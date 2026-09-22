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    22 сентября 2026, 20:20 • Новости дня

    Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса

    Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Молдавские законодатели утвердили введение чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах сроком на 60 дней из-за угрозы масштабного кризиса.

    Решение о введении чрезвычайных мер было принято на заседании законодательного органа, трансляция которого велась в интернете, передает ТАСС. Причиной стала угроза перебоев в снабжении электроэнергией, топливом и водой, а также рост цен на газ.

    «Объявить чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах на национальном уровне сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября 2026 года», – гласит текст постановления. Инициативу поддержали 54 представителя правящей Партии действия и солидарности.

    Оппозиционные силы проголосовали против введения режима. По их мнению, текущая ситуация свидетельствует о неспособности руководства страны справиться с кризисными явлениями и коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения.

    Глава государства попросила граждан готовиться к возможной нехватке энергоресурсов.

    Месяцем ранее власти республики предупредили о риске ежедневных отключений света из-за засухи.

    21 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Молдавии Майя Санду собирает Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса в преддверии отопительного сезона.

    Президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис перед началом отопительного сезона, передает РИА «Новости».

    Власти страны готовятся к сложной зиме из-за существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике на фоне решения профильного агентства повысить тариф на газ на 41%.

    «Президент проведет в понедельник заседание Высшего совета безопасности. На повестке дня – влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном», – заявили в администрации главы государства.

    В Кишиневе после подорожания газа вновь обсуждается рост расходов на отопление. Действующий тариф на тепло составляет около 115 долларов за гигакалорию, однако поставщики уже направили заявки на его повышение. Правительство вынуждено выделять компенсации из бюджета, чтобы покрыть базовую часть расходов граждан на фоне рекордного падения их покупательной способности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал октябрьский рост тарифов на газ.

    Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан предсказал неизбежное подорожание электроэнергии для потребителей.

    Весной Высший совет безопасности республики одобрил повышение налога на добавленную стоимость на природный газ.

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    21 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Выдворенного из России блогера Некоглая задержали в Молдавии за наркотики
    Выдворенного из России блогера Некоглая задержали в Молдавии за наркотики
    @ Пресненский суд Москвы/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавская полиция арестовала блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Некоглай, и его супругу по подозрению в организации притона и сбыте наркотиков подросткам.

    Блогер Николай Лебедев был задержан в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками, передает «Царьград». По данным источников в полиции, он и его супруга организовали притон и снабжали запрещенными веществами подростков.

    «Скандальный блогер Некоглай был задержан вместе со своей женой по подозрению в торговле наркотиками в особо крупных масштабах. По имеющимся данным, они снабжали наркотиками подростков, а также нападали на сотрудников полиции во время задержания», – сообщает молдавский портал Puls Media.

    В ходе обыска 16 сентября полицейские обнаружили в доме Лебедева два пакета с наркотиками, весы и оборудование для фасовки. При аресте блогер оказал сопротивление, а его жена попыталась сбежать, но также была поймана.

    В отношении супругов возбуждено уголовное дело о незаконном распространении наркотиков в особо крупных размерах. Они арестованы на 30 суток. В случае доказательства вины им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Лебедев ранее жил в России, но был выдворен в 2022 году после пародии на российских военных.

    Ранее выяснилось, что четыре года назад стример заработал около 10 млн рублей на рекламе наркошопа на платформе Twitch.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года суд назначил блогеру Веронике Ярошик 13 лет колонии за сбыт наркотиков.

    В июне прошлого года правоохранители арестовали треш-блогера Эль Капитана по делу о запрещенных веществах.

    Месяцем позже власти Таиланда передали России обвиняемого в наркоторговле гражданина.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

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    20 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В Молдавии предложили в угоду ЕС прекратить экспорт в Россию и Белоруссию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску предложил полностью остановить экспорт товаров в Россию и Белоруссию для поддержки международных санкций.

    Осмокеску предложил полностью отказаться от поставок товаров на рынки России и Белоруссии, передает ТАСС. Чиновник признал, что подобный шаг нанесет серьезный удар по местным производителям, однако это необходимо для демонстрации лояльности Евросоюзу.

    «Надо учитывать, что у нас есть экспортеры на эти два рынка – больше на Беларусь, чем на Россию, и они от немедленного запрета пострадают. Поэтому мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь им попасть на рынок Евросоюза. Но Молдова тем самым покажет приверженность международным санкциям против двух стран», – подчеркнул Осмокеску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Молдавия приступила к процедуре выхода из СНГ.

    Экс-премьер республики Василий Тарлев назвал уход страны с российского рынка диверсией.

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    21 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Французские рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за цен на топливо

    France 3: Французские рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские рыбаки перекрыли гавань в городе Канны в знак протеста против резкого подорожания горючего и недостаточных мер поддержки со стороны государства, сообщил телеканал France 3.

