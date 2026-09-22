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    22 сентября 2026, 14:57 • Новости дня

    Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

    DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

    Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и Moonshot приглашены поучаствовать в брифинге для членов Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

    Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

    В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

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    21 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    МИД исключил встречи Лаврова с представителями Украины на ГА ООН

    Замглавы МИД Алимов: Лавров не планирует встречаться с украинцами на ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    График министра иностранных дел России Сергея Лаврова на предстоящей Генассамблее ООН не предусматривает контактов с украинской стороной, сообщил заместитель министра Александр Алимов.

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило расписание главы делегации на неделе высокого уровня, передает РИА «Новости». Алимов детально прокомментировал повестку предстоящего визита.

    «В рабочем графике министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который по традиции будет возглавлять российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, встреч с представителями Украины не значится», – сказал дипломат.

    Ожидается, что руководитель российской делегации выступит с речью 26 сентября. Именно он официально представляет страну на текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Украинская тематика войдет в число главных вопросов на его международных переговорах.

    Российский министр запланировал в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

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    21 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Компания Маска xAI выпустила новую модель ИИ Grok 4.7

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI представила обновленную нейросеть Grok 4.7, которая отличается улучшенными навыками программирования и повышенным уровнем безопасности при выполнении сложных интеллектуальных задач.

    «Grok 4.7 – наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности», – говорится в официальном релизе компании, передает РИА «Новости».

    Среди главных преимуществ новинки разработчики выделяют использование более объемной базовой модели. По сравнению с предыдущей версией, она эффективнее проверяет собственные результаты, обрабатывает длинные контексты и успешно решает диалоговые задачи.

    Кроме того, Grok 4.7 адаптирован для создания специализированных документов и презентаций в сферах медицины, финансов и юриспруденции.

    Особое внимание создатели уделили безопасности: новая система пропускает лишь 3,3% потенциально рискованных запросов двойного назначения. Модель уже доступна в Cursor, Grok Build, через API, а также на облачных платформах и в сторонних инструментариях.

    Стоимость использования базовой версии начинается от двух долларов за миллион входных токенов и шести долларов за миллион выходных. Для пользователей, которым требуется повышенная производительность, компания предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных – их цена в два раза выше стандартной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Илон Маск представил четвертую версию чат-бота Grok.

    В начале текущего года мать одного из детей бизнесмена подала иск против компании xAI из-за генерации нейросетью интимных изображений.

    Позднее французская прокуратура направила Маску повестку для дачи показаний по делу о создании ботом дипфейков.

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    21 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    ЕК и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и 20 государств, включая Францию, Германию и Турцию, подписали совместную декларацию, призывающую сохранить контроль человека над развитием искусственного интеллекта и создать единые стандарты безопасности.

    Инициатором документа выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА «Новости». «В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие ИИ не будет угрожать будущему человечества. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку», – сообщили в канцелярии финского лидера.

    Правительствам рекомендовано разрабатывать общие стандарты и повышать прозрачность за счет совместной отчетности об инцидентах. Подписанты также предложили членам ООН рассмотреть возможность создания международного института для установления стандартов и контроля в сфере ИИ. К декларации присоединились Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Молдавия, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Сингапур, Кения, ЮАР, Канада, Австралия и Норвегия.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение технологий опасным экспериментом над обществом.

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    21 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша

    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша 24 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По словам Дюжаррика, встреча состоится 24 сентября, передает РИА «Новости». Он подтвердил информацию о предстоящих переговорах во время брифинга для журналистов.

    Отвечая на вопрос агентства о дате проведения встречи, он заявил: «Четверг».

    В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели переговоры в Нью-Йорке.

    В июле постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генсека на письмо российского министра о ситуации в Буче.

    В начале сентября Гутерреш выступил за обновление глобальных структур.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    22 сентября 2026, 06:37 • Новости дня
    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша серьезным посредником по Украине

    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша посредником по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил об отсутствии у Москвы доверия к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.

    «Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Срок полномочий Антониу Гутерреша на посту генсекретаря ООН завершается 31 декабря.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что генсек ООН открыто поддерживает позицию западных стран, в том числе в контексте ситуации на Украине.

    Российскую столицу уже посетили потенциальные претенденты на пост главы ООН. Среди них генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан и бывший президент Чили Мишель Бачелет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу и обвинил Запад в узурпации секретариата организации. Глава МИД России также назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.


