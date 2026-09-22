Генсек ООН Гутерриш призвал дать африканским странам постоянные места в Совбезе

Tекст: Елизавета Шишкова

Гутерриш выступил за предоставление африканским странам постоянного представительства в Совете Безопасности организации, передает РИА «Новости». Выступая на Генассамблее, он подчеркнул, что нынешнее положение дел не отвечает реалиям современного мира.

«Когда была основана ООН, большая часть Африки все еще находилась под колониальным правлением. Сегодня у Африки по-прежнему нет постоянного места в Совете. Совет Безопасности XXI века без постоянного представительства Африки несправедлив и не имеет оправдания», – заявил генсек.

По мнению руководителя организации, ситуация требует немедленных изменений. Он призвал к реформированию структуры Совета Безопасности, чтобы его состав отражал современную глобальную расстановку сил и обеспечивал должную легитимность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить странам Африки статус постоянных членов Совета Безопасности.

В начале сентября он выступил за обновление глобальных структур для усиления роли развивающихся стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал справедливые требования Африканского союза об увеличении своего присутствия в организации.