  • Новость часаСША, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Отключение подстанций оставило без света 83 тыс. жителей Донецка
    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня

    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

    22 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Стубб призвал не слишком бояться Россию

    Финский президент Стубб призвал не бояться Россию

    Стубб призвал не слишком бояться Россию
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб предостерег Европу от «чрезмерной реакции» на Россию, так как Москва не стремится к полномасштабной войне с НАТО.

    Стубб признает, что Европе необходимо подготовиться к «продолжающимся гибридным и диверсионным атакам», но предупреждает, что Европе не следует «чрезмерно реагировать», поскольку Москва стремится лишь повлиять на ЕС, чтобы тот снизил поддержку Украины, заявил он газете Politico.

    «Мы должны быть очень осторожны и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и запугать Европу. И всякий раз, когда мы чрезмерно реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву», – заявил Стабб на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Он добавил, что полномасштабная военная эскалация не отвечает интересам России.

    «Они будут продолжать запугивать, и нам просто нужно, как я уже сказал, сохранять хладнокровие и спокойствие в этой ситуации», – посоветовал финский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб в августе счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО, к тому же он усомнился в вероятности прямой агрессии Москвы против стран НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении на Европу чушью.


    Комментарии (7)
    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Euractiv: Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Латвии выступили против инициативы Франции, Словакии и Люксембурга о снятии европейских санкций с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет Euractiv.

    Европейское издание Euractiv сообщает о возникших разногласиях внутри объединения, передает «Интерфакс». «Санкции ЕС в отношении почти 3 тыс. человек и организаций, связанных с РФ, могут истечь к концу вторника из-за того, что Латвия заблокировала предложенный компромисс, связанный с двумя российскими предпринимателями», – пишет портал со ссылкой на дипломатов.

    Ранее Франция предложила снять ограничения с Алишера Усманова. В свою очередь Словакия и Люксембург выступили с аналогичной просьбой в отношении Михаила Фридмана. В обмен на уступку Париж и Братислава согласились продлить срок действия всего антироссийского санкционного режима с текущих шести месяцев сразу до трех лет.

    Накануне вечером страны ЕС не смогли прийти к консенсусу и перенесли обсуждение. Во вторник постоянные представители государств союза предприняли новую попытку провести письменную процедуру для окончательного урегулирования ситуации. Ожидается, что итоги голосования станут известны в середине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

    Позже послы государств ЕС отказались снимать ограничения из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отменить незаконные западные санкции против всех отечественных предпринимателей.

    Комментарии (5)
    22 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовская государственная компания Ignitis договорилась с американским производителем EQT о ежегодных поставках сжиженного природного газа для покрытия 40% потребностей населения страны.

    Литовская сторона впервые обеспечила гарантированные поставки топлива из Соединенных Штатов на столь длительный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Obzor.lt. Новое соглашение начнет действовать в 2027 году и продлится до 2036 года.

    «В понедельник государственная энергетическая компания Ignitis подписала договор с американским производителем природного газа EQT. Этим Литва впервые обеспечила поставки газа из США на десятилетие, что означает большую стабильность цен для населения», – говорится в сообщении профильного министерства. В ценообразование контракта включен американский индекс Henry Hub для защиты от резких скачков стоимости на европейских биржах.

    Ежегодно республика будет получать по одной партии сырья объемом около одного ТВтч. Министр энергетики Лукас Савицкас уточнил, что снижение зависимости от европейского рынка поможет смягчить финансовые последствия для потребителей в случае неожиданных ценовых колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда.

    Министерство энергетики США пригрозило Евросоюзу остановкой поставок топлива из-за жестких климатических требований.

    В прошлом году Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell.

    Комментарии (4)
    22 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    @ Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Испания направила дополнительные силы полиции и военных на границу автономного города Сеута из-за угрозы масштабного прорыва мигрантов со стороны Марокко, пишет газета Espanol.

    Испанские власти приняли решение стянуть дополнительные силы к границе после того, как в марокканских горах заметили скопление сотен нелегалов, передает РИА «Новости». Накануне часть из них пыталась преодолеть пограничный забор, однако попытка оказалась безуспешной.

    «Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу», – отмечает испанская газета Espanol.

    МВД Испании планирует и дальше наращивать полицейское присутствие в Сеуте и Мелилье. Особое внимание силовиков приковано к 23 сентября, на которое в Марокко назначены выборы.

