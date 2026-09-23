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    23 сентября 2026, 11:02 • Новости дня

    Матвейчев: Рост поддержки «Единой России» связан с явкой и качеством работы партии

    Матвейчев: Рост поддержки «Единой России» связан с явкой и качеством работы партии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост числа голосов за «Единую Россию» по сравнению с 2021 годом связан с высокой явкой, расширением электората за счет жителей исторических регионов и результатами работы партии прошедшего созыва Госдумы, считает депутат нижней палаты парламента Олег Матвейчев. По его словам, на результат также повлияли солидарность граждан и поддержка курса президента.

    «Единая Россия» набирает больше голосов в абсолютном выражении по сравнению с 2021 годом: 36,9 млн против 28 млн. Залогом этого результата стали солидарность общества и стремление граждан поддержать партию президента», – считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он указал, что попытки оппонентов посеять в обществе тревожность и недовольство, чтобы спровоцировать протест против власти, дали обратный эффект – россияне выступили против манипулятивных действий.

    Вторая причина роста поддержки ЕР заключена в работе самой партии в прошлом созыве Госдумы, продолжил собеседник. «Несмотря на то что Россия находится, по сути, в военных условиях – по нашей инфраструктуре наносятся удары, фиксируются атаки – за отчетный пятилетний период удалось обеспечить в стране экономический рост и финансовую стабильность. Кроме того, выполняются все социальные обязательства, ведется масштабное благоустройство», – уточнил парламентарий.

    Матвейчев на этом фоне сравнил облик российских городов пять лет назад и сейчас: отремонтированы школы и больницы, закуплено новое оборудование, курсируют новые машины скорой помощи, реконструируются детские сады. «За пять лет облик городов и территорий изменился сильнее, чем в ряде европейских стран за 20 лет. Люди это видят и ценят», – акцентировал собеседник.

    «Другими словами, выполнение обязательств, зафиксированных в прошлой редакции Народной программы, стало одной из причин, почему сегодня избиратели готовы доверить партии реализацию уже новой Народной программы», – пояснил депутат.

    Он также обратил внимание на рекордную для думских кампаний последних десятилетий явку. «При таком масштабе участия результат «Единой России» отражает более широкий общественный запрос. Так, в голосовании благодаря ДЭГ приняли участие так называемые «ленивые избиратели», которые ранее на участки не ходили, потому что было далеко или неудобно добираться», – считает спикер.

    Он напомнил, что дистанционное электронное голосование внедрено в более чем 30 регионах, что, по оценкам Матвейчева, привлекло новых участников. «Кроме того, в выборах в Госдуму впервые участвовали жители исторических регионов. Речь идет о миллионах избирателей, чьи голоса повлияли на успех ЕР», – заключил депутат.

    Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому

    Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаками на Россию противник рассчитывал вызвать негативную реакцию граждан по отношению к власти. Ему удалось повысить тревожность среди избирателей, однако конвертировать ее в негативное голосование не получилось, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы IX созыва.

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

    По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

    Впрочем, признал депутат, Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

    «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

    «Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    21 сентября 2026, 01:07 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму

    Политолог Рудаков: Высокая явка показала значимость выборов для граждан

    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордная явка на выборах в Госдуму в 2026 году, которая превысила результаты кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов, стала одним из показателей легитимности выборов. При этом обращение Владимира Путина накануне голосования подтолкнуло большее число россиян прийти на участки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    «Выборы в России обладают высокой степенью легитимности, и это обусловлено целым рядом факторов. Первый из них – развитая система общественного контроля», – отметил политолог Александр Рудаков. Он напомнил, что на избирательных участках работали более 380 тыс. наблюдателей, из которых свыше 209 тыс. были направлены политическими партиями.

    Вторым фактором эксперт назвал мониторинг избирательного процесса на всех этапах, включая социологические исследования и экзитполы. Третий – международный контроль: в этом году в Россию приехали более 1,2 тыс. наблюдателей из 133 стран.

    «Это свидетельствует о достаточно высоком уровне международного доверия к нашим электоральным процедурам и качеству избирательного процесса», – указал Рудаков. По его словам, иностранные наблюдатели также отмечали высокий уровень организации выборов и отсутствие нарушений.

