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    22 сентября 2026, 21:30 • Новости дня

    Полиция Германии нашла похожее на взрывчатку вещество у военной авиабазы

    SZ: У немецкой авиабазы Вунсторф нашли подозрительное вещество

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии недалеко от военной авиабазы Вунсторф, где ранее упал беспилотник, полиция нашла подозрительное вещество, предположительно являющееся взрывчаткой, пишет газета Suddeutsche Zeitung (SZ).

    «Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительный материал всего в нескольких метрах от места находки… В настоящее время они исходят из того, что речь идет о взрывчатом веществе», – приводит РИА «Новости» сообщение SZ. В настоящее время криминалистическая экспертиза вещества еще не завершена.

    Расследованием инцидента занимаются генеральная прокуратура Германии и федеральное управление уголовной полиции. Отмечается, что по меньшей мере один компонент обнаруженных обломков дрона был изготовлен с помощью 3D-принтера. Правоохранители предполагают, что аппарат мог находиться у аэродрома некоторое время.

    Следствие изучает возможную связь этого случая с инцидентом в начале августа, когда похожий беспилотник был найден в аэропорту Лейпцига. Ситуация обсуждалась на еженедельном брифинге руководителей силовых структур в офисе канцлера Германии Фридриха Мерца. На аэродроме Вунсторф базируются транспортные самолеты А400М бундесвера.

    Ранее Федеральная прокуратура Германии организовала проверку из-за обнаружения элементов беспилотника рядом с военным аэродромом Вунсторф.

    Местная полиция ищет владельца разбившегося летательного аппарата.

    Правительство ФРГ возложило на Москву ответственность за августовскую атаку беспилотников на аэропорт Лейпцига.

    22 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) вернуться к идеям Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в ландтаги Мекленбург – Передняя Померания и Берлин.

    Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

     «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

    Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

    Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра

    Политолог Рар: Призывы Меркель вернуться к модели «старой Германии» смехотворны

    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    @ Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки вернуться к модели «старой Германии» не имеют практического смысла: общественный настрой, сами люди и страна поменялись. При этом призывы выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением правильные, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Ангела Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Конрада Аденауэра.

    «В Германии сегодня почти не обращают внимания на Ангелу Меркель – даже СМИ зачастую игнорируют бывшего канцлера. Ее воспринимают как политика из прошлого, наделавшего достаточно много ошибок. В частности, речь идет о миграционном кризисе, который до сих пор остается болезненной темой и для христианских демократов, и для представителей других партий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, призывы экс-главы канцелярии вернуться к модели «старой Германии» смехотворны. «Страна сильно изменилась: сместились политические ориентиры, общественный настрой и менталитет граждан. Уместнее было бы говорить о проблемах, возникших после воссоединения Германии. Но сама Меркель, судя по всему, никаких ошибок не видит. Попытки искать рецепты улучшения жизни в идеализированном прошлом вряд ли способны принести результат», – считает собеседник.

    При этом идея, что нужно выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением, хорошая и правильная – диалог в обществе действительно необходим, добавил эксперт. Однако, оговорился Рар, проблема в том, что Германия в этом плане заметно отличается от других западноевропейских стран – например, от Франции или Британии.

    «Немцы по-прежнему воспринимают себя как носителей так называемой ведущей культуры и хозяев страны. Речь не идет о расизме, но именно такой взгляд на собственную роль в государстве глубоко укоренен в общественном сознании. Из-за этого многие испытывают дискомфорт, услышав на улице иностранную речь. Кроме того, к приезжим нередко сохраняется установка: «Откуда ты пришел – туда и вернись». Это часть устоявшегося менталитета, и преодолеть такое крайне трудно», – детализировал политолог.

    По его мнению, Германия должна проявлять больше толерантности к тем, кто приехал в страну на постоянное жительство. «Речь не о криминальных элементах, скажем, из арабских стран, и тех, кто вовлечен в противоправную деятельность. Я говорю о людях, которые стремятся интегрироваться в общество, ассимилироваться. Даже если они говорят на родном языке дома, посещают свои церкви, к ним, на мой взгляд, нужно проявлять больше терпимости», – заключил Рар.

