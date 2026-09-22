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    22 сентября 2026, 21:43 • Новости дня

    Эрдоган назвал Газу крупнейшим в мире детским кладбищем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган назвал сектор Газа крупнейшим в мире детским кладбищем.

    Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он подчеркнул критическую гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве, передает РИА «Новости». «Газа сегодня не только крупнейшее в мире детское кладбище, но и регион с самым высоким в мире показателем ампутаций среди детей», – заявил турецкий лидер.

    Политик также обратил внимание на катастрофическое положение местной системы здравоохранения. По его словам, из-за острого дефицита топлива более 70% электрогенераторов в больницах Газы прекратили работу. Политик добавил, что считает своим долгом озвучить эту проблему с трибуны ООН.

    В прошлом году президент Турции назвал происходящее в анклаве дном человечества.

    Ранее Ближневосточное агентство ООН выразило крайнюю обеспокоенность беспрецедентным числом погибших несовершеннолетних.

    В августе текущего года Минздрав Газы заявил о продолжении израильских ударов вопреки договоренностям о перемирии.

    22 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами

    Британия согласилась дозаправлять саудовские самолеты для отражения атак хуситов

    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что согласился на просьбу Саудовской Аравии о дозаправке в воздухе саудовских самолетов на «оборонительных» миссиях и назвал эту поддержку ограниченной по времени.

    Британия предоставит Саудовской Аравии ограниченную военную поддержку для отражения атак хуситов из Йемена. Об этом премьер-министр Британии Энди Бернем сообщил журналистам по пути на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке в понедельник. По словам главы правительства, он согласился на просьбу Эр-Рияда после консультаций с министром обороны и главой МИД: Королевские ВВС будут дозаправлять саудовские самолеты в воздухе, пишет Al Jazeera.

    Договоренность ограничена по времени и будет постоянно пересматриваться. Миссия сведена к поддержке саудовских самолетов, которые защищают страну от дронов и ракет, а не к ударам по хуситам. По данным британских официальных лиц, операция начнется в ближайшие дни, в ней задействуют один самолет-заправщик Voyager ВВС Британии.

    Бернем объяснил решение интересами Британии и всего региона: Саудовская Аравия подвергается атакам, ожидает дальнейших нарушений и нуждается в сохранении путей для поставок нефти.

    Эр-Рияд запросил поддержку после того, как в последние недели вновь разгорелся конфликт между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Йемена. Хуситы наносили удары ракетами и дронами, в субботу одна из ракет была перехвачена на подлете к Эр-Рияду. Они также продвинулись внутри Йемена, захватив портовый город Моха и ключевые острова в Красном море, что позволяет им лучше контролировать судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, через который обычно проходит около 12% мировой торговли.

    Британия и Саудовская Аравия остаются близкими военными союзниками на протяжении десятилетий, Лондон – один из крупнейших поставщиков вооружений королевству. Ранее в этом году Британия разместила в Саудовской Аравии систему ПВО Sky Sabre для защиты от иранских ракетных атак во время войны США и Израиля с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели арабская коалиция сообщила о перехвате ракеты, запущенной по Эр-Рияду. На прошлой неделе хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии. В середине прошлой недели Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков на фоне атак хуситов.

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    20 сентября 2026, 03:57 • Новости дня
    Турция заявила о «креативных идеях» по переговорам с США о С-400

    Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах с США по С-400 и санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Турция ведет с США переговоры о снятии санкций CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») и урегулировании ситуации вокруг российских комплексов С-400, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас препятствием, особенно для наших позиций в оборонной промышленности. Мы пытаемся их преодолеть. Также есть определенные креативные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого», – сказал Фидан в эфире телеканала NTV.

    Он отметил, что стороны пытаются реализовать некоторые решения на основе взаимной доброй воли, выразив надежду на позитивные шаги в этом направлении в ближайшее время, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что Анкара прорабатывает варианты передачи С-400 третьим странам ради возвращения в американскую программу истребителей.

    Власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    19 сентября 2026, 23:44 • Новости дня
    Арабская коалиция заявила о перехвате запущенной по Эр-Рияду ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиция арабских стран, воюющая в Йемене, перехватила баллистическую ракету, выпущенную силами йеменского движения «Ансар Алла» (хуситами) по территории Саудовской Аравии, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

    «Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, запущенная милицией хуситов в направлении Эр-Рияда», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» нанесло массированные ракетные удары по стратегическим объектам Эр-Рияда и инфраструктуре Aramco в Янбу.

    Ранее хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту Aramco и авиабазе Хамис-Мушайт.

    Также повстанцы атаковали авиабазу имени короля Халеда десятками ракет и беспилотников в ответ на обстрелы своей страны.

