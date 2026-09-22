Медведи в США научились многократно опустошать холодильники с вкусной едой

WP: В США зафиксировали резкий рост числа встреч людей с медведями

Как сообщает The Washington Post, рост обращений зафиксирован на западе, северо-востоке и юго-востоке страны. В Колорадо число сообщений о медведях увеличилось на 200%, а в городах штата Юта их появление стало рекордно частым.

Всего в США обитают около 450 тыс. черных медведей. Обычно они избегают людей и приближаются к жилью лишь в поисках еды. Однако если животному удается найти доступ к человеческой пище, оно с высокой вероятностью продолжит возвращаться. По оценке специалистов, изменить такое поведение практически невозможно.

Одной из главных причин роста числа встреч эксперты называют погодные условия. Засуха в Колорадо, Монтане, Нью-Мексико, Неваде, Юте, Вашингтоне и Вайоминге привела к сокращению естественной кормовой базы. Аналогичная ситуация наблюдается в Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси.

Недостаток травы, ягод, плодов и желудей вынуждает медведей преодолевать большие расстояния и чаще заходить на застроенные территории. Наиболее резкий рост зафиксирован в Колорадо, где прошедшая зима принесла минимальное за всю историю наблюдений количество снега. С начала года власти штата получили более 10 тыс. сообщений о медведях – более чем втрое больше прошлогоднего показателя и более чем вдвое выше среднего уровня.

Животные вскрывают мусорные контейнеры, проникают в автомобили и здания. В Калифорнии медведь забрался через открытое окно в дом на озере Тахо и опустошил холодильник. Он съел авокадо, булочки, круассаны, клубнику в шоколаде и мясо, а затем еще дважды возвращался за продуктами.

Похожие случаи происходят и на востоке страны, где одновременно растет численность людей и медведей. В Коннектикуте самка, известная местным жителям как Белая Лапа, неоднократно проникала в дома, гаражи, сараи и на веранды. Животное вскрывало морозильники и мусорные баки, перестало опасаться людей и начало проявлять угрожающее поведение. После очередной попытки проникнуть в жилой дом медведицу усыпили.

Специалисты подчеркивают, что черные медведи по своей природе не агрессивны по отношению к человеку. Нападения с пострадавшими и тем более погибшими происходят редко. Обычно опасная ситуация возникает, когда человек неожиданно оказывается рядом с животным и провоцирует защитную реакцию.

В Колорадо в этом году зарегистрировали десять конфликтов с медведями. В одном из недавних случаев 17-летняя девушка проснулась ночью после того, как животное проникло в спальню через приоткрытое окно. Медведь подошел к кровати и поцарапал девушку, после чего выбрался обратно.

Опасность также создают люди, пытающиеся приблизиться к диким животным ради съемки. В округе Игл полицейские обнаружили около 40 человек, снимавших медведицу с детенышами возле жилого комплекса. После того как толпу разогнали, медведицу попытались отогнать нелетальными средствами, однако она бросилась на сотрудника полиции и была застрелена.

Особенно заметной проблема стала в туристическом городе Гатлинбург в штате Теннесси, расположенном рядом с национальным парком Грейт-Смоки-Маунтинс. В парке обитают почти 2 тыс. черных медведей, часть которых регулярно выходит в город.

В 2023 году власти Гатлинбурга потратили 3 млн долларов на установку более 460 защищенных от медведей мусорных контейнеров. Однако из-за сокращения доступа к отходам животные начали активнее искать другие источники пищи – вскрывать автомобили, бегать по парковкам и торговым районам.

Эксперты предупреждают, что видеозаписи подобных происшествий могут выглядеть забавно, однако привыкшие к людям и человеческой пище медведи становятся угрозой. Во многих случаях таких животных приходится отлавливать и усыплять.

Специалисты считают, что адаптироваться к соседству должны прежде всего люди. Жителям и туристам рекомендуют надежно закрывать продукты, мусор и контейнеры для переработки отходов, не приближаться к медведям и ни при каких обстоятельствах их не кормить. Для получения рекомендаций с учетом местных условий следует обращаться в региональные службы охраны дикой природы.

В России также фиксировались смертельные нападения медведей на туристов. В августе 2026 года возле села Артыбаш в Республике Алтай хищник ночью проник в палаточный лагерь, вытащил 29-летнюю туристку из Новосибирской области и утащил ее в лес. Позднее были обнаружены останки погибшей. После происшествия охотники застрелили 12 медведей в Турочакском районе и на прилегающих территориях.

В сентябре режим повышенной готовности из-за выходов медведей ввели в Петропавловске-Камчатском. За первые две недели сентября семь медведей вышли к людям в Хабаровском крае, а в городе Оха на Сахалине хищника обнаружили рядом с жилой застройкой.