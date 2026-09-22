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    22 сентября 2026, 14:59 • Новости дня

    Форум «Диалог о фейках 4.0» собрал 2 тыс. фактчекеров из 80 стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Национальном центре «Россия» прошел форум «Диалог о фейках 4.0», объединивший 2000 фактчекеров из 80 стран для обсуждения борьбы с дезинформацией.

    Международная площадка собрала политиков, экспертов и представителей СМИ, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил: «Здесь присутствуют эксперты как из стран глобального Юга и Востока, так и из целого ряда стран Запада».

    Форум «Диалог о фейках 4.0» прошел 22 сентября в Национальном центре «Россия» и объединил 2 тыс. специалистов по проверке фактов из 80 стран мира.

    Мероприятие традиционно прошло при поддержке МИД, организатором выступила АНО «Диалог Регионы» при участии Global Fact-Checking Network. Соучредителями этой ассоциации являются ТАСС и «Мастерская новых медиа».

    Участниками форума стали представители США, КНР, Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Нидерландов, Казахстана, Венесуэлы, Словакии, Республики Корея, Пакистана, Индии, Ирана, Ирака, Индонезии, Нигерии, Египта, Бельгии, Танзании, Мексики, Киргизии и других государств. Организаторы подчеркивают глобальный характер диалога о противодействии фейкам.

    Ключевыми темами форума в 2026 году стали результаты выборов в Госдуму России и борьба с дезинформацией во время избирательных кампаний. Обсуждалось влияние ложной информации на политику, экономику и бизнес, а также актуальные тенденции развития искусственного интеллекта и его использование в искусстве.

    Отдельный блок посвятили мошенничеству в отношении несовершеннолетних и вовлечению подростков в киберпреступность, на форуме представят исследования АНО «Диалог Регионы» о рисках для детей и их использовании инструментов ИИ.

    На этом форуме глава МИД Сергей Лавров выступил с заявлением о неизбежной победе правды над информационной агрессией Запада.

    22 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) вернуться к идеям Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в ландтаги Мекленбург – Передняя Померания и Берлин.

    Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

     «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

    Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

    Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.

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    21 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

    Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Прием кальция и витамина D отдельно или в сочетании практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи, проанализировавшие данные 69 рандомизированных испытаний с участием более 153 тыс. взрослых.

    Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

    В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

    Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

    Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

    Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

    Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

    При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

    В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оригинально ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге на критику из-за отказа Будапешта вступить в новое региональное объединение.

    Глава венгерского правительства сравнил ситуацию вокруг создания альянса с приглашением поиграть в мяч, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский министр возмутился резкими высказываниями политика о нежелании присоединяться к Карпатской восьмерке.

    «Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», – написал Мадьяр в соцсети.

    Он подчеркнул, что включение суверенного государства в международные форматы без предварительных консультаций абсолютно недопустимо. Карпатская восьмерка была создана по инициативе Киева в сентябре 2026 года при участии Польши, Румынии, Сербии, Чехии, Австрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске нового внешнеполитического формата «Карпатская восьмерка».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от участия в этом инициированном Киевом объединении.

    Глава венгерского правительства заодно исключил возможность строительства хранилищ для украинских нефтепродуктов на территории своей страны.

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    22 сентября 2026, 07:20 • Новости дня
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    @ PLANET PHOTOS//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудский актер Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о двадцатилетней вражде с Арнольдом Шварценеггером, которая в свое время казалась вопросом жизни и смерти.

    «Мы готовы были вцепиться друг другу в глотку. Это не было шуткой. Это был вопрос жизни и смерти», – признался актер в интервью The Sunday Times Magazine.

    Сталлоне добавил, что их вражда стала мощным мотиватором на пути к вершинам Голливуда. Конкуренция заставляла обоих работать усерднее и тренироваться больше.

    Конфликт начался в январе 1977 года на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Арнольд Шварценеггер получил награду за лучший актерский дебют и, по словам Сталлоне, хвастался этим. Сильвестр Сталлоне тогда претендовал на призы за фильм «Рокки» и заметил насмешки со стороны коллеги, когда проиграл в номинации «Лучший актер».

