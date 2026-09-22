Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН

Стубб: Финляндия будет баллотироваться в непостоянные члены Совбеза ООН

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Моя страна, Финляндия, заинтересована в успехе Организации Объединенных Наций и будет продолжать активно участвовать в ее работе. Поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на 2029-2030 годы», – заявил Стубб, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что республика намерена уделять первостепенное внимание вопросам поддержания мира, благополучию людей и развитию партнерских отношений.

По его словам, финская сторона стремится к процветанию народов и твердо верит в необходимость диалога и международного сотрудничества.

Ранее МИД России одобрил вхождение Киргизии в непостоянный пул Совета Безопасности ООН.

В августе Стубб уклонился от прогноза по возобновлению диалога с Россией.