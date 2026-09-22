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    22 сентября 2026, 21:00 • Новости дня

    Жапаров призвал закрепить за ООН исключительное право на введение санкций

    Жапаров призвал передать ООН исключительное право введения санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил лишить отдельные страны возможности использовать ограничительные меры в своих интересах и передать соответствующие полномочия только ООН.

    Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, Жапаров подчеркнул необходимость изменения глобальной системы давления, передает ТАСС. Политик отметил, что сегодня рестрикции часто становятся инструментом вмешательства во внутренние дела независимых стран.

    «Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему, которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств», – пояснил президент.

    Он добавил, что решения об ограничениях должны приниматься исключительно Советом Безопасности в рамках Устава ООН. По его мнению, наделение международной организации такими полномочиями является единственным способом улучшить мировую санкционную систему.

    В сентябре государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отмены односторонних рестрикций.

    Власти Китая осудили американские рестрикции из-за отсутствия мандата всемирной организации.

    В мае Садыр Жапаров попросил мировое сообщество поддержать кандидатуру Бишкека в непостоянные члены Совбеза ООН.

    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
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    22 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории из-за украинских атак.

    Гутерриш, выступая на Генеральной Ассамблее организации, обратил внимание международного сообщества на ситуацию с гражданским населением России в ходе конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта… в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», – подчеркнул он.

    Генсек ООН отметил, что удары по инфраструктуре несут опасность не только для местных жителей. По его словам, такие действия создают серьезные риски для мировых логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Организация Объединенных Наций потребовала остановить атаки на мирное население после удара украинских войск по Краснодарскому краю.

    Ранее Антониу Гутерриш решительно осудил удары украинских беспилотников по территории России.

    В июне российские дипломаты обвинили генсека ООН в замалчивании информации о жертвах среди детей при обстрелах со стороны ВСУ.

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    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    22 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия будет участвовать в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после завершения полномочий генерального секретаря Антониу Гутерриша.

    Российские дипломаты готовятся к серьезным преобразованиям внутри структуры Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». «Потребуется большая работа над ошибками, мы будем в ней активно участвовать. Каковы будут ее итоги – покажет время», – подчеркнул Алимов.

    Ранее дипломат сообщил, что Москва потребует от нового генерального секретаря ООН пересмотра предвзятой линии по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ожидает от будущего руководителя устранения недочетов нынешнего руководства.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

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    22 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Генсек ООН раскрыл прибыль западного бизнеса от конфликта на Украине

    Гутерриш: Нефтяники Запада заработали 500 млрд долларов на конфликте на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал западные нефтяные компании за извлечение сверхприбылей на фоне украинского кризиса.

    Пять крупнейших западных нефтяных компаний заработали почти полтриллиона долларов после начала конфликта на Украине. Об этом Гутерриш заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

    «На протяжении десятилетий крупный нефтяной бизнес относился к атмосфере как к открытой канализации – и наживался на последствиях», – заявил генсек с трибуны.

    Гутерриш подчеркнул, что в то время как корпорации получали сверхдоходы, рядовые потребители столкнулись с резким ростом расходов на электроэнергию, продукты питания и страховые услуги.

    Озвученная сумма совпадает с оценками международной организации Global Witness. По данным экспертов, гиганты ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies в период с февраля 2022 года по январь 2026 года суммарно получили около 467 млрд долларов прибыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Ранее министры финансов шести государств Евросоюза инициировали введение налога на сверхприбыль нефтяных корпораций. В то же время доходы России от экспорта углеводородов за время спецоперации превысили 883 млрд евро.

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    22 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче

    Лавров: Генсек ООН откровенно путается в своих показаниях по Буче

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях уходящего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно инцидента в Буче.

    Выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», Лавров раскритиковал позицию ООН по Буче, передает ТАСС.

    «Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях», – заявил Сергей Лавров.

    По словам министра, Антониу Гутерриш то ссылается на секретность списков погибших и внутренние правила, то полностью отрицает наличие подобной информации. Лавров добавил, что Москва больше не рассчитывает на конструктивное содействие со стороны Секретариата ООН. Саму инсценировку убийства мирных жителей глава МИД счел самым циничным фарсом.

    Российские войска покинули Бучу 30 марта 2022 года в качестве жеста доброй воли на фоне стамбульских переговоров с Украиной. На следующий день уход военных публично подтвердил мэр города. Лишь спустя несколько суток западные телеканалы распространили кадры с телами на улицах. По факту провокации в России возбудили уголовное дело о дискредитации армии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Антониу Гутерреша в нарушении принципа нейтралитета.

    Согласно данным России, власти Украины использовали тела убитых боевиков в Буче для создания масштабной фальсификации.

    Ранее Сергей Лавров указал на уклонение руководства ООН от предоставления списков жертв инцидента.

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    22 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН

    Стубб: Финляндия будет баллотироваться в непостоянные члены Совбеза ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финская сторона намеревается побороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заявил президент страны Александр Стубб.

    «Моя страна, Финляндия, заинтересована в успехе Организации Объединенных Наций и будет продолжать активно участвовать в ее работе. Поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на 2029-2030 годы», – заявил Стубб, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что республика намерена уделять первостепенное внимание вопросам поддержания мира, благополучию людей и развитию партнерских отношений.

