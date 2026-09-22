  • Новость часаЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
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    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня

    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов

    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

    21 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах

    Чечня стала абсолютным лидером по явке избирателей в России

    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    @ Елена Афонина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов назвал республику безоговорочным лидером по числу проголосовавших граждан среди всех российских регионов.

    В регионе зафиксировали самую высокую активность граждан на прошедших выборах, передает РИА «Новости». «Аналогов нашим выборам, я могу сказать уверенно, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. Потому что у нас была самая высокая явка избирателей», – подчеркнул руководитель республиканского избиркома.

    По словам Байханова, такие выдающиеся показатели стали прямым результатом высокого уровня доверия местного населения к избирательному процессу.

    Напомним, явка на выборах в Чеченской Республике составила 95,19%.

    Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму превысила результаты прошлых лет.

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    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин отметил непростые условия выборов в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростых условиях при проведении голосования в приграничных и новых регионах страны.

    Председатель правительства на совещании с вице-премьерами указал на историческую значимость текущего года, отметив 120-летие первых выборов в Государственную Думу Российской Империи, передает РИА «Новости». По его словам, представительные органы власти исторически служили востребованным инструментом для преобразования страны.

    «Так было раньше, так есть и сейчас в каждом регионе, включая новые, Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, также приграничные российские субъекты, где голосование прошло в непростых условиях», – подчеркнул глава кабинета министров.

    В завершение выступления премьер-министр выразил благодарность всем участникам избирательного процесса. Он высоко оценил работу сотрудников комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей правоохранительных органов за ответственное отношение к обеспечению четкого соблюдения всех процедур.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в приграничных регионах.

    Украинские войска атаковали избирательную инфраструктуру беспилотниками.

    Общественные наблюдатели зафиксировали успешное проведение голосования на новых территориях.

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    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»

    Данилин: ЕР получила поддержку более широких слоев населения

    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост поддержки «Единой России» на выборах в Госдуму стал результатом сразу нескольких факторов. Среди них консолидация общества вокруг президента, выполнение прежних обязательств партии и реакция на общественные запросы, в том числе в сфере миграционного законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «Эти выборы в Государственную думу стали первой парламентской кампанией, прошедшей в условиях боевых действий. Это не могло не повлиять на поведение электората», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    По его словам, результаты голосования показали консолидацию граждан вокруг страны и президента, а также стремление поддержать политическую силу, способную защищать государство. На этом фоне эксперт обратил внимание на рост поддержки «Единой России».

    «Улучшение результатов партии власти объясняется несколькими факторами», – пояснил аналитик. Во-первых, свою роль сыграла поддержка президента. Во-вторых, по его словам, фракция удачно сформировала федеральную пятерку кандидатов. В-третьих, весомый вклад в результат ЕР внесла Народная программа, вобравшая в себя около 3 млн предложений граждан.

    «Кроме того, во главе территориальных групп ЕР находятся наиболее популярные политики регионов, в том числе губернаторы. Наконец, фракция правильно подошла к отбору кандидатов по одномандатным избирательным округам», – полагает собеседник.

    Он также напомнил, что в списках кандидатов «Единой России» было больше ветеранов СВО, чем у других партий. «Все это в совокупности обеспечило партии власти феноменальный результат», – подчеркнул Данилин.

    Отдельно аналитик обратил внимание на рекордную для думских кампаний последних десятилетий явку. По его мнению, высокий уровень участия расширил социальную базу поддержки партии. «Учитывая этот фактор, можно утверждать, что ЕР получила поддержку более широких слоев населения, чем ранее. Оправдать столь большой кредит доверия – задача партии», – отметил эксперт.

    При этом, считает Данилин, нынешний результат ЕР нельзя рассматривать отдельно от работы партии в предыдущем созыве. Он напомнил, что в 2021 году «Единая Россия» получила поддержку под обязательства, зафиксированные в Народной программе, и за прошедшие годы значительная часть поставленных задач была реализована. «Выполнение предыдущей повестки стало составной частью нынешнего успеха партии. Особенно это касается социальных льгот и гарантий», – считает он.

