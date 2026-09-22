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    22 сентября 2026, 19:06 • Новости дня

    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова

    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle Chan

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты, Дания и Гренландия заключили договор, позволяющий американским военным немедленно развернуть крупный контингент на территории арктического острова.

    Трехсторонний документ был оформлен на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». В торжественной церемонии приняли участие американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

    «США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента», – заявил президент США. Он добавил, что достигнутая договоренность является бессрочной.

    Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что американское присутствие в регионе станет первой линией противоракетной обороны. По его оценке, любые потенциальные удары по территории государства будут наноситься именно через Арктику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские СМИ сообщили о планах подписания договора по безопасности Гренландии в Нью-Йорке.

    Президент США Дональд Трамп объявил о передаче Вашингтону постоянного контроля над островом.

    Американское руководство прорабатывает вопрос создания двух новых военных баз на этой территории.

    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


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    22 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности Трампа завершить конфликт на Украине

    Рубио: Трамп намерен сделать все возможное для завершения украинского конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен приложить максимальные усилия для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Вашингтон надеется на завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. «Президент всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ему конец», – подчеркнул американский дипломат.

    Рубио также добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают на возможность достижения договоренностей по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ищет приемлемые для обеих сторон пути прекращения боевых действий.

    Госсекретарь Марко Рубио назвал Соединенные Штаты единственным способным завершить конфликт государством.

    Президент США Дональд Трамп пообещал довести процесс урегулирования до конца.

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    22 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пообещал подать апелляцию на судебный иск трех крупных телеканалов и изданий – CNN, MSNOW и Politico, требующих вернуть им доступ в Белый дом.

    Американский лидер намерен оспорить судебный иск CNN, MSNOW и Politico, которые требуют восстановить доступ в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Вне всякого сомнения и как обычно мы подадим апелляцию, поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и угрожают нашей национальной безопасности, выдавая ложную информацию со ссылками на неизвестные «источники», не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире, в Овальный кабинет», – написал Трамп в Truth Social.

    Журналистов, публикующих подобные материалы, Трамп назвал клоунами, намеренно искажающими факты. По его мнению, почти все статьи о нем подаются в ложном ключе и угрожают Соединенным Штатам.

    Запрет на работу трех изданий в Белом доме был введен 18 сентября из-за распространения названных Трампом фейковых новостей. На следующий день представителям прессы отказали в доступе, деактивировав или изъяв их пропуска. В ответ на это СМИ подали в суд на администрацию США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США заявил о смерти американской журналистики. Руководство телеканала MS NOW пообещало отстаивать свободу слова. Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили президенту судом.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


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    22 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    США решили открыть две новые военные базы в Гренландии

    Tекст: Катерина Туманова

    США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии и создать еще одну на восточном побережье, которая сейчас используется датской службой патрулирования собачьих упряжек.

    «По словам двух очевидцев, речь идет о Нарсарсуаке, население которого сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как США закрыли свою военную базу «Блуи Вест Уан» в 1950-х годах, и Местерсвиге, военном форпосте, используемом датским подразделением спецназа «Сириус», – передает Reuters.

    Ожидается, что Дания, Гренландия и США подпишут новое соглашение на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник.

    Текст соглашения не был обнародован, и три источника, знакомых с условиями сделки, заявили, что его детали не будут окончательно согласованы до момента подписания.

    Представитель Белого дома отказался комментировать детали соглашения, повторив ранее сделанное заявление, что его подписание во вторник «обеспечит и защитит безопасность Гренландии и Соединенных Штатов».

    Дания заявляет, что соглашение передает обеспечение безопасности в Арктике под надзор Организации Североатлантического договора, военно-оборонного альянса, а не оставляет это исключительно на откуп США и Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США обследовали аэродром в Гренландии для нужд НАТО. Американский президент объявил о соглашении США и Дании по Гренландии. Ранее он заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии.

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    22 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Рубио заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским энергетическое перемирие

    Рубио: Трамп обсудит с Зеленским энергетическое перемирие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский лидер планирует поднять вопрос о необходимости энергетического перемирия в ходе украинского конфликта, рассказал Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС. «Речь идет о заморозке в плане прекращения атак. <…> Мы предложим именно это», – подчеркнул глава американской дипломатии.

    По его словам, идеальным исходом стал бы отказ от нападений на украинскую инфраструктуру и российские поставки энергоресурсов.

