Путин предрек хорошую отдачу от вложений Сбербанка в технологии

Глава государства провел встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом, в ходе которой обсуждались финансовые показатели кредитной организации, передает РИА «Новости».
Особое внимание стороны уделили деятельности банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.
«Спасибо вашей команде, что вы так профессионально этим занимаетесь и вкладываете ресурсы, – уверен, это будет связано с хорошей отдачей в будущем», – подчеркнул российский лидер в ходе беседы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу Владимира Путина с Германом Грефом.
В июле глава Сбербанка рассказал о переходе искусственного интеллекта к самостоятельной реализации практических задач.
В марте российский лидер назвал хорошими финансовые результаты работы кредитной организации.