    Ранее бывший канцлер Германии и экс-глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель заявила, что партии необходимо вернуться к основам, заложенным первым главой правительства ФРГ Конрадом Аденауэром. Так она прокомментировала провал ХДС на выборах в Берлине и Мекленбург – Передней Померании. «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, по итогам выборов 20 сентября в ландтаг Мекленбург – Передней Померании победила «Альтернатива для Германии» (АдГ), получив 38,2% голосов. ХДС набрала 4,9% голосов и впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент. На выборах в Берлине первое место заняла Левая партия, а ХДС – второе с 18,8%. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал результаты выборов для своей партии как катастрофические. Газета ВЗГЛЯД писала о сенсациях на выборах в региональные парламенты Германии.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Автоконцерн Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    На собрании работников завода в Зиндельфингене топ-менеджер подчеркнул острую потребность компании в снижении издержек. В случае неудачи автопроизводитель ликвидирует один сборочный завод и одно предприятие по выпуску силовых агрегатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на WirtschaftsWoche.

    Издание отмечает, что производственные затраты на заводах Mercedes-Benz в разных странах существенно различаются. В частности, на предприятии в венгерском Кечкемете расходы на выпуск продукции в среднем на 70% ниже, чем на немецких площадках.

    Ранее газета Handelsblatt сообщила о планах Mercedes-Benz Group AG лишить 90 тыс. своих сотрудников в Германии ежегодной премии. Руководство также намерено увеличить продолжительность рабочей недели без дополнительных выплат, что позволит автопроизводителю сэкономить более 10 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о переговорах оборонного концерна KNDS по покупке завода Mercedes-Benz.

    В прошлом году на финском предприятии немецкого бренда решили собирать броневики Sisu.

    В 2024 году в Германии обанкротилась компания по производству эмблем для автомобилей Mercedes-Benz.

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    22 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после исторического провала ХДС на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания пообещал обсудить с партийными лидерами корректировку непопулярных экономических реформ.

    Фридрих Мерц оказался перед выбором между переработкой непопулярного курса экономических реформ, на котором он строил канцлерство, и попыткой отстоять его ценой дальнейшего падения поддержки, пишет Politico. Поводом стали худшие для консерваторов выборы в послевоенной истории Германии и вторая за две недели победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в восточных землях.

    Мерц признал, что отторжение его реформ населением стало одной из главных причин проблемы Христианско-демократического союза, но четкого плана действий не представил. Он назвал результат в Мекленбурге-Передней Померании, где ХДС с 4,9% голосов не прошла в земельный парламент, тяжелым ударом и сообщил о серии встреч в ближайшие дни с руководством партии и премьер-министрами земель для выработки нового курса.

    Несмотря на растущее беспокойство внутри ХДС, партийные руководители публично поддержали канцлера, считая попытку его замены слишком рискованной на фоне лидерства АдГ в опросах и внешнеполитической напряженности. Министр образования от ХДС Карин Приен признала, что программа партии мало привлекательна для избирателей, но заявила, что альтернативной фигуры, способной возглавить консерваторов, пока нет.

    По данным Politico, внутренние совещания фракции ХДС в бундестаге и закрытая встреча руководства в Берлине обещают быть напряженными, однако Мерц удержит пост, пока его критики не договорятся о преемнике. При этом экономисты считают реформы канцлера – включая изменения пенсионной и медицинской систем в условиях старения населения и роста расходов – необходимыми для восстановления конкурентоспособности Германии.

    Опрос фонда имени Ханса Бёклера показал, что около 81% жителей ФРГ обеспокоены своей финансовой безопасностью из-за реформ, а 42% уже сократили потребительские расходы. На этом фоне партнеры по коалиции из Социал-демократической партии Германии заявили о готовности продолжать сотрудничество с консерваторами, но потребовали пересмотра отдельных элементов реформ. Одновременно АдГ во главе с Алисой Вайдель усилила давление на Мерца, объявив свои силы единственными носителями «реальных реформ» и подвергнув критике отказ ХДС от сотрудничества с правыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в партии ХДС ожидали скорую отставку Фридриха Мерца на фоне провалов на выборах. В тот же день сообщалось, что ХДС под руководством Мерца впервые не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании. В конце прошлой недели Мерц на фоне поражения консерваторов в этой земле назвал результаты голосования катастрофой.

