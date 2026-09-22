Жапаров призвал закрепить за ООН исключительное право на введение санкций

Жапаров призвал передать ООН исключительное право введения санкций

Tекст: Вера Басилая

Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, Жапаров подчеркнул необходимость изменения глобальной системы давления, передает ТАСС. Политик отметил, что сегодня рестрикции часто становятся инструментом вмешательства во внутренние дела независимых стран.

«Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему, которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств», – пояснил президент.

Он добавил, что решения об ограничениях должны приниматься исключительно Советом Безопасности в рамках Устава ООН. По его мнению, наделение международной организации такими полномочиями является единственным способом улучшить мировую санкционную систему.

В сентябре государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отмены односторонних рестрикций.

Власти Китая осудили американские рестрикции из-за отсутствия мандата всемирной организации.

В мае Садыр Жапаров попросил мировое сообщество поддержать кандидатуру Бишкека в непостоянные члены Совбеза ООН.