Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву сильном тумане

Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву

Tекст: Антон Антонов

«Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников», – написал мэр столицы в «Максе».

По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

Мэр выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв.

Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака явно планировалась с целью сорвать выборы, но ВСУ не смогли добиться желаемого результата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

