Политолог: Критика выборов в России является частью информационного противостояния

«Официальные и общественные западные наблюдательные структуры, такие как БДИПЧ ОБСЕ, Центр Картера и другие, решили не проводить экспертизу российских выборов, но по умолчанию считают, что в России выборы проходят нечестно. И их совершенно не волнует, что высокопоставленные представители многих стран мира, в том числе из той же Европы, считают иначе и формируют свою оценку российских выборов на основании реального непредвзятого наблюдения, а не домыслов и пропаганды», – сказал соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Малинин.

По мнению политолога, эти заявления о нелегитимности российского голосования не имеют отношения к реальному ходу выборов.

«Любые провокации и заявления о нелегитимности выборов в России являются не более чем частью информационного противостояния и не соответствуют действительности. Ибо вряд ли тысяча иностранных наблюдателей не заметили бы какой-то несправедливости и серьезных нарушений», – полагает эксперт.

По его словам, в этот раз за думскими выборами наблюдало более тысячи иностранных наблюдателей и экспертов из более 120 стран мира, в том числе западных. Экспертизу голосования проводили как независимые наблюдатели и эксперты, так и централизованные наблюдательные миссии ШОС, СНГ, ОДКБ, а также миссия новой Международной ассоциации политической и электоральной экспертизы.

«Все наблюдатели, эксперты и миссии сошлись во мнении, что выборы прошли честно и результаты их являются действительным выражением воли людей. Безусловно, имели место отдельные нарушения, как и на любых выборах в любой стране мира, однако они коренным образом не повлияли на итоги», – подчеркнул политолог.

Думские выборы показали – Россия в очередной раз задает высокий стандарт наблюдения за электоральными процессами. «Помимо стандартного видеонаблюдения и наблюдателей от политических партий, во всех субъектах были организованы центры общественного наблюдения, которые оперативно реагировали на любые нарушения», – заключил Малинин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о рекордном числе иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму. Глава миссии СНГ Ильхом Нематов заявил об отсутствии значимых нарушений в ходе голосования. Итальянский эксперт Анджело Д'Орси отметил высокую прозрачность прошедшей электоральной кампании.