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    22 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче

    Лавров: Генсек ООН откровенно путается в своих показаниях по Буче

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях уходящего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно инцидента в Буче.

    Выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», Лавров раскритиковал позицию ООН по Буче, передает ТАСС.

    «Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях», – заявил Сергей Лавров.

    По словам министра, Антониу Гутерриш то ссылается на секретность списков погибших и внутренние правила, то полностью отрицает наличие подобной информации. Лавров добавил, что Москва больше не рассчитывает на конструктивное содействие со стороны Секретариата ООН. Саму инсценировку убийства мирных жителей глава МИД счел самым циничным фарсом.

    Российские войска покинули Бучу 30 марта 2022 года в качестве жеста доброй воли на фоне стамбульских переговоров с Украиной. На следующий день уход военных публично подтвердил мэр города. Лишь спустя несколько суток западные телеканалы распространили кадры с телами на улицах. По факту провокации в России возбудили уголовное дело о дискредитации армии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Антониу Гутерреша в нарушении принципа нейтралитета.

    Согласно данным России, власти Украины использовали тела убитых боевиков в Буче для создания масштабной фальсификации.

    Ранее Сергей Лавров указал на уклонение руководства ООН от предоставления списков жертв инцидента.

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    22 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Канадская провинция подала в суд на создателей ChatGPT

    Власти Британской Колумбии обвинили OpenAI в пособничестве массовой стрельбе

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI и ее руководитель Сэм Альтман получили судебный иск из Канады за сокрытие от полиции информации о готовящемся нападении на школу.

    Власти канадской провинции Британская Колумбия направили иск в федеральный суд Сан-Франциско против разработчика популярного чат-бота, передает ТАСС.

    Компанию OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана обвиняют в халатности, которая привела к гибели девяти человек в городе Тамблер-Ридж.

    Трагедия произошла в феврале этого года. Автоматизированная система мониторинга выявила подозрительный аккаунт 18-летней преступницы еще в июне 2025 года. Специалисты провели проверку и заявили о наличии «реального и конкретного риска причинения вреда окружающим».

    Эксперты рекомендовали передать данные полиции, однако руководство корпорации отклонило эту инициативу. Аккаунт злоумышленницы просто деактивировали, после чего она продолжила пользоваться нейросетью с помощью запасного профиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельбу в канадской школе открыл 18-летний трансгендер (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

    В мае родственники убитого во Флориде студента подали иск к создателям нейросети ChatGPT. В апреле прокуратура этого штата завела уголовное дело против компании OpenAI.

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    22 сентября 2026, 07:12 • Новости дня
    Главы МИД Турции, Саудовской Аравии, Египта и Пакистана встретились на ГА ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии провели совместную встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

    «Глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие в шестой встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии», – говорится в официальном сообщении турецкого МИД, передает РИА «Новости».

    Переговоры прошли в рамках консультационного формата четырех стран. Предыдущая, четвертая встреча министров в подобном составе состоялась 21 июня в Каире.

    Кроме того, Фидан провел отдельную координационную встречу с главами МИД ОАЭ, Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.

    В прошлом месяце Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза.

    Эти страны договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи публично прокомментировал новое оборонное соглашение трех государств.

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    22 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости отмены права вето в Совете Безопасности ООН, поскольку нынешняя система устарела.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой значимой реформы», – написал глава государства в статье для издания Bloomberg.

    По мнению турецкого лидера, мировые потрясения, такие как пандемии, энергетические кризисы и региональные конфликты, доказывают неэффективность передачи решения глобальных проблем ограниченному числу столиц. Он подчеркнул, что действующая структура международных отношений устарела и отражает реалии после Второй мировой войны.

    Политик считает, что простое расширение числа постоянных членов лишь усугубит проблему концентрации власти. Вместо этого он предложил избирать всех членов Совбеза через Генеральную Ассамблею на определенные сроки. Государства, желающие переизбраться, должны будут заручиться поддержкой большинства стран-членов.

    Кроме того, Эрдоган выступил за создание широкой коалиции в Генассамблее, чтобы ни одна страна не могла постоянно блокировать волю международного сообщества. Он призвал восстановить баланс сил и усилить полномочия Генеральной Ассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году турецкий лидер заявил о желании Анкары стать постоянным членом Совбеза ООН.

    Годом позже в Кремле поддержали идею адаптации данного международного органа к современным условиям.

    В сентябре текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности.

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