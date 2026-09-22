Агрономы объяснили, почему нельзя оставлять невыкопанную картошку в земле на зиму

Эксперты: Оставленный в земле картофель станет источником инфекции и кормом для вредителей

Tекст: Татьяна Косолапова

«Оставшиеся после уборки картофеля клубни и растительные остатки – источник болезней. Практически каждый год посадки поражаются фитофторой и другими заболеваниями. Оставляя зараженные клубни и ботву в земле, мы сохраняем в почве очаг инфекции. Поэтому оставлять картофель и его растительные остатки в почве не следует, даже если в следующем сезоне на этом месте будут расти другие культуры», – говорит агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.



Бывший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха Антонина Парфенова добавляет, что оставшиеся в земле клубни становятся кормом для почвенных вредителей и способствуют сохранению возбудителей болезней. По ее оценке, нынешний сезон оказался особенно сложным для картофеля: жару и засуху сменили холод и избыток влаги, что помешало формированию урожая. Однако даже при низкой урожайности оставлять клубни в почве нельзя.

«Все вредители, которые в картошке останутся, будут питаться этими же клубнями, а возбудители всех болезней сохранятся до следующего года. Если на участке была фитофтора, надо убирать с поля и ботву, и тем более клубни. Опасность болезней очень большая, могут развиться гнили всякого рода», – предупреждает специалист.

Даже если клубень переживет зиму, пользы от него будет немного: он даст лишь один слабый росток, поясняет специалист. Гораздо опаснее то, что оставленный в земле картофель может навредить урожаю следующего года – как новым посадкам картофеля, так и другим культурам на этом месте. По ее словам, вредители и возбудители болезней способны сохраняться в почве несколько сезонов.

С этой оценкой согласен и Викулов. По его словам, клубни способны пережить зиму, особенно если она будет мягкой, а снег укроет почву до наступления сильных морозов. Однако весной они развиваются значительно хуже, чем картофель, который правильно хранили и подготовили к посадке.

«Перед посадкой клубень в идеале помещают на свет, чтобы появились глазки, он позеленел и набрал достаточно соланина, ведь это защищает его от болезней. В этом случае урожай гораздо выше», – поясняет эксперт.

Случайно оставшиеся в земле клубни тоже могут дать урожай, продолжает Викулов, но по объему и качеству он будет заметно уступать результату обычной посадки. Растения получаются слабыми и недоразвитыми, поэтому рассчитывать на ощутимую пользу не стоит. В противном случае, замечает специалист, картофель было бы выгодно сажать под зиму как чеснок.

Для пополнения запаса питательных веществ агрономы советуют вносить органику и минеральные удобрения с учетом потребностей почвы. В средней полосе России ей, как правило, не хватает гумуса, а кислотность нередко повышена. В последнем случае может помочь зола. Оставленные на зиму клубни и ботва принесут участку больше вреда, чем пользы.

Ранее Викулов призвал дачников не откладывать сбор урожая картофеля в сентябре, несмотря на дождливую погоду. В противном случае болезни и вредители переработают клубни сами и оставят хозяину немного. Специалист также напомнил о правилах хранения: перед закладкой на зиму картофель нужно тщательно обсушить и перебрать, поскольку грязные и мокрые клубни быстро портятся.