Рубио не исключил возможности встречи Трампа с президентом Ирана

Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с президентом Ирана в ООН

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

«Мы открыты для этого, но пока ничего не запланировано. Но мы открыты для этого, особенно если у этого есть перспектива вылиться во что-то позитивное», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский президент выразил готовность встретиться с иранским лидером на полях Генассамблеи ООН.

До этого Дональд Трамп запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

В начале сентября Масуд Пезешкиан поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Тегерана в условиях американского давления.