    Французские рыбаки перекрыли доступ к порту в городе Канны, выражая недовольство бездействием правительства на фоне стремительного подорожания горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 3. На прошлой неделе аналогичные акции прошли на юге Франции, где протестующие блокировали несколько гаваней и одну нефтебазу.

    «Порт Канн в настоящее время заблокирован. Устроившие акцию рыболовы осуждают нормы, ставшие слишком жесткими, и неконтролируемый рост цен на топливо», – отмечается в сообщении.

    Участники протестов считают, что правительственная субсидия в 35 евроцентов за литр горючего не решит проблему. Протестующие требуют установить фиксированные цены на топливо. В противном случае они грозят масштабными забастовками, если власти не предложат приемлемых решений.

    В минувшее воскресенье стоимость дизеля во Франции достигла рекордных 2,41 евро за литр, а бензин подорожал до 2,2 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе французские рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за резкого подорожания горючего.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Некоторые автомобилисты в стране перешли на использование рапсового масла для заправки дизельных машин.

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    21 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Санду призвала граждан Молдавии готовиться к нехватке энергоресурсов
    Санду призвала граждан Молдавии готовиться к нехватке энергоресурсов
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан готовиться к возможной нехватке энергоресурсов и начать их экономить во избежание перебоев с поставками.

    Гражданам Молдавии грозит дефицит энергоносителей, поэтому необходимо начать их экономию для предотвращения возможных перебоев, заявила Санду на брифинге после заседания Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    «Мы должны быть готовы к любому сценарию, чтобы Молдавия имела доступ к воде, электроэнергии, газу и топливу, хотя мы и не можем повлиять на цены. Самый большой риск в том, что мы можем остаться без нужного объема этих ресурсов, поэтому мобилизация всех институтов имеет решающее значение», – отметила глава государства.

    По ее словам, власти приняли решение сохранить работу линий электропередачи напряжением 110 кВ с Румынией. Кроме того, планируется создать резервы оборудования и запасных частей для оперативного ремонта в случае поломок, а также постепенно сформировать аварийные запасы нефтепродуктов.

    Правительство республики подготовит специальные инструкции. Они помогут жителям экономить ресурсы и объяснят порядок действий при возможных перебоях с поставками электричества, газа или тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис.

    В начале августа премьер-министр Василий Тофан заявил о невозможности подписания аварийных контрактов на закупку электроэнергии.

    В конце июля кабинет министров страны утвердил постановление о введении особого положения из-за перебоев с поставками горючего.

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    22 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа

    Молдавия захотела продлить права «Молдовагаза» на поставки газа в Приднестровье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии планируют продлить полномочия «дочки» Газпрома – совместного российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» – по поставкам газа в Приднестровье.

    С таким предложением обратилось в Национальное агентство по регулированию энергетики Министерство энергетики страны, передает ТАСС. «Мы представили в НАРЭ предложение о продлении этого обязательства по поставке газа на левый берег компании «Молдовагаз» до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля», – заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету. Он добавил, что компания обязана создавать резервы в размере 15% от годового потребления.

    Премьер-министр Василий Тофан отметил, что правительство ведет переговоры с «Молдовагазом» об обеспечении поставок в Приднестровье. По его словам, эти поставки оплачивают партнеры региона. Тофан подчеркнул, что в преддверии зимы необходимо гарантировать создание нужных запасов газа, при этом «Молдовагаз» обсуждает вопрос с основным акционером – Газпромом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года Приднестровье согласилось на поставки голубого топлива через компанию «Молдовагаз». Позже молдавское правительство выделило непризнанной республике 3 млн кубометров газа в долг.

    После этого в регион поступила первая партия закупленного при поддержке России природного газа.

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    22 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо

    Бюджет Франции недосчитался 407 млн евро налогов из-за подорожания топлива

    Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо
    @ THOMASSET/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр государственных счетов Франции Давид Амьель сообщил о потере бюджетом страны 407 млн евро из-за резкого снижения спроса на подорожавшее топливо.

    Французская казна лишилась 407 млн евро налоговых поступлений из-за снижения потребления топлива. Причиной падения спроса стал рекордный рост цен на горючее, спровоцированный обострением конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 20 сентября поступления от налогов на топливо сократились с начала конфликта на 407 млн евро по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (плюс 710 млн евро от НДС, минус 1,117 млрд евро от акцизов)», – отметил министр государственных счетов Давид Амьель в соцсетях.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране.

    Министр экономики и финансов Ролан Лескюр сообщил о длительном сохранении высокой стоимости бензина и дизеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для предотвращения социального взрыва французское правительство анонсировало целевые меры помощи пострадавшим секторам экономики.

