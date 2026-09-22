Агроном назвал ошибки недовольных урожаем картофеля огородников

Агроном Викулов: Картофель не подводит, ошибки при его выращивании совершает человек

Tекст: Татьяна Косолапова

«Если соблюдать агротехнику и учитывать погодные особенности конкретного года, урожай будет всегда. Растения, как правило, не подводят – чаще ошибки допускает человек. Картофель любит влагу, но не переносит ее избытка. Качественный посадочный материал, правильная подготовка почвы и соблюдение технологии выращивания позволяют получить урожай даже в неблагоприятных условиях. Он может оказаться ниже обычного, но не настолько, чтобы говорить о полной потере», – говорит Викулов.



Он также перечислил основные причины возможного неурожая. По словам агронома, дачники нередко используют для посадки не собственные клубни, а приобретенный в магазине картофель неизвестного происхождения. В продаже может оказаться импортная продукция, вплоть до египетской, сорта которой не приспособлены к условиям средней полосы.

Не менее важны сроки посадки. Оптимальным периодом специалист назвал время цветения черемухи – между первыми и вторыми майскими праздниками, когда почва уже достаточно прогрелась, но сохраняется небольшое понижение температуры. При слишком ранней посадке клубни оказываются в холодной земле и развиваются медленнее, а при поздней снижается урожайность.

«Особое значение имеет правильный уход за посадками. Картофель важно своевременно окучивать. Клубни формируются на столонах – подземных побегах растения. Если окучивание проведено недостаточно тщательно или от него вовсе отказались, клубням не хватает места для развития. Они мельчают, могут оказаться на поверхности, а количество и качество урожая заметно снижаются», – поясняет специалист. В европейской части России он рекомендует проводить двукратное окучивание.

По оценке агронома, нынешний год нельзя назвать особенно тяжелым, хотя болезни растений появились несколько раньше обычного. При грамотно подобранной агротехнике любители смогли получить достаточно хороший урожай.

Средняя полоса, подчеркнул специалист, остается одной из наиболее благоприятных зон для выращивания картофеля, который наряду с капустой считается вторым или третьим хлебом. Здесь нет изнуряющей южной жары и сурового северного холода, а почвы в основном подходят для этой культуры. Поэтому при правильном уходе можно стабильно рассчитывать на хороший урожай.

В этом году с неурожаем картофеля столкнулась и Европа. Сообщается, что в странах Европейского союза наблюдается дефицит этого корнеплода и рост цен на продовольствие после потери почти 7 млн тонн урожая из-за аномальной жары. В основных странах-производителях, среди которых Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, сбор может сократиться с рекордных 27,3 млн тонн до 19,5–20,5 млн тонн. Из-за высоких температур пострадал и размер клубней, стоимость сырья на свободном рынке выросла многократно. Европейские фермеры уже предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия.