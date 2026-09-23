Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая в Нью-Йорке, Макрон выразил недовольство текущей обстановкой, передает ТАСС.

«Некоторые хвастаются мнимым миром, но этот мир ни на секунду не открыл гуманитарные коридоры. Должны ли мы пассивно наблюдать за этим позорным для всех нас спектаклем? Ни в коем случае», – подчеркнул он.

Особое внимание глава государства обратил на ситуацию на Западном берегу реки Иордан. Там продолжается возведение израильских поселений.

По мнению политика, это ежедневно мешает реализации права палестинского народа на существование. Париж безоговорочно признает право Израиля на безопасность. Однако расчет на нарушение суверенитета соседних государств ради собственной защиты является роковой ошибкой. Подобная стратегия в конечном итоге разрушает перспективы мирного будущего в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны осудили планы Израиля по строительству нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил французскому лидеру въезд в страну из-за его намерений признать палестинское государство.

До этого Эммануэль Макрон пригрозил израильским властям международной изоляцией на фоне продолжения военной операции.