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    22 сентября 2026, 13:50 • Новости дня

    Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода

    Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти после ударов БПЛА из Ирака

    Tекст: Мария Иванова

    Саудовская Аравия начала восстанавливать прокачку сырья по нефтепроводу «Восток – Запад», остановленному после недавней атаки беспилотников.

    Саудовская Аравия возобновила деятельность на магистральном нефтепроводе «Восток – Запад» и уже во вторник может восстановить экспорт сырья из порта Янбу. В настоящее время прокачка нефти по инфраструктурному объекту осуществляется низкими темпами, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

    Работа стратегического нефтепровода в Саудовской Аравии была полностью приостановлена после серии ударов, нанесенных 11 сентября. Позднее министерство иностранных дел королевства официально заявило, что атака была осуществлена беспилотными летательными аппаратами, которые были запущены с территории Ирака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца атака беспилотников из Ирака повредила нефтепровод в Саудовской Аравии.

    В начале месяца удары по территории королевства остановили работу ключевого нефтяного объекта.

    В начале сентября энергетическая инфраструктура страны подверглась атаке.

    22 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами

    Британия согласилась дозаправлять саудовские самолеты для отражения атак хуситов

    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что согласился на просьбу Саудовской Аравии о дозаправке в воздухе саудовских самолетов на «оборонительных» миссиях и назвал эту поддержку ограниченной по времени.

    Британия предоставит Саудовской Аравии ограниченную военную поддержку для отражения атак хуситов из Йемена. Об этом премьер-министр Британии Энди Бернем сообщил журналистам по пути на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке в понедельник. По словам главы правительства, он согласился на просьбу Эр-Рияда после консультаций с министром обороны и главой МИД: Королевские ВВС будут дозаправлять саудовские самолеты в воздухе, пишет Al Jazeera.

    Договоренность ограничена по времени и будет постоянно пересматриваться. Миссия сведена к поддержке саудовских самолетов, которые защищают страну от дронов и ракет, а не к ударам по хуситам. По данным британских официальных лиц, операция начнется в ближайшие дни, в ней задействуют один самолет-заправщик Voyager ВВС Британии.

    Бернем объяснил решение интересами Британии и всего региона: Саудовская Аравия подвергается атакам, ожидает дальнейших нарушений и нуждается в сохранении путей для поставок нефти.

    Эр-Рияд запросил поддержку после того, как в последние недели вновь разгорелся конфликт между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Йемена. Хуситы наносили удары ракетами и дронами, в субботу одна из ракет была перехвачена на подлете к Эр-Рияду. Они также продвинулись внутри Йемена, захватив портовый город Моха и ключевые острова в Красном море, что позволяет им лучше контролировать судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, через который обычно проходит около 12% мировой торговли.

    Британия и Саудовская Аравия остаются близкими военными союзниками на протяжении десятилетий, Лондон – один из крупнейших поставщиков вооружений королевству. Ранее в этом году Британия разместила в Саудовской Аравии систему ПВО Sky Sabre для защиты от иранских ракетных атак во время войны США и Израиля с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели арабская коалиция сообщила о перехвате ракеты, запущенной по Эр-Рияду. На прошлой неделе хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии. В середине прошлой недели Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков на фоне атак хуситов.

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    21 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов.

    Правительство Венгрии не поддержит возведение объектов для хранения украинского топлива на территории своей страны. Так глава венгерского кабмина отреагировал на информацию «Нафтогаза» о якобы подписанном меморандуме между Киевом и компанией MOL, передает РИА «Новости».

    «Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще. Если почитать недавно опубликованное заявление, то там сказано, что это лишь теоретическая возможность», – заявил венгерский премьер.

    Мадьяр подчеркнул, что реализация подобного проекта заняла бы годы, однако при действующем правительстве партии «Тиса» это исключено.

    В начале июня политик отмечал, что Венгрия не станет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС после урегулирования вопроса прав закарпатских венгров. При этом Будапешт выступает против ускоренного принятия новых членов, придерживаясь подхода, основанного на заслугах.

    Накануне украинская компания «Нафтогаз» договорилась с венгерским концерном MOL о создании мощностей для хранения топлива.

