  • Новость часаЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии
    22 сентября 2026, 16:48 • Новости дня

    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов

    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    @ Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Испания направила дополнительные силы полиции и военных на границу автономного города Сеута из-за угрозы масштабного прорыва мигрантов со стороны Марокко, пишет газета Espanol.

    Испанские власти приняли решение стянуть дополнительные силы к границе после того, как в марокканских горах заметили скопление сотен нелегалов, передает РИА «Новости». Накануне часть из них пыталась преодолеть пограничный забор, однако попытка оказалась безуспешной.

    «Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу», – отмечает испанская газета Espanol.

    МВД Испании планирует и дальше наращивать полицейское присутствие в Сеуте и Мелилье. Особое внимание силовиков приковано к 23 сентября, на которое в Марокко назначены выборы.

    Ожидается, что усиленные меры безопасности сохранятся как минимум в течение ближайших недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч африканских мигрантов прорвали пограничные заграждения испанской Сеуты.

    Национальный разведывательный центр Испании заблаговременно обнаружил угрозу масштабного кризиса.

    В начале сентября испанские власти установили причастность марокканских спецслужб к организации массового перехода нелегалов.

    22 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Стубб призвал не слишком бояться Россию

    Финский президент Стубб призвал не бояться Россию

    Стубб призвал не слишком бояться Россию
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб предостерег Европу от «чрезмерной реакции» на Россию, так как Москва не стремится к полномасштабной войне с НАТО.

    Стубб признает, что Европе необходимо подготовиться к «продолжающимся гибридным и диверсионным атакам», но предупреждает, что Европе не следует «чрезмерно реагировать», поскольку Москва стремится лишь повлиять на ЕС, чтобы тот снизил поддержку Украины, заявил он газете Politico.

    «Мы должны быть очень осторожны и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и запугать Европу. И всякий раз, когда мы чрезмерно реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву», – заявил Стабб на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Он добавил, что полномасштабная военная эскалация не отвечает интересам России.

    «Они будут продолжать запугивать, и нам просто нужно, как я уже сказал, сохранять хладнокровие и спокойствие в этой ситуации», – посоветовал финский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб в августе счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО, к тому же он усомнился в вероятности прямой агрессии Москвы против стран НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении на Европу чушью.


    Комментарии (7)
    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Euractiv: Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Латвии выступили против инициативы Франции, Словакии и Люксембурга о снятии европейских санкций с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет Euractiv.

    Европейское издание Euractiv сообщает о возникших разногласиях внутри объединения, передает «Интерфакс». «Санкции ЕС в отношении почти 3 тыс. человек и организаций, связанных с РФ, могут истечь к концу вторника из-за того, что Латвия заблокировала предложенный компромисс, связанный с двумя российскими предпринимателями», – пишет портал со ссылкой на дипломатов.

    Ранее Франция предложила снять ограничения с Алишера Усманова. В свою очередь Словакия и Люксембург выступили с аналогичной просьбой в отношении Михаила Фридмана. В обмен на уступку Париж и Братислава согласились продлить срок действия всего антироссийского санкционного режима с текущих шести месяцев сразу до трех лет.

    Накануне вечером страны ЕС не смогли прийти к консенсусу и перенесли обсуждение. Во вторник постоянные представители государств союза предприняли новую попытку провести письменную процедуру для окончательного урегулирования ситуации. Ожидается, что итоги голосования станут известны в середине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

    Позже послы государств ЕС отказались снимать ограничения из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отменить незаконные западные санкции против всех отечественных предпринимателей.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    Finnair анонсировала прямой рейс из Европы длительностью почти сутки

    Finnair анонсировала прямой рейс из Хельсинки в Мельбурн

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская авиакомпания Finnair объявила о запуске 25 октября прямых рейсов из Хельсинки в Мельбурн, длительность которых превысит 20 часов из-за облета территории России.

    «Наш новый захватывающий маршрут, Мельбурн, который откроется в октябре, станет первым направлением Finnair в Австралии. <...> Начиная с 25 октября 2026 года вы можете ежедневно летать из Хельсинки в Мельбурн через Бангкок на наших самолетах Airbus A350», – сообщили на сайте авиакомпании.

