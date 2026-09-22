  • Новость часаМИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша
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    Европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку
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    Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
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    22 сентября 2026, 20:45 • Новости дня

    Азербайджан закрыл небо для иранских самолетов

    Азербайджан приостановил полеты иранских авиакомпаний из-за новых санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов авиакомпаний Ирана из-за новых американских санкций против гражданской авиации.

    Решение о прекращении авиасообщения Азербайджана с Ираном вступило в силу 22 сентября 2026 года. Ограничения касаются абсолютно всех иранских компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в республику, передают «Вести».

    Представители закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии» пояснили причину такого шага. Мера связана с новым пакетом санкций Вашингтона, направленным против Тегерана. Американские рестрикции напрямую затронули работу иранской гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября американский Минфин внес в черные списки 27 иранских авиаперевозчиков.

    Евросоюз ввел санкции против трех авиакомпаний Ирана из-за предполагаемых поставок оружия.



    22 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Форум «Диалог о фейках 4.0» собрал 2 тыс. фактчекеров из 80 стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Национальном центре «Россия» прошел форум «Диалог о фейках 4.0», объединивший 2000 фактчекеров из 80 стран для обсуждения борьбы с дезинформацией.

    Международная площадка собрала политиков, экспертов и представителей СМИ, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил: «Здесь присутствуют эксперты как из стран глобального Юга и Востока, так и из целого ряда стран Запада».

    Форум «Диалог о фейках 4.0» прошел 22 сентября в Национальном центре «Россия» и объединил 2 тыс. специалистов по проверке фактов из 80 стран мира.

    Мероприятие традиционно прошло при поддержке МИД, организатором выступила АНО «Диалог Регионы» при участии Global Fact-Checking Network. Соучредителями этой ассоциации являются ТАСС и «Мастерская новых медиа».

    Участниками форума стали представители США, КНР, Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Нидерландов, Казахстана, Венесуэлы, Словакии, Республики Корея, Пакистана, Индии, Ирана, Ирака, Индонезии, Нигерии, Египта, Бельгии, Танзании, Мексики, Киргизии и других государств. Организаторы подчеркивают глобальный характер диалога о противодействии фейкам.

    Ключевыми темами форума в 2026 году стали результаты выборов в Госдуму России и борьба с дезинформацией во время избирательных кампаний. Обсуждалось влияние ложной информации на политику, экономику и бизнес, а также актуальные тенденции развития искусственного интеллекта и его использование в искусстве.

    Отдельный блок посвятили мошенничеству в отношении несовершеннолетних и вовлечению подростков в киберпреступность, на форуме представят исследования АНО «Диалог Регионы» о рисках для детей и их использовании инструментов ИИ.

    На этом форуме глава МИД Сергей Лавров выступил с заявлением о неизбежной победе правды над информационной агрессией Запада.

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    22 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) вернуться к идеям Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в ландтаги Мекленбург – Передняя Померания и Берлин.

    Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

     «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

    Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

    Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оригинально ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге на критику из-за отказа Будапешта вступить в новое региональное объединение.

    Глава венгерского правительства сравнил ситуацию вокруг создания альянса с приглашением поиграть в мяч, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский министр возмутился резкими высказываниями политика о нежелании присоединяться к Карпатской восьмерке.

    «Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», – написал Мадьяр в соцсети.

    Он подчеркнул, что включение суверенного государства в международные форматы без предварительных консультаций абсолютно недопустимо. Карпатская восьмерка была создана по инициативе Киева в сентябре 2026 года при участии Польши, Румынии, Сербии, Чехии, Австрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске нового внешнеполитического формата «Карпатская восьмерка».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от участия в этом инициированном Киевом объединении.

    Глава венгерского правительства заодно исключил возможность строительства хранилищ для украинских нефтепродуктов на территории своей страны.

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    22 сентября 2026, 07:20 • Новости дня
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    @ PLANET PHOTOS//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудский актер Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о двадцатилетней вражде с Арнольдом Шварценеггером, которая в свое время казалась вопросом жизни и смерти.

    «Мы готовы были вцепиться друг другу в глотку. Это не было шуткой. Это был вопрос жизни и смерти», – признался актер в интервью The Sunday Times Magazine.

    Сталлоне добавил, что их вражда стала мощным мотиватором на пути к вершинам Голливуда. Конкуренция заставляла обоих работать усерднее и тренироваться больше.

