Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса

Выдворенного из России блогера Некоглая задержали в Молдавии за наркотики

Tекст: Дарья Григоренко

Блогер Николай Лебедев был задержан в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками, передает «Царьград». По данным источников в полиции, он и его супруга организовали притон и снабжали запрещенными веществами подростков.

«Скандальный блогер Некоглай был задержан вместе со своей женой по подозрению в торговле наркотиками в особо крупных масштабах. По имеющимся данным, они снабжали наркотиками подростков, а также нападали на сотрудников полиции во время задержания», – сообщает молдавский портал Puls Media.

В ходе обыска 16 сентября полицейские обнаружили в доме Лебедева два пакета с наркотиками, весы и оборудование для фасовки. При аресте блогер оказал сопротивление, а его жена попыталась сбежать, но также была поймана.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело о незаконном распространении наркотиков в особо крупных размерах. Они арестованы на 30 суток. В случае доказательства вины им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Лебедев ранее жил в России, но был выдворен в 2022 году после пародии на российских военных.

Ранее выяснилось, что четыре года назад стример заработал около 10 млн рублей на рекламе наркошопа на платформе Twitch.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года суд назначил блогеру Веронике Ярошик 13 лет колонии за сбыт наркотиков.

В июне прошлого года правоохранители арестовали треш-блогера Эль Капитана по делу о запрещенных веществах.

Месяцем позже власти Таиланда передали России обвиняемого в наркоторговле гражданина.