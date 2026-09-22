  • Новость часаМИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку
    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС
    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах
    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года
    Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН
    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    22 сентября 2026, 21:57 • Новости дня

    Франция в пятый раз разрешила пролет самолета Нетаньяху вопреки ордеру МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Франции согласовали маршрут премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблею ООН, проигнорировав выданный Международным уголовным судом документ на его арест, пишет портал France info.

    Правительство Франции одобрило пролет самолета израильского лидера вопреки ордеру МУС, передает РИА «Новости». Журналисты портала France info отмечают, что это произошло уже в пятый раз после решения международной инстанции.

    «Франция разрешила самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролететь над своей территорией в рамках его поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке», – сообщил дипломатический источник издания.

    В конце ноября 2024 года суд выдал санкцию на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Политикам вменяют предполагаемые военные преступления на территории сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал визит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН вопреки угрозам ареста.

    Ранее Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

    21 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции

    Песков отверг обвинения Марин Ле Пен в угрозах со стороны России

    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    @ Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера фракции «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз.

    «С такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний, передает РИА «Новости».

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными опасения Парижа об угрозе военного конфликта.

    Ранее Кремль указал на усиление Францией политического давления на Москву.

    Партия Марин Ле Пен перед выборами удалила со своего сайта информацию о намерении развивать дипломатические связи с Россией.

    Комментарии (14)
    21 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев назвал партию Ле Пен русофобской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал французскую партию Марин Ле Пен типичной европейской русофобской политической силой.

    Французская правая партия «Национальное объединение» превратилась в типичную европейскую русофобскую партию, заявил Медведев, передает РИА «Новости». «Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для киевских дегенератов – разве это дружелюбно? Видимо, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», – написал он в соцсетях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний.

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    В прошлом году Дмитрий Медведев обвинил Париж в попытке устранить Марин Ле Пен перед президентскими выборами. При этом недавние социологические опросы предсказали ей победу во втором туре голосования весной 2027 года.

    Комментарии (11)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 17:26 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции пообещал прекратить финансирование Киева

    Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансировать Киев в случае победы на выборах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансирование Киева в случае победы на выборах.

    «Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия Трампа для мира… Это убытки для французов», – заявил политик в эфире телеканала LCI, передает РИА «Новости».

    Выделение Киеву 25 млрд евро (или около 28,7 млрд долларов) лишило правительство возможности сдерживать рост цен на топливо и электричество. Ранее кандидат критиковал отказ Парижа от российского газа на фоне конфликта на Украине, отмечая разрушительные последствия для местной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева.

    В июле Николя Дюпон-Эньян потребовал прекратить спонсирование украинских преступников.

    Ранее этот политик связал возможное вступление Украины в Евросоюз с риском прямого военного столкновения с Россией.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Французские медсестры отказались ездить к пациентам из-за цен на топливо

    Выездные медсестры во Франции отказались от пациентов из-за стоимости топлива

    Tекст: Мария Иванова

    Национальный координатор ассоциации независимых медсестер Фиона Лерюсси заявила, что французские медики вынуждены отказывать пациентам в выездах из-за рекордного роста стоимости автомобильного топлива.

    Выездные французские медсестры начали отбирать больных и отказываться от части заявок из-за необходимости учитывать дистанцию и многократно увеличившиеся затраты на дорогу в связи с рекордным подорожанием бензина и дизеля, передает ТАСС со ссылкой на эфир канала CNews.

    Лерюсси пояснила, что сложившаяся ситуация стала слишком тяжелой для медицинских работников, поскольку заправка полного бака автомобиля теперь обходится специалистам в среднем на 25 евро дороже, чем ранее.

    Накануне средняя стоимость дизельного топлива на французских автозаправочных станциях достигла рекордного значения за всю историю страны, составив 2,41 евро за один литр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских автозаправочных станциях.

    В середине месяца глава республики потребовал полной мобилизации усилий на топливном рынке страны.

    В начале месяца глава Минфина Франции предрек государству затяжной топливный кризис.

    Комментарии (3)
    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Французские рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за цен на топливо

    France 3: Французские рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские рыбаки перекрыли гавань в городе Канны в знак протеста против резкого подорожания горючего и недостаточных мер поддержки со стороны государства, сообщил телеканал France 3.

    Французские рыбаки перекрыли доступ к порту в городе Канны, выражая недовольство бездействием правительства на фоне стремительного подорожания горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 3. На прошлой неделе аналогичные акции прошли на юге Франции, где протестующие блокировали несколько гаваней и одну нефтебазу.

