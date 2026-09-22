Цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе снизилась до 844 долларов

ICE: Биржевая стоимость газа в Европе упала до 844 долларов

Tекст: Мария Иванова

Торги во вторник открылись на отметке 874,1 доллара, показав незначительный утренний рост, однако к середине дня котировки перешли к снижению. Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня в 869,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Рост стоимости энергоносителей в европейских странах начался на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Весной средние биржевые цены превысили 600 долларов за тысячу кубометров, увеличившись почти на 60%.

Волатильность котировок сохранялась на протяжении всех летних месяцев. По итогам июля расчетные цены достигли 637,5 доллара, а в августе показатель вырос еще на 17%, превысив 745 долларов.

В начале сентября биржевая стоимость газа пробила отметку в 900 долларов, а неделей ранее кратковременно поднималась до тысячи долларов. При этом исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале дня стоимость энергоносителей на торгах поднялась до 885 долларов.

Накануне биржевые котировки газа в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров.

На прошлой неделе цены на европейском рынке временно стабилизировались.