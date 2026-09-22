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    22 сентября 2026, 14:55 • Новости дня

    МИД назвал провальной работу ООН на украинском направлении

    Замглавы МИД Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил о необходимости кардинального переосмысления деятельности Организации Объединенных Наций в отношении украинского кризиса.

    Дипломат отметил, что текущие результаты усилий всемирной организации оставляют желать лучшего, передает РИА «Новости».

    «Мы рассчитываем на кардинальное переосмысление ооновской работы на украинском направлении, которую на сегодня следует считать очевидно провальной», – сказал Александр Алимов.

    Представитель ведомства обратил внимание на строгие критерии отбора кандидатов на должность генерального секретаря ООН. Будущий руководитель должен обладать солидным дипломатическим опытом, высоким авторитетом и качествами эффективного администратора.

    По словам замминистра, Москве крайне важно, чтобы новый глава Секретариата придерживался беспристрастных подходов и строго соблюдал принципы Устава ООН. Он должен продвигать объединительную повестку, опираясь исключительно на решения государств-членов и не навязывая собственные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию генерального секретаря ООН по украинскому кризису предвзятой.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от нового генсека.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от будущего главы секретариата исправления ошибок нынешнего руководства.

    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    МИД исключил встречи Лаврова с представителями Украины на ГА ООН

    Замглавы МИД Алимов: Лавров не планирует встречаться с украинцами на ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    График министра иностранных дел России Сергея Лаврова на предстоящей Генассамблее ООН не предусматривает контактов с украинской стороной, сообщил заместитель министра Александр Алимов.

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило расписание главы делегации на неделе высокого уровня, передает РИА «Новости». Алимов детально прокомментировал повестку предстоящего визита.

    «В рабочем графике министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который по традиции будет возглавлять российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, встреч с представителями Украины не значится», – сказал дипломат.

    Ожидается, что руководитель российской делегации выступит с речью 26 сентября. Именно он официально представляет страну на текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Украинская тематика войдет в число главных вопросов на его международных переговорах.

    Российский министр запланировал в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

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    21 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша

    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша 24 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По словам Дюжаррика, встреча состоится 24 сентября, передает РИА «Новости». Он подтвердил информацию о предстоящих переговорах во время брифинга для журналистов.

    Отвечая на вопрос агентства о дате проведения встречи, он заявил: «Четверг».

    В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели переговоры в Нью-Йорке.

    В июле постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генсека на письмо российского министра о ситуации в Буче.

    В начале сентября Гутерреш выступил за обновление глобальных структур.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    22 сентября 2026, 06:37 • Новости дня
    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша серьезным посредником по Украине

    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша посредником по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил об отсутствии у Москвы доверия к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.

    «Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Срок полномочий Антониу Гутерреша на посту генсекретаря ООН завершается 31 декабря.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что генсек ООН открыто поддерживает позицию западных стран, в том числе в контексте ситуации на Украине.

    Российскую столицу уже посетили потенциальные претенденты на пост главы ООН. Среди них генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан и бывший президент Чили Мишель Бачелет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу и обвинил Запад в узурпации секретариата организации. Глава МИД России также назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.


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    22 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче

    Лавров: Генсек ООН откровенно путается в своих показаниях по Буче

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях уходящего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно инцидента в Буче.

    Выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», Лавров раскритиковал позицию ООН по Буче, передает ТАСС.

    «Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях», – заявил Сергей Лавров.

    По словам министра, Антониу Гутерриш то ссылается на секретность списков погибших и внутренние правила, то полностью отрицает наличие подобной информации. Лавров добавил, что Москва больше не рассчитывает на конструктивное содействие со стороны Секретариата ООН. Саму инсценировку убийства мирных жителей глава МИД счел самым циничным фарсом.

    Российские войска покинули Бучу 30 марта 2022 года в качестве жеста доброй воли на фоне стамбульских переговоров с Украиной. На следующий день уход военных публично подтвердил мэр города. Лишь спустя несколько суток западные телеканалы распространили кадры с телами на улицах. По факту провокации в России возбудили уголовное дело о дискредитации армии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Антониу Гутерреша в нарушении принципа нейтралитета.