    Там пояснили, что в Бангкоке будет совершаться техническая остановка для дозаправки на 1,5 часа, весь полет займет порядка 22 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД заявили о работе над перезапуском прямых рейсов с Токио и Сеулом. президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Yle: Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари предстанет перед судом по обвинению в раскрытии секретных сведений и превышении должностных полномочий, сообщил телерадиовещатель Yle.

    «Бывшему главе Supo Антти Пелттари вменяют разглашение тайны, связанной с нацбезопасностью, и злоупотребление служебным положением», – приводит РИА «Новости» сообщение Yle.

    По данным следствия, инцидент с раскрытием секретных сведений произошел в конце лета – начале осени 2020 года. Факты превышения должностных полномочий фиксировались на протяжении длительного времени: с июня 2012 года по конец 2023 года.

    Разбирательство по данному делу стартовало весной 2024 года. Тогда финские СМИ сообщали о расследовании контактов ведомства с предполагаемыми информаторами из России. Бывшего начальника спецслужбы подозревают в непринятии должных мер для ограничения доступа к засекреченным данным некоторых бывших сотрудников ведомства.

    Ранее бывший руководитель военной разведки Финляндии Георгий Алафузофф получил условный срок за хранение секретных документов.

    Новый глава финской полиции безопасности Юха Мартелиус назвал Россию главной угрозой для страны.

    Силы обороны Финляндии представили исследование о будущих вызовах безопасности государства.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Полянский заявил об одержимости Европы идеей победить Россию

    Постпред при ОБСЕ Полянский: Европа одержима идеей победить Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские политики одержимы идеей победы над Россией и не готовы отказаться от конфронтации.

    Полянский заявил, что европейские элиты не готовы менять курс на противостояние с Москвой, передает РИА «Новости». «Они просто одержимы идеей победить Россию. Эти элиты, находящиеся у власти в большинстве европейских стран, – те же самые элиты, которые на протяжении многих лет продвигали этот украинский антироссийский проект. Они заинтересованы в этом проекте», – сказал дипломат в подкасте East Meets West with Olga and Tara.

    Полянский отметил, что было бы наивно ожидать от европейских политиков изменения курса даже при осознании собственных ошибок. Он подчеркнул, что возможности для дипломатии появятся только в случае серьезных политических изменений и прихода к власти людей, понимающих опасность ситуации.

    Россия, по словам постпреда, сохраняет готовность к дипломатическому решению и предпочла бы мирную реализацию целей специальной военной операции. Однако при отсутствии такого сценария Москва намерена добиваться своих целей на поле боя. Дипломат добавил, что в Европе обеспокоены возможным успехом России, но не имеют четкого плана действий, руководствуясь лишь русофобией и желанием победы Украины.

    Полянский также рассказал, что на неформальные вопросы о том, как европейские коллеги представляют себе победу над военной державой, он получает лишь эмоциональные заявления. По его мнению, это не помогает найти выход из ситуации, созданной Европой, киевским режимом и его спонсорами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Германию ярким примером доведения русофобии до крайностей.

    Дипломат предупредил о вероятности прямого столкновения с западными странами.

    Европейские политики питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    BFMTV: При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва и последующего пожара на фармацевтическом заводе на северо-западе Франции пострадал один человек, которого экстренно эвакуировали на вертолете, сообщил телеканал BFMTV.

    Взрыв на фармацевтическом предприятии Pharmasynthese в городе Сен-Пьер-лез-Эльбеф департамента Приморская Сена привел к возгоранию и ранению одного человека, передает РИА «Новости». Пострадавший был экстренно госпитализирован.

    «В понедельник, 21 сентября, взрыв вызвал пожар на заводе… Один человек получил ранения», – цитирует агентство сообщение французского телеканала BFMTV. Глава пожарно-спасательной службы департамента Эммануэль Менди уточнил, что раненого доставили на вертолете в ожоговое отделение местной больницы.

    Завод специализируется на производстве активных ингредиентов для фармацевтической отрасли. Как сообщили в муниципалитете, пламя удалось оперативно локализовать и потушить благодаря автоматической системе пожаротушения и быстрому прибытию спасателей. В региональной префектуре подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жителей окрестностей.

    В августе огонь охватил складское помещение химического предприятия в коммуне Гандранж.