    Наконец, эксперт отметил, что «Единая Россия» отреагировала и на новые общественные запросы. В частности, речь идет о миграционном законодательстве, в рамках которого был принят ряд законопроектов. «Не менее важны и инициативы по поддержке ветеранов СВО: все они были разработаны и приняты при участии «Единой России», – резюмировал политолог.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

    В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 95% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.

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    21 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    Избирком Белгородской области признал состоявшимися выборы губернатора региона

    Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы депутатов Государственной думы и главы региона состоявшимися и действительными, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

    По его словам, голосование проходило досрочно с 13 по 17 сентября, а основные дни пришлись на период с 18 по 20 сентября, передает РИА «Новости».

    «Большая работа проделана, все избирательные комиссии сдали всю документацию, все 100% протоколов введены в систему ГАС «Выборы»… Выборы на территории Белгородской области признаны действительными и состоявшимися», – сообщил Лазарев на брифинге для журналистов.

    Секретарь избиркома Дмитрий Козлов добавил, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев одержал победу. Он набрал 65,97% голосов избирателей. Итоговая явка составила 63,39%.

    В мае президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В августе глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона.

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    21 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Лукашенко назвал явку на выборах достойным ответом на попытки расколоть Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результаты парламентских выборов в России четким ответом на попытки внешних сил расколоть общество.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – заявил глава республики, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента канал «Пул первого» в Max.

    Политик также обратил внимание на то, что результаты голосования убедительно доказывают приверженность граждан России курсу президента России Владимира Путина. По его словам, этот курс направлен на стабильное развитие уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на выборах в Государственную думу в 2026 году превысила результаты предыдущих избирательных кампаний и составила 59,32%. По итогам обработки большинства протоколов партия «Единая Россия» получает более 57% голосов.

    В преддверии голосования недружественные страны пытались убедить россиян в бесполезности участия в выборах.

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    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

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    21 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Ковальчук победил на выборах губернатора Брянской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора, заручившись поддержкой более 67% избирателей, сообщили в областной избирательной комиссии.

    После завершения обработки 100% избирательных протоколов Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора Брянской области, набрав 67,54% голосов, передает РИА «Новости».

    Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, получивший поддержку 14,91% избирателей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Руслан Титов с результатом 8,05%.

    За Алексея Тимошкова из партии «Справедливая Россия» проголосовали 4,7% жителей региона. Кандидат от «Новых людей» Александра Казачкова получила 3,73% голосов.

    Напомним, Ковальчук временно исполнял обязанности главы Брянской области с мая 2026 года, сменив на этом посту Александра Богомаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской Народной Республики.

    На новом посту главной целью своей работы руководитель региона назвал безопасность населения.

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    21 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю успешного завершения выборов депутатов Государственной думы.

    «Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».

    Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.

    В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.

    Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.

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    21 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    Выборы губернатора Ульяновской области признали состоявшимися

    Русских победил на выборах губернатора Ульяновской области с 77,05% голосов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Ульяновской области официально утвердила итоги голосования, на которых победу одержал действующий глава региона Алексей Русских с результатом 77,05% голосов.

    «Проектом постановления предлагается признать выборы губернатора области 20 сентября 2026 года состоявшимися и действительными. <…> Принято единогласно», – заявила председатель облизбиркома Елена Горбунова, передает ТАСС.

    По итогам обработки всех протоколов действующий руководитель региона Алексей Русских набрал 77,05% голосов. Свою поддержку ему выразил 484 361 избиратель.

    В мае президент Владимир Путин перенес встречу с главой Ульяновской области Алексеем Русских.

    Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко победил на выборах главы региона с 70,89% голосов.

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы руководителя субъекта состоявшимися.

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    21 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Крыму и Мурманской области

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам голосования правящая партия «Единая Россия» сохранила лидерские позиции в Крыму и Мурманской области, значительно опередив ближайших конкурентов из коммунистической партии и других политических объединений.

    После подсчета бюллетеней «Единая Россия» уверенно лидирует в Крыму, передает РИА «Новости».

    «Голоса распределились следующим образом: партия «Единая Россия» – 450 862 голоса (60,70%), КПРФ – 73 314 голосов (9,87%), ЛДПР – 57 416 голосов (7,73%), Партия «Новые люди» – 56 379 голосов (7,59%), партия «Справедливая Россия» – 39 592 голоса (5,33%)», – заявил глава избиркома Михаил Малышев.