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    21 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Танкер для перевозки сжиженного газа обстреляли в Ормузском проливе

    UKMTO: В Ормузском проливе обстреляли танкер для перевозки сжиженного газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Танкер-газовоз подвергся атаке неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива, экипаж не пострадал, а судно продолжило рейс, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Капитан сообщил, что танкер получил повреждения от обломков неизвестных снарядов. По его словам, все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы окружающей среде нет. Танкер продолжит следовать к следующему порту назначения», – приводит ТАСС заявление UKMTO.

    Сообщение о происшествии поступило с задержкой, когда судно уже направлялось на выход из пролива. Название танкера и порт его приписки на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела проходящего через Ормузский пролив танкера легкие ранения получили два моряка.

    Несколькими днями ранее экипаж другого судна успешно потушил возникший после попадания снаряда пожар.

    В середине месяца британское Управление морских торговых операций зафиксировало аналогичный инцидент с неизвестным боеприпасом.

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    21 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось втрое

    Интенсивность судоходства в Ормузском проливе упала в три раза

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе в субботу и воскресенье судоходство снизилось примерно в три раза по сравнению с показателями за выходные неделей ранее, передает Reuters.

    По данным о судоходстве, за выходные через Ормузский пролив прошли 12 грузовых судов против 35 в предыдущие выходные на фоне сохраняющейся напряженности в Персидском заливе и отношений между США и Ираном, которые зашли в тупик, пишет Reuters.

    В субботу пять судов с сельскохозяйственной продукцией, сжиженным природным газом и удобрениями вышли из Персидского залива, а один пустой крупный газовоз зашел в залив, отмечает РИА «Новости».

    В воскресенье из пролива вышли два танкера с нефтепродуктами и два пустых перевозчика, при этом в залив вошли два небольших нефтяных танкера.

    До начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 125 крупных коммерческих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей.

    В начале месяца США признали падение нефтяного трафика через пролив.

    В прошлом месяце МИД Ирана заявил, что пролив нельзя «захватить твитом».

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    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп сообщил о раздумьях об Иране перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


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    21 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Новак сообщил о планах России нарастить экспорт угля на Ближний Восток

    Новак: Россия планирует нарастить экспорт угля на Ближний Восток и в Африку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России увеличить экспорт угля в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки в рамках новой стратегии.

    Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности до 2050 года, передает РИА «Новости». Одно из ключевых направлений документа посвящено расширению экспорта отечественного угля.

    «Расширение Восточного полигона; развитие портов; укрепление сотрудничества с дружественными странами – Китаем, Индией; наращивание поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и Африку», – перечислил приоритеты Новак в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

    В прошлом году отечественные угольные компании существенно нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    В июле текущего года Россия почти втрое увеличила экспорт угля в Индию.

    Ранее Минэнерго объявило о планах занять треть китайского рынка.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    21 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    При обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Ормузского пролива неизвестным снарядом был атакован проходящий танкер, в результате чего легкие ранения получили два моряка, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    UKMTO получил сообщение об инциденте с судном, проходившим через Ормузский пролив. Два члена экипажа танкера пострадали при обстреле судна, передает ТАСС.

    Военные власти сообщили UKMTO, что танкер, входивший в пролив, был поражен неизвестным снарядом.

    В ведомстве уточнили, что после атаки танкер продолжил движение к порту назначения своим ходом. Название пострадавшего судна и порт его приписки пока не раскрываются.

    В середине сентября Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно в Ормузском проливе.

    В начале месяца у побережья Омана три неизвестных снаряда ударили по коммерческому танкеру.

    В этот же день неизвестные обстреляли два крупных судна для перевозки сырой нефти из Саудовской Аравии и Южной Кореи.

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    21 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Представитель КСИР пригрозил США ударами новым оружием по новым целям

    КСИР: Иран применит новое оружие против США в случае агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    В случае возобновления американских атак вооруженные силы Ирана нанесут удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Представитель КСИР отметил, что цели Ирана больше не будут прежними. Страна намерена атаковать объекты, по которым ранее удары не наносились, передает ТАСС.

    Мохеби подчеркнул, что изменения коснутся географии конфликта, а также применяемого вооружения и техники. Он пообещал вывести на поле боя новое оружие, возможности которого поразят мир.

    Накануне центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил заявил о наличии данных о подготовке США к возобновлению военных действий против республики в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сообщили о планах США начать новую войну.

    В конце лета Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе.

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    22 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с принцем Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля. Путин поздравил собеседника с наступающим Днем провозглашения Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что ровно сто лет назад Советский Союз стал первым иностранным государством, признавшим королевство.

    Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Они отметили необходимость политико-дипломатических усилий для нормализации кризисной обстановки.

    Особое внимание уделили ситуации в Йемене. Участники беседы подтвердили важность прекращения боевых действий и запуска межйеменского диалога при поддержке ООН. Кроме того, подчеркнута необходимость безопасного прохода судов через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года лидеры России и Саудовской Аравии договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

    Несколькими днями ранее саудовская авиация атаковала административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    До этого МИД России выразил глубокую обеспокоенность резким обострением военно-политической обстановки в Йемене.