    Еще одним показателем легитимности выборов политолог назвал явку, которая превысила показатели кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. «Высокая явка свидетельствует о росте осознания обществом значимости электоральных процедур. Избиратели услышали речь Владимира Путина и его призыв прийти на выборы. Для многих, независимо от того, за какую партию был отдан голос, само участие стало ответом на обращение президента. Степень доверия к главе государства огромная, и люди ориентируются на его позицию», – отметил Рудаков.

    По мнению эксперта, на активность граждан повлияло и внешнее давление, включая попытки сорвать выборы. Речь идет, в частности, об ударах украинской стороны, атаках беспилотников и кибератаках. «Особенность нашего национального характера в том, что давление, запугивание и шантаж всегда приводят к обратному результату. Граждане сплачиваются, растет готовность показать характер, доказать, что мы вместе, мы – сила, и нас ничем не запугать», – подчеркнул он.

    «Таким образом, попытки сорвать выборы или снизить явку дали обратный результат. Думаю, есть определенный процент людей, которые изначально не планировали участвовать в выборах и относились к ним довольно индифферентно, но на фоне агрессии противника они зарегистрировались на ДЭГ или пришли на избирательные участки и проголосовали», – допустил Рудаков.

    Отдельно политолог оценил предварительный результат «Единой России», назвав его закономерным. По его словам, одна из причин – содержание работы партии и ее предвыборной программы. «ЕР – партия реальных дел. У нее проработана Народная программа, которая построена на принципах обратной связи с гражданами и их реальных запросах. Доверие избирателей к предвыборным обещаниям фракции основано на понимании, что обещания для партии – не популизм и не электоральная фантастика, они выполнимы. Представители «Единой России» четко знают, откуда возьмут ресурсы на их реализацию, и готовы за них отвечать», – подчеркнул спикер.

    Важную роль, считает Рудаков, играет и обновление партии. «Речь идет о лидерской группе, региональных фронтменах. Огромную роль также играет выдвижение участников и ветеранов СВО. ЕР – это партия, для которой рекрутирование защитников Отечества в свой политический авангард оказалось наиболее выраженным», – добавил эксперт. Он напомнил, что фракция стала лидером по числу выдвинутых на выборы в Госдуму участников СВО.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%, а в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования ЦИК огласит в понедельник в 11:00 мск. На данный момент обработано 40,66% протоколов. Лидирует «Единая Россия» с 57,36% голосов, далее следуют КПРФ (13,82%) и ЛДПР (9,06%). «Новые люди» получают 7,94%, «Справедливая Россия» – 5,21%.

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    20 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Ляховецкий: Явка на выборах на Дальнем Востоке показала доверие граждан к государственным институтам

    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дальний Восток в текущей кампании активно включился в голосование. Это может быть связано как с доверием граждан к государственным институтам, так и с планами развития регионов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Никита Ляховецкий и Никита Сетов.

    «На Дальнем Востоке уже закрылись участки, поэтому мы можем с уверенностью говорить, что все регионы показали высокую явку», – рассказал политолог, эксперт ЭИСИ Никита Ляховецкий.

    По его словам, это демонстрирует доверие граждан к российской избирательной системе, а также желание поддержать государство и государственные институты. «Кроме того, это уверенный гражданский ответ на все попытки дестабилизации, которые идут из-за рубежа», – заметил аналитик.

    Собеседник также указал, что в ДФО не было зафиксировано никаких серьезных нарушений при проведении голосования. «Другими словами, выборы прошли чисто, честно и справедливо. Поэтому никаких сомнений в их результатах быть не может», – пояснил Ляховецкий.

    Отдельно эксперт обратил внимание на Еврейскую автономную область (ЕАО). Он заметил, что для небольшого региона особенно значим вопрос представительства его интересов на федеральном уровне.

    «В нынешней кампании ЕАО этот фактор оказался заметным: в выборах участвуют политики, чья работа связана одновременно с региональной и федеральной повесткой», – детализирует спикер.

    «Более половины избирателей отдали свой голос», – добавил он. По словам Ляховецкого, это говорит о высокой политической активности жителей ЕАО, а также о сплоченности населения.

    Никита Сетов, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог», эксперт ЭИСИ, согласился с тем, что Дальний Восток в этой кампании демонстрирует высокую степень активности. «Этот тренд синхронизируется с общим трендом участия граждан по стране в этом году», – поясняет аналитик.