    Конфликт начался в январе 1977 года на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Арнольд Шварценеггер получил награду за лучший актерский дебют и, по словам Сталлоне, хвастался этим. Сильвестр Сталлоне тогда претендовал на призы за фильм «Рокки» и заметил насмешки со стороны коллеги, когда проиграл в номинации «Лучший актер».

    Ситуация обострилась, когда «Рокки» признали лучшим фильмом. Сталлоне вспоминал, что в тот момент швырнул огромную вазу с цветами в сторону Шварценеггера. Это положило начало десятилетней вражде, во время которой актеры не могли находиться рядом.

    Примирение произошло в 1991 году благодаря совместной работе над созданием сети ресторанов Planet Hollywood. Шварценеггер ранее отмечал, что именно этот проект помог им найти общий язык.

    Впоследствии бывшие соперники вместе снимались во франшизе «Неудержимые», а Сталлоне даже принял участие в документальном фильме о коллеге, назвав его выдающимся героем боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лундгрен вспомнил, как из-за него Сталлоне попал в больницу на съемках «Рокки IV».

    Ранее видеокассету с фильмом «Терминатор» продали за 32,5 тыс. долларов.

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    22 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ

    Военкор Громов: Ликвидация формирований ВСУ в Доброполье может занять месяц

    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Капитальная застройка и промышленные объекты превращают Доброполье в серьезный оборонительный узел. Сроки и ход уничтожения армией России блокированных в городе формирований будут зависеть от действий противника: если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее Минобороны сообщило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье.

    «Доброполье, за счет развитой капитальной застройки, представляет собой значимый оборонительный узел. Там есть высотные здания и промышленные объекты, которые можно использовать для размещения личного состава, хранения вооружений и боеприпасов. Контроль над населенным пунктом дает существенное преимущество», – отметил военный корреспондент Федор Громов.

    По его мнению, в сообщении Минобороны России речь, скорее, идет об оперативном окружении узла обороны ВСУ. «Оформить полное окружение на текущем этапе боевых действий довольно сложно: пехотные передовые порядки значительно разрежены по сравнению с 2022–2023 годами. Если тогда один километр фронта удерживала рота – около ста человек, – то сейчас на таком участке остается всего от двух до шести бойцов. Это связано с резко возросшей активностью беспилотников с обеих сторон», – рассуждает собеседник.

    Говоря о блокированных формированиях противника, военкор напомнил, что бригады национальной гвардии Украины традиционно считаются более мотивированными и отличаются лучшим снабжением по сравнению с подразделениями сухопутных войск. «Во многом это связано с тем, что украинские власти никогда полностью не доверяли армии. Именно поэтому и при Петре Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), а затем и при Владимире Зеленском, части Национальной гвардии укреплялись – в том числе на случай возможного армейского мятежа», – уточнил Громов.

    Что касается 425-го штурмового полка «Скала», продолжил спикер, то важно учитывать его численность: «штат максимально раздут». «Фактически это мобильный резерв, который создавался, чтобы купировать продвижение наступающих российских сил. В случае прорыва на том или ином направлении им затыкают дыры: формирование постоянными контратаками сбивает темп нашего наступления и таким образом дает возможность механизированным частям восстановить оборонительную линию», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, сроки и ход уничтожения армией России блокированных в Доброполье формирований будут зависеть от действий противника. «Если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится. При этом темпы продвижения российских войск на этом направлении вселяют оптимизм. Поэтому, вероятно, наши бойцы решат задачу быстро: речь может идти о периоде от недели до месяца», – допустил Громов.

    После Доброполья ВС РФ предстоит освободить Белозерское – еще один населенный пункт с капитальной застройкой и промышленными объектами. На этом фоне заявление Минобороны о развитии наступления в направлении Александровки военкор расценивает как декларацию намерений. «Взятие Александровки под контроль важно по ряду причин. Во-первых, это позволит перерезать один из путей снабжения Славянско-Краматорской группировки противника и продолжать операцию по глубокому охвату агломерации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, поскольку Александровка находится на стыке ДНР, Харьковской и Днепропетровской областей, освобождение населенного пункта дает широкие возможности для маневра. В частности, открывается перспектива наступления на ту часть Харьковской области, которая слабо подготовлена ВСУ к обороне. В конечном счете все будет зависеть от дальнейших планов Генерального штаба», – заключил Громов.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье (ДНР) и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

    По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение блокированных формирований противника.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений – южного и северо-восточного. «Через Доброполье проходит основная со стороны Днепропетровской области трасса снабжения для краматорско-славянской агломерации», – сказал он ТАСС.