    Ожидается, что усиленные меры безопасности сохранятся как минимум в течение ближайших недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч африканских мигрантов прорвали пограничные заграждения испанской Сеуты.

    Национальный разведывательный центр Испании заблаговременно обнаружил угрозу масштабного кризиса.

    В начале сентября испанские власти установили причастность марокканских спецслужб к организации массового перехода нелегалов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    Finnair анонсировала прямой рейс из Европы длительностью почти сутки

    Finnair анонсировала прямой рейс из Хельсинки в Мельбурн

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская авиакомпания Finnair объявила о запуске 25 октября прямых рейсов из Хельсинки в Мельбурн, длительность которых превысит 20 часов из-за облета территории России.

    «Наш новый захватывающий маршрут, Мельбурн, который откроется в октябре, станет первым направлением Finnair в Австралии. <...> Начиная с 25 октября 2026 года вы можете ежедневно летать из Хельсинки в Мельбурн через Бангкок на наших самолетах Airbus A350», – сообщили на сайте авиакомпании.

    Там пояснили, что в Бангкоке будет совершаться техническая остановка для дозаправки на 1,5 часа, весь полет займет порядка 22 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД заявили о работе над перезапуском прямых рейсов с Токио и Сеулом. президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Guardian: Рост цен на нефть грозит новым глобальным экономическим кризисом

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост цен на энергоносители и массовая распродажа гособлигаций могут стать предвестниками масштабных экономических потрясений в мире, пишет The Guardian.

    Британская газета Guardian предупредила о возможных рисках нового глобального финансового кризиса на фоне текущих мировых событий, передает РИА «Новости». Издание обращает внимание на рост цен на нефть, масштабную распродажу государственных облигаций и предостережения о рисках стремительного развития искусственного интеллекта.

    «В этом сентябре снова есть причины для беспокойства. Цены на нефть растут, что вызывает рост цен на бензин и дизельное топливо и увеличивает давление на стоимость жизни. По всему миру распродают гособлигации. Раздаются предупреждения руководителей компаний в сфере ИИ о том, что было бы мудрым решением замедлить развитие их отрасли. Все вместе – это ингредиенты для еще одного неспокойного сентября», – отмечает автор статьи.

    Журналисты подчеркивают, что исторически сентябрь часто становился отправной точкой экономических потрясений. В частности, в 1931 году Британия отказалась от золотого стандарта, в 1992 году фунт стерлингов покинул европейский механизм обменных курсов, а в 2008 году крах банка Lehman Brothers спровоцировал мировую рецессию.

    При этом издание допускает, что текущие опасения могут оказаться ложной тревогой. Например, последствия блокировки судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном пока не привели к катастрофическим последствиям, несмотря на рост цен на топливо.

    Тем не менее, газета призывает подготовить антикризисный план на случай непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом на фоне рекордных цен на дизель.

    Экономист Игорь Юшков констатировал отсутствие полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    Руководители ведущих мировых экономических структур предупредили о риске масштабного глобального кризиса из-за перебоев в логистике.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 20:51 • Новости дня
    Кабмин поддержал идею «Единой России» выделить 1,2 млрд рублей на соцгазификацию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России выделит дополнительные средства на социальную газификацию в регионах для льготных категорий граждан по инициативе партии «Единая Россия».

    На подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям дополнительно направят 1,2 млрд рублей, говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия». Предложение по расширению программы ранее поддержал президент Владимир Путин.

    Выделенные средства позволят в 2026 году обеспечить необходимым оборудованием и подключить к сетям более 13 тыс. семей в 56 регионах. В рамках социальной газификации граждане могут бесплатно подвести газ до границ земельного участка.

    «Подключения в рамках социальной газификации идут круглый год. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в значительной части страны уже начался отопительный сезон. В таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для людей и должны выполняться отлаженно и четко», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

    Льготные категории граждан также получают помощь на приобретение оборудования и проведение работ внутри участка. К ним относятся многодетные семьи, участники специальной военной операции и их близкие, инвалиды I группы, люди с невысокими доходами и ухаживающие за детьми с ограничениями по здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил выделение регионам дополнительных средств на социальную газификацию.

    Глава государства высоко оценил роль партии «Единая Россия» в реализации данной программы.