    По мнению собеседника, «люди голосуют не столько за партии или кандидатов, сколько за тот курс развития, которым сегодня Дальний Восток идет вместе со всей страной».

    Он напомнил, что ранее была утверждена новая стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, с прогнозом до 2036 года. «Стратегия отвечает, в том числе на вопросы о том, куда будут двигаться регионы, какие положительные изменения в жизни людей будут происходить», – рассуждает политолог.

    Как и Ляховецкий, эксперт отдельно обратил внимание на Еврейскую автономную область. «Здесь проходила сдвоенная кампания – помимо депутатов Госдумы, граждане выбирали Законодательное собрание», – пояснил аналитик, заметив, что о результатах пока говорить рано.

    Выборы в Государственную думу IX созыва на Дальнем Востоке завершились, участки закрыты. Согласно имеющимся данным, регион показал достаточно высокую явку.

    Так, в Хабаровском крае показатель равен 40,06%, в Чукотском автономном округе – 57,78%, в Бурятии – 47,1%, Республике Саха (Якутия) – 48,36%, Забайкальском крае – 39,92%, Камчатском крае – 46,77%, Приморском крае – 61,45%, Амурской области – 52,93%, Магаданской области – 51,9%, Сахалинской области – 45,98%, Еврейской автономной области – 54,53%.

    В целом по стране явка на 18:30 мск составляет 55,09%, следует из данных ЦИК. Как заявляла ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова, несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно.

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    21 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Мартынов: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России

    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Около десяти лет назад Дальний Восток пребывал в общественно-политическом кризисе, что находило отражение, в том числе, в результатах голосования. Нынешние выборы показали, что проблемы граждан были решены. Округ стал одним из локомотивов развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее стало известно, что во всех регионах ДФО победу одержала «Единая Россия».

    «Примерно два избирательных цикла назад Дальний Восток представлял собой, наверное, одну из самых проблемных общественно-политических точек страны», – напоминает Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, ввиду этого местное население порой выражало протестные настроения, в том числе во время выборов разного уровня.

    Понимая, что регионы нуждаются в тонкой настройке, федеральные власти сфокусировали внимание на решении того перечня проблем, которые наблюдались в ДФО, продолжил аналитик. «И что немаловажно, вопросы решились системно», – акцентировал собеседник.

    Первые результаты работы стали заметны уже в 2021 году. «Та кампания показала рост популярности партии власти в дальневосточных субъектах. Сегодня «Единая Россия» еще ощутимее улучшила свой результат. Другими словами, преодолевая кризис, ЕР создала серьезную базу для развития всего округа», – пояснил он.

    Что немаловажно, население регионов также это понимает. «Именно поэтому ДФО продемонстрировал достаточно высокую явку. Люди знают, что их участие в электоральных процедурах равносильно закладке фундамента для дальнейшего повышения качества их жизни», – рассуждает собеседник.

    Другими словами, усиление позиций партии власти в дальневосточных регионах говорит о поддержке гражданами ее инициатив, заложенных, в том числе, в Народной программе, продолжает политолог.

    При этом Мартынов не стал выделять какой-то отдельный регион округа. «Мы видим комплексное подтверждение легитимности состоявшихся выборов. Весь округ представляет собой одну из важнейших точек роста всей России», – заключил он.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ – 90,88%. Рекордная явка зафиксирована и в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО): в выборах приняли участие 55,67% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Николай Жуков.

    По итогам обработки 100% протоколов УИК «Единая Россия» побеждает в ряде регионов ДФО. Так, в Чукотском автономном округе партия набрала 62,72% голосов избирателей. Второе место заняла ЛДПР с 11,28%. Тройку лидеров замыкает КПРФ с 8,51%, передает «Интерфакс». Как напоминает агентство, в 2021 году на Чукотке у фракции было чуть больше 46% голосов.

    В Магаданской области «Единая Россия» набирает 61,21% голосов избирателей, на втором месте КПРФ (11,70%). За коммунистами ЛДПР с 9,6% голосов. В Хабаровском крае единороссы вдвое улучшили свой результат после проигрыша КПРФ на выборах в 2021 году. По данным крайизбиркома, у «Единой России» 48,16% голосов, второе место у КПРФ с 16,49%, третье за ЛДПР – 12,79%.

