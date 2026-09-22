  • Новость часаСША, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня

    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

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    22 сентября 2026, 02:12 • Новости дня
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    @ LPhot Unaisi Luke/royalnavy.mod.uk

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия впервые выпустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата на прошлой неделе в территориальных водах, пуск провели с 12-метрового подводного беспилотника ВМС США, известного как Excalibur.

    «Это оружие, разработанное совместно США и Австралией, предназначено для потопления кораблей и глубоководных подводных лодок. Проект реализуется Британией и США в рамках знакового оборонного партнерства AUKUS с Австралией, которое занимается разработкой подводных лодок нового поколения, систем искусственного интеллекта и автономных подводных аппаратов», – пишет портал The i Paper.

    Отмечается, что это первый случай, когда обе страны выпустили торпеду с беспилотного подводного судна, а не с экипажной подводной лодки.

    Беспилотник Excalibur, который в настоящее время проходит морские испытания, был построен в Плимуте и может управляться дистанционно на расстоянии почти 10 тыс. миль (16 тыс. км).

    Это испытание является частью более широкой кампании по защите жизненно важных британских морских кабелей и трубопроводов от враждебных держав, сказано в заметке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод. Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ. Экс-премьер страны Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета.


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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Латвия признала значительное усиление армии России после начала СВО

    Президент Латвии Ринкевич: СВО сделала армию России значительно сильнее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что за время боевых действий на Украине Вооруженные силы России приобрели ценный опыт и стали значительно сильнее.

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил возросшую мощь российских войск. По его словам, начавшийся в 2022 году конфликт на Украине сделал армию России гораздо более подготовленной и эффективной. Об этом политик рассказал в интервью американской газете The Wall Street Journal, пишет РИА «Новости».

    «Нравится нам это или нет, это армия, которая сейчас обладает опытом ведения боевых действий и также показала высокую гибкость и способность адаптироваться к современным конфликтам», – подчеркнул Эдгар Ринкевич.

    В связи с этим латвийский лидер призвал руководство НАТО обязательно учитывать приобретенные российскими военными навыки при выстраивании дальнейшей стратегии Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее латвийский лидер признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками.

    В феврале Ринкевич указал на хорошую работу оборонной промышленности России. А в конце прошлого года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также отметил значительное усиление российских войск.

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    22 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Марочко рассказал о попытках ВСУ «срезать клещи вокруг Орехова»

    ВСУ попытались контратаковать и удержать ореховский плацдарм

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска предпринимают попытки контратаковать в Запорожской области, чтобы сохранить контроль над ореховским плацдармом и не допустить окружения своих сил, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Командование Вооруженных сил Украины прилагает все усилия для удержания позиций на ореховском направлении и пытается ликвидировать угрозу окружения в Запорожской области, передает ТАСС.

    «По моей информации, сейчас они ведут контратаки с северо-востока по направлению Новопавловки и с северо-запада по направлению Червоной Криницы, то есть украинские боевики пытаются срезать те клещи, которые формируются вокруг Орехова. Также севернее Орехова сейчас идут очень серьезные бои», – отметил Марочко.

    За прошедшие выходные российские военнослужащие провели зачистку территорий к юго-западу и юго-востоку от города.

    «Для того, чтобы продвигаться дальше, нам, прежде всего, нужно подчистить свои фланги, обезопасить себя, а потом уже продвигаться», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль южные окраины Орехова. Российские войска разрезали пополам оборону ВСУ в Орехове. Российские войска с 19 сентября начали бои в центральных кварталах Орехова.

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    21 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Минобороны Польши Станислав Взентек сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант постоянной дислокации 15 тыс. американских военнослужащих на территории страны.

    Вашингтон изучает возможность постоянного размещения 15 тыс. своих военнослужащих на территории европейской страны, передает ТАСС. «Американцы продолжат в течение следующих двух-трех месяцев изучать возможности своего присутствия в Европе. Однако я уверен, что решение о постоянной базе будет принято и мы узнаем ее местоположение. В конечном итоге речь идет о 15 тыс. американских солдат в Польше», – заявил Взентек в эфире радиостанции RMF FM.

    По его словам, затраты на создание инфраструктуры для контингента США могут превысить 4 млрд долларов. Сейчас в стране находятся от 6,5 тыс. до 7,5 тыс. американских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о значительных успехах в создании американской военной базы на польской территории.

    Власти республики предложили Вашингтону пять возможных локаций для размещения постоянного военного объекта.

    Правительство страны заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для приема солдат.