    Ситуация обострилась, когда «Рокки» признали лучшим фильмом. Сталлоне вспоминал, что в тот момент швырнул огромную вазу с цветами в сторону Шварценеггера. Это положило начало десятилетней вражде, во время которой актеры не могли находиться рядом.

    Примирение произошло в 1991 году благодаря совместной работе над созданием сети ресторанов Planet Hollywood. Шварценеггер ранее отмечал, что именно этот проект помог им найти общий язык.

    Впоследствии бывшие соперники вместе снимались во франшизе «Неудержимые», а Сталлоне даже принял участие в документальном фильме о коллеге, назвав его выдающимся героем боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лундгрен вспомнил, как из-за него Сталлоне попал в больницу на съемках «Рокки IV».

    Ранее видеокассету с фильмом «Терминатор» продали за 32,5 тыс. долларов.

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    21 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей

    Качиньский: Киев хотел втянуть Польшу в конфликт созданием единого государства

    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о попытках Киева втянуть Варшаву в конфликт путем создания единого государства.

    Украина в начале конфликта рассчитывала на действия Варшавы, которые оказались неприемлемыми для польской стороны, заявил Качиньский, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном конгрессе «Молодежь за Польшу завтрашнего дня», политик отметил изменение позиции украинского руководства.

    «Обычно находилось решение, которое поддерживало бы хорошие польско-украинские отношения. <...> Позже события стали разворачиваться совершенно по-другому, но здесь нужно четко отметить, что украинцы изменили свое мнение. Думаю, изначально у них была несколько странная идея – втянуть нас в эту войну, даже на основании создания единого государства», – сказал Качиньский.

    Политик также предположил, что статус Польши как члена НАТО повлиял на планы Киева. Он добавил, что украинская сторона, вероятно, считала возможным вступление в альянс через объединение двух стран. До конца 2023 года партия «Право и справедливость», лидером которой является Качиньский, находилась у власти в Польше.

    Напомним, бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Киев в попытках втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

    Весной прошлого года Ярослав Качиньский подтвердил планы Североатлантического альянса по отправке миротворческой миссии на украинскую территорию.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал будущее исчезновение политических и экономических границ между двумя государствами.

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    22 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ

    Военкор Громов: Ликвидация формирований ВСУ в Доброполье может занять месяц

    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Капитальная застройка и промышленные объекты превращают Доброполье в серьезный оборонительный узел. Сроки и ход уничтожения армией России блокированных в городе формирований будут зависеть от действий противника: если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее Минобороны сообщило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье.

    «Доброполье, за счет развитой капитальной застройки, представляет собой значимый оборонительный узел. Там есть высотные здания и промышленные объекты, которые можно использовать для размещения личного состава, хранения вооружений и боеприпасов. Контроль над населенным пунктом дает существенное преимущество», – отметил военный корреспондент Федор Громов.

    По его мнению, в сообщении Минобороны России речь, скорее, идет об оперативном окружении узла обороны ВСУ. «Оформить полное окружение на текущем этапе боевых действий довольно сложно: пехотные передовые порядки значительно разрежены по сравнению с 2022–2023 годами. Если тогда один километр фронта удерживала рота – около ста человек, – то сейчас на таком участке остается всего от двух до шести бойцов. Это связано с резко возросшей активностью беспилотников с обеих сторон», – рассуждает собеседник.

    Говоря о блокированных формированиях противника, военкор напомнил, что бригады национальной гвардии Украины традиционно считаются более мотивированными и отличаются лучшим снабжением по сравнению с подразделениями сухопутных войск. «Во многом это связано с тем, что украинские власти никогда полностью не доверяли армии. Именно поэтому и при Петре Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), а затем и при Владимире Зеленском, части Национальной гвардии укреплялись – в том числе на случай возможного армейского мятежа», – уточнил Громов.