    По одномандатному округу №73 (Хабаровский) побеждает мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») с 46,13%, по округу №74 (Комсомольский) – также кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы восьмого созыва Максим Иванов с 44,04%.

    «Единая Россия» также сохраняет лидерство по предварительным итогам выборов депутатов Законодательного собрания Приморского края восьмого созыва. По данным краевой избирательной комиссии на 10:19 понедельника 21 сентября, за партию проголосовали 387 тыс. человек – 61,61% действительных бюллетеней, сообщает РБК. На втором месте ЛДПР с 73,14 тыс. голосов (11,64%), на третьем – КПРФ, получившая 59,9 тыс. голосов (9,54%).

    На Сахалине, согласно информации ЦИК, по партийным спискам уверенно лидирует «Единая Россия», набравшая 60,24% голосов. На втором месте расположилась КПРФ с 14,21%. Далее следуют ЛДПР, получившая 7,93%, сообщает «Комсомольская правда. Сахалин».

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    20 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    @ Антон Слонь/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На выборах в Госдуму нынешнего созыва явка превысила показатель кампании 2016 года, составив 47,95% по состоянию на 11:40 мск.

    Сведенные подсчеты ТАСС показали, что активность избирателей на нынешних выборах в Государственную думу оказалась выше, чем на думской кампании 2016 года. По информации Центризбиркома на 11:40 мск, явка на участках достигла 47,95%.

    В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%. Текущий показатель по состоянию на утро воскресенья превысил этот результат на 0,07 процентного пункта, что уже позволило зафиксировать более высокую избирательную активность по сравнению с предыдущими думскими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Утром третьего дня к 07:50 мск явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 45,1%.

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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    21 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 95,45% протоколов

    По итогам обработки 95,45% протоколов на выборах в Госдуму «Справедливая Россия» набрала менее 5% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму девятого созыва по федеральному округу проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» после обработки 95,45% протоколов, сообщила ЦИК.

    По результатам обработки 95,45% протоколов участковых избирательных комиссий пятипроцентный барьер для прохождения в нижнюю палату парламента преодолевают четыре политические силы, следует из данных электронного табло ЦИК.

    Лидером голосования остается «Единая Россия», получающая 57,82% голосов избирателей.

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,8%. За ней следуют ЛДПР, набирающая 8,99%, и партия «Новые люди» с показателем 7,96%.

    Остальные участники выборов пока не набирают необходимых 5% голосов для прохождения в парламент.

    «Справедливая Россия» демонстрирует результат 4,96%. Партия пенсионеров получает 2%, РЭП «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,72%, а Партия прямой демократии – 0,35%. В Центризбиркоме отметили, что подсчет голосов продолжается и текущие результаты носят предварительный характер.

    После обработки 95,01% протоколов партия «Единая Россия» заняла лидирующую позицию на выборах в Госдуму.

    По итогам голосования политическая сила превзошла результаты четырех предыдущих парламентских кампаний.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой одержал уверенную победу по Люблинскому одномандатному округу столицы.

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    20 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму

    Эксперт Кнутов: Налет БПЛА на Россию – это часть стратегии Запада и Киева по срыву выборов

    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина и Европа долго готовились к срыву выборов в России. Так, противник бил по гражданским объектам, надеясь на возникновение антиправительственных настроений. Однако план провалился. Теперь Киев усиливает давление непосредственно в дни голосования, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье в Москве была отражена самая массированная атака БПЛА ВСУ.

    «Украина давно отказалась от выборов», – заметил военный эксперт Юрий Кнутов. За счет этого республика полностью утратила понимание ценности честного и открытого плебисцита, считает он.

    «Европа тоже недалеко ушла – Запад всячески дает понять, что какими бы ни были результаты выборов в России, они не будут считать их легитимными», – пояснил эксперт.

    Собеседник также полагает, что вскоре после завершения подсчета голосов со стороны оппонентов могут зазвучать обвинения в том, что выборы якобы проводились с нарушениями. «Мы уже подобное слышали в свой адрес в прошлые кампании», – напомнил аналитик.