    Согласно данным России, власти Украины использовали тела убитых боевиков в Буче для создания масштабной фальсификации.

    Ранее Сергей Лавров указал на уклонение руководства ООН от предоставления списков жертв инцидента.

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    22 сентября 2026, 07:12 • Новости дня
    Главы МИД Турции, Саудовской Аравии, Египта и Пакистана встретились на ГА ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии провели совместную встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

    «Глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие в шестой встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии», – говорится в официальном сообщении турецкого МИД, передает РИА «Новости».

    Переговоры прошли в рамках консультационного формата четырех стран. Предыдущая, четвертая встреча министров в подобном составе состоялась 21 июня в Каире.

    Кроме того, Фидан провел отдельную координационную встречу с главами МИД ОАЭ, Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.

    В прошлом месяце Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза.

    Эти страны договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи публично прокомментировал новое оборонное соглашение трех государств.

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    22 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости отмены права вето в Совете Безопасности ООН, поскольку нынешняя система устарела.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой значимой реформы», – написал глава государства в статье для издания Bloomberg.

    По мнению турецкого лидера, мировые потрясения, такие как пандемии, энергетические кризисы и региональные конфликты, доказывают неэффективность передачи решения глобальных проблем ограниченному числу столиц. Он подчеркнул, что действующая структура международных отношений устарела и отражает реалии после Второй мировой войны.

    Политик считает, что простое расширение числа постоянных членов лишь усугубит проблему концентрации власти. Вместо этого он предложил избирать всех членов Совбеза через Генеральную Ассамблею на определенные сроки. Государства, желающие переизбраться, должны будут заручиться поддержкой большинства стран-членов.

    Кроме того, Эрдоган выступил за создание широкой коалиции в Генассамблее, чтобы ни одна страна не могла постоянно блокировать волю международного сообщества. Он призвал восстановить баланс сил и усилить полномочия Генеральной Ассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году турецкий лидер заявил о желании Анкары стать постоянным членом Совбеза ООН.

    Годом позже в Кремле поддержали идею адаптации данного международного органа к современным условиям.

    В сентябре текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности.

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    22 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    МИД сообщил о десятках встреч Лаврова на Генассамблее ООН

    Замглавы МИД Алимов анонсировал десятки встреч Лаврова на 81-й Генассамблее ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров проведет десятки двусторонних и многосторонних встреч на Генассамблее ООН, заявил замглавы ведомства Александр Алимов.

    Российская делегация готовится к интенсивной работе на международной площадке, передает РИА «Новости».

    Заместитель руководителя дипломатического ведомства Александр Алимов подчеркнул высокую загруженность министра. «График уже сверстан, он, как и всегда, крайне плотный. Там десятки двусторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут», – рассказал дипломат.

    Выступление главы российской дипломатии ожидается 26 сентября. Основные мероприятия 81-й сессии стартуют сегодня, собрав в Нью-Йорке около 130 глав государств и правительств. Центральными темами предстоящих дискуссий станут пути урегулирования конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Украинская тематика станет одним из главных вопросов на международных переговорах министра.

    Сам глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил запланированную встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

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    22 сентября 2026, 10:38 • Новости дня
    МИД допустил встречу с Украиной на Генассамблее ООН при обращении Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Александр Алимов заявил о готовности Москвы рассмотреть предложение Киева о встрече на Генассамблее ООН в случае официального обращения.

    В МИД заявили, что Россия готова рассмотреть предложение Украины о встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН, если Киев выступит с соответствующей инициативой, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов уточнил, что подобные обращения будут рассматриваться наравне с инициативами других делегаций.

    «Если выйдут, в чем я очень сомневаюсь, – мы рассмотрим, как и подобные предложения от любых других делегаций», – подчеркнул Алимов. При этом он добавил, что в настоящее время встреч с представителями Украины в графике главы МИД России Сергея Лаврова не значится.

    На предстоящей неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Ожидается, что министр иностранных дел выступит с речью 26 сентября.