    Остальные политические силы набрали в республике менее 5%. Итоговая явка на полуострове составила 48,52%, в голосовании приняли участие более 744 тыс. избирателей.

    В Мурманской области после обработки всех протоколов «Единая Россия» получила 40,07%. Второе место досталось КПРФ с 15,58%, третье заняла ЛДПР, набравшая 13,96%, передает ТАСС.

    За ними следуют «Новые люди» и «Справедливая Россия», получившие 12,36% и 7,36% соответственно.

    По словам руководителя регионального избиркома Антона Богомолова, в одномандатном округе победила Татьяна Кусайко с результатом 35,36%. Он отметил, что явка достигла 49,57%, превысив показатели прошлых лет, при этом выборы прошли без серьезных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов. «Единая Россия» одержала победу во всех округах Москвы.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Мельниченко получил удостоверение губернатора Пензенской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально получил удостоверение главы региона после признания выборов состоявшимися.

    Мельниченко официально вступил в должность главы региона, получив соответствующий документ. Избирательная комиссия Пензенской области признала выборы состоявшимися, а их результаты – действительными.

    «Постановлением Избирательной комиссии Пензенской области от 21 сентября 2026 года прошедшие накануне выборы губернатора региона признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. Председатель комиссии Александр Андреевич Синюков вручил мне удостоверение избранного губернатора Пензенской области», – сообщил Мельниченко в своем канале в Max.

    Он выразил благодарность членам избирательных комиссий всех уровней за профессионализм и слаженную работу. Мельниченко подчеркнул, что предвыборная борьба велась честно, опираясь на политические программы, нацеленные на развитие области и улучшение жизни граждан, без использования грязных политтехнологий.

    На прошедших выборах Олег Мельниченко одержал победу с результатом 70,89% голосов.

    В апреле текущего года глава региона отправил в отставку областной кабинет министров.

    Чуть ранее губернатор доложил президенту России о рекордном снижении уровня безработицы.

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    22 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Политолог отметил концентрацию «Единой России» на практических задачах

    Политолог Соловьев: Народная программа добавила голосов «Единой России»

    Политолог отметил концентрацию «Единой России» на практических задачах
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Успех «Единой России» на выборах в Госдуму во многом связан с тем, что партия говорила с избирателями о конкретных проблемах и решениях, считает политолог Сергей Соловьев. По его мнению, Народная программа объединила ответы на запросы общества с национальными проектами развития, благодаря чему избиратели смогли увидеть связь между заявленными планами и общим курсом страны.

    «Выборы всегда являются своеобразной лакмусовой бумажкой – они отражают общие настроения в стране», – отметил политолог Сергей Соловьев. По его мнению, успех «Единой России» на выборах во многом был достигнут благодаря акценту партии на Народной программе в период предвыборной кампании.

    «Народная программа демонстрирует грамотный и зрелый подход к решению актуальных вопросов. Она органично связана с национальными проектами и соответствует задачам, обозначенным в указах президента о комплексном развитии государства – от политического до технологического суверенитета. В этом ее главное преимущество», – считает собеседник.

    По словам Соловьева, содержательное наполнение программы позволило партии выстроить понятную связь между стратегическими задачами государства и повседневными запросами граждан. «В ее основу легли серьезные аналитические материалы, отражающие состояние общества и наиболее злободневные вопросы социально-экономического развития. Такой подход позволяет выстраивать более доверительное взаимодействие граждан с властью», – пояснил политолог.

    Естественно, одной программы для получения поддержки недостаточно – важно, чтобы за заявленными задачами стояла готовность заниматься реальными задачами, подчеркивает эксперт. По его оценке, наличие конкретной повестки и предложений по решению актуальных проблем ограничивало критиков и скептиков – у них «мало шансов раздуть костер политического недовольства».

    Отдельным фактором Соловьев назвал результаты голосования в исторических регионах. Он считает, что участие их жителей придало итогам кампании дополнительное значение. «Люди, находясь в непростых условиях, проявили особую гражданскую позицию. Их волеизъявление можно назвать мужественным, – подчеркнул специалист. – Уверен, этот фактор также повлиял на итоговые цифры».

