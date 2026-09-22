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    22 сентября 2026, 22:02 • Новости дня

    Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву сильном тумане

    Тишковец: Утром в среду в Москве ожидается сильный туман

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду утром жителей столицы ожидает плотный туман, из-за которого видимость на дорогах сократится до одного километра и менее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец предупредил жителей столицы о сложных метеоусловиях, передает РИА «Новости». По словам эксперта, ливневые дожди, которые начались во вторник вечером, продлятся до середины ночи.

    «А с трех до шести часов утра, когда осадки прекратятся, при температуре воздуха не ниже плюс 15 возможны туманы с ухудшением видимости до одного километра и менее», – рассказал синоптик. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в утренние часы.

    В середине сентября столичный комплекс городского хозяйства предупредил водителей о сильном ночном тумане.

    Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал появление обильных рос из-за холодной земли.

    В начале месяца столичное управление МЧС призвало автомобилистов сбавить скорость ради безопасности.

    20 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, в ходе которой было сбито более 1,6 тыс. дронов, включая 450 на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников», – написал мэр столицы в «Максе».

    По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Мэр выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв.

    Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака явно планировалась с целью сорвать выборы, но ВСУ не смогли добиться желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    20 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», – сообщил Воробьев в «Максе».

    По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе: на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждены шесть квартир – погибла 44-летняя женщина, пятеро пострадали, включая двоих детей, которых госпитализировали.

    Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме, разрушенном и загоревшемся после атаки.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев. Также сообщается об одном пострадавшем в Ленинском округе, состояние уточняется.

    В Софьино загорелся складской комплекс, а в Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники – огнем охвачены квартиры на трех этажах. Повреждения зафиксированы также в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.

    Силы ПВО продолжают отражать атаку, на местах работают пожарные и экстренные службы. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    ПВО с начала воскресенья сбила более 180 дронов, летевших на Москву.

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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    20 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    @ Минэнерго России/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он также сообщил, что военные Министерства обороны отразили атаку еще 35 дронов. В настоящее время специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150.

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    20 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Собянин назвал атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов
    Собянин назвал атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабная атака беспилотников планировалась для срыва избирательного процесса, однако эти планы не увенчались успехом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попытки сорвать выборы с помощью массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом он написал в Max.

    «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил градоначальник. При этом он подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленной цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированной атаки силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. вражеских беспилотников.

    К утру воскресенья число уничтоженных на подлете к столице аппаратов выросло до 76 штук.

    В июле текущего года военные нейтрализовали свыше 200 запущенных в сторону Московского региона дронов.

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    20 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам

    Электронное голосование в столице успешно отразило серию масштабных кибернетических атак

    Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подтвердил успешное отражение массированных хакерских нападений на систему дистанционного волеизъявления избирателей.

    Платформа дистанционного участия в выборах продолжает фиксировать серьезные угрозы информационной безопасности, передает ТАСС. Специалистам удается эффективно блокировать все попытки вмешательства в процесс.

    «Система электронного голосования подвергается атакам», – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он подчеркнул, что защитные механизмы работают в штатном режиме.

    Специалисты центра мониторинга получают лишь единичные сообщения от жителей столицы о возникающих технических сложностях. В целом процесс волеизъявления граждан проходит без критических сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о непрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования. Профильные технические специалисты успешно пресекают все попытки хакерского вмешательства. Количество обращений от граждан по поводу сбоев остается минимальным.

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    20 сентября 2026, 06:44 • Новости дня
    Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве беспилотный летательный аппарат врезался в здание, расположенное в районе Орехового бульвара, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия», – сообщил мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах.

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    20 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Водитель «Газели» протаранил очередь из машин перед заправкой на МКАД

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве водитель «Газели» протаранил автомобили, ожидавшие своей очереди на заправочную станцию, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в департаменте транспорта города.

    Авария произошла на внешней стороне 103-го километра МКАД, говорится в сообщении департамента в Max.

    «По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», двигавшийся по обочине, где проезд запрещен, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС», – уточнили в ведомстве.

    Из-за происшествия на магистрали образовался затор длиной 1,6 км. Движение транспорта затруднено, так как свободными остаются лишь две полосы из пяти. На месте аварии работают оперативные службы, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

    Ранее в подмосковном городе Домодедово произошло ДТП с участием трех автомобилей, погибли три человека.

    Месяцем ранее под Коломной грузовик «Газель» столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

    В июле на Нижегородской улице в Москве в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 25 человек.

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    20 сентября 2026, 05:27 • Новости дня
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще 15 БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще три сообщения, в которых сообщил об уничтожении силами ПВО 19, 21 и 20 БПЛА соответственно. На местах падения обломков беспилотников находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76. Таким образом, всего с начала суток уничтожен 151 дрон.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

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    20 сентября 2026, 04:27 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 76, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 20 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    После этого он опубликовал еще два сообщения, в которых говорилось об уничтожении 27 БПЛА, летевших на Москву, и отражении атаки 15 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 14 летевших на Москву беспилотников.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

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    20 сентября 2026, 02:15 • Новости дня
    Концерт рэпера Madk1d отменили в Москве после прибытия полиции

    Madk1d сообщил об отмене своего выступления в центре Москвы

    Концерт рэпера Madk1d отменили в Москве после прибытия полиции
    @ VSRAP Community/VK Видео

    Tекст: Антон Антонов

    Исполнитель Madk1d (Марк Серков) сообщил, что его концерт на площадке «Место Место» в центре Москвы отменили в последний момент по независящим от него причинам.

    «Я очень ждал нашей встречи, днем приезжал на площадку на чек, но мое выступление, к сожалению, сегодня не состоится», – приводит слова исполнителя РИА «Новости».

    Незадолго до начала к клубу приехали сотрудники полиции и Росгвардии, вывели посетителей, нескольких человек задержали, пишет «Коммерсантъ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сорвали андеграундный фестиваль Harvest Fest в московском баре «МО[три]».

    Ранее в Воронеже клуб Borjia отказался проводить концерт исполнителя Ганвеста после предостережения ГУ МВД.

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    21 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Волк: Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста после погони по тоннелям метро на протяжении шести километров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске и пытавшегося скрыться в тоннеле столичной подземки, рассказала Волк. Беглец преодолел шесть километров и миновал четыре станции.

    «На станции метро «Печатники» сотрудник полиции обратил внимание на пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Увидев полицейского, мужчина внезапно спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле. Его преследование продолжалось более полутора часов», – сообщила представитель МВД в Max.

    Стражам порядка пришлось пройти от станции «Печатники» до «Марьино». Из-за инцидента поезда на участке следовали с увеличенными интервалами.

    Задержанным оказался житель Пензенской области, ранее судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера. Сейчас он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Фигуранта передадут инициатору розыска.

    В понедельник полиция возбудила уголовное дело против напавшего на пассажирку метро мужчины.

    В июле правоохранители задержали перепрыгнувшего через пути на станции «Партизанская» юношу.

    Весной суд арестовал на десять суток спрыгнувшего на крышу поезда нарушителя.

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