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    21 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Компания Маска xAI выпустила новую модель ИИ Grok 4.7

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI представила обновленную нейросеть Grok 4.7, которая отличается улучшенными навыками программирования и повышенным уровнем безопасности при выполнении сложных интеллектуальных задач.

    «Grok 4.7 – наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности», – говорится в официальном релизе компании, передает РИА «Новости».

    Среди главных преимуществ новинки разработчики выделяют использование более объемной базовой модели. По сравнению с предыдущей версией, она эффективнее проверяет собственные результаты, обрабатывает длинные контексты и успешно решает диалоговые задачи.

    Кроме того, Grok 4.7 адаптирован для создания специализированных документов и презентаций в сферах медицины, финансов и юриспруденции.

    Особое внимание создатели уделили безопасности: новая система пропускает лишь 3,3% потенциально рискованных запросов двойного назначения. Модель уже доступна в Cursor, Grok Build, через API, а также на облачных платформах и в сторонних инструментариях.

    Стоимость использования базовой версии начинается от двух долларов за миллион входных токенов и шести долларов за миллион выходных. Для пользователей, которым требуется повышенная производительность, компания предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных – их цена в два раза выше стандартной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Илон Маск представил четвертую версию чат-бота Grok.

    В начале текущего года мать одного из детей бизнесмена подала иск против компании xAI из-за генерации нейросетью интимных изображений.

    Позднее французская прокуратура направила Маску повестку для дачи показаний по делу о создании ботом дипфейков.

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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


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    21 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    ЕК и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и 20 государств, включая Францию, Германию и Турцию, подписали совместную декларацию, призывающую сохранить контроль человека над развитием искусственного интеллекта и создать единые стандарты безопасности.

    Инициатором документа выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА «Новости». «В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие ИИ не будет угрожать будущему человечества. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку», – сообщили в канцелярии финского лидера.

    Правительствам рекомендовано разрабатывать общие стандарты и повышать прозрачность за счет совместной отчетности об инцидентах. Подписанты также предложили членам ООН рассмотреть возможность создания международного института для установления стандартов и контроля в сфере ИИ. К декларации присоединились Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Молдавия, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Сингапур, Кения, ЮАР, Канада, Австралия и Норвегия.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение технологий опасным экспериментом над обществом.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Министр обороны Польши открестился от воюющих на Украине наемников

    Косиняк-Камыш опроверг создание легиона из наемников Польши для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о создании специального легиона из польских наемников для участия в боевых действиях на Украине.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слухи о создании так называемого «Международного легиона» для участия в спецоперации на стороне ВСУ. На брифинге глава ведомства подчеркнул, что его страна не ведет подобную деятельность, передает РИА «Новости».

    «Это неправда. Польша не участвует в такой деятельности. Если кто-то добровольно поехал на Украину, то это его решение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш.

    При этом министр добавил, что законодательство было изменено для оказания медицинской помощи таким гражданам на родине. Решение было принято сеймом единогласно, но это не означает формирования легиона.

    Точное количество польских боевиков остается неизвестным. В марте 2024 года Минобороны России сообщало о прибытии 13 387 иностранных наемников, из которых 2960 – поляки. Подтверждено уничтожение 5962 человек, среди них больше всего граждан Польши – 1497.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между тем, президент Польши Кароль Навроцкий весной подписал закон о декриминализации наемничества для служивших в ВСУ граждан.

    Ранее стало известно, что украинское командование перебросило крупную группу польских боевиков на константиновское направление. А бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен воевавшего за Киев поляка на территории ДНР.

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    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


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    22 сентября 2026, 08:05 • Новости дня
    Ростех сообщил об оснащении самолета Як-130М передовым радаром

    Як-130М получил радар и тепловизор для круглосуточного уничтожения дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М получил новейшее бортовое оборудование, позволяющее эффективно поражать ударные беспилотники противника в любое время суток и при сложных метеоусловиях.

    Российский учебно-боевой самолет Як-130М оснастили передовым радаром и подвесным тепловизором, что позволило ему находить и уничтожать малоскоростные цели при любой погоде и видимости, передает Telegram-канал госкорпорации Ростех.

    «В ходе модернизации самолет превратился из «летающей парты» в полноценного бойца. Мы серьезно прокачали его боевые возможности. На борту, например, появился продвинутый радар», – отметили представители корпорации.

    Они добавили, что новая радиолокационная станция способна распознавать воздушные и наземные объекты, а также анализировать рельеф местности и метеоусловия.

    Совместно с радаром функционирует подвесной тепловизор, исключающий потерю цели ночью или при плохой видимости. Ударную мощь машины повысили за счет установки четырехтрубных пусковых установок. Благодаря высокой маневренности самолета инженерам удалось адаптировать его для эффективного перехвата медленных объектов, включая ударные беспилотники противника.