    В июле владелец французского металлургического завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

    В 2024 году в департаменте Приморская Сена вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Кабмин Чехии утвердил проект бюджета с дефицитом 18 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, предусматривающий дефицит в размере около 18 млрд долларов и рост расходов на оборону.

    Правительство Чехии утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, дефицит которого составит 386 млрд крон, или около 18 млрд долларов, передает ТАСС. Документ предполагает снижение дефицита на три миллиарда крон по сравнению с первоначальным предложением министерства финансов, озвученным в начале сентября.

    Доходы государственной казны запланированы на уровне 2,199 трлн крон (примерно 104 млрд долларов). Расходы при этом составят 2,585 трлн крон (около 122 млрд долларов). Проект бюджета теперь должен пройти процедуру утверждения в парламенте.

    В документе заложено существенное увеличение финансирования ключевых социальных сфер. Планируется повысить расходы на систему здравоохранения, образование, а также увеличить размер пенсионных выплат. Кроме того, оборонные траты страны в следующем году должны вырасти до 2% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Минфин Чехии предложил принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон.

    Весной чешский премьер-министр Андрей Бабиш признал отставание страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В июле вооруженные силы республики пополнились последним из 42 переданных Берлином танков Leopard 2A4.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Барнем на юге Англии намерены провести голосование о независимости в знак протеста против размещения мигрантов на расположенной поблизости военной базе, пишет газета Independent.

    По данным Independent, английский городок Барнем планирует провести символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов, передает РИА «Новости». Местные власти собираются разместить прибывших на территории соседней базы ВВС.

    «Второй городок в Англии рассматривает возможность проведения символического референдума о выходе из состава Великобритании в знак протеста против планов разместить беженцев на близлежащей военной базе», – отметил председатель местного приходского совета Джон Бауэр.

    Население населенного пункта составляет около 600 человек. По словам Бауэра, инициативу властей не поддерживает никто из местных жителей, и 90% могут проголосовать за независимость.

    Напомним, жители деревни Пиддингтон провели символический референдум о независимости из-за планов властей разместить лагерь для беженцев.

    Месяцем ранее британцы вышли на митинг против превращения бывшей базы ВВС Барнхэм в центр для просителей убежища.

    В прошлом году по городам Соединенного Королевства прокатилась волна антимигрантских протестов на фоне споров о размещении нелегалов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    ЕК и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и 20 государств, включая Францию, Германию и Турцию, подписали совместную декларацию, призывающую сохранить контроль человека над развитием искусственного интеллекта и создать единые стандарты безопасности.

    Инициатором документа выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА «Новости». «В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие ИИ не будет угрожать будущему человечества. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку», – сообщили в канцелярии финского лидера.

    Правительствам рекомендовано разрабатывать общие стандарты и повышать прозрачность за счет совместной отчетности об инцидентах. Подписанты также предложили членам ООН рассмотреть возможность создания международного института для установления стандартов и контроля в сфере ИИ. К декларации присоединились Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Молдавия, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Сингапур, Кения, ЮАР, Канада, Австралия и Норвегия.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение технологий опасным экспериментом над обществом.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 885 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе достигли 885 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ на европейском рынке во вторник утром выросли почти на 2%, достигнув отметки в 885 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF открыли торги на отметке 874,1 доллара, прибавив 0,6%. К утру показатель достиг 885,4 доллара за тысячу кубометров, показав рост на 1,9% к расчетной цене предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    Резкое подорожание энергоносителей в европейских странах началось на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние котировки подскочили почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров, и с тех пор остаются крайне волатильными.

    В июле расчетные цены увеличились на 20%, а в августе прибавили еще 17%, достигнув 745,4 доллара за тысячу кубометров. В начале сентября стоимость газа преодолела отметку в 900 долларов, а неделей ранее кратковременно превышала 1 тыс. долларов.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров. Таких высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки газа на европейских биржах снизились почти до 900 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник страны Европы накопили рекордно низкие запасы топлива в преддверии зимы.

    На прошлой неделе цены на ресурс поднимались до отметки 918 долларов.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    В Москве гражданства лишили десятки человек за тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Решение о прекращении гражданства в отношении 28 человек принято в столице, по большей части эти решения приняты из-за совершения особо тяжких преступлений и причинения ущерба безопасности страны, сказал глава управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Игорь Дудник.

