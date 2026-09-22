Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке ХАМАС

Израильский премьер выступил с резким видеообращением перед визитом в США на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Политик упрекнул американского чиновника в оправдании действий палестинских радикалов.
«Позор вам, господин Мамдани. Позор вам за то, что вы поддерживаете террористических извергов из ХАМАС, которые учинили резню нашего народа», – заявил Нетаньяху.
Глава правительства добавил, что чиновник подстрекает к беспорядкам против еврейского населения города. Он пообещал рассказать правду о действиях израильских солдат и поведении нью-йоркского руководителя с трибуны ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани признал отсутствие юридических возможностей для задержания израильского премьера.
Президент Израиля Ицхак Херцог раскритиковал градоначальника за распространение антисемитской риторики.
Правоохранительные органы американского мегаполиса обеспокоились риском массовых волнений из-за резких высказываний политика.