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    21 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Санду заявила о необходимости ввести чрезвычайное положение в Молдавии

    Санду: Молдавия должна ввести режим ЧП в области энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы взять под контроль кризис в энергетике и гидрологии.

    Власти Молдавии планируют объявить чрезвычайное положение из-за серьезного дефицита энергоресурсов и критического падения уровня воды в Днестре, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после заседания Национального совета безопасности, которое состоялось ранее в понедельник.

    «Национальный совет безопасности вместе с парламентом и правительством пришел к выводу, что нужно объявить режим чрезвычайного положения в области энергетики и гидрологии, чтобы правительство могло принимать экстренные меры», – подчеркнула Санду на брифинге.

    Кабинету министров поручено разработать планы действий для различных сценариев развития событий. По словам Санду, это необходимо для того, чтобы профильные ведомства четко понимали свои задачи в условиях дефицита топлива, энергоресурсов или запасов питьевой воды на фоне критически низкого уровня реки Днестр.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис.

    В конце июля правительство страны ввело режим тревоги в энергетической сфере на 30 дней из-за дефицита горючего.

    В декабре 2024 года молдавский парламент уже утверждал постановление о введении чрезвычайного положения из-за угрозы газового кризиса.

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    21 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инфляция в Германии останется на высоком уровне из-за продолжающегося энергетического кризиса и удорожания производства, что замедлит восстановление экономики страны, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка.

    «Уровень инфляции, скорее всего, пока останется повышенным», – отмечается в ежемесячном отчете регулятора, передает ТАСС. В документе указано, что текущее сильное удорожание энергоносителей может продолжиться еще некоторое время. Вслед за ними могут вырасти цены на другие товары и услуги, так как их производство и транспортировка становятся дороже.

    Длительное сохранение высоких цен на нефть, газ и электроэнергию способно замедлить возвращение инфляции к целевым 2%. Кроме того, низкий уровень воды в Рейне сдерживает промышленное производство в третьем квартале 2026 года. Экспорт внесет меньший вклад в экономический рост, а частное потребление останется сдержанным из-за снижения покупательной способности немцев на фоне конфликта вокруг Ирана.

    Экономика ФРГ, по прогнозам, покажет более позитивную динамику в четвертом квартале. Однако восстановление будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке и нормализации уровня воды в водных артериях. В первых двух кварталах 2026 года рост ВВП составил 0,4% и 0,3% соответственно, несмотря на затяжной экономический кризис, вызванный пандемией и прекращением поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк Германии спрогнозировал стагнацию национальной экономики из-за конфликта вокруг Ирана.

    Экономисты предупредили о риске роста инфляции на фоне критического обмеления Рейна.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поспешный отказ от атомной энергетики причиной высоких тарифов на электроэнергию.

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    21 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Guardian: Рост цен на нефть грозит новым глобальным экономическим кризисом

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост цен на энергоносители и массовая распродажа гособлигаций могут стать предвестниками масштабных экономических потрясений в мире, пишет The Guardian.

    Британская газета Guardian предупредила о возможных рисках нового глобального финансового кризиса на фоне текущих мировых событий, передает РИА «Новости». Издание обращает внимание на рост цен на нефть, масштабную распродажу государственных облигаций и предостережения о рисках стремительного развития искусственного интеллекта.

    «В этом сентябре снова есть причины для беспокойства. Цены на нефть растут, что вызывает рост цен на бензин и дизельное топливо и увеличивает давление на стоимость жизни. По всему миру распродают гособлигации. Раздаются предупреждения руководителей компаний в сфере ИИ о том, что было бы мудрым решением замедлить развитие их отрасли. Все вместе – это ингредиенты для еще одного неспокойного сентября», – отмечает автор статьи.

    Журналисты подчеркивают, что исторически сентябрь часто становился отправной точкой экономических потрясений. В частности, в 1931 году Британия отказалась от золотого стандарта, в 1992 году фунт стерлингов покинул европейский механизм обменных курсов, а в 2008 году крах банка Lehman Brothers спровоцировал мировую рецессию.

    При этом издание допускает, что текущие опасения могут оказаться ложной тревогой. Например, последствия блокировки судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном пока не привели к катастрофическим последствиям, несмотря на рост цен на топливо.

    Тем не менее, газета призывает подготовить антикризисный план на случай непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом на фоне рекордных цен на дизель.

    Экономист Игорь Юшков констатировал отсутствие полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    Руководители ведущих мировых экономических структур предупредили о риске масштабного глобального кризиса из-за перебоев в логистике.

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    21 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Пьяный молдавский военный врезался в столб во время поиска беспилотника

    Пьяный военный в Молдавии попал в ДТП при поиске беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В Молдавии нетрезвый военнослужащий национальной армии врезался в столб на служебном автомобиле в ходе поисков неопознанного дрона, сообщила пресс-служба инспектората полиции Окницкого района.