    В июне Владимир Путин заявил, что российская армия каждый день постепенно продвигается в зоне спецоперации. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем, идем каждый день, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого», – подчеркивал президент.

    Тогда глава государства сообщил, что ВС России полностью контролируют территорию ЛНР, а также свыше 85% ДНР. В июле Путин отметил, что с начала 2026 года войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии.

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    22 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские войска окружили Доброполье

    Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

    Российские войска окружили Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР, она также развивает наступление на Александровку, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

    В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

    В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

    В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов

    Глава Роскосмоса заявил о спутниковой группировке в 400 космических аппаратов

    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов
    @ Бюро 1440

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в 2026 году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, совокупная группировка России достигла практически 400 космических аппаратов.

    Масштаб отечественной орбитальной инфраструктуры продолжает активно увеличиваться, передает РИА «Новости».

    В октябре с космодрома Восточный планируется запуск двух аппаратов, предназначенных для высокодетальной съемки поверхности Земли.

    «В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов», – заявил Дмитрий Баканов.

    Руководитель госкорпорации добавил, что новые оптико-электронные спутники частных компаний успешно прошли все испытания. По его словам, эти устройства позволят вести наблюдение за планетой в любое время суток и дополнительно расширят возможности российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    В прошлом году отечественная ракетно-космическая отрасль отправила на орбиту порядка 100 спутников.

    Весной компания «Бюро 1440» успешно запустила первые 16 космических аппаратов связи.

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    22 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели серию ударов по ключевым промышленным, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, включая заводы по производству ракет и боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Атака затронула Киев, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Одесскую области, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражено предприятие «Файер Поинт», выпускавшее детали для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и логистический узел «Грандтерминал» с топливом.

    В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожскому металлургическому комбинату, трубопрокатному заводу «Интерпайп Сталь» и предприятию «Соврахим» в Павлограде, производившему боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт».

    Также уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен» в Днепропетровске.

    В Полтавской области поражены Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и табачная фабрика «JTI Украина», где производили боеприпасы для стрелкового оружия. В Винницкой области уничтожен объект железнодорожной инфраструктуры.

    В Одесской области удары нанесены по логистическим центрам в Одессе и Ильичевске, а также по портовой инфраструктуре в Рени. Кроме того, в море поражен сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    В середине сентября российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области.

    Также Вооруженные силы России атаковали украинские металлургические предприятия и портовую инфраструктуру.

    В прошлом месяце Министерство обороны сообщило о поражении завода комплектующих для ракет «Фламинго» в Киеве.

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    22 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»

    «Высокоточка» передала Минобороны зенитные комплексы ближнего рубежа «Зубр»

    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил российским войскам системы поражения воздушных целей ближнего рубежа «Зубр», сообщили в пресс-службе «Ростеха».

    Предприятие «Высокоточные комплексы», входящее в госкорпорацию «Ростех», снабдило Министерство обороны новыми средствами защиты, передает РИА «Новости». Оборудование предназначено для прикрытия стратегически важных объектов от низколетящих угроз. Техника автоматически находит цели и передает данные для поражения.

    Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул высокую результативность новинки в боевых условиях. «После захвата воздушной цели «Зубр» накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов», – заявил он.

    Аппаратура может функционировать как автономно, так и в составе единой эшелонированной архитектуры защиты от дронов. Комплекс способен образовывать общий контур противовоздушной обороны с более мощными установками, включая известные «Панцири».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе госкорпорация «Ростех» впервые передала в войска комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам. В августе холдинг «Высокоточные комплексы» отправил военным новую партию зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С». В середине сентября индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев рассказал о создании полностью автоматизированных зенитных артиллерийских роботов.

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    22 сентября 2026, 12:13 • Новости дня
    Лавров объяснил причину остервенелого «наката» Запада на Русские дома

    Лавров счел остервенелым нападение Запада на Русские дома

    Лавров объяснил причину остервенелого «наката» Запада на Русские дома
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал действия западных стран в отношении Российских центров науки и культуры как остервенелый накат.

