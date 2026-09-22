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    22 сентября 2026, 13:35 • Новости дня

    Песков заявил о прекращении диалога России и США по арктической тематике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии арктической повестки в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

    Вопросы российско-американского сотрудничества в северных широтах в настоящее время не обсуждаются, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что другие государства отказываются от контактов с Москвой в этом регионе.

    «Сейчас тема взаимодействия в Арктике не находится на повестке дня. Американцы, другие арктические государства от этого отказываются, от взаимодействия с Россией. Это никоим образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о получении постоянного контроля над безопасностью Гренландии.

    Канцелярия премьер-министра Дании подтвердила подготовку трехстороннего соглашения об усилении безопасности в Арктике.

    Советник президента России Антон Кобяков назвал эту инициативу попыткой захвата американцами контроля над всем арктическим регионом.

    19 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Кремль оценил влияние нового закона США о санкциях против России

    Песков исключил позитивное влияние новых санкций США на отношения

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подписанный Дональдом Трампом закон о новых американских санкциях не улучшит двусторонние отношения двух государств.

    Принятый Вашингтоном документ не будет способствовать нормализации диалога, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о перспективах поиска мирного урегулирования на Украине в свете новых ограничений, представитель Кремля подчеркнул: «Однозначно, это не может иметь позитивного влияния».

    Президент США утвердил закон о возможности введения очередных рестрикций против Москвы в минувшую субботу. Документ позволяет ему устанавливать дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших импортеров российских нефти и газа. При этом тарифы на ввозимую в Соединенные Штаты продукцию из России могут составить до 500%.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков упоминал августовский телефонный разговор Владимира Путина с главой Белого дома. Тогда американский лидер заявил о необходимости прогресса в украинском урегулировании для развития связей Москвы и Вашингтона. Трамп подчеркивал заинтересованность в достижении такого прорыва до конца своего президентского срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Новый документ позволяет вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Ранее Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американского лидера по разрешению украинского кризиса.

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    20 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
    Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска за сутки продвинулись на ключевых участках фронта и нанесли украинским формированиям значительные потери в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донбассе, сообщило Минобороны.

    По данным Минобороны России, группировка «Север» в Харьковской области продолжила сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Внутри кольца были поражены подразделения ВСУ в районах Варваровки, Грачевки, Резниково, Хижняково и Хрипунов, продолжаются бои за Бузово. Заблокированные украинские формирования потеряли более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и наземный робототехнический комплекс.

    В районах Новоалександровки, Петропавловки, Польной и Приколотного ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля. Удары также пришлись по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Артемовки, Бережного, Дорошенково, Мартыновки, Новоселовки, Подсреднего, Революционного и Сосновки.

    В зоне ответственности «Севера» за сутки противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, а в Сумской области поражены формирования трех бригад теробороны в районах Вольной Слободы, Студенка и города Сумы.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся ущерб формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны в районах Высшего Соленого, Грушевки, Малеевки, Моначиновки, Червоного Оскола в Харьковской области, а также Карповки, Лозового, Маяков, Стародубовки и Яцковки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера M113 американского производства, бронеавтомобиль «Казак», 15 пикапов, одно артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах Василевской Пустоши, Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки и Славянска в Донецкой Народной Республике. Противник здесь лишился до 195 военнослужащих, трех бронеавтомобилей «Казак», 26 автомобилей и трех артиллерийских орудий. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся потери двум механизированным бригадам, полку беспилотных систем, штурмовому батальону ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде спецназначения «Азов» (запрещенная в России организация) и трем бригадам нацгвардии в районах Андреевки, Белозерского, Веровки, Доброполья, Марьевки, Новогригоровки, Новофедоровки, Новоявленки, Старорайского в Донецкой Народной Республике, а также Межевой и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Украинские вооруженные формирования на этом направлении потеряли до 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, одну радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны, поразив живую силу и технику двух механизированных, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах Гавриловки, Великомихайловки, Шевченко Днепропетровской области, а также Дудниково, Новокасьяновки и Общего в Запорожской области. Здесь ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

    Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и атаковала формирования двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах Кушугума, Орехова, Преображенки, Юрковки Запорожской области и Новорайска Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 21 автомобиль и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества, цеха и склады беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 146 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 241 996 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 971 танк и другие боевые бронированные машины, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 505 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 72 371 единица специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля.

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области пресекли попытку выхода штурмовой группы ВСУ из окружения в районе Гогино.

    Российские войска продолжили наступление в нескольких регионах Украины и нанесли значительные потери окруженным формированиям ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей и Бузово.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду попытался убедить американских конгрессменов отказаться от штрафных мер на время переходного энергетического периода.

    Будапешт надеется избежать вторичных американских ограничений за приобретение топлива у Москвы, передает РИА «Новости». Хайду подвел итоги своего недавнего официального визита в Соединенные Штаты.

    «Я также попросил о содействии, чтобы на время переходного периода наша страна избежала действия американских штрафных мер, направленных против закупки российских энергоносителей», – написал он в социальных сетях.

    Парламентарий дополнительно запросил поддержку у американских конгрессменов. Будапешт рассчитывает на помощь Вашингтона в дальнейшем снижении зависимости от российской энергии и обеспечении поставок из нескольких альтернативных источников, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Будапешт понадеялся получить исключение из американского законопроекта о стопроцентных пошлинах на российские энергоносители.

    В конце прошлого года премьер-министр Виктор Орбан объявил о полном освобождении трубопроводов «Турецкий поток» и «Дружба» от санкций США.

