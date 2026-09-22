Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву сильном тумане

Тишковец предупредил жителей столицы о сложных метеоусловиях, передает РИА «Новости». По словам эксперта, ливневые дожди, которые начались во вторник вечером, продлятся до середины ночи.
«А с трех до шести часов утра, когда осадки прекратятся, при температуре воздуха не ниже плюс 15 возможны туманы с ухудшением видимости до одного километра и менее», – рассказал синоптик. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в утренние часы.
В середине сентября столичный комплекс городского хозяйства предупредил водителей о сильном ночном тумане.
Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал появление обильных рос из-за холодной земли.
В начале месяца столичное управление МЧС призвало автомобилистов сбавить скорость ради безопасности.