    Российский лидер назвал этот проект одной из важнейших инициатив для всей страны.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо

    Бюджет Франции недосчитался 407 млн евро налогов из-за подорожания топлива

    Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо
    @ THOMASSET/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр государственных счетов Франции Давид Амьель сообщил о потере бюджетом страны 407 млн евро из-за резкого снижения спроса на подорожавшее топливо.

    Французская казна лишилась 407 млн евро налоговых поступлений из-за снижения потребления топлива. Причиной падения спроса стал рекордный рост цен на горючее, спровоцированный обострением конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 20 сентября поступления от налогов на топливо сократились с начала конфликта на 407 млн евро по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (плюс 710 млн евро от НДС, минус 1,117 млрд евро от акцизов)», – отметил министр государственных счетов Давид Амьель в соцсетях.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране.

    Министр экономики и финансов Ролан Лескюр сообщил о длительном сохранении высокой стоимости бензина и дизеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для предотвращения социального взрыва французское правительство анонсировало целевые меры помощи пострадавшим секторам экономики.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    BFMTV: При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва и последующего пожара на фармацевтическом заводе на северо-западе Франции пострадал один человек, которого экстренно эвакуировали на вертолете, сообщил телеканал BFMTV.

    Взрыв на фармацевтическом предприятии Pharmasynthese в городе Сен-Пьер-лез-Эльбеф департамента Приморская Сена привел к возгоранию и ранению одного человека, передает РИА «Новости». Пострадавший был экстренно госпитализирован.

    «В понедельник, 21 сентября, взрыв вызвал пожар на заводе… Один человек получил ранения», – цитирует агентство сообщение французского телеканала BFMTV. Глава пожарно-спасательной службы департамента Эммануэль Менди уточнил, что раненого доставили на вертолете в ожоговое отделение местной больницы.

    Завод специализируется на производстве активных ингредиентов для фармацевтической отрасли. Как сообщили в муниципалитете, пламя удалось оперативно локализовать и потушить благодаря автоматической системе пожаротушения и быстрому прибытию спасателей. В региональной префектуре подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жителей окрестностей.

    В августе огонь охватил складское помещение химического предприятия в коммуне Гандранж.

    В июле владелец французского металлургического завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

    В 2024 году в департаменте Приморская Сена вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Барнем на юге Англии намерены провести голосование о независимости в знак протеста против размещения мигрантов на расположенной поблизости военной базе, пишет газета Independent.

    По данным Independent, английский городок Барнем планирует провести символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов, передает РИА «Новости». Местные власти собираются разместить прибывших на территории соседней базы ВВС.

    «Второй городок в Англии рассматривает возможность проведения символического референдума о выходе из состава Великобритании в знак протеста против планов разместить беженцев на близлежащей военной базе», – отметил председатель местного приходского совета Джон Бауэр.

    Население населенного пункта составляет около 600 человек. По словам Бауэра, инициативу властей не поддерживает никто из местных жителей, и 90% могут проголосовать за независимость.

    Напомним, жители деревни Пиддингтон провели символический референдум о независимости из-за планов властей разместить лагерь для беженцев.

    Месяцем ранее британцы вышли на митинг против превращения бывшей базы ВВС Барнхэм в центр для просителей убежища.

    В прошлом году по городам Соединенного Королевства прокатилась волна антимигрантских протестов на фоне споров о размещении нелегалов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    ЕК и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и 20 государств, включая Францию, Германию и Турцию, подписали совместную декларацию, призывающую сохранить контроль человека над развитием искусственного интеллекта и создать единые стандарты безопасности.

    Инициатором документа выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА «Новости». «В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие ИИ не будет угрожать будущему человечества. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку», – сообщили в канцелярии финского лидера.

    Правительствам рекомендовано разрабатывать общие стандарты и повышать прозрачность за счет совместной отчетности об инцидентах. Подписанты также предложили членам ООН рассмотреть возможность создания международного института для установления стандартов и контроля в сфере ИИ. К декларации присоединились Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Молдавия, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Сингапур, Кения, ЮАР, Канада, Австралия и Норвегия.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение технологий опасным экспериментом над обществом.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


    Комментарии (0)
    Главное
    МИД обвинил Украину во лжи о ситуации в Алешках
    Токаев призвал не превращать русский язык в предмет политизации
    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов