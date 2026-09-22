Эрдоган назвал Газу крупнейшим в мире детским кладбищем

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он подчеркнул критическую гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве, передает РИА «Новости». «Газа сегодня не только крупнейшее в мире детское кладбище, но и регион с самым высоким в мире показателем ампутаций среди детей», – заявил турецкий лидер.
Политик также обратил внимание на катастрофическое положение местной системы здравоохранения. По его словам, из-за острого дефицита топлива более 70% электрогенераторов в больницах Газы прекратили работу. Политик добавил, что считает своим долгом озвучить эту проблему с трибуны ООН.
В прошлом году президент Турции назвал происходящее в анклаве дном человечества.
Ранее Ближневосточное агентство ООН выразило крайнюю обеспокоенность беспрецедентным числом погибших несовершеннолетних.
В августе текущего года Минздрав Газы заявил о продолжении израильских ударов вопреки договоренностям о перемирии.