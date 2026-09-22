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    22 сентября 2026, 14:47 • Новости дня

    Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил об огромных запасах снарядов в стране и рекордных темпах наращивания их выпуска.

    Соединенные Штаты обладают внушительным арсеналом вооружений и продолжают наращивать производство военного назначения небывалыми темпами, передает ТАСС. Подобным образом глава государства прокомментировал слухи о возможном дефиците резервов.

    «Трусы и предатели любят говорить, что у США мало боеприпасов. Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать, и мы увеличиваем их количество до невиданных ранее масштабов», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент США пообещал возобновить продажу американских вооружений странам-партнерам.

    В последний день лета американские военные израсходовали десятую часть своих запасов ракет Patriot для отражения атаки Ирана.

    Причиной возможного дефицита боеприпасов в Соединенных Штатах глава государства назвал масштабные поставки оружия Киеву.

    22 сентября 2026, 02:12 • Новости дня
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    @ LPhot Unaisi Luke/royalnavy.mod.uk

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия впервые выпустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата на прошлой неделе в территориальных водах, пуск провели с 12-метрового подводного беспилотника ВМС США, известного как Excalibur.

    «Это оружие, разработанное совместно США и Австралией, предназначено для потопления кораблей и глубоководных подводных лодок. Проект реализуется Британией и США в рамках знакового оборонного партнерства AUKUS с Австралией, которое занимается разработкой подводных лодок нового поколения, систем искусственного интеллекта и автономных подводных аппаратов», – пишет портал The i Paper.

    Отмечается, что это первый случай, когда обе страны выпустили торпеду с беспилотного подводного судна, а не с экипажной подводной лодки.

    Беспилотник Excalibur, который в настоящее время проходит морские испытания, был построен в Плимуте и может управляться дистанционно на расстоянии почти 10 тыс. миль (16 тыс. км).

    Это испытание является частью более широкой кампании по защите жизненно важных британских морских кабелей и трубопроводов от враждебных держав, сказано в заметке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод. Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ. Экс-премьер страны Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета.


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    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

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    21 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вэнс: США ожидают прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на позитивные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине благодаря скорой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Вэнс выразил надежду на продвижение в разрешении украинского кризиса после грядущих переговоров Трампа с Зеленским, передает РИА «Новости». «Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», – подчеркнул политик.

    Согласно информации вице-президента, диалог на высшем уровне между Трампом и Зеленским запланирован на 22 или 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вице-президент США Джей Ди Вэнс настоял на переходе украинских войск к оборонительной тактике.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

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    22 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Латвия признала значительное усиление армии России после начала СВО

    Президент Латвии Ринкевич: СВО сделала армию России значительно сильнее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что за время боевых действий на Украине Вооруженные силы России приобрели ценный опыт и стали значительно сильнее.

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил возросшую мощь российских войск. По его словам, начавшийся в 2022 году конфликт на Украине сделал армию России гораздо более подготовленной и эффективной. Об этом политик рассказал в интервью американской газете The Wall Street Journal, пишет РИА «Новости».

    «Нравится нам это или нет, это армия, которая сейчас обладает опытом ведения боевых действий и также показала высокую гибкость и способность адаптироваться к современным конфликтам», – подчеркнул Эдгар Ринкевич.

    В связи с этим латвийский лидер призвал руководство НАТО обязательно учитывать приобретенные российскими военными навыки при выстраивании дальнейшей стратегии Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее латвийский лидер признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками.

    В феврале Ринкевич указал на хорошую работу оборонной промышленности России. А в конце прошлого года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также отметил значительное усиление российских войск.

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    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

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    21 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Минобороны Польши Станислав Взентек сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант постоянной дислокации 15 тыс. американских военнослужащих на территории страны.

    Вашингтон изучает возможность постоянного размещения 15 тыс. своих военнослужащих на территории европейской страны, передает ТАСС. «Американцы продолжат в течение следующих двух-трех месяцев изучать возможности своего присутствия в Европе. Однако я уверен, что решение о постоянной базе будет принято и мы узнаем ее местоположение. В конечном итоге речь идет о 15 тыс. американских солдат в Польше», – заявил Взентек в эфире радиостанции RMF FM.

    По его словам, затраты на создание инфраструктуры для контингента США могут превысить 4 млрд долларов. Сейчас в стране находятся от 6,5 тыс. до 7,5 тыс. американских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о значительных успехах в создании американской военной базы на польской территории.

    Власти республики предложили Вашингтону пять возможных локаций для размещения постоянного военного объекта.

    Правительство страны заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для приема солдат.

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    22 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Марочко рассказал о попытках ВСУ «срезать клещи вокруг Орехова»

    ВСУ попытались контратаковать и удержать ореховский плацдарм

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска предпринимают попытки контратаковать в Запорожской области, чтобы сохранить контроль над ореховским плацдармом и не допустить окружения своих сил, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Командование Вооруженных сил Украины прилагает все усилия для удержания позиций на ореховском направлении и пытается ликвидировать угрозу окружения в Запорожской области, передает ТАСС.

    «По моей информации, сейчас они ведут контратаки с северо-востока по направлению Новопавловки и с северо-запада по направлению Червоной Криницы, то есть украинские боевики пытаются срезать те клещи, которые формируются вокруг Орехова. Также севернее Орехова сейчас идут очень серьезные бои», – отметил Марочко.

    За прошедшие выходные российские военнослужащие провели зачистку территорий к юго-западу и юго-востоку от города.

    «Для того, чтобы продвигаться дальше, нам, прежде всего, нужно подчистить свои фланги, обезопасить себя, а потом уже продвигаться», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль южные окраины Орехова. Российские войска разрезали пополам оборону ВСУ в Орехове. Российские войска с 19 сентября начали бои в центральных кварталах Орехова.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


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    22 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пообещал подать апелляцию на судебный иск трех крупных телеканалов и изданий – CNN, MSNOW и Politico, требующих вернуть им доступ в Белый дом.

    Американский лидер намерен оспорить судебный иск CNN, MSNOW и Politico, которые требуют восстановить доступ в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Вне всякого сомнения и как обычно мы подадим апелляцию, поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и угрожают нашей национальной безопасности, выдавая ложную информацию со ссылками на неизвестные «источники», не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире, в Овальный кабинет», – написал Трамп в Truth Social.

    Журналистов, публикующих подобные материалы, Трамп назвал клоунами, намеренно искажающими факты. По его мнению, почти все статьи о нем подаются в ложном ключе и угрожают Соединенным Штатам.

    Запрет на работу трех изданий в Белом доме был введен 18 сентября из-за распространения названных Трампом фейковых новостей. На следующий день представителям прессы отказали в доступе, деактивировав или изъяв их пропуска. В ответ на это СМИ подали в суд на администрацию США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США заявил о смерти американской журналистики. Руководство телеканала MS NOW пообещало отстаивать свободу слова. Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили президенту судом.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


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