    Премьер-министр Петер Мадьяр отказался от участия Будапешта в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка».

    Ранее политик назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда

    Рубио: Атаки Украины на связанные с США нефтяные суда недопустимы

    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о недопустимости атак со стороны Киева на связанные с американской стороной нефтяные суда.

    Вашингтон выразил беспокойство в связи с атаками Киева на связанные с США суда, перевозящие нефть, передает РИА «Новости». По словам Рубио, американские власти считают такую ситуацию недопустимой.

    «Мы обеспокоены тем, что на протяжении последних месяцев в ряде случаев связанные с США суда, перевозящие нефть, подвергались атакам – возможно, не специально – но подвергались атакам со стороны Украины», – рассказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены позволять, чтобы подобные инциденты продолжались в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США предостерегла Украину от нападений на суда в Черном море.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки по нефтяным объектам.

    Киев пообещал Вашингтону не бить по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.

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    21 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Силуанов сообщил о новой цене отсечения нефти для бюджета

    Силуанов заявил об установке цены отсечения нефти в 50 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило России на 2027-2029 годы будет исходить из цены отсечения в 50 долларов за баррель.

    Министерство финансов России закладывает в бюджетное правило цену отсечения на уровне 50 долларов за баррель нефти, сообщил Силуанов, передает РИА «Новости». Однако на рынке допускают и более низкие котировки, отметил глава ведомства.

    «На трехлетку», – ответил Силуанов на вопрос о сроках действия нового норматива в кулуарах Московского финансового форума. Таким образом, планка в 50 долларов за баррель предусмотрена на период с 2027 по 2029 год.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал базовую цену на нефть параметром долгосрочной бюджетной политики.

    Новая цена отсечения обеспечит исполнение бюджета страны в период очень низких цен на энергоресурсы.

    Прежние темпы снижения этого показателя больше не отвечают текущим экономическим реалиям.

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    21 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Танкер для перевозки сжиженного газа обстреляли в Ормузском проливе

    UKMTO: В Ормузском проливе обстреляли танкер для перевозки сжиженного газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Танкер-газовоз подвергся атаке неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива, экипаж не пострадал, а судно продолжило рейс, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Капитан сообщил, что танкер получил повреждения от обломков неизвестных снарядов. По его словам, все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы окружающей среде нет. Танкер продолжит следовать к следующему порту назначения», – приводит ТАСС заявление UKMTO.

    Сообщение о происшествии поступило с задержкой, когда судно уже направлялось на выход из пролива. Название танкера и порт его приписки на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела проходящего через Ормузский пролив танкера легкие ранения получили два моряка.

    Несколькими днями ранее экипаж другого судна успешно потушил возникший после попадания снаряда пожар.

    В середине месяца британское Управление морских торговых операций зафиксировало аналогичный инцидент с неизвестным боеприпасом.

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    21 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 100 долларов впервые с начала сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Биржевая стоимость нефти марки Brent в понедельник упала ниже 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

    Мировые котировки энергоносителей ускорили падение до 4%, передает РИА «Новости». К вечеру стоимость ноябрьских контрактов на Brent снижалась на 3,64%, достигнув 100,09 доллара за баррель.

    Незадолго до этого показатель впервые с 9 сентября преодолел психологический рубеж и торговался ниже 100 долларов.

    Одновременно с этим дешевели и американские сорта. Цена ноябрьских фьючерсов на марку WTI упала на 4,08%, составив 92,14 доллара за баррель.

    Напомним, 17 сентября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель.

    Неделей ранее цена эталонного сырья превысила отметку в 107 долларов.

    В конце августа котировки черного золота снизились на фоне вероятной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    21 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Новак сообщил о планах России нарастить экспорт угля на Ближний Восток

    Новак: Россия планирует нарастить экспорт угля на Ближний Восток и в Африку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России увеличить экспорт угля в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки в рамках новой стратегии.

    Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности до 2050 года, передает РИА «Новости». Одно из ключевых направлений документа посвящено расширению экспорта отечественного угля.