    График Сергея Лаврова на Генассамблее ООН не предусматривает контактов с украинской стороной.

    Глава российского внешнеполитического ведомства проведет в Нью-Йорке десятки двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехсторонние переговоры по украинскому вопросу.

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    22 сентября 2026, 11:47 • Новости дня
    ООН пообещала не допустить повторения прошлогоднего инцидента с Трампом и эскалатором

    Tекст: Игорь Иножарский

    Организация Объединенных Наций тщательно проверила инфраструктуру и подготовила новое оборудование для американской делегации, чтобы избежать прошлогодних технических сбоев во время выступления президента США Дональда Трампа.

    В ООН пытаются гарантировать, чтобы ничто не отвлекало мировых лидеров от решения глобальных проблем в ходе сессии Генеральной Ассамблеи после череды инцидентов с американским лидером в 2025 году, пишет Bloomberg.

    Во вторник Дональд Трамп должен произнести речь в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как сообщил представитель организации Стефан Дюжаррик, эскалатор, на котором в прошлом году застрял президент, был многократно проверен. Кроме того, для делегации США подготовили отдельное рабочее место с телесуфлером в надежде, что теперь техника будет работать без сбоев.

    В прошлом году Трамп заявил о саботаже, когда его телесуфлер погас, а эскалатор остановился в тот момент, когда он ступил на него с супругой Меланией Трамп. Также сообщалось о проблемах со звуком во время его речи. Тогда представители ООН объяснили инцидент с эскалатором действиями оператора президента, а неполадки с суфлером – отказом американской стороны использовать штатное оборудование.

    Издание отмечает, что на проведение мероприятий могут повлиять перебои в работе крупных аэропортов Нью-Йорка из-за технических проблем в центре управления воздушным движением в Филадельфии. Это задержало прибытие некоторых официальных лиц, однако график самого Трампа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов из-за поломки эскалатора и телесуфлера. Осенью прошлого года Секретная служба США начала расследование этих инцидентов в Генеральной Ассамблее. В сентябре прошлого года в организации объяснили остановку эскалатора при подъеме американского лидера действиями его оператора.

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    22 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

    DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

    Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и Moonshot приглашены поучаствовать в брифинге для членов Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

    Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

    В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.

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    22 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    МИД усомнился в посреднической роли ООН по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов выразил сомнения в способности ООН стать посредником для мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Алимов выразил скепсис относительно способности Организации Объединенных Наций выступить посредником между Москвой и Киевом. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА «Новости».

    «В посреднической роли ООН применительно к украинскому кризису сейчас есть большие сомнения», – заявил Алимов.

    По словам представителя министерства, повестка международной организации включает множество других значимых вопросов, помимо ситуации на Украине.

    Дипломат подчеркнул, что текущие условия делают посредничество ООН в мирном урегулировании маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

    Дипломат заявил об отсутствии у Москвы доверия к Антониу Гутерришу в качестве серьезного переговорщика.

    Россия потребует от нового генерального секретаря пересмотра предвзятой линии организации.

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    22 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Генсек ООН заявил о необратимом движении мира к многополярности

    Гутерриш: Мир необратимо движется к многополярности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на Генассамблее констатировал необратимый переход мирового сообщества к многополярной системе.

    Гутерриш выступил с трибуны Генассамблеи ООН, где подчеркнул неизбежность глобальных перемен, передает РИА «Новости». «Мы явно движемся к многополярному миру. И это движение необратимо», – заявил он.

    Генсек ООН добавил, что развитие многополярности может пойти по пути раздробленности, усиления напряженности и снижения уровня сотрудничества. Однако, по его словам, возможен и другой сценарий – формирование сетевой многополярности, основанной на тесных экономических и политических связях.

    Такой подход позволит многочисленным центрам силы сосуществовать, избегая гегемонии отдельных государств и разделения мира на противоборствующие блоки, подчеркнул Гутерриш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Антониу Гутерриш призвал адаптировать глобальные институты к современным условиям.

    В свою очередь, президент России Владимир Путин констатировал необратимость процесса формирования многополярного миропорядка.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об окончательном переходе человечества к равноправному мироустройству.

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