    «Порт Канн в настоящее время заблокирован. Устроившие акцию рыболовы осуждают нормы, ставшие слишком жесткими, и неконтролируемый рост цен на топливо», – отмечается в сообщении.

    Участники протестов считают, что правительственная субсидия в 35 евроцентов за литр горючего не решит проблему. Протестующие требуют установить фиксированные цены на топливо. В противном случае они грозят масштабными забастовками, если власти не предложат приемлемых решений.

    В минувшее воскресенье стоимость дизеля во Франции достигла рекордных 2,41 евро за литр, а бензин подорожал до 2,2 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе французские рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за резкого подорожания горючего.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Некоторые автомобилисты в стране перешли на использование рапсового масла для заправки дизельных машин.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Рожин прокомментировал территориальный спор Франции и США об островах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал спор между Францией и США о принадлежности островов Сен-Пьер и Микелон, вспомнив исторический прецедент с продажей Луизианы.

    «Отдали Луизиану, отдадите и Сень-Пьер с Микелоном», – написал Рожин в своем канале в Max.

    Эксперт обратил внимание на недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что Париж не намерен отдавать Соединенным Штатам острова Сен-Пьер и Микелон, подчеркнув, что эти территории были и останутся французскими.

    Ранее американский президент Дональд Трамп опубликовал карту, на которой спорные острова были обозначены как принадлежащие Соединенным Штатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские политики предлагали отправлять нелегальных мигрантов на острова Сен-Пьер и Микелон.

    Позже Эммануэль Макрон выразил поддержку Гренландии после слов Дональда Трампа о присоединении острова к США.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо

    Бюджет Франции недосчитался 407 млн евро налогов из-за подорожания топлива

    Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо
    @ THOMASSET/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр государственных счетов Франции Давид Амьель сообщил о потере бюджетом страны 407 млн евро из-за резкого снижения спроса на подорожавшее топливо.

    Французская казна лишилась 407 млн евро налоговых поступлений из-за снижения потребления топлива. Причиной падения спроса стал рекордный рост цен на горючее, спровоцированный обострением конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 20 сентября поступления от налогов на топливо сократились с начала конфликта на 407 млн евро по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (плюс 710 млн евро от НДС, минус 1,117 млрд евро от акцизов)», – отметил министр государственных счетов Давид Амьель в соцсетях.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране.

    Министр экономики и финансов Ролан Лескюр сообщил о длительном сохранении высокой стоимости бензина и дизеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для предотвращения социального взрыва французское правительство анонсировало целевые меры помощи пострадавшим секторам экономики.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Французы начали использовать рапсовое масло вместо подорожавшего дизеля

    BFMTV: Французские водители начали заправлять машины рапсовым маслом

    Tекст: Мария Иванова

    Некоторые автомобилисты во Франции начали использовать рапсовое масло для заправки дизельных машин на фоне рекордного удорожания горючего.

    На фоне скачка цен на топливо некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на рапсовое масло. Литр такого продукта стоит 1,53 евро, что почти на один евро дешевле традиционного горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    Интерес к альтернативному горючему возрос после того, как в соцсетях распространилось видео с заправкой машины маслом, набравшее более миллиона просмотров. При этом многие водители не рискуют прибегать к такому методу, поскольку использование продукта может вывести из строя систему подачи топлива, за что также предусмотрен штраф в 200 евро.

    В воскресенье стоимость дизеля во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Глава французского Минфина Ролан Лескюр ранее предупреждал, что цены на топливо будут оставаться высокими еще долгое время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС.

    В середине месяца в стране начались перебои с горючим.

    Весной рост стоимости топлива лишил французов дальних поездок на праздники.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Французский актер Арно Дени ушел из жизни путем эвтаназии

    Актер Арно Дени умер после эвтаназии из-за осложнений после операции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский актер и режиссер Арно Дени ушел из жизни в Бельгии в возрасте 43 лет путем эвтаназии после тяжелых осложнений, вызванных неудачной операцией.

    «Французский актер Арно Дени, получивший тяжелую инвалидность после установки импланта для лечения грыжи, во вторник подвергся эвтаназии в Бельгии в возрасте 43 лет», – приводит РИА «Новости» слова адвоката артиста Филиппа Куртуа.

    В июле 2023 года Дени перенес операцию по удалению правосторонней паховой грыжи, во время которой ему установили полипропиленовый имплант. По словам самого актера, именно это вмешательство привело к серьезным последствиям, а врачи оказались бессильны предложить медицинское решение проблемы.