    «Вот этот вот остервенелый накат на Русские дома, Российские центры науки и культуры. Сейчас вот закрыли один из самых знаменитых центров в Берлине просто потому, что кому-то показалось, что можно ситуацию с нахождением неких обломков представить как падение российского беспилотника, и за это надо Россию наказать – закрыли генеральное консульство в Бонне – самое крупное наше генеральное консульство в Европе – это бывшее здание посольства, когда Бонн еще был столицей Западной Германии», – цитирует министра ТАСС.

    Сергей Лавров напомнил, что власти ФРГ закрыли российский культурный центр, который пользовался огромным успехом у граждан Германии. По его словам, подобные действия являются частью борьбы Запада с традиционными ценностями.

    Глава МИД России добавил, что отмена культуры отражает факт того, что Россия и страны мирового большинства отстаивают традиционные ценности во всех сферах жизни. Запад же считает это несоответствующим своим либеральным ценностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии прекратили работу Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.

    В ответ Москва закрыла немецкое генконсульство в Петербурге и культурные центры имени Гете.

    Для вывоза сотрудников российского представительства в Бонне на немецкую территорию прибыл специальный правительственный борт.

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    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра

    Политолог Рар: Призывы Меркель вернуться к модели «старой Германии» смехотворны

    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    @ Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки вернуться к модели «старой Германии» не имеют практического смысла: общественный настрой, сами люди и страна поменялись. При этом призывы выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением правильные, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Ангела Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Конрада Аденауэра.

    «В Германии сегодня почти не обращают внимания на Ангелу Меркель – даже СМИ зачастую игнорируют бывшего канцлера. Ее воспринимают как политика из прошлого, наделавшего достаточно много ошибок. В частности, речь идет о миграционном кризисе, который до сих пор остается болезненной темой и для христианских демократов, и для представителей других партий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, призывы экс-главы канцелярии вернуться к модели «старой Германии» смехотворны. «Страна сильно изменилась: сместились политические ориентиры, общественный настрой и менталитет граждан. Уместнее было бы говорить о проблемах, возникших после воссоединения Германии. Но сама Меркель, судя по всему, никаких ошибок не видит. Попытки искать рецепты улучшения жизни в идеализированном прошлом вряд ли способны принести результат», – считает собеседник.

    При этом идея, что нужно выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением, хорошая и правильная – диалог в обществе действительно необходим, добавил эксперт. Однако, оговорился Рар, проблема в том, что Германия в этом плане заметно отличается от других западноевропейских стран – например, от Франции или Британии.

    «Немцы по-прежнему воспринимают себя как носителей так называемой ведущей культуры и хозяев страны. Речь не идет о расизме, но именно такой взгляд на собственную роль в государстве глубоко укоренен в общественном сознании. Из-за этого многие испытывают дискомфорт, услышав на улице иностранную речь. Кроме того, к приезжим нередко сохраняется установка: «Откуда ты пришел – туда и вернись». Это часть устоявшегося менталитета, и преодолеть такое крайне трудно», – детализировал политолог.

    По его мнению, Германия должна проявлять больше толерантности к тем, кто приехал в страну на постоянное жительство. «Речь не о криминальных элементах, скажем, из арабских стран, и тех, кто вовлечен в противоправную деятельность. Я говорю о людях, которые стремятся интегрироваться в общество, ассимилироваться. Даже если они говорят на родном языке дома, посещают свои церкви, к ним, на мой взгляд, нужно проявлять больше терпимости», – заключил Рар.

    Ранее бывший канцлер Германии и экс-глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель заявила, что партии необходимо вернуться к основам, заложенным первым главой правительства ФРГ Конрадом Аденауэром. Так она прокомментировала провал ХДС на выборах в Берлине и Мекленбург – Передней Померании. «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, по итогам выборов 20 сентября в ландтаг Мекленбург – Передней Померании победила «Альтернатива для Германии» (АдГ), получив 38,2% голосов. ХДС набрала 4,9% голосов и впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент. На выборах в Берлине первое место заняла Левая партия, а ХДС – второе с 18,8%. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал результаты выборов для своей партии как катастрофические. Газета ВЗГЛЯД писала о сенсациях на выборах в региональные парламенты Германии.