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    22 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии

    Медведев: Русофобия сделала Мерца самым бесполезным канцлером ФРГ

    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив политика в русофобии и назвав наиболее бесполезным руководителем немецкого правительства.

    Зампред Совбеза выразил свое мнение на странице в соцсетях, передает ТАСС. «Мерц – жалкое, позорное ничтожество. Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. На его фоне даже Шольц выглядит лучше», – написал политик.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Месяцем ранее члены ХДС выразили крайнее недовольство работой политика на посту канцлера Германии.

    В прошлом году Дмитрий Медведев напомнил о службе отца немецкого лидера в гитлеровском вермахте.

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    22 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии

    DPA: Военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии потерпел крушение военный самолет, в результате чего один человек получил травмы, сообщило агентство DPA со ссылкой на местные власти.

    Военный самолет разбился на западе Германии рядом с американской авиабазой Шпангдалем, передает РИА «Новости». Авария произошла в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

    «В районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в регионе Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек», – цитирует DPA сообщение местных властей.

    В настоящее время устанавливаются причины крушения и тяжесть полученных пострадавшим травм.

    В августе подавший сигнал тревоги военный самолет США вернулся на немецкую базу Шпангдалем.

    В июле американский военно-транспортный борт прервал рейс на Ближний Восток из-за проблем со связью.

    В июне транспортник Boeing C-17A Globemaster III экстренно сел на военной базе Рамштайн из-за технических неполадок.

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    22 сентября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал импонирующими заявления партии АдГ о контактах с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии «Альтернатива для Германии» к налаживанию отношений с Россией, отметив их выигрышность на фоне конфронтационной риторики.

    Заявления немецкой партии «Альтернатива для Германии» о необходимости налаживания контактов с Россией вызывают симпатию в Москве, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция этой политической силы выглядит более выигрышно на фоне других немецких политиков.

    «Как политическая сила Германии, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать», – заявил Песков. Он добавил, что такие слова предпочтительнее конфронтационных высказываний, например, лидера ХДС Фридриха Мерца.

    При этом в Кремле нет данных о конкретных попытках АдГ выйти на связь с российскими властями. Ранее сопредседатель партии Алиса Вайдель призывала возобновить поставки российского газа в Германию, предложив США в качестве возможной стороны переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок российского газа.

    Лидеры оппозиционной фракции запланировали встречу со спецпредставителем президента России для обсуждения перезапуска «Северных потоков».

    Рабочая группа политической силы разработала программный документ для нормализации двусторонних отношений с Москвой.

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    22 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

    Bild: Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

    Tекст: Денис Тельманов

    На фестивале «Октоберфест» в Мюнхене погиб охранник, гражданин Сербии, которого насмерть придавило платформой аттракциона свободного падения, пишет газета Bild.

    «Несчастный случай произошел на аттракционе Hangover («Похмелье») – башне свободного падения высотой около 80 метров, установленной на «Октоберфесте». Погибший работал охранником», – приводит РИА «Новости» сообщение Bild. Погибшим оказался гражданин Сербии, который находился в запретной зоне аттракциона.

    Платформа с людьми упала с вершины башни и придавила его. На месте происшествия мужчине оказали сердечно-легочную реанимацию. Позже его доставили в больницу Мюнхена, где он скончался.

    Полиция разыскивает свидетелей инцидента, особенно тех, кто заснял произошедшее на видео. Обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе выразил соболезнования семье погибшего.

    В 2026 году «Октоберфест» проходит с 19 сентября по 4 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 191-й пивной фестиваль «Октоберфест» стартовал в Мюнхене 19 сентября.

    Месяцем ранее в Якутске шестнадцатилетняя девушка получила травмы при падении с аттракциона.

    В начале августа следователи Тюмени возбудили уголовное дело из-за срыва посетительницы с карусели.

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    22 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Лавров заявил об игнорировании Германией запросов России по лечению Навального

    Лавров: Германия проигнорировала запросы России о лечении Навального

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Германия продолжает игнорировать запросы Москвы о предоставлении медицинских данных Алексея Навального за 2020 год.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин не отвечает на запросы Москвы об анализах и лечении Алексея Навального (включен в перечень экстремистов и террористов в РФ), передает РИА «Новости».