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    22 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы в 2027 году

    NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди пообещал разоружить поддерживаемые Ираном группы ополчения к июню 2027 года, представив амбициозный график установления государственного контроля над разрозненными вооруженными формированиями, пишет The New York Times.

    «Это не вопрос выбора. Это необходимость. Другие, кто говорил об этом, затем отказались от своих слов. Они поддались давлению или другим идеям. Для меня этот вопрос, наряду с вопросом коррупции, – это вопрос чести», – заявил аль-Заиди о своем плане разоружения.

    План поэтапного разоружения, который аль-Заиди впервые изложил в интервью газете The New York Times (NYT) в Багдаде, будет иметь ключевое значение для того, как Ирак будет поддерживать баланс между двумя важнейшими союзниками, США и Ираном, в то время как эти страны находятся в состоянии войны.

    Ирак находится под растущим давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа, важнейшего партнера в сфере безопасности и экономики, с целью нейтрализации проиранских сил, которые накопили не только военную мощь, но и политическую власть.

    В то же время Иран, сосед Ирака, стремится усилить влияние в стране и расширить использование этих ополчений в войне с Вашингтоном, сказано в статье.

    Разоружение ополченцев доставляло немало хлопот предыдущим иракским лидерам, включая тех, кто обладал гораздо большим опытом, чем аз-Заиди, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багдад летом предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном. Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу. Ирак отказался оставить у себя часть войск коалиции США.

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    22 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    WSJ: Цены на нефть выросли из-за рисков в Ормузском проливе

    Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть начали расти во вторник на фоне сохраняющихся рисков для судоходства в Ормузском проливе и ожиданий инвесторов относительно дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в начале европейских торгов выросла на 1,7% и составила 102,07 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    При этом цена на нефть марки WTI также увеличилась на 1,7%, достигнув 97,4 доллара за баррель.

    Отмечается, что риски для поставок через Ормузский пролив остаются высокими, несмотря на то, что объемы транспортировки нефти, природного газа и грузов достигли полугодового максимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив. В августе власти Ирака заявили о подготовке соглашения с Ираном по Ормузскому проливу. Летом Минэнерго США сообщило о восстановлении нефтетрафика через этот маршрут.

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    22 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода

    Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти после ударов БПЛА из Ирака

    Tекст: Мария Иванова

    Саудовская Аравия начала восстанавливать прокачку сырья по нефтепроводу «Восток – Запад», остановленному после недавней атаки беспилотников.

    Саудовская Аравия возобновила деятельность на магистральном нефтепроводе «Восток – Запад» и уже во вторник может восстановить экспорт сырья из порта Янбу. В настоящее время прокачка нефти по инфраструктурному объекту осуществляется низкими темпами, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

    Работа стратегического нефтепровода в Саудовской Аравии была полностью приостановлена после серии ударов, нанесенных 11 сентября. Позднее министерство иностранных дел королевства официально заявило, что атака была осуществлена беспилотными летательными аппаратами, которые были запущены с территории Ирака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца атака беспилотников из Ирака повредила нефтепровод в Саудовской Аравии.

    В начале месяца удары по территории королевства остановили работу ключевого нефтяного объекта.

    В начале сентября энергетическая инфраструктура страны подверглась атаке.

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    22 сентября 2026, 16:03 • Новости дня
    Фермеры юга Ливана потеряли урожай оливок из-за израильского вторжения

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава объединения фермеров Южного Ливана Мухаммад аль-Хусейни сообщил об уничтожении оливковых плантаций из-за действий израильской армии.

    По его словам, продолжающиеся удары и ограничения доступа к угодьям наносят колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона, передает РИА «Новости». «Потеря сезона сбора оливок означает не только потерю урожая, но и лишение источника дохода тысяч семей юга Ливана и целого сектора ливанской экономики», – подчеркнул собеседник агентства.

    Сезон сбора традиционно длится с сентября по ноябрь, однако сейчас фермеры лишены возможности попасть на свои участки. Жители ряда деревень пытались получить разрешения на проход к полям, но израильские военные отказывают им. Кроме того, при попытках приблизиться к землям фермеры подвергаются атакам беспилотников.

    Аль-Хусейни добавил, что часть рощ сожжена, а многолетние деревья выкорчеваны.

    По данным министерства сельского хозяйства Ливана, повреждено около 6,6 тыс. гектаров оливковых насаждений и более 56 тыс. гектаров сельхозземель в 64 населенных пунктах.

    Южный Ливан производит около 15% оливкового масла в стране, а провинция Набатия – более 21%. Невозможность ухода за деревьями угрожает и будущим урожаям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска выжгли белым фосфором пятую часть аграрных территорий на юге Ливана.

    Вооруженные силы Израиля подожгли оливковые рощи между населенными пунктами Ходейта и Харис.

    Министерство сельского хозяйства Ливана заявило о масштабном уничтожении многолетних посадок оливы.

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