    На этом фоне налеты беспилотников на территорию России в период проведения выборов в Государственную думу можно расценивать как логичное продолжение политики противника.

    «К срыву голосования оппоненты готовились давно – атаковали НПЗ, били по складам маркетплейсов и другим гражданским объектам. Все это было призвано создать антиправительственные настроения в среде российских граждан, посеять панику, заставить отказаться от участия в голосовании и сформировать ощущение небезопасности. Однако план провалился», – рассуждает собеседник.

    Именно поэтому ВСУ при поддержке европейских стран, помогающих Киеву разведданными и при наведении дронов, усилили давление непосредственно в дни голосования. «Судя по всему, налет минувшей ночи был «звездным» – то есть БПЛА обходили столицу по кругу и заходили преимущественно с востока», – допускает Кнутов.

    Учитывая масштабность угрозы, продолжил аналитик, российская система ПВО справилась достойно, а россияне вновь не поддались на провокации Киева. «Однако надо понимать, что давление будет усиливаться. Недаром Зеленский вынес производство беспилотников на Запад», – акцентирует спикер.

    Впрочем, оговорился он, российское военно-политическое руководство это прекрасно понимает. Именно поэтому на протяжении нескольких недель ВС РФ наносят системные точечные удары по украинским предприятиям, собирающим и хранящим комплектующие для БПЛА. «Если бы мы не вели эту работу, атак могло быть в разы больше», – заключил Кнутов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.

    Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице была отражена самая массированная атака. По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Глава города выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв. «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил Собянин.

    Между тем массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Начинаем восстанавливать поврежденные дома. Уже идет поквартирный обход – фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление», – подчеркнул глава региона.

    По словам руководителя области, Фонд капитального ремонта и руководители муниципалитетов уже получили соответствующие распоряжения.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки, уведомила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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    20 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Политолог: Избирательная система показала устойчивость в условиях давления

    Политолог Минеев: Попытки противника запугать россиян и создать видимость хаоса провалились

    Политолог: Избирательная система показала устойчивость в условиях давления
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник пытался создать видимость хаоса и неуправляемости выборов. Однако благодаря работе людей на местах замысел провалился, а избирательная система России показала свою устойчивость даже в таких условиях. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Константин Минеев.

    «У нынешней избирательной кампании есть важный показатель, который не сводится только к явке», – сказал Константин Минеев, политолог, член РАПК, член РАСО.

    «Речь идет о способности избирательной системы продолжать работу в рамках давления – от кибератак и перебоев со связью до ударов беспилотников и реальной угрозы жизни членов комиссий», – продолжает собеседник.

    Он напомнил, что накануне выборов при атаке БПЛА погибла председатель УИК № 394 Запорожской области Елена Астанина. А 20 сентября в результате налета на автобус погибла член УИК № 220 Нижнесерогозского района Херсонской области Ольга Зимьяненко.

    «За каждой из этих трагедий – люди, которые выполняли свою работу и обеспечивали возможность голосования там, где обычная административная процедура фактически проходит в условиях боевой опасности», – замечает спикер.

    По словам аналитика, «масштаб атак и их усиление в заключительный день выборов позволяют говорить о попытке воздействовать не только на отдельные участки, но и на настроения граждан».

    «Налеты более 1,6 тыс. дронов противника, 124 попытки атаковать систему ДЭГ, 13 атак на инфраструктуру ЦИК – все это, по замыслу оппонентов, призвано вызвать страх и создать информационную картину неуправляемости. Политический эффект должен был возникнуть из-за ощущения, что власть не способна обеспечить нормальное проведение выборов», – рассуждает Минеев.

    Однако фактический ход голосования показал обратное: явку выше 50% по России, свыше 3,56 млн голосов в системе ДЭГ, электронное голосование проводится в 32 регионах без учета Москвы.

    «Это означает, что, несмотря на атаки и технические риски, избирательный процесс сохранил управляемость и доступность для граждан», – замечает политолог. Он также счел, что главной проверкой стала работа комиссий в исторических и приграничных регионах.

    «В ДНР голосование было организовано на 633 участках, в ЛНР – на 581, в Запорожской области задействовано около 600 участков. В Херсонской области сформировано более 350 мобильных групп, которые посетили свыше 80 тыс. домовладений. За этими цифрами стоит огромная работа – постоянное изменение маршрутов, голосование на дому, обеспечение безопасности людей и сохранности бюллетеней», – детализирует собеседник.

