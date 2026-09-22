Замглавы МИД Алимов подтвердил отказ США в визе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов рассказал РИА «Новости», что не смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

По словам дипломата, отказ властей Соединенных Штатов не стал сюрпризом, однако это решение не делает чести принимающей стороне.

«Ну да, чего таить, но думаю, вряд ли этот невдохновляющий для меня и не составляющий предмет гордости для страны-хозяйки штаб-квартиры ООН факт представляет ключевой информповод в контексте начавшейся недели высокого уровня ГА ООН», – отметил замглавы ведомства.

Он добавил, что российская делегация во главе с министром Сергеем Лавровым направляется в Нью-Йорк и планирует активно участвовать в работе Генассамблеи. Алимов подчеркнул, что у дипломатов есть более важные задачи, несмотря на визовые трудности.

Кроме того, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил ТАСС, что сотрудники постоянного представительства России при ООН по-прежнему ограничены в перемещениях 25-мильной зоной. Он также напомнил, что дипломатическая собственность на Лонг-Айленде остается незаконно изъятой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Вашингтон также отказал Алимову в выдаче визы. В апреле Соединенные Штаты не выдали въездной документ российскому дипломату для участия в сессии Комитета по информации ООН.

Ранее глава МИД Сергей Лавров указал госсекретарю США на регулярные проблемы с допуском отечественных делегатов.