обочине, водитель большегруза протаранил автомобили, ожидавшие очереди на автозаправочную станцию.

    «В районе 104-го км МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств... Задержан подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В результате происшествия несовместимые с жизнью травмы получили мужчина и женщина. Кроме того, один человек пострадал, всем нуждающимся оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне водитель «Газели» протаранил очередь из автомобилей перед заправочной станцией на МКАД.

    В результате масштабного столкновения восьми машин изначально погиб один человек.

    Позже столичная Госавтоинспекция сообщила об увеличении числа жертв аварии до двух.

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    22 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Суд арестовал гражданина Чехии за пикет у Мавзолея Ленина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы арестовал на 13 суток гражданина Чехии Михаила Пламенека за неповиновение полиции после пикета у Мавзолея Ленина.

    «Тверской районный суд города Москвы 22 сентября 2026 года рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Чешской Республики Пламенека Михаила», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

    Суд признал мужчину виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 40 тыс. рублей. Кроме того, за нарушение порядка проведения пикета ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

    Днем 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею Ленина с плакатом на английском языке. Поскольку акция проходила на территории, прилегающей к резиденции президента России, где публичные мероприятия запрещены, иностранца задержали. При этом он отказался проследовать в отдел полиции и оказал сопротивление правоохранителям.

    В июле суд арестовал москвича на пять суток за выгул козы около Мавзолея Ленина.

    После этого инцидента юрист Иван Соловьев призвал ужесточить правила посещения Красной площади.

    Весной суд наказал студента десятью сутками ареста за бросок мокасина в саркофаг.

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    20 сентября 2026, 17:25 • Новости дня
    Движение на МКАД восстановили после аварии у АЗС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Транспортный поток на 103-м километре Московской кольцевой автодороги нормализовался после массовой аварии с участием грузового автомобиля и машин на АЗС, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    Проезд на внешней стороне 103-го километра Московской кольцевой автодороги полностью нормализовался, указали в департаменте, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель «Газели» протаранил ожидавшие очереди на заправку автомобили.

    В другой аварии на 104-м километре автодороги погиб один человек.

    Летом в ДТП с припаркованным большегрузом на МКАД пострадали трое граждан.

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    21 сентября 2026, 02:24 • Новости дня
    Бывший франчайзи сети Rostic’s решил подать заявление о банкротстве

    Бывший франчайзи сети Rostic’s решил заявить о банкротстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший франчайзи сети ресторанов Rostic’s инициирует процедуру собственного банкротства из-за наличия соответствующих финансовых признаков, о чем указано в карточке на портале «Федресурс».

    Компания «Фаст фуд Маркет», ранее развивавшая рестораны Rostic’s по франшизе, намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, передает ТАСС.

    «Основанием для обращения является наличие признаков банкротства», – отмечается в официальном сообщении.

    Заявление будет подано по истечении 15 календарных дней с даты публикации уведомления, которая состоялась 16 сентября.

    В списке кредиторов компании значатся Сбербанк, ИФНС России №26 по Москве, а также структуры ФПК «Гарант-инвест» и другие организации. Размер задолженности в опубликованном уведомлении не раскрывается.

    «Фаст фуд маркет», вероятно, столкнулся с финансовыми проблемами, так как в 2026 году получил 25 исков от контрагентов на общую сумму 22,8 млн руб., приводит «Коммерсант» данные из СПАРК.

    «Для сравнения: за весь 2025 год исковая нагрузка не превысила 5,3 млн руб. По данным сервиса «Прозрачный бизнес», сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам компании на 1 августа 2026 года составила 176,2 млн руб.», – отметила газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Rostic’s опровергли слухи о массовом закрытии точек в Москве. Весной сообщалось, что в России резко ускорилось закрытие ресторанов и баров.


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