    Выступая на IV Международном форуме «Диалог о фейках», глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в 2020 году российская сторона оперативно откликнулась на просьбу отправить заболевшего в Германию.

    «Когда господин Навальный скончался, мы еще раз напомнили и немцам, и Организации по запрещению химического оружия показать нам, во-первых, анализы, которые были сделаны в 2020 году, и во-вторых, показать, как его потом лечили в Германии. Полная тишина, нагнетание антироссийской риторики и уход от честного разговора», – заявил Лавров.

    Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после ухудшения самочувствия в самолете. Омские врачи диагностировали нарушение обмена веществ и не выявили ядов в организме. Позже пациента перевезли в Германию, где правительство ФРГ заявило об отравлении веществом из группы «Новичок». МИД назвал произошедшее спланированной провокацией Запада, отметив отсутствие проверяемых доказательств со стороны Берлина.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения западных стран в якобы отравлении Алексея Навального.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления об отравлении цирковым представлением.

    Навальный умер в исправительной колонии в феврале 2024 года.

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    22 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    FT: Провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС

    FT сообщила об угрозе переговорам по бюджету ЕС из-за кризиса в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Поражение Христианско-демократического союза на выборах в Германии подорвало авторитет канцлера Фридриха Мерца и ставит под угрозу переговоры о бюджете ЕС.

    Провал партии канцлера Германии Фридриха Мерца на местных выборах может сорвать согласование бюджета Европейского союза, пишет Financial Times.

    Европейские дипломаты отмечают, что у Мерца возникли серьезные проблемы, которые отразятся на способности лидеров ЕС договариваться. В сообществе считают, что любой исход – будь то ослабленный Мерц или приход нового канцлера – не сулит ничего хорошего для переговорного процесса, отмечает ТАСС.

    Один из источников подчеркнул, что Германия утратила способность выступать стабилизатором в Европе, так как Мерц больше не может играть эту роль. По мнению дипломатов, если в Берлине сменится руководство, новой команде потребуются месяцы на адаптацию, что затянет переговоры по бюджету.

    В этом месяце Христианско-демократический союз потерпел два поражения на земельных выборах. Сам Мерц назвал результаты партии катастрофой, однако выразил намерение остаться на своем посту, несмотря на то что, по данным Forsa, лишь 10% немцев одобряют его работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе партия ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошла в региональный парламент.

    В воскресенье канцлер назвал катастрофой результаты партии в Мекленбурге – Передней Померании.

    В начале месяца Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    22 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Володин назвал поддержку Украины стратегической ошибкой руководства ФРГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил руководство ФРГ и канцлера Фридриха Мерца в стратегической ошибке из-за активной поддержки Украины в ущерб собственной стране.

    Володин заявил, что Берлин совершил стратегическую ошибку, выступив на стороне Киева, об этом он написал на платформе «Макс».

    По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал активным участником конфликта, игнорируя проблемы собственных граждан.

    «Сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку. Мерц стал активным участником военных действий на стороне Украины», – подчеркнул спикер.

    Политик напомнил, что чуть более 10 лет назад ФРГ была одним из ключевых партнеров России. Страна получала дешевые энергоресурсы, что способствовало ее развитию, а Москва пополняла бюджет. Володин отметил, что тогда Берлин отстаивал интересы своего государства, выстраивая взаимовыгодное сотрудничество.

    Кроме того, председатель Госдумы обвинил власти Германии во вмешательстве в избирательную кампанию в России. Он указал, что еще до начала голосования звучали оценки итогов выборов, а также попытки их дискредитации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал ошибкой отказ от российского газа.

    Месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на возрождение нацистских тенденций в немецком обществе.

    Летом лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла обвинил Берлин в эскалации украинского кризиса.

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    22 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Немецкий химический концерн Evonik решил упразднить более 3 тыс. рабочих мест

    Evonik: Немецкий химический концерн объявил о массовых увольнениях

    Tекст: Мария Иванова

    Врио генерального директора Evonik Клаус Реттиг заявил о сокращении более 3 тыс. рабочих мест в немецком химическом концерне на фоне кризиса в отрасли.