    Основой обновленной машины служит турбореактивный двухконтурный двигатель АИ-222-25, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией. Силовая установка, не имеющая форсажной камеры, обеспечивает максимальную тягу в 2,5 т. Безопасность полета гарантирует автоматизированная система управления двигателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Месяцем позже президент России Владимир Путин осмотрел эту машину на Иркутском авиационном заводе. Глава государства заявил о необходимости использовать новые самолеты для уничтожения крупных коптеров в зоне боевых действий.

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    22 сентября 2026, 05:20 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями нового оружия КНДР

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное ракетное управление Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) 20 сентября провело успешное испытание нового оружия, имеющего большое значение для развития технологий систем вооружения.

    «Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственного комитета по делам КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями. Он заявил, что это испытание является демонстрацией передовых технологий национальной обороны и явной демонстрацией модернизации вооруженных сил», – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Приобретение таких технологий, сказал Ким Чен Ын, имеет огромное значение для боеготовности страны и перспективного развития вооруженных сил. Он заверил, что противники без объяснений поймут, что такая модернизация означает с точки зрения военных технологий.

    Глава страны заверил, что новое оружие станет «неодолимой силой» и «неизлечимой головной болью» для противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота. Сеул сообщил 20 сентября о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря. КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке военного конфликта с республикой.


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    22 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    США решили открыть две новые военные базы в Гренландии

    Tекст: Катерина Туманова

    США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии и создать еще одну на восточном побережье, которая сейчас используется датской службой патрулирования собачьих упряжек.

    «По словам двух очевидцев, речь идет о Нарсарсуаке, население которого сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как США закрыли свою военную базу «Блуи Вест Уан» в 1950-х годах, и Местерсвиге, военном форпосте, используемом датским подразделением спецназа «Сириус», – передает Reuters.

    Ожидается, что Дания, Гренландия и США подпишут новое соглашение на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник.

    Текст соглашения не был обнародован, и три источника, знакомых с условиями сделки, заявили, что его детали не будут окончательно согласованы до момента подписания.

    Представитель Белого дома отказался комментировать детали соглашения, повторив ранее сделанное заявление, что его подписание во вторник «обеспечит и защитит безопасность Гренландии и Соединенных Штатов».

    Дания заявляет, что соглашение передает обеспечение безопасности в Арктике под надзор Организации Североатлантического договора, военно-оборонного альянса, а не оставляет это исключительно на откуп США и Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США обследовали аэродром в Гренландии для нужд НАТО. Американский президент объявил о соглашении США и Дании по Гренландии. Ранее он заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии.

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    22 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Axios: Разработчики ИИ предпочли рыночное господство безопасности

    Axios: Разработчики ИИ отказались от контроля безопасности ради триллионной прибыли

    Tекст: Игорь Иножарский

    Гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта и триллионные инвестиции вынудили ведущие технологические компании отказаться от внедрения надежных механизмов контроля безопасности.

    Ведущие технологические компании предлагают усилить независимый контроль для замедления развития искусственного интеллекта, однако финансовые стимулы перевешивают вопросы безопасности. Сложность систем и внедрение автономных агентов делают аудит моделей крайне затруднительным, пишет Axios.

    По оценкам банка Goldman Sachs, в ближайшие пять лет на масштабирование нейросетей будет потрачено более семи триллионов долларов. Компании OpenAI и Anthropic готовятся к выходу на биржу с оценками в триллионы долларов, что вынуждает их ускорять выпуск новых продуктов для опережения конкурентов и получения прибыли от огромных инвестиций. При этом доверие к независимым группам по безопасности падает из-за их тесных связей с разработчиками.

    Бывший исследователь OpenAI и исполнительный директор AI Futures Project Дэниел Кокотайло выразил уверенность в невозможности безопасного масштабирования искусственного интеллекта. Он призвал ведущие компании отказаться от использования вычислительных мощностей для улучшения моделей ради замедления гонки технологий.

    Президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул важность победы в гонке нейросетей и отказался ограничивать отрасль. В свою очередь главный архитектор Palantir Акшай Кришнасвами отметил способность разработчиков найти способы безопасного масштабирования моделей, в том числе за счет технологий с открытым исходным кодом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия и 20 стран приняли декларацию о контроле над искусственным интеллектом. На прошлой неделе невыпущенная нейросеть OpenAI написала инструкции для обхода встроенных ограничений. В середине месяца ИИ-агенты этой компании атаковали сервис RubyGems.

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