    «Расширение Восточного полигона; развитие портов; укрепление сотрудничества с дружественными странами – Китаем, Индией; наращивание поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и Африку», – перечислил приоритеты Новак в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

    В прошлом году отечественные угольные компании существенно нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    В июле текущего года Россия почти втрое увеличила экспорт угля в Индию.

    Ранее Минэнерго объявило о планах занять треть китайского рынка.

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    21 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Guardian: Рост цен на нефть грозит новым глобальным экономическим кризисом

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост цен на энергоносители и массовая распродажа гособлигаций могут стать предвестниками масштабных экономических потрясений в мире, пишет The Guardian.

    Британская газета Guardian предупредила о возможных рисках нового глобального финансового кризиса на фоне текущих мировых событий, передает РИА «Новости». Издание обращает внимание на рост цен на нефть, масштабную распродажу государственных облигаций и предостережения о рисках стремительного развития искусственного интеллекта.

    «В этом сентябре снова есть причины для беспокойства. Цены на нефть растут, что вызывает рост цен на бензин и дизельное топливо и увеличивает давление на стоимость жизни. По всему миру распродают гособлигации. Раздаются предупреждения руководителей компаний в сфере ИИ о том, что было бы мудрым решением замедлить развитие их отрасли. Все вместе – это ингредиенты для еще одного неспокойного сентября», – отмечает автор статьи.

    Журналисты подчеркивают, что исторически сентябрь часто становился отправной точкой экономических потрясений. В частности, в 1931 году Британия отказалась от золотого стандарта, в 1992 году фунт стерлингов покинул европейский механизм обменных курсов, а в 2008 году крах банка Lehman Brothers спровоцировал мировую рецессию.

    При этом издание допускает, что текущие опасения могут оказаться ложной тревогой. Например, последствия блокировки судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном пока не привели к катастрофическим последствиям, несмотря на рост цен на топливо.

    Тем не менее, газета призывает подготовить антикризисный план на случай непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом на фоне рекордных цен на дизель.

    Экономист Игорь Юшков констатировал отсутствие полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    Руководители ведущих мировых экономических структур предупредили о риске масштабного глобального кризиса из-за перебоев в логистике.

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    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

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    21 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии снизилась на 200 тыс. баррелей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нефтедобыча на одном из крупнейших месторождений Ливии Эш-Шарара сократилась почти на 200 тыс. баррелей в сутки, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на двух работающих там инженеров, добыча нефти на месторождении Эш-Шарара, расположенном к юго-западу от Триполи, резко упала, передает ТАСС. По данным инженеров, работающих на объекте, объем извлекаемого сырья снизился примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, опустившись до 100-105 тыс. баррелей.

    Производственная мощность Эш-Шарары оценивается примерно в 300 тыс. баррелей в сутки. Точные причины нынешнего сокращения добычи пока не называются. Однако ранее подобные инциденты происходили из-за протестов, политических конфликтов и технических проблем, возникших в результате диверсий.

    На прошлой неделе Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) предупреждала о возможном объявлении форс-мажора. Это было связано с остановкой добычи на двух северо-западных месторождениях – Эт-Тахара и Эль-Хамада – из-за незаконного перекрытия задвижки на основной линии. Впоследствии работа на этих объектах возобновилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе конфликт с охраной привел к остановке добычи на ливийских месторождениях Аль-Хамада и Ат-Тахара.

    Весной взрыв трубопровода остановил работу крупного месторождения Шарара.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    21 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Перебои с прокачкой нефти к морским портам возникли в Ливии

    Tекст: Денис Тельманов

    Нефтепровод, соединяющий крупное месторождение Шарара с морскими портами, перекрыт по неизвестной причине, сообщили в Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC).

    Инцидент привел к снижению объемов добычи черного золота, при этом часть сырья перенаправлена по альтернативным маршрутам, передает РИА «Новости». «По неизвестной причине был перекрыт основной трубопровод. Пока никто не взял на себя ответственность», – сообщил источник агентства в NOC.