    Рубио добавил, что Вашингтон уже обсуждал подобный вариант с рядом государств. При этом он признал главную сложность реализации этой инициативы. Для достижения перемирия потребуется согласие обеих сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне встречи президент США Дональд Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Неделей ранее американский лидер заявил о согласии Москвы и Киева остановить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга.

    Президент России Владимир Путин еще весной прошлого года поддержал идею временного прекращения ударов по энергообъектам.

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    22 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил об огромных запасах снарядов в стране и рекордных темпах наращивания их выпуска.

    Соединенные Штаты обладают внушительным арсеналом вооружений и продолжают наращивать производство военного назначения небывалыми темпами, передает ТАСС. Подобным образом глава государства прокомментировал слухи о возможном дефиците резервов.

    «Трусы и предатели любят говорить, что у США мало боеприпасов. Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать, и мы увеличиваем их количество до невиданных ранее масштабов», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент США пообещал возобновить продажу американских вооружений странам-партнерам.

    В последний день лета американские военные израсходовали десятую часть своих запасов ракет Patriot для отражения атаки Ирана.

    Причиной возможного дефицита боеприпасов в Соединенных Штатах глава государства назвал масштабные поставки оружия Киеву.

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    22 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Рубио не исключил возможности встречи Трампа с президентом Ирана

    Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с президентом Ирана в ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Президент США Дональд Трамп не исключает возможность встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    «Мы открыты для этого, но пока ничего не запланировано. Но мы открыты для этого, особенно если у этого есть перспектива вылиться во что-то позитивное», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский президент выразил готовность встретиться с иранским лидером на полях Генассамблеи ООН.

    До этого Дональд Трамп запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

    В начале сентября Масуд Пезешкиан поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Тегерана в условиях американского давления.

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    22 сентября 2026, 11:47 • Новости дня
    ООН пообещала не допустить повторения прошлогоднего инцидента с Трампом и эскалатором

    Tекст: Игорь Иножарский

    Организация Объединенных Наций тщательно проверила инфраструктуру и подготовила новое оборудование для американской делегации, чтобы избежать прошлогодних технических сбоев во время выступления президента США Дональда Трампа.

    В ООН пытаются гарантировать, чтобы ничто не отвлекало мировых лидеров от решения глобальных проблем в ходе сессии Генеральной Ассамблеи после череды инцидентов с американским лидером в 2025 году, пишет Bloomberg.

    Во вторник Дональд Трамп должен произнести речь в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как сообщил представитель организации Стефан Дюжаррик, эскалатор, на котором в прошлом году застрял президент, был многократно проверен. Кроме того, для делегации США подготовили отдельное рабочее место с телесуфлером в надежде, что теперь техника будет работать без сбоев.

    В прошлом году Трамп заявил о саботаже, когда его телесуфлер погас, а эскалатор остановился в тот момент, когда он ступил на него с супругой Меланией Трамп. Также сообщалось о проблемах со звуком во время его речи. Тогда представители ООН объяснили инцидент с эскалатором действиями оператора президента, а неполадки с суфлером – отказом американской стороны использовать штатное оборудование.

    Издание отмечает, что на проведение мероприятий могут повлиять перебои в работе крупных аэропортов Нью-Йорка из-за технических проблем в центре управления воздушным движением в Филадельфии. Это задержало прибытие некоторых официальных лиц, однако график самого Трампа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов из-за поломки эскалатора и телесуфлера. Осенью прошлого года Секретная служба США начала расследование этих инцидентов в Генеральной Ассамблее. В сентябре прошлого года в организации объяснили остановку эскалатора при подъеме американского лидера действиями его оператора.

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    22 сентября 2026, 08:14 • Новости дня
    Белый дом сообщил о предстоящей встрече Трампа с Зеленским во вторник вечером

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским во вторник вечером, следует из расписания Белого дома.

    Американский лидер проведет двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским в 13:15 по местному времени (20:15 мск), передает РИА «Новости».

    Кроме того, расписание Дональда Трампа включает подписание соглашения по Гренландии. В этом мероприятии, запланированном на 17:40 мск, примут участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

    Позже, в 18:45 мск, президент США проведет встречу с премьер-министром Британии Энди Бернемом. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта по итогам переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В июле американский лидер провел встречу с главой киевского режима и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Перед этими переговорами украинская сторона официально подтвердила заинтересованность политика в поездке в Вашингтон.

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