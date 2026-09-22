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    22 сентября 2026, 17:22 • Новости дня

    Расследование возможных фальсификаций на выборах в парламент начато в Швеции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Швеции проверяют информацию о массовых нарушениях на выборах в парламент страны в муниципалитете Бурленге, где кандидат от оппозиции Мохамед Абдукардир Али неожиданно обошел конкурентов.

    Шведские следователи изучают обстоятельства возможного подлога на прошедших 13 сентября парламентских выборах в муниципалитете Бурленге. Там по итогам голосования оппозиция набрала 49,5% голосов, а правящий блок получил 48,8%. Поводом для проверки стал неожиданный успех кандидата от Левой партии Мохамеда Абдукардира Али, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    «Прокуратура расследует возможную фальсификацию выборов в Бурленге», – сообщил телеканал SVT. Полиция проверяет данные о подвозе избирателей на автобусах к участкам. Людям якобы выдавали заполненные бюллетени и предлагали деньги за голоса.

    Сам Мохамед Абдукардир Али категорически отверг все обвинения, подчеркнув нежелание нарушать закон. Издание Aftonbladet отмечает высокую вероятность назначения повторного голосования в округе Даларна, куда входит и Бурленге, если комиссия подтвердит влияние нарушений на распределение мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, левый альянс Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий. При этом избирательная комиссия Швеции из-за минимального разрыва отложила оглашение окончательных итогов голосования.

    В ходе этих парламентских выборов досрочно проголосовали рекордные 3,6 млн шведских граждан.

    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

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    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Страны Евросоюза не смогли договориться о снятии санкций с Усманова

    Послы стран Евросоюза не согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Страны Евросоюза не смогли договориться о снятии санкций с Усманова
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Послы 27 государств Евросоюза не смогли прийти к соглашению об исключении российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    Дипломаты государств Евросоюза не смогли договориться о продлении антироссийских санкций и исключении из черного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Без нового соглашения ограничения в отношении почти трех тысяч физических и юридических лиц истекут в конце вторника, пишет The Guardian.

    Главным препятствием для заключения сделки стала позиция Латвии. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс назвал неприемлемым предложение снять ограничения с предпринимателей в обмен на продление общего санкционного режима на 36 месяцев вместо обычных шести.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из санкционного списка стали Франция и Словакия. Французская сторона обосновала этот шаг соображениями национальной безопасности, что может быть связано со сделкой по обмену пленными с Азербайджаном.

    Люксембург поддержал снятие санкций с Михаила Фридмана в случае исключения Алишера Усманова, поскольку бизнесмен требует от страны 16 млрд долларов за заморозку активов. При этом глава МИД Украины Андрей Сибига назвал возможное снятие ограничений недопустимым сигналом для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз предварительно согласовал снятие санкций с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. На прошлой неделе российский МИД пообещал ответить на расширение антироссийских ограничений. В середине месяца Франция запланировала добиться исключения Алишера Усманова из черных списков.

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    22 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры в отношении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана отменили благодаря активному вмешательству властей Франции и Люксембурга, пишет Reuters.

    Европейские государства оказали влияние на решение об отмене ограничений в отношении российских бизнесменов. Исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков произошло на фоне дипломатического давления, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В сентябре Франция поддержала позицию Словакии, которая изначально выступала за отмену ограничений для Алишера Усманова. Позднее к процессу подключился Люксембург, потребовавший аналогичных послаблений для Михаила Фридмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционных списков. Власти Латвии выступили против данной инициативы.

    Ранее Париж неожиданно вмешался в процесс согласования продления антироссийских ограничений.

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    22 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    СВР: ЕС начал разработку механизма вывода активов России из Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе обсуждают создание специальной структуры, куда можно было бы «спрятать» активы России, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Брюссельские эксперты готовят создание новой наднациональной структуры для перевода замороженных отечественных средств из бельгийской юрисдикции ради дальнейшего финансирования Киева, передает СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники намерены изъять суверенные средства нашей страны до выборов 2027 года. Смена правительств во Франции, Испании, Греции и Польше может привести к власти силы, не желающие разжигать масштабный конфликт.

    «Попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как «безопасную гавань», – отметили в СВР.

    Финансовая система Европы не выживет без поддержки крупных иностранных инвесторов, включая Китай, Индию и арабские государства.

    «Так что вор в любом случае будет наказан», – заявили в СВР.