    Дени был известен своими работами в классическом театральном репертуаре, включая постановки «Тартюф», «Король Лир», «Идиот» и «Опасные связи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии. Позже парламент австралийской Северной территории снял последний в стране запрет на добровольный уход из жизни.

    В июне власти Нидерландов подтвердили первый случай проведения подобной процедуры неизлечимо больному ребенку.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    BFMTV: При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва и последующего пожара на фармацевтическом заводе на северо-западе Франции пострадал один человек, которого экстренно эвакуировали на вертолете, сообщил телеканал BFMTV.

    Взрыв на фармацевтическом предприятии Pharmasynthese в городе Сен-Пьер-лез-Эльбеф департамента Приморская Сена привел к возгоранию и ранению одного человека, передает РИА «Новости». Пострадавший был экстренно госпитализирован.

    «В понедельник, 21 сентября, взрыв вызвал пожар на заводе… Один человек получил ранения», – цитирует агентство сообщение французского телеканала BFMTV. Глава пожарно-спасательной службы департамента Эммануэль Менди уточнил, что раненого доставили на вертолете в ожоговое отделение местной больницы.

    Завод специализируется на производстве активных ингредиентов для фармацевтической отрасли. Как сообщили в муниципалитете, пламя удалось оперативно локализовать и потушить благодаря автоматической системе пожаротушения и быстрому прибытию спасателей. В региональной префектуре подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жителей окрестностей.

    В августе огонь охватил складское помещение химического предприятия в коммуне Гандранж.

    В июле владелец французского металлургического завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

    В 2024 году в департаменте Приморская Сена вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    Макрон: Франция решила передать Украине радары и ракеты

    Франция договорилась поставить Украине ракеты-перехватчики и новые радары

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о подписании новых контрактов на поставку Киеву элементов систем противовоздушной обороны.

    Французская сторона намерена укрепить украинскую противовоздушную оборону за счет передачи дополнительных ракет-перехватчиков и радаров, передает РИА «Новости».

    О новых поставках вооружения глава французского государства рассказал после переговоров с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Еще в конце августа Париж анонсировал отправку Киеву дополнительных зенитных ракет.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что передача западного оружия Киеву мешает урегулированию конфликта и напрямую вовлекает страны НАТО в боевые действия. В Кремле также отмечали негативный эффект от подобных шагов для возможных мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Дональдом Трампом идеи энергетического перемирия.

    В прошлом году он исключил отправку французской молодежи в зону боевых действий.

    В феврале прошлого года глава государства заявил о возможной переброске французских военных на помощь Киеву.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    В ЕП обвинили Германию и Францию в торможении коллективной обороны ЕС

    Глава комитета ЕП обвинила ФРГ и Францию в блокировке оборонных инициатив ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия и Франция тормозят принятие решений в сфере европейской обороны из-за национальных интересов.

    По словам немецкого депутата, крупные страны Евросоюза способны блокировать или замедлять оборонные инициативы, когда те затрагивают их промышленные или национальные интересы. «Если говорить прямо, Германия здесь находится в первых рядах. Французы также охотно нажимают на тормоза, но немцы в этом отношении просто образцовы», – отметила Штрак-Циммерман в интервью Euractiv.

    Она также подчеркнула, что ответственность за медленное продвижение европейских оборонных проектов не стоит возлагать исключительно на институты Евросоюза, так как государства-члены сами не могут взять на себя обязательства по общей обороне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, недовольство депутатов действиями национальных правительств возросло во время переговоров по сокращению бюрократических процедур для оборонной промышленности. Разногласия между крупнейшими странами ЕС проявлялись и раньше. Так, Франция, Германия и Италия выступили против создания новой консультативной группы по вопросам обороны, предложенной главой европейской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле СМИ сообщали, что вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией.

    Весной ЕС задумался о коллективной обороне без участия Соединенных Штатов.

    В феврале германист Александр Камкин спрогнозировал ухудшение отношений Франции и Германии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кличко сообщил о взрывах топливных резервуаров в Киеве
    Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа
    Назначен новый гендиректор торговой сети «Ашан» в России
    Киев лишил выплат вернувшихся из плена военных ВСУ
    Прокуратура потребовала лишить Мадьяра иммунитета из-за подозрения в краже
    Медведи в США научились многократно опустошать холодильники с вкусной едой
    Агроном назвал ошибки недовольных урожаем картофеля огородников