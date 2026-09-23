FT: Белый дом поддержал инвестора из США Боэли в покупке активов «Лукойла»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Миллиардер Боэли смог получить поддержку правительства США и влиятельных лиц из Персидского залива, связанных с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы выкупить активы «Лукойла», сообщили собеседники Financial Times, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вот уже несколько месяцев он пытается заполучить права на активы нефтяной компании.

В консорциум миллиардера, по данным издания, также включены представители агентства по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян и несколько представителей семьи миллиардеров аль-Хайят из Катара.

Пока сделка не получила окончательного одобрения.

Ранее минфин США дал разрешение на проведение операций по продаже международных активов российской нефтяной компании Lukoil International GmbH.

До этого «Лукойл» заявлял о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH.