Французский актер Арно Дени ушел из жизни путем эвтаназии

Актер Арно Дени умер после эвтаназии из-за осложнений после операции

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Французский актер Арно Дени, получивший тяжелую инвалидность после установки импланта для лечения грыжи, во вторник подвергся эвтаназии в Бельгии в возрасте 43 лет», – приводит РИА «Новости» слова адвоката артиста Филиппа Куртуа.

В июле 2023 года Дени перенес операцию по удалению правосторонней паховой грыжи, во время которой ему установили полипропиленовый имплант. По словам самого актера, именно это вмешательство привело к серьезным последствиям, а врачи оказались бессильны предложить медицинское решение проблемы.

Дени был известен своими работами в классическом театральном репертуаре, включая постановки «Тартюф», «Король Лир», «Идиот» и «Опасные связи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии. Позже парламент австралийской Северной территории снял последний в стране запрет на добровольный уход из жизни.

В июне власти Нидерландов подтвердили первый случай проведения подобной процедуры неизлечимо больному ребенку.