    Максимальная производственная мощность Шарары составляет 340 тыс. баррелей в сутки. Из-за перекрытия магистрали власти сократили добычу до 130 тыс. баррелей в сутки. Месторождение разрабатывается Национальной нефтяной корпорацией Ливии совместно с иностранными партнерами, включая испанскую Repsol.

    Собеседник агентства связал инцидент с требованиями сотрудников службы охраны нефтяных объектов о повышении зарплат.

    Ранее NOC сообщала о незаконной остановке добычи на трех месторождениях на западе страны, пригрозив объявить форс-мажор. В понедельник охранники провели акцию протеста у НПЗ в Эз-Завии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт с сотрудниками службы безопасности привел к полной остановке работы двух месторождений на северо-западе Ливии.

    В начале сентября беспилотник атаковал нефтяной склад компании Brega в Триполи.

    Весной текущего года добыча на месторождении Шарара приостанавливалась из-за взрыва трубопровода.

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    22 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы в 2027 году

    NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди пообещал разоружить поддерживаемые Ираном группы ополчения к июню 2027 года, представив амбициозный график установления государственного контроля над разрозненными вооруженными формированиями, пишет The New York Times.

    «Это не вопрос выбора. Это необходимость. Другие, кто говорил об этом, затем отказались от своих слов. Они поддались давлению или другим идеям. Для меня этот вопрос, наряду с вопросом коррупции, – это вопрос чести», – заявил аль-Заиди о своем плане разоружения.

    План поэтапного разоружения, который аль-Заиди впервые изложил в интервью газете The New York Times (NYT) в Багдаде, будет иметь ключевое значение для того, как Ирак будет поддерживать баланс между двумя важнейшими союзниками, США и Ираном, в то время как эти страны находятся в состоянии войны.

    Ирак находится под растущим давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа, важнейшего партнера в сфере безопасности и экономики, с целью нейтрализации проиранских сил, которые накопили не только военную мощь, но и политическую власть.

    В то же время Иран, сосед Ирака, стремится усилить влияние в стране и расширить использование этих ополчений в войне с Вашингтоном, сказано в статье.

    Разоружение ополченцев доставляло немало хлопот предыдущим иракским лидерам, включая тех, кто обладал гораздо большим опытом, чем аз-Заиди, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багдад летом предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном. Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу. Ирак отказался оставить у себя часть войск коалиции США.

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    22 сентября 2026, 06:03 • Новости дня
    Минприроды спрогнозировало добычу Россией 23 млн тонн нефти на шельфе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В этом году объемы извлечения нефти на континентальном шельфе России составят 23 млн тонн, а газодобыча достигнет отметки в 53 млрд кубических метров, сообщили в Минприроды.

    «В соответствии с проектной технической документацией на разработку месторождений, проектные уровни добычи на континентальном шельфе в 2026 году составят 23 млн тонн нефти и 53 млрд кубометров метров газа, в 2027 году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне», – заявили в ведомстве ТАСС.

    В министерстве уточнили, что в 2027 году запланированные объемы добычи углеводородного сырья сохранятся на аналогичных позициях. Эти данные основаны на утвержденной технической документации по освоению шельфовых месторождений.

    Минэкономразвития спрогнозировало сохранение общей добычи нефти в России в 2026 году на уровне 511 млн тонн.

    Российские дипломаты выступили против одностороннего расширения США границ континентального шельфа.

    Семь стран ОПЕК+ договорились заморозить объем производства сырья в октябре.

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    22 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    WSJ: Цены на нефть выросли из-за рисков в Ормузском проливе

    Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть начали расти во вторник на фоне сохраняющихся рисков для судоходства в Ормузском проливе и ожиданий инвесторов относительно дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в начале европейских торгов выросла на 1,7% и составила 102,07 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    При этом цена на нефть марки WTI также увеличилась на 1,7%, достигнув 97,4 доллара за баррель.

    Отмечается, что риски для поставок через Ормузский пролив остаются высокими, несмотря на то, что объемы транспортировки нефти, природного газа и грузов достигли полугодового максимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив. В августе власти Ирака заявили о подготовке соглашения с Ираном по Ормузскому проливу. Летом Минэнерго США сообщило о восстановлении нефтетрафика через этот маршрут.

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