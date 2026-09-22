Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода

Саудовская Аравия возобновила деятельность на магистральном нефтепроводе «Восток – Запад» и уже во вторник может восстановить экспорт сырья из порта Янбу. В настоящее время прокачка нефти по инфраструктурному объекту осуществляется низкими темпами, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Работа стратегического нефтепровода в Саудовской Аравии была полностью приостановлена после серии ударов, нанесенных 11 сентября. Позднее министерство иностранных дел королевства официально заявило, что атака была осуществлена беспилотными летательными аппаратами, которые были запущены с территории Ирака.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца атака беспилотников из Ирака повредила нефтепровод в Саудовской Аравии.
В начале месяца удары по территории королевства остановили работу ключевого нефтяного объекта.
В начале сентября энергетическая инфраструктура страны подверглась атаке.