    «Не меньшая нагрузка легла на приграничные территории. В Брянской области работали 1019 участков и 33 территориальные комиссии. В Курской области – 840 участков, включая более 30 временных для жителей приграничья, около 214 тыс. человек проголосовали досрочно», – продолжил он.

    Аналитик также обратил внимание на то, что члены избирательных комиссий не прекращали работу – в случае угроз голосование временно приостанавливалось, людей переводили в безопасные помещения, а после проверки участки открывались вновь.

    Резюмируя, Минеев подчеркнул: устойчивость и единство проявляются не в моменты спокойствия, а когда они проживают кризисные ситуации.

    «Попытка сорвать голосование, запугать людей и создать картину хаоса не достигла цели. Во многом это заслуга членов избирательных комиссий, которые проявляют выдержку, профессионализм и настоящее гражданское мужество. Именно благодаря их героизму миллионы людей получают возможность проголосовать, избрать своих представителей», – заключил спикер.

    Трехдневное голосование на новых территориях прошло успешно. Несмотря на действующее военное положение и попытки Киева сорвать процесс, избирательные участки отработали штатно. Общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений, способных повлиять на итоговые результаты.

    Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Запорожской области, председатель Запорожского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев отметил высокую значимость прошедшего мероприятия.

    «Выборы в Государственную думу РФ для Запорожской области – поистине историческое событие. В регионе фактически завершился цикл избирательных кампаний, которые позволяют сегодня говорить, что жители участвовали в формировании всех важнейших институтов государственной власти – это и региональный парламент, и президент Российской Федерации. Теперь есть представители от нашего региона и в Государственной думе Российской Федерации», – заявил он.

    В целом по стране активность российских избирателей достигла 54,96%, что стало новым максимумом по сравнению с кампаниями прошлых лет, свидетельствуют данные ЦИК.

    На первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. Таким образом, нынешний результат оказался выше на 0,15 процентного пункта. Ранее были преодолены показатели активности избирателей на парламентских выборах 2016 и 2021 годов.

    При этом сообщалось о неоднократных попытках противника запугать граждан и сорвать проведение голосования. Так, член ЦИК России Игорь Борисов сообщил, что злоумышленники рассылали на телефоны несовершеннолетних сообщения с призывами отговорить родственников от участия в голосовании.

    Между тем в результате атаки ВСУ серьезно пострадало здание отдела МВД в херсонской Горностаевке, где произошло возгорание и обрушение потолка, сообщили в районной администрации.

    Кроме того, украинские войска ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу участковой комиссии Елену Астанину. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью члена избиркома Ольги Демьяненко.

    Помимо этого, в первый день голосования из-за беспилотной угрозы временно приостанавливалась работа участка в Сочи. Памфилова сообщала, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков подключались к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    20 сентября 2026, 12:01 • Новости дня
    Памфилова сообщила об атаках на информационные системы электронного голосования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве зафиксировали кибератаки на системы электронного голосования, которые вызвали кратковременные локальные сбои в работе стационарных терминалов на избирательных участках, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Атаки на информационные системы в Москве продолжались в течение дня и привели к локальным сбоям в работе терминалов электронного голосования, передает ТАСС. В настоящее время их работа полностью восстановлена и продолжается в штатном режиме.

    «Что касается именно этого инцидента, когда минут на 20 прошли сбои именно по электронному голосованию, это то, что касается голосования на участке посредством стационарных комплексов, терминалов электронного голосования. Они были связаны тоже с атаками на все информационные системы», – сказала председатель Центризбиркома.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о беспрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования.

    Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подтвердил успешное отражение массированных хакерских нападений.

    Для организации кибератак злоумышленники использовали искусственный интеллект и арендованные в даркнете вычислительные мощности.

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    20 сентября 2026, 12:56 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму в ЛНР достигла 72,78%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Участие в думских выборах к 12.00 мск 20 сентября приняли более 72% зарегистрированных избирателей Луганской народной республики, сообщили в региональном избиркоме.

    Показатель гражданской активности жителей Луганской народной республики превысил 70% к полудню 20 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Марианну Сумскую.