    Крупный немецкий химический концерн Evonik планирует сократить 3,2 тыс. рабочих мест по всему миру, из которых около 2,2 тыс. придутся на предприятия в самой Германии, передает РИА «Новости».

    Масштабное сокращение персонала происходит в рамках новой программы реструктуризации, главной целью которой является значительное снижение корпоративных затрат.

    Врио генерального директора Evonik Клаус Реттиг пояснил, что такое решение напрямую связано с комплексным кризисом в химической отрасли. По словам руководителя, менеджмент намерен воспользоваться сложившейся ситуацией для лучшей подготовки компании к вызовам будущего.

    Ранее концерн уже реализовал аналогичную программу сокращения текущих расходов, в результате которой было упразднено около 2,8 тыс. рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца наблюдательный совет Volkswagen одобрил план сокращения 50 тыс. сотрудников.

    Летом автоконцерн официально подтвердил планы массовых увольнений.

    В прошлом году производитель автомобильных компонентов Bosch объявил о сокращении 13 тыс. рабочих мест.

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    22 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Медведев призвал немцев избавиться от Мерца

    Медведев: Немцам нужно избавиться от Мерца, пока он не развязал войну с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к гражданам Германии с призывом отстранить от власти канцлера Фридриха Мерца из-за угрозы военного конфликта.

    Медведев обратился к жителям Германии с предупреждением относительно действий нынешнего главы немецкого правительства, передает ТАСС. «Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», – написал российский политик в соцсетях.

    По мнению Медведева, русофобские настроения и чрезмерная концентрация на украинском вопросе сделали Мерца наименее эффективным руководителем в истории страны.

    Напомним, руководство Христианско-демократического союза допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили недовольство работой политика.

    Глава МИД России Сергей Лавров расценил планы немецкого лидера по усилению армии как фактическое объявление войны.

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    22 сентября 2026, 21:49 • Новости дня
    Посылки со следами ртути нашли в почтовом центре Германии

    Bild: Посылки со следами ртути нашли в почтовом центре DHL в Германии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В логистическом центре DHL на севере Германии обнаружили несколько посылок со следами ртути, из-за чего полиция начала масштабную операцию, сообщают местные СМИ.

    По меньшей мере три посылки со следами ртути были найдены в логистическом центре концерна DHL в общине Лайцен на севере Германии, сообщили в полиции страны, передает ТАСС со ссылкой на Bild. Проводится крупная операция, заявили в полицейском управлении Нойбранденбурга.

    Правоохранительные органы оцепили территорию почтового центра для обеспечения безопасности.

    В результате инцидента как минимум один из сотрудников компании пожаловался на ухудшение самочувствия. Обстоятельства появления опасного вещества в посылках выясняются.

    В прошлом году из-за посылки с неизвестным порошком в баварском распределительном центре DHL пострадали 12 человек.

    Осенью 2024 года британская пресса опубликовала материалы о возможных атаках с использованием отправлений этого почтового оператора.

    В начале сентября 2026 года неизвестные заложили взрывные устройства на территории двух электроподстанций в немецкой Саксонии.

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    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    В логистическом центре Германии обнаружили три посылки со следами ртути

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из логистического узла в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ экстренно эвакуировали персонал после обнаружения трех отправлений со следами опасного вещества, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники, немецкие правоохранительные органы оцепили территорию логистического комплекса в городе Лайцен, передает РИА «Новости».

    Поводом для масштабной эвакуации послужила находка высокотоксичного химиката в нескольких почтовых отправлениях. Один из сотрудников пожаловался на резкое ухудшение самочувствия.

    «Были обнаружены как минимум три отравленные посылки, и существует серьезная обеспокоенность по поводу появления других отравленных посылок, отправленных по почте», – отмечается в материале.

    Полиция продолжает тщательное обследование всех помещений.
    Следователи проверяют связь этого инцидента со случаем в городе Нойштадт-Глеве, расположенном в 70 км от Лайцена.

    На прошлой неделе две местные жительницы попали в больницу с тошнотой и головной болью. Они вскрыли доставленный пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость, оказавшаяся ртутью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году 12 человек пострадали из-за посылки с неизвестным порошком в баварском распределительном центре DHL.

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