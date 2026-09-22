The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

Tекст: Катерина Туманова

Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian.

«Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

«Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.