    Что касается 425-го штурмового полка «Скала», продолжил спикер, то важно учитывать его численность: «штат максимально раздут». «Фактически это мобильный резерв, который создавался, чтобы купировать продвижение наступающих российских сил. В случае прорыва на том или ином направлении им затыкают дыры: формирование постоянными контратаками сбивает темп нашего наступления и таким образом дает возможность механизированным частям восстановить оборонительную линию», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, сроки и ход уничтожения армией России блокированных в Доброполье формирований будут зависеть от действий противника. «Если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится. При этом темпы продвижения российских войск на этом направлении вселяют оптимизм. Поэтому, вероятно, наши бойцы решат задачу быстро: речь может идти о периоде от недели до месяца», – допустил Громов.

    После Доброполья ВС РФ предстоит освободить Белозерское – еще один населенный пункт с капитальной застройкой и промышленными объектами. На этом фоне заявление Минобороны о развитии наступления в направлении Александровки военкор расценивает как декларацию намерений. «Взятие Александровки под контроль важно по ряду причин. Во-первых, это позволит перерезать один из путей снабжения Славянско-Краматорской группировки противника и продолжать операцию по глубокому охвату агломерации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, поскольку Александровка находится на стыке ДНР, Харьковской и Днепропетровской областей, освобождение населенного пункта дает широкие возможности для маневра. В частности, открывается перспектива наступления на ту часть Харьковской области, которая слабо подготовлена ВСУ к обороне. В конечном счете все будет зависеть от дальнейших планов Генерального штаба», – заключил Громов.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье (ДНР) и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

    По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение блокированных формирований противника.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений – южного и северо-восточного. «Через Доброполье проходит основная со стороны Днепропетровской области трасса снабжения для краматорско-славянской агломерации», – сказал он ТАСС.

    В июне Владимир Путин заявил, что российская армия каждый день постепенно продвигается в зоне спецоперации. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем, идем каждый день, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого», – подчеркивал президент.

    Тогда глава государства сообщил, что ВС России полностью контролируют территорию ЛНР, а также свыше 85% ДНР. В июле Путин отметил, что с начала 2026 года войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии.

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    21 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений

    Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений

    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы продолжают успешное наступление, двигаясь к стратегически важному городу Доброполье одновременно с двух разных направлений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что ВС России успешно продвигаются к Доброполью, двигаясь одновременно с южного и северо-восточного направлений, передает ТАСС.

    «Наши подразделения сейчас продвигаются с нескольких направлений к Доброполью с южного направления и с северо-восточного направления», – рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Руководитель региона подчеркнул стратегическую важность этого населенного пункта. По его словам, именно через Доброполье проходит ключевая трасса со стороны Днепропетровской области, обеспечивающая снабжение украинской группировки в Краматорске и Славянске.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о вклинивании российских войск в оборону ВСУ около Доброполья.

    В начале сентября на территории города начались активные уличные бои.

    Летом президент России Владимир Путин заявил о преодолении сложной линии инженерных заграждений на этом направлении.

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    22 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские войска окружили Доброполье

    Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

    Российские войска окружили Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР, она также развивает наступление на Александровку, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

    В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

    В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

    В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов

    Глава Роскосмоса заявил о спутниковой группировке в 400 космических аппаратов

    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов
    @ Бюро 1440

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в 2026 году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, совокупная группировка России достигла практически 400 космических аппаратов.

    Масштаб отечественной орбитальной инфраструктуры продолжает активно увеличиваться, передает РИА «Новости».

    В октябре с космодрома Восточный планируется запуск двух аппаратов, предназначенных для высокодетальной съемки поверхности Земли.

    «В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов», – заявил Дмитрий Баканов.

    Руководитель госкорпорации добавил, что новые оптико-электронные спутники частных компаний успешно прошли все испытания. По его словам, эти устройства позволят вести наблюдение за планетой в любое время суток и дополнительно расширят возможности российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    В прошлом году отечественная ракетно-космическая отрасль отправила на орбиту порядка 100 спутников.

    Весной компания «Бюро 1440» успешно запустила первые 16 космических аппаратов связи.

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    22 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели серию ударов по ключевым промышленным, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, включая заводы по производству ракет и боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Атака затронула Киев, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Одесскую области, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражено предприятие «Файер Поинт», выпускавшее детали для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и логистический узел «Грандтерминал» с топливом.