    Ранее сообщалось, что европейские политики запланировали переместить суверенные средства России в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих денег.

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных активов.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Министр обороны Польши открестился от воюющих на Украине наемников

    Косиняк-Камыш опроверг создание легиона из наемников Польши для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о создании специального легиона из польских наемников для участия в боевых действиях на Украине.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слухи о создании так называемого «Международного легиона» для участия в спецоперации на стороне ВСУ. На брифинге глава ведомства подчеркнул, что его страна не ведет подобную деятельность, передает РИА «Новости».

    «Это неправда. Польша не участвует в такой деятельности. Если кто-то добровольно поехал на Украину, то это его решение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш.

    При этом министр добавил, что законодательство было изменено для оказания медицинской помощи таким гражданам на родине. Решение было принято сеймом единогласно, но это не означает формирования легиона.

    Точное количество польских боевиков остается неизвестным. В марте 2024 года Минобороны России сообщало о прибытии 13 387 иностранных наемников, из которых 2960 – поляки. Подтверждено уничтожение 5962 человек, среди них больше всего граждан Польши – 1497.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между тем, президент Польши Кароль Навроцкий весной подписал закон о декриминализации наемничества для служивших в ВСУ граждан.

    Ранее стало известно, что украинское командование перебросило крупную группу польских боевиков на константиновское направление. А бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен воевавшего за Киев поляка на территории ДНР.

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    22 сентября 2026, 09:08 • Новости дня
    Евростат: Россия втрое сократила экспорт меди в ЕС

    Евростат: Экспорт российской меди в Евросоюз в июле упал втрое

    Tекст: Мария Иванова

    Поставки меди и изделий из нее из России в Евросоюз в июле снизились более чем втрое по сравнению с июнем, при этом крупнейшим покупателем российской меди впервые за два с половиной года стала Германия.

    Экспорт меди и медных изделий из России в страны Евросоюза в июле составил 19,2 млн евро, что в 3,1 раза меньше июньского объема и на 21% ниже показателя июля прошлого года, при этом июльский уровень стал минимальным с апреля, когда поставки достигали 14,5 млн евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Несмотря на резкое падение в июле, за первые семь месяцев года общий объем экспорта меди из России в Евросоюз увеличился на 8% и достиг 190,4 млн евро. Основу поставок составили рафинированная медь и необработанные медные сплавы, по которым за январь–июль объемы выросли на 24%, до 189,9 млн евро.

    В июле европейские покупатели приобрели у российских поставщиков рафинированную медь и необработанные медные сплавы на 15,5 млн евро, что в 3,7 раза меньше, чем в июне, и на 26% ниже уровня прошлого года. Кроме того, Евросоюз импортировал из России медные порошки и чешуйки на 3,6 млн евро, а также небольшие партии медных труб и трубок, прутков, профилей и прочих изделий из меди общим объемом чуть более 100 тыс. евро.

    Крупнейшим покупателем российской меди в Евросоюзе впервые с декабря 2023 года стала Германия, опередив Нидерланды. Поставки в Германию выросли до почти 13 млн евро с 11,9 млн, тогда как Нидерланды сократили импорт меди из России до 4,8 млн евро с 47,3 млн. Существенные объемы закупок также пришлись на Италию, которая купила меди на 764 тыс. евро, и Словакию с 566 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями иностранцев в компании «Удоканская медь».

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    22 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Лавров заявил о начале информационной войны против России до начала СВО

    Лавров: Информационную войну против России развязали задолго до СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что масштабная информационная кампания Запада против Москвы стартовала задолго до специальной военной операции на Украине.

    «Против нас информационная война была развязана давно, задолго до начала специальной военной операции», – заявил Лавров на четвертом международном форуме «Диалог о фейках», передает РИА «Новости».

    По словам руководителя ведомства, давление стартовало в начале 2000-х годов. Именно тогда после прихода президента России Владимира Путина страна стала отказываться от неоколониального сотрудничества с западными государствами. Москва начала проводить самостоятельную политику и возвращаться к традиционным устоям.

    Сдерживание постепенно нарастало и привело к текущей ситуации. Лавров отметил, что сейчас против России введено более 30 тыс. различных санкций. Это является абсолютным рекордом по сравнению с любыми другими странами мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об искусственном создании западными странами мифа о «российской угрозе».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал скоординированное информационное давление элементом гибридной войны против государства.

    Президент Владимир Путин объяснил начало спецоперации многолетним непризнанием Западом независимости страны.