    «По состоянию на 12.00 20 сентября 2026 года на территории Луганской народной республики продолжается голосование. Явка по состоянию на это время составила 72,78% избирателей», – сообщила глава избиркома.

    Активность избирателей в новых регионах России превысила средние показатели по стране.

    Угроза атак украинских беспилотников временно прерывала работу четырех избирательных участков республики.

    Избирательные комиссии из-за попыток срыва голосования перевели ряд объектов на резервное энергоснабжение.

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    21 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    Певец Майданов прошел в Госдуму по Одинцовскому округу Подмосковья
    Певец Майданов прошел в Госдуму по Одинцовскому округу Подмосковья
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Народный артист России Денис Майданов одержал победу на выборах в Госдуму по Одинцовскому одномандатному округу Московской области.

    По итогам обработки 100% протоколов певец набрал 57,58% голосов на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу №124 в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    Следом за лидером расположился кандидат от КПРФ Константин Чмаров с результатом 12,29%.

    Представитель ЛДПР Михаил Зуев получил поддержку 10,84% избирателей.

    После обработки 90,43% голосов по России ЕР набрала 57,86% голосов.

    Герой России Станислав Кочев выиграл выборы депутатов в Госдуму по одномандатному округу в Коми.

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    21 сентября 2026, 01:10 • Новости дня
    Политолог: Явка на выборах показала, что Россия находится на важном этапе истории

    Политолог Федорова: Приятно жить в стране, где граждане даже в условиях внешнего давления исполняют свой долг

    Политолог: Явка на выборах показала, что Россия находится на важном этапе истории
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Приятно и радостно жить в стране, где граждане даже в условиях беспрецедентного внешнего давления исполняют свой гражданский долг», понимая, что от их решения зависит будущее страны, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя активность голосования на выборах в Госдуму.

    «Явка на выборах в Госдуму оказалась рекордной – то есть ни о каком падении интереса к процедуре речи не идет», – отметила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее мнению, немалую роль в этом сыграло обращение президента Владимира Путина к избирателям и его слова о важности голосования.

    «Также граждане понимают, что находятся на важном историческом отрезке и от того, удастся ли нам сохранить консолидацию и стабильность, будет зависеть будущее всей страны», – добавила эксперт.

    При этом, считает Федорова, на явку не повлияли даже атаки беспилотников. «Противник надеялся, что граждане испугаются, останутся дома и не станут голосовать. Но расчет не оправдался», – подчеркнула собеседница.

    «И в этом смысле приятно и радостно жить в стране, где граждане даже в условиях беспрецедентного внешнего давления исполняют свой гражданский долг», – призналась Федорова.

    Отдельно политолог остановилась на информационном сопровождении выборов. По ее словам, в Сети распространялись сообщения о якобы недопуске наблюдателей, которые впоследствии оказались фейками. При этом, отметила эксперт, на местах действительно фиксировались отдельные нарушения.

    «Однако в масштабах огромной страны какие-то незначительные ошибки происходят неизбежно. Но они никоим образом не влияют на результат и легитимность всего процесса. Если где-то нарушается закон, система публично на это реагирует, принимает соответствующие решения вплоть до отмены результатов и таким образом сохраняет доверие к процедуре», – пояснила Федорова.

    По ее словам, дополнительную роль в обеспечении прозрачности выборов играет масштабное наблюдение. «У нас принимали участие порядка 400 тыс. наблюдателей. И надо сказать, что обучить такое количество людей – это огромный труд», – добавила собеседница.

    Федорова также обратила внимание на участие иностранных наблюдателей. По ее словам, они приезжают в Россию не только для того, чтобы оценить организацию голосования, но и чтобы познакомиться с применяемыми практиками. «Мы можем с уверенностью говорить о том, что у нашей страны есть чему поучиться», – подчеркнула аналитик.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11:00 мск. При этом по итогам подсчета 40,66% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,36% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 13,82%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,06% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,94% голосов, «Справедливая Россия» – 5,21%.

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    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила в новом парламенте рекордные 355 мандатов из 450. Что стоит за этой динамикой, и почему избиратель проглосвал именно так, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР

    Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

    Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что с остальными

    Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    На ваш взгляд
    Результаты выборов в Госдуму совпали с вашими ожиданиями?




    Результаты

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