    В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожскому металлургическому комбинату, трубопрокатному заводу «Интерпайп Сталь» и предприятию «Соврахим» в Павлограде, производившему боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт».

    Также уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен» в Днепропетровске.

    В Полтавской области поражены Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и табачная фабрика «JTI Украина», где производили боеприпасы для стрелкового оружия. В Винницкой области уничтожен объект железнодорожной инфраструктуры.

    В Одесской области удары нанесены по логистическим центрам в Одессе и Ильичевске, а также по портовой инфраструктуре в Рени. Кроме того, в море поражен сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    В середине сентября российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области.

    Также Вооруженные силы России атаковали украинские металлургические предприятия и портовую инфраструктуру.

    В прошлом месяце Министерство обороны сообщило о поражении завода комплектующих для ракет «Фламинго» в Киеве.

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    22 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»

    «Высокоточка» передала Минобороны зенитные комплексы ближнего рубежа «Зубр»

    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил российским войскам системы поражения воздушных целей ближнего рубежа «Зубр», сообщили в пресс-службе «Ростеха».

    Предприятие «Высокоточные комплексы», входящее в госкорпорацию «Ростех», снабдило Министерство обороны новыми средствами защиты, передает РИА «Новости». Оборудование предназначено для прикрытия стратегически важных объектов от низколетящих угроз. Техника автоматически находит цели и передает данные для поражения.

    Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул высокую результативность новинки в боевых условиях. «После захвата воздушной цели «Зубр» накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов», – заявил он.

    Аппаратура может функционировать как автономно, так и в составе единой эшелонированной архитектуры защиты от дронов. Комплекс способен образовывать общий контур противовоздушной обороны с более мощными установками, включая известные «Панцири».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе госкорпорация «Ростех» впервые передала в войска комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам. В августе холдинг «Высокоточные комплексы» отправил военным новую партию зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С». В середине сентября индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев рассказал о создании полностью автоматизированных зенитных артиллерийских роботов.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    22 сентября 2026, 12:13 • Новости дня
    Лавров объяснил причину остервенелого «наката» Запада на Русские дома

    Лавров счел остервенелым нападение Запада на Русские дома

    Лавров объяснил причину остервенелого «наката» Запада на Русские дома
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал действия западных стран в отношении Российских центров науки и культуры как остервенелый накат.

    «Вот этот вот остервенелый накат на Русские дома, Российские центры науки и культуры. Сейчас вот закрыли один из самых знаменитых центров в Берлине просто потому, что кому-то показалось, что можно ситуацию с нахождением неких обломков представить как падение российского беспилотника, и за это надо Россию наказать – закрыли генеральное консульство в Бонне – самое крупное наше генеральное консульство в Европе – это бывшее здание посольства, когда Бонн еще был столицей Западной Германии», – цитирует министра ТАСС.

    Сергей Лавров напомнил, что власти ФРГ закрыли российский культурный центр, который пользовался огромным успехом у граждан Германии. По его словам, подобные действия являются частью борьбы Запада с традиционными ценностями.

    Глава МИД России добавил, что отмена культуры отражает факт того, что Россия и страны мирового большинства отстаивают традиционные ценности во всех сферах жизни. Запад же считает это несоответствующим своим либеральным ценностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии прекратили работу Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.

    В ответ Москва закрыла немецкое генконсульство в Петербурге и культурные центры имени Гете.

    Для вывоза сотрудников российского представительства в Бонне на немецкую территорию прибыл специальный правительственный борт.

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    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

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    21 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев назвал партию Ле Пен русофобской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал французскую партию Марин Ле Пен типичной европейской русофобской политической силой.

    Французская правая партия «Национальное объединение» превратилась в типичную европейскую русофобскую партию, заявил Медведев, передает РИА «Новости». «Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для киевских дегенератов – разве это дружелюбно? Видимо, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», – написал он в соцсетях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний.

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    В прошлом году Дмитрий Медведев обвинил Париж в попытке устранить Марин Ле Пен перед президентскими выборами. При этом недавние социологические опросы предсказали ей победу во втором туре голосования весной 2027 года.

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