    Авария произошла в городе Атаки на севере страны после того, как был зафиксирован пролет неопознанного воздушного объекта, прибывшего со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    24-летний сержант, управлявший армейским автомобилем Ford, потерял контроль над управлением и врезался в телекоммуникационный столб. В результате инцидента машина получила серьезные повреждения, однако двое находившихся в ней военных не пострадали.

    Алкотестер показал наличие 0,99 мм на литр алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. По факту произошедшего начато разбирательство, материалы переданы военной инспекции.

    В министерстве обороны Молдавии добавили, что инцидент произошел во время действия режима повышенной готовности, введенного из-за нарушения воздушного пространства. В ночь на 21 сентября радары зафиксировали дрон, летевший со стороны Винницкой области Украины над Дондюшанским и Бричанским районами Молдавии, который затем исчез в районе села Табаны. В связи с этим был введен временный запрет на полеты гражданской авиации на севере страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца упавший на севере Молдавии беспилотник вызвал четыре пожара.

    Летом в центре республики также взорвался дрон.

    Весной посольство России не исключило, что власти Молдавии могли инсценировать падение беспилотников.

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    22 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Активист обвинил Молдавию в сносе памятников ВОВ под видом ремонта

    Активист Петрович: Власти Молдавии сносят памятники ВОВ под видом ремонта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии сносят памятники героям Великой Отечественной войны под предлогом благоустройства территорий, заменяя их на другие монументы, заявил глава Координационного совета российских соотечественников и национального комитета «Победа» Алексей Петрович.

    По его словам, власти страны уничтожают военно-историческое наследие, прикрываясь работами по благоустройству, передает РИА «Новости». «Почему за всеми работами по благоустройству памятников Великой Отечественной войны необходимо внимательно следить? Потому что власти спят и видят, как под видом очередного «евроремонта» снести и уничтожить военно-историческое наследие», – подчеркнул Петрович.

    Активист привел в пример ситуацию в селе Коржево Криулянского района, где во время реконструкции снесли скульптуру солдата-освободителя и плиты с именами павших. На их месте установили памятник господарю Штефану Великому, и Министерство культуры признало эти действия законными. Аналогичный случай произошел в селе Пересечино Оргеевского района.

    Петрович призвал жителей Молдавии фиксировать состояние воинских захоронений в парковых зонах, где идут работы по благоустройству, и сообщать о случаях вандализма под видом ремонта.

    Весной этого года власти Молдавии запланировали снос памятников героям Великой Отечественной войны.

    Неделей ранее глава комитета «Победа» Алексей Петрович призвал Кишинев выразить протест Польше из-за уничтожения советского обелиска.

    В феврале 2024 года неизвестные вандалы демонтировали скульптуру воина над братской могилой в Сынжерейском районе республики.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    22 сентября 2026, 10:29 • Новости дня
    Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией

    Игорь Додон потребовал от Майи Санду начать газовые переговоры с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал от действующих властей страны незамедлительно инициировать диалог с Россией для обеспечения поставок природного газа.

    Президент Молдавии Майя Санду и правительство правящей партии должны незамедлительно начать диалог с Москвой о газовых поставках, передает ТАСС. Об этом заявил бывший глава республики Игорь Додон в преддверии заседания парламента, посвященного введению очередного чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

    «Снова чрезвычайное положение в энергетике, и власти снова предлагают людям «терпеть». Требую от Майи Санду и ее партии действовать прагматично и срочно начать переговоры с Россией о поставках газа», – подчеркнул политик. Он добавил, что подобные призывы звучат от влиятельных политических сил в Германии, и задался вопросом, почему Молдавия не может последовать этому примеру.

    По словам экс-президента, поспешное введение режима ЧП свидетельствует о неспособности властей обеспечить энергетическую безопасность накануне зимы из-за некомпетентности и коррупции. Он напомнил, что в прошлые периоды чрезвычайного положения чиновники скрывали контракты на закупку топлива, что привело к масштабным хищениям бюджетных средств.

    Додон также предложил новому премьер-министру Василе Тофану обнародовать все договоры за последние три-четыре года, однако выразил сомнение, что авторы сомнительных схем позволят это сделать. Ранее политик неоднократно заявлял, что правительство Санду продолжает закупать российский газ по завышенным ценам через европейских посредников, несмотря на официальный отказ от поставок «Газпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за дефицита энергоресурсов.

    В августе спикер молдавского парламента Игорь Гросу подтвердил сохранение газовой зависимости Кишинева от Москвы до 2028 года.

    Месяцем ранее бывший глава государства Игорь Додон заявил о технической возможности возобновления закупок недорогого российского топлива через магистраль «Турецкий поток».

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