    В совокупности, по мнению Соловьева, перечисленные факторы позволяют «Единой России» говорить о сохранении роли ведущей политической силы страны.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

    В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» набирает 57,97% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.

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    22 сентября 2026, 11:04 • Новости дня
    Наблюдатель из Италии оценил прозрачность выборов в России

    Наблюдатель из Италии отметил праздничную атмосферу и высокую явку на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Работавший наблюдателем на выборах в России итальянский наблюдатель Анджело Д'Орси отметил праздничную атмосферу и высокую прозрачность на прошедших в России выборах.

    Итальянский историк и журналист Анджело Д'Орси, работавший наблюдателем, высоко оценил организацию процесса, передает РИА «Новости».

    Эксперт посетил около 30 участков и подчеркнул, что голосование стало для россиян настоящим праздником.

    «Опыт наблюдателя за эти три дня голосования был действительно очень богатым и интересным. Во-первых, выборы являются для российского народа почти праздничным событием. Часто голосовать приходили целыми семьями, вместе с пожилыми людьми, детьми и т. д.», – рассказал бывший профессор Университета Турина.

    По словам историка, в России широко распространено электронное голосование, однако пенсионеры чаще выбирают бумажные бюллетени. Специалист также обратил внимание на высокую явку избирателей, в том числе в новых регионах и Крыму.

    Д'Орси добавил, что высокая явка свидетельствует об огромной поддержке президента России Владимира Путина.

    Глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань назвала прошедшие выборы в Госдуму прозрачными и демократичными.

    Итоговая явка на избирательных участках превысила результаты прошлых парламентских кампаний.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

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    22 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Владимир Сальдо объявил о победе «Единой России» на первых выборах депутатов Госдумы в Херсонской области при явке более 74%.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на специальном брифинге подчеркнул корректность кандидатов, противопоставив ее использованию грязных технологий при украинской власти.

    «В этих сложных условиях, когда летают беспилотники, проблемы с электроэнергией, люди задают все эти острые вопросы, но в то же самое время позитивно относятся к избирательному процессу», – рассказал Владимир Сальдо. Он добавил, что жители региона ожидают от избранных представителей ответов на волнующие их вопросы.

    По словам губернатора, несмотря на попытки запугивания со стороны Киева, угрозы членам комиссий, удары по инфраструктуре и распространение фейков, выборы прошли успешно.
    Угрожали не только членам участковых комиссий, но также били по объектам инфраструктуры, а также активно распространяли фейки, пытались подделывать партийные документы в рамках избирательной кампании, уличая партию в подкупе. Несмотря на это, выборы удались, избирательные комиссии справились со своей работой и сейчас подводят итоги.

    Явка на участках превысила 74%. Предварительные результаты показывают уверенное лидерство «Единой России» как по спискам, так и по одномандатному округу.

    «Окончательные итоги будут подведены 25 сентября. Сегодня мы можем смело уже говорить, что более 70% проголосовали за «Единую Россию», а также свыше 70% отдали голоса за кандидата от «Единой России» Елену Дмитрук. За всей кампанией стоит большая работа нашей региональной партийной команды – от предварительного голосования и сбора предложений в Народную программу до голосования», – сообщил Владимир Сальдо.

    Секретарь регионального отделения партии выразил признательность избирателям, принявшим участие в голосовании.

    «Единая Россия» с этой миссией уверенно справится», – подчеркнул он, говоря о возложенной на партию ответственности за результативную работу в Херсонской области и представление интересов региона на федеральном уровне.

    Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что «Единая Россия» лидирует по спискам во всех без исключения регионах страны. Высокие результаты зафиксированы в Хабаровском крае, Омской, Курганской, Ульяновской, Ивановской и Оренбургской областях, а также в Москве и Петербурге.

    Якушев особо отметил уникальные условия прошедшей избирательной кампании. Впервые выборы состоялись в период проведения специальной военной операции, когда тыловые районы подвергались атакам беспилотников и информационному давлению со стороны противника, пытавшегося нарушить единство страны.

    Губернатор Владимир Сальдо назвал первые выборы депутатов Госдумы новым этапом политической жизни региона.

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