    «В отношении 28 лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации; 17 таких фактов связаны с совершением особо тяжких преступлений либо причинением ущерба национальной безопасности государства», – заявил Дудник, передает ТАСС.

    С начала года ведомство отклонило 504 заявления на получение паспорта. Кроме того, полиция отказала в выдаче 121 вида на жительство и аннулировала 572 уже действующих документа.

    На этом фоне в столице зафиксировано резкое снижение числа правонарушений со стороны иностранцев. За восемь месяцев текущего года этот показатель упал на 40,2%. В частности, количество тяжких преступлений сократилось на 43,7%, а инцидентов с наркотиками – на 76%.

    Для контроля ситуации силовики провели свыше 8 тыс. проверок в торговых центрах, хостелах и на стройках. В результате рейдов было выявлено более 85 тыс. нарушений миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года МВД аннулировало статус более 1 тыс. натурализованных лиц.

    Замглавы ведомства Андрей Кикоть доложил о резком сокращении количества правонарушений со стороны иностранных граждан.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 4 тыс. человек потеряли российское гражданство.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Политика в Латвии решили проверить из-за полученных от отца из России денег

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецслужбы Латвии начали расследование в отношении лидера партии «Суверенная власть» Юлии Степаненко из-за крупных финансовых подарков от родственника из России.

    Бюро по защите конституции Латвии начало проверку в отношении лидера партии «Суверенная власть» Юлии Степаненко из-за получения 419 тыс. евро от ее отца, проживающего в России, передает РИА «Новости». Директор бюро Эгилс Звиедрис отметил, что ведомство проинформировало Совет национальной безопасности и высших должностных лиц страны о возможных рисках.

    «Бюро по защите конституции проводит собственное расследование в рамках своей компетенции. Бюро проинформировало Совет национальной безопасности и высших должностных лиц страны, потому что речь идет о рисках, связанных с национальной безопасностью», – заявил Звиедрис. При этом он отказался раскрывать детали, сославшись на презумпцию невиновности и необходимость соблюдения законных процедур.

    Ранее министр юстиции Латвии Эдвардс Смилтенс обратился в спецслужбы с просьбой проверить Степаненко. В своей декларации за 2022 год депутат указала почти 240 тыс. евро как подарок от отца, а в 2024 году задекларировала полученную от него квартиру в Риге стоимостью 180 тыс. евро. Сама Юлия Степаненко отказалась объяснять происхождение средств, сославшись на право на неприкосновенность частной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники органов государственной безопасности Латвии обыскивали книжные магазины сети Mnogoknig из-за продажи литературы на русском языке.

    Новый премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией.

    Ранее Служба госбезопасности Латвии завела уголовное дело на депутата латвийского сейма Алексея Росликова за выступления против дискриминации русскоязычных.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе снизилась до 844 долларов

    ICE: Биржевая стоимость газа в Европе упала до 844 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в ходе дневных торгов опустилась на три процента и составила 844 доллара за тысячу кубометров.

    Торги во вторник открылись на отметке 874,1 доллара, показав незначительный утренний рост, однако к середине дня котировки перешли к снижению. Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня в 869,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Рост стоимости энергоносителей в европейских странах начался на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Весной средние биржевые цены превысили 600 долларов за тысячу кубометров, увеличившись почти на 60%.

    Волатильность котировок сохранялась на протяжении всех летних месяцев. По итогам июля расчетные цены достигли 637,5 доллара, а в августе показатель вырос еще на 17%, превысив 745 долларов.

    В начале сентября биржевая стоимость газа пробила отметку в 900 долларов, а неделей ранее кратковременно поднималась до тысячи долларов. При этом исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале дня стоимость энергоносителей на торгах поднялась до 885 долларов.

    Накануне биржевые котировки газа в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров.

    На прошлой неделе цены на европейском рынке временно стабилизировались.

    Комментарии (0)
    Главное
    Токаев призвал не превращать русский язык в предмет политизации
    Латвия признала значительное усиление армии России после начала СВО
    Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты в зоне СВО
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    В Эстонии решили выпустить монету в память о «лесных братьях»
    При пожаре в Стерлитамаке погибли три родные сестры