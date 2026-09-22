Замглавы МИД Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дипломат отметил, что текущие результаты усилий всемирной организации оставляют желать лучшего, передает РИА «Новости».

«Мы рассчитываем на кардинальное переосмысление ооновской работы на украинском направлении, которую на сегодня следует считать очевидно провальной», – сказал Александр Алимов.

Представитель ведомства обратил внимание на строгие критерии отбора кандидатов на должность генерального секретаря ООН. Будущий руководитель должен обладать солидным дипломатическим опытом, высоким авторитетом и качествами эффективного администратора.

По словам замминистра, Москве крайне важно, чтобы новый глава Секретариата придерживался беспристрастных подходов и строго соблюдал принципы Устава ООН. Он должен продвигать объединительную повестку, опираясь исключительно на решения государств-членов и не навязывая собственные инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию генерального секретаря ООН по украинскому кризису предвзятой.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от нового генсека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от будущего главы секретариата исправления ошибок нынешнего руководства.