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    22 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%

    Еврокомиссия просчитала сценарий сокращения помощи третьим странам

    Tекст: Мария Иванова

    Возможные сокращения расходов Евросоюза на помощь третьим странам в новом семилетнем бюджете грозят увольнением сотен сотрудников европейских дипломатических представительств.

    Еврокомиссия провела внутренние расчеты последствий урезания до 40% финансирования внешней помощи, что приведет к масштабному сокращению рабочих мест в представительствах объединения по всему миру, пишет Politico.

    Увольнения затронут подразделения, отвечающие за Ближний Восток, Северную Африку, расширение и международное партнерство. Сокращать штат планируется преимущественно за счет отказа от поиска замены уходящим сотрудникам. Причиной рассмотрения подобных мер стали требования группы государств во главе с Германией урезать предложенный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы.

    Программа Global Europe, на которую с 2028 года предполагалось выделить около 80 млрд евро, рассматривается в качестве одного из главных источников экономии. Это связано с тем, что попытки сократить сельскохозяйственные субсидии, фонды сплочения и расходы на безопасность встречают серьезное сопротивление европейских столиц.

    Представитель бюджетного подразделения Еврокомиссии представил послам стран объединения несколько сценариев последствий общего урезания бюджета. Дипломаты сочли презентацию попыткой напугать государства Евросоюза ради продвижения зашедших в тупик финансовых переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Еврокомиссия распределила все средства на оружие для Украины.

    Летом власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии.

    Весной ведомство заявило о планах увеличить военный бюджет Евросоюза в десять раз.

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    22 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    FT: Провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС

    FT сообщила об угрозе переговорам по бюджету ЕС из-за кризиса в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Поражение Христианско-демократического союза на выборах в Германии подорвало авторитет канцлера Фридриха Мерца и ставит под угрозу переговоры о бюджете ЕС.

    Провал партии канцлера Германии Фридриха Мерца на местных выборах может сорвать согласование бюджета Европейского союза, пишет Financial Times.

    Европейские дипломаты отмечают, что у Мерца возникли серьезные проблемы, которые отразятся на способности лидеров ЕС договариваться. В сообществе считают, что любой исход – будь то ослабленный Мерц или приход нового канцлера – не сулит ничего хорошего для переговорного процесса, отмечает ТАСС.

    Один из источников подчеркнул, что Германия утратила способность выступать стабилизатором в Европе, так как Мерц больше не может играть эту роль. По мнению дипломатов, если в Берлине сменится руководство, новой команде потребуются месяцы на адаптацию, что затянет переговоры по бюджету.

    В этом месяце Христианско-демократический союз потерпел два поражения на земельных выборах. Сам Мерц назвал результаты партии катастрофой, однако выразил намерение остаться на своем посту, несмотря на то что, по данным Forsa, лишь 10% немцев одобряют его работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе партия ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошла в региональный парламент.

    В воскресенье канцлер назвал катастрофой результаты партии в Мекленбурге – Передней Померании.

    В начале месяца Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    22 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Евростат: Стоимость импорта нефти в ЕС выросла на 55%

    Стоимость импорта нефти в Евросоюз подскочила на 55% при неизменном объеме

    Tекст: Мария Иванова

    Объем импорта нефти в Евросоюз во втором квартале остался практически неизменным, однако его стоимость резко выросла более чем на 55%, сообщил Евростат.

    Согласно статистике ведомства, стоимость импорта нефти в ЕС увеличилась на 55,8%. При этом объем поставок составил 39,7 млн тонн, передает ТАСС.

    Импорт природного газа также продемонстрировал рост как в стоимостном выражении (плюс 18,5%), так и в объеме (плюс 3,4%).

    Основными поставщиками нефти в страны Евросоюза во втором квартале стали США (18,8%), Норвегия (14,3%) и Казахстан (13,4%).

    В ряде стран ЕС, включая Германию, Францию и Швейцарию, цены на дизель обновили исторические рекорды. В Германии средняя цена за литр дизельного топлива достигла 2,47 евро, во Франции – 2,39 евро. В Румынии стоимость дизтоплива превышает 2 евро даже с учетом снижения НДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз рассматривал возможность заморозки потолка цен на российскую нефть.

    Летом прошлого года в Европе выросли цены на дизель из-за отказа от российской нефти. В июле прошлого года ЕС запретил импорт продуктов на основе нефти из России.