    По его словам, финская сторона стремится к процветанию народов и твердо верит в необходимость диалога и международного сотрудничества.

    Ранее МИД России одобрил вхождение Киргизии в непостоянный пул Совета Безопасности ООН.

    В августе Стубб уклонился от прогноза по возобновлению диалога с Россией.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    22 сентября 2026, 06:37 • Новости дня
    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша серьезным посредником по Украине

    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша посредником по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил об отсутствии у Москвы доверия к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.

    «Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Срок полномочий Антониу Гутерреша на посту генсекретаря ООН завершается 31 декабря.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что генсек ООН открыто поддерживает позицию западных стран, в том числе в контексте ситуации на Украине.

    Российскую столицу уже посетили потенциальные претенденты на пост главы ООН. Среди них генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан и бывший президент Чили Мишель Бачелет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу и обвинил Запад в узурпации секретариата организации. Глава МИД России также назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.


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    22 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    МИД назвал провальной работу ООН на украинском направлении

    Замглавы МИД Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил о необходимости кардинального переосмысления деятельности Организации Объединенных Наций в отношении украинского кризиса.

    Дипломат отметил, что текущие результаты усилий всемирной организации оставляют желать лучшего, передает РИА «Новости».

    «Мы рассчитываем на кардинальное переосмысление ооновской работы на украинском направлении, которую на сегодня следует считать очевидно провальной», – сказал Александр Алимов.

    Представитель ведомства обратил внимание на строгие критерии отбора кандидатов на должность генерального секретаря ООН. Будущий руководитель должен обладать солидным дипломатическим опытом, высоким авторитетом и качествами эффективного администратора.

    По словам замминистра, Москве крайне важно, чтобы новый глава Секретариата придерживался беспристрастных подходов и строго соблюдал принципы Устава ООН. Он должен продвигать объединительную повестку, опираясь исключительно на решения государств-членов и не навязывая собственные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию генерального секретаря ООН по украинскому кризису предвзятой.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от нового генсека.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от будущего главы секретариата исправления ошибок нынешнего руководства.

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    22 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

    DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

    Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и Moonshot приглашены поучаствовать в брифинге для членов Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

    Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

    В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.

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    22 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    МИД усомнился в посреднической роли ООН по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов выразил сомнения в способности ООН стать посредником для мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Алимов выразил скепсис относительно способности Организации Объединенных Наций выступить посредником между Москвой и Киевом. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА «Новости».

    «В посреднической роли ООН применительно к украинскому кризису сейчас есть большие сомнения», – заявил Алимов.

    По словам представителя министерства, повестка международной организации включает множество других значимых вопросов, помимо ситуации на Украине.

    Дипломат подчеркнул, что текущие условия делают посредничество ООН в мирном урегулировании маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

    Дипломат заявил об отсутствии у Москвы доверия к Антониу Гутерришу в качестве серьезного переговорщика.

    Россия потребует от нового генерального секретаря пересмотра предвзятой линии организации.

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    22 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Президент Бразилии констатировал исторический провал ООН

    Президент Бразилии Лула да Силва констатировал исторический провал ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее обвинил ООН в неспособности предотвращать вооруженные конфликты и решать ключевые международные задачи.

    Выступая на открытии сессии, глава государства подверг резкой критике работу международного института, передает РИА «Новости». «ООН проваливается в решении одной из своих ключевых задач – в освобождении человечества от бича войны. Доверие к ней никогда не было настолько низким», – подчеркнул политик.

    Он также добавил, что Совет Безопасности не справляется со своими прямыми обязанностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указал на утрату Организацией Объединенных Наций способности предотвращать глобальные конфликты.

    В начале сентября президент России Владимир Путин призвал повысить эффективность работы всемирной организации.

    Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске глобальной катастрофы из-за повсеместного нарушения Устава ООН.

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    22 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Президент Киргизии ответил на обвинения в обходе антироссийских санкций

    Президент Киргизии Жапаров опроверг помощь России в обходе западных санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверными сообщения западных СМИ о помощи республики России в обходе санкций и поставках военной продукции.

    Садыр Жапаров прокомментировал публикацию в газете The New York Times, в которой сообщалось, что экономический рост республики обеспечен поставками товаров из Китая и Европы в Россию на фоне украинского конфликта, передает местное издание 24.kg.

    «Это неверно. Кыргызстан и раньше поставлял товары в Россию. Но не военную продукцию. Ни один товар, подпадающий под санкции, не был отправлен ни документально, ни фактически в Россию с нашей стороны», – заявил президент на церемонии вручения награды Американо-киргизского делового совета.

    Начиная с 2022 года несколько киргизских банков и компаний оказались под санкциями США, ЕС, Британии и других западных стран. Их обвинили в содействии России при обходе ограничительных мер. В ответ Бишкек предложил Брюсселю провести аудит подсанкционных организаций, однако ответа от европейской стороны пока не последовало.

    The New York Times сообщила о росте киргизского ВВП за счет масштабных поставок электроники на российский рынок.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взаимодействие Москвы и Бишкека экономически выгодным для обеих сторон.

    Ранее Садыр Жапаров опроверг наличие доказательств нарушения западных ограничений местными банками.

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