Путин оценил работу портативного цифрового ФАПа от Сбербанка

Путин обсудил с Грефом работу цифровых ФАПов в формате чемоданчика

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом развитие проекта цифровых фельдшерско-акушерских пунктов, передает РИА «Новости». Глава государства поинтересовался принципом работы этого нововведения.

«Как это работает?» – спросил Путин во время беседы. Руководитель банка пояснил, что цифровой ФАП представляет собой портативный чемоданчик со всем необходимым оборудованием для медицинской диагностики. С его помощью фельдшер может сделать пациенту кардиограмму, провести ультразвуковое исследование и рентген.

Регионы самостоятельно закупают такие комплексы, а компания берет на себя обучение медицинского персонала. Эксперимент стартовал в Ижевске, где за три месяца посещаемость цифрового пункта превысила 120%. По словам Грефа, устройство доработали, и теперь оно фактически заменяет небольшую районную больницу. Воспользоваться услугой может любой житель страны, независимо от того, является ли он клиентом банка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал Владимиру Путину новое умное кольцо для отслеживания показателей организма.

Позже финансовая организация представила банкомат нового поколения для экспресс-оценки состояния здоровья клиентов.

В ходе одной из встреч президент России отметил солидную устойчивость банка.