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    22 сентября 2026, 13:25 • Новости дня
    Минкоммерции КНР: Китай собрался урегулировать торговые споры с Евросоюзом

    Пекин выразил готовность урегулировать торговые споры с Евросоюзом

    Tекст: Мария Иванова

    Министр коммерции КНР Ван Вэньтао заявил, что Пекин намерен путем консультаций урегулировать торговые разногласия с Европейским союзом, в том числе в автомобильной отрасли.

    Власти Китая намерены выработать взаимоприемлемое решение торговых проблем с Европейским союзом, опираясь на принципы недискриминации, соблюдения действующих норм и сбалансированности, передает ТАСС.

    Об этом Ван Вэньтао сообщил во время встречи в Пекине с руководителем Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер. По словам китайского министра, для преодоления разногласий планируется задействовать существующий механизм двусторонних консультаций по вопросам торговли и инвестиций.

    Он подчеркнул, что отдельное внимание на предстоящих переговорах будет уделено урегулированию споров, возникших между сторонами в автомобильной отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2024 году министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские автомобили «ритуальным убийством».

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    22 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Литовский парламент в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Сейма в первом чтении поддержали конституционную поправку, открывающую путь к потенциальному появлению иностранных атомных арсеналов на территории республики.

    Законодатели Литвы в первом чтении проголосовали за изменение конституции страны. Они намерены поменять закон, чтобы внести в него отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране, пишет РИА «Новости». Инициативу поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пять человек воздержались.

    Для окончательного утверждения Сейму предстоит провести два дополнительных голосования. Ближайшее заседание намечено на 6 октября, а итоговое решение ожидается 12 января 2027 года. Поправка будет принята, если ее одобрят не менее 94 парламентариев из 141.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Ранее президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских ракет на литовскую территорию в случае реализации этих планов.

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    22 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    ЕС и Филиппины согласовали договор о свободной торговле

    Евросоюз и Филиппины достигли политического соглашения о свободной торговле

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле.

    Об успешном завершении переговоров глава Еврокомиссии сообщила по итогам телефонного разговора с филиппинским лидером. Брюссель и Манила решили возобновить консультации три года назад в рамках европейской стратегии по диверсификации торговых связей. Данный шаг стал реакцией на таможенную политику президента США Дональда Трампа и зависимость от Китая, пишет Politico.

    При этом официальное коммюнике Еврокомиссии уточняет, что стороны пока лишь близки к завершению обсуждений. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович и министр торговли и промышленности Филиппин Мария Кристина Альдегер-Роке подтвердили достижение существенного прогресса, который позволит официально оформить сделку в ближайшие месяцы.

    Большинство разделов будущего документа уже закрыто, однако дискуссии по вопросу государственных закупок продолжаются. Ситуация осложняется предложением Евросоюза ограничить доступ к контрактам в ряде отраслей требованиями об обязательном европейском производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе страны Евросоюза призвали ратифицировать аналогичное торговое соглашение с Канадой. Весной Варшава оспорила договор о свободной торговле между ЕС и государствами Южноамериканского общего рынка. В мае торговая сделка Брюсселя со странами МЕРКОСУР официально вступила в силу.

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    22 сентября 2026, 11:38 • Новости дня
    МИД констатировал глубокий кризис в ОБСЕ

    МИД заявил о глубоком кризисе и утрате доверия в ОБСЕ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ОБСЕ находится в глубоком кризисе, западные радикалы используют площадку Организации для нагнетания антироссийской истерии, заявил директор Департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

    Директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников констатировал глубокий кризис в ОБСЕ, передает РИА «Новости».

    По словам старшего должностного лица от РФ в Арктическом совете, доверие между государствами-участниками упало до критического минимума.

    «ОБСЕ в целом пребывает в глубоком кризисе. Доверие и взаимодействие между государствами-участниками находятся на критически низком уровне», – подчеркнул дипломат.

    Масленников также отметил, что западные радикалы продолжают использовать площадку организации для нагнетания антироссийской истерии. Ранее, в сентябре, глава МИД Сергей Лавров на встрече в МГИМО заявил, что ОБСЕ полностью дискредитировала себя и утратила сдерживающие факторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил коллективный Запад в целенаправленном разрушении этой международной площадки.

    Дипломат назвал данную организацию полумертвой структурой без позитивной повестки.

    При этом он счел возможный уход Москвы из ОБСЕ идеальным сценарием для недругов.

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