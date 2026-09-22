Гутерриш: Невозможно обеспечить мир одной лишь военной мощью

Tекст: Денис Тельманов

Гутерриш в ходе выступления на Генеральной ассамблее организации указал на ограниченность возможностей сверхдержав, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что текущая ситуация в мире наглядно демонстрирует неэффективность опоры исключительно на силу оружия.

«Их власть имеет пределы. События последних лет сделали это совершенно очевидным. Одна лишь военная мощь не может обеспечить мир», – заявил Гутерриш.

Генсек также отметил, что для глобальной стабильности недостаточно опираться только на экономическое влияние. По его мнению, технологическое превосходство само по себе тоже не способно гарантировать безопасность на планете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России потребовал масштабной встряски для ООН из-за ошибок Антониу Гутерриша.

Заместитель главы ведомства Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия с рядом структур организации.

Весной сам генеральный секретарь предупредил человечество о риске глобального экономического шока из-за масштабной войны.