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    22 сентября 2026, 10:58 • Новости дня
    Спутник заснял новейшую атомную подлодку Китая

    Новейшая атомная подлодка Китая с Х-образными рулями попала на спутниковые снимки

    Спутник заснял новейшую атомную подлодку Китая
    @ Satellite image/Vantor

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Китае на верфи Бохай в городе Хулудао строится новейшая атомная многоцелевая подводная лодка с водометным движителем и Х-образным хвостовым оперением.

    На спутниковых снимках запечатлена новейшая китайская атомная многоцелевая подводная лодка (АПЛ), предположительно проекта 095. Изображения, полученные изданием The War Zone, показывают, что субмарина оснащена водометным движителем и Х-образными кормовыми рулями, что отличает ее от предыдущей модели 093B.

    Х-образное оперение повышает маневренность и безопасность, а также снижает акустическую заметность лодки. Аналитики отмечают, что на снимках видно открытое прямоугольное пространство позади рубки, которое может предназначаться для установки вертикальных пусковых установок (VLS) для крылатых ракет.

    Также на носу подлодки заметны два крупных круглых отверстия, назначение которых пока неясно. Они могут использоваться для запуска боеприпасов, подобно системам на американских АПЛ класса Virginia, или быть связаны с гидроакустическим комплексом.

    Военно-морской аналитик Алекс Лак отметил, что пока рано делать однозначные выводы о конфигурации VLS, так как прямоугольное пространство может быть связано с работами в реакторном отсеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки, фото которой попали в Сеть. Весной ВМС Пакистана приняли на вооружение первую построенную в Китае подлодку. В прошлом году китайские ученые разработали метод обнаружения подводных лодок с помощью анализа изменений магнитного поля Земли.

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    22 сентября 2026, 02:12 • Новости дня
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    @ LPhot Unaisi Luke/royalnavy.mod.uk

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия впервые выпустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата на прошлой неделе в территориальных водах, пуск провели с 12-метрового подводного беспилотника ВМС США, известного как Excalibur.

    «Это оружие, разработанное совместно США и Австралией, предназначено для потопления кораблей и глубоководных подводных лодок. Проект реализуется Британией и США в рамках знакового оборонного партнерства AUKUS с Австралией, которое занимается разработкой подводных лодок нового поколения, систем искусственного интеллекта и автономных подводных аппаратов», – пишет портал The i Paper.

    Отмечается, что это первый случай, когда обе страны выпустили торпеду с беспилотного подводного судна, а не с экипажной подводной лодки.

    Беспилотник Excalibur, который в настоящее время проходит морские испытания, был построен в Плимуте и может управляться дистанционно на расстоянии почти 10 тыс. миль (16 тыс. км).

    Это испытание является частью более широкой кампании по защите жизненно важных британских морских кабелей и трубопроводов от враждебных держав, сказано в заметке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод. Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ. Экс-премьер страны Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета.


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    22 сентября 2026, 04:30 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ раскрыл причину кровавой вражды украинских спецслужб

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров назвал неприязнь причиной войн спецслужб Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Противостояние между Главным управлением разведки (ГУР) и Службой безопасности Украины (СБУ) носит личный характер и не прекратится из-за больших потерь с обеих сторон, заявил экс-сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

    Прозоров заявил, что противостояние украинских спецслужб началось в 2014 году из-за передела сфер влияния в торговле оружием.

    «Когда сотрудники СБУ в центре Киева похитили Дениса Киреева, который был членом переговорной группы, и буквально через несколько минут его выбросили застреленным в центре Киева», – описал он ТАСС пик конфликта в марте 2022 года.

    Прозоров отметил, что убитый переговорщик Киреев являлся кадровым сотрудником ГУР и близким другом главы офиса Владимира Зеленского, бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

    Похищением руководил Александр Поклад, который якобы лично застрелил пленника.

    «Поэтому между Покладом и Будановым не просто корпоративная война, у них личная вражда, замешанная на крови», – сказал он.

    Прозоров добавил, что западные кураторы способны лишь временно приглушить вражду, однако окончательное примирение невозможно из-за слишком тяжелых взаимных потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве, предположительно, из-за кол-центров.

    Сотрудникам СБУ и ГУР предъявили обвинения после перестрелки в Киеве.

    Зеленский после инцидента уволил начальника охраны гостайны СБУ Храмова.

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