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    19 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский журналист поразился уровню технологий на выборах в Одинцово

    Журналист из США Мугал отметил высокую технологичность на выборах в Одинцово

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Журналист из США Нуаман Ишфак Мугал высоко оценил уровень технологической оснащенности на выборах в подмосковном Одинцово.

    Центр общественного наблюдения в Одинцове продемонстрировал высокий уровень интеграции технологий, помогающий обеспечивать прозрачность избирательного процесса, сообщил телеканалу 360.ru участник делегации международных электоральных экспертов и наблюдателей, журналист из США Нуаман Ишфак Мугал.

    «Я поражен уровнем интеграции технологий, который здесь обеспечен. Мы уже посетили множество избирательных участков, и меня удивляет, насколько здесь все организовано», – подчеркнул журналист.

    Нуаман Ишфак Мугал также обратил внимание на возможность видеть и слышать происходящее на любом участке в режиме реального времени. По его мнению, подобные технологические решения гарантируют открытость и прозрачность выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе также высоко оценил уровень внедрения цифровых технологий на выборах в России.

    Член избирательной комиссии ДР Конго Адин Омококо Асамото заявила о планах африканских государств перенять российский опыт проведения голосования.

    Накануне американский политический комментатор Стивен Самарин прилетел в Россию для изучения организации общественного наблюдения.

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    20 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Ульянов констатировал провал американской санкционной политики

    Ульянов: Политика санкций США не работает

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал новый закон США о санкциях против Москвы и Тегерана.

    «Политика санкций США не работает. Это факт, проверенный временем», – отметил дипломат в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о санкциях против России и Ирана.

    Новый документ позволяет вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о новых американских санкциях не улучшит двусторонние отношения двух государств.

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    21 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Песков оценил влияние «адских санкций» США на двусторонние отношения

    Песков заявил об отсутствии пользы от новых «адских санкций» США для отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый закон США о санкциях против нефтегазового экспорта не поможет восстановить двусторонние отношения и урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый закон США, передает ТАСС.

    «Это то, что не способствует реанимации наших отношений и вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля.

    Закон, подписанный президентом США, предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт из стран, продолжающих закупать российские нефть и газ в больших объемах. Кроме того, документ устанавливает пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Песков также напомнил, что против России введено более 30 тыс. различных санкций, включая страновые, корпоративные и персональные ограничения. Однако, по его словам, страна в значительной степени адаптировалась к ним и нашла способы минимизировать негативный эффект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана.

    Данный документ позволяет устанавливать пошлины до 100% на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    В Кремле назвали подготовку этих ограничительных мер недружественными действиями.

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    21 сентября 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков рассказал о неприятии партнерами России санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Торговые партнеры России единогласно выступили против американского закона о санкциях, выразив полное неприятие ограничений вторичного характера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия поддерживает постоянный контакт со своими торговыми партнерами на фоне введения американского закона о санкциях, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России, иностранные контрагенты выразили полное неприятие новых ограничений.

    «Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Собственно, все единогласно говорят о полном неприятии такой политики», – заявил Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

    Данный документ позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил позитивное влияние этих ограничений на двусторонние отношения.

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    21 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    США, Япония и Южная Корея учредили партнерство для сотрудничества в Арктике

    Рубио: США, Япония и Южная Корея создали альянс для сотрудничества в Арктике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о формировании трехстороннего альянса с Японией и Южной Кореей для реализации энергетических и инфраструктурных проектов на северных широтах.

    Вашингтон, Токио и Сеул запустили новый формат взаимодействия для развития совместных проектов в арктическом регионе, передает РИА «Новости». Инициатива направлена на укрепление связей в сфере экономики и морской безопасности.

    «Сегодня Соединенные Штаты, Япония и Республика Корея учредили трехстороннее арктическо-тихоокеанское партнерство для содействия более тесному сотрудничеству на море и по экономическим проектам, включая энергетику и инфраструктуру», – отметил Рубио.

    Американский дипломат подчеркнул готовность к активному диалогу с зарубежными коллегами. Рубио выразил надежду на плодотворную работу с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи Чо Хеном для успешного продвижения нового партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Япония и Южная Корея решили создать секретариат для трехстороннего взаимодействия.

    Позже Марко Рубио предложил включить вопросы безопасности в Арктике в число главных задач НАТО.

    В ответ Россия и Китай выразили обеспокоенность из-за милитаризации высоких широт Соединенными Штатами.

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    21 сентября 2026, 07:23 • Новости дня
    Дарчиев: Москва и Вашингтон планируют обсудить двусторонние раздражители

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская и американская стороны намерены в ближайшее время провести контакты для снятия раздражителей в двусторонних отношениях, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    «В ближайшее время имеется в виду провести ряд регулярных контактов на рабочем уровне по двусторонним раздражителям в российско-американских отношениях как в Вашингтоне, так и в Москве», – подчеркнул Дарчиев, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых антироссийских санкциях не улучшит двусторонние отношения.

    Эти рестрикции позволяют вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    При этом президент России Владимир Путин положительно оценивал посреднические усилия американского лидера по разрешению украинского кризиса.

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    21 сентября 2026, 09:43 • Новости дня
    Еврокомиссия сохранила запрет на добычу нефти и газа в Арктике

    Еврокомиссия проигнорировала просьбу Норвегии о добыче ресурсов в Арктике

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия решила оставить в силе политический запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе вопреки призывам властей Норвегии пересмотреть данную позицию.

    Официальный Брюссель намерен сохранить ограничения на новые проекты по разведке и добыче углеводородов в Арктике в обновленной стратегии развития, пишет Euronews.

    Норвегия выступает категорически против такого подхода. Министр энергетики страны Терье Осланд заявлял о намерении Осло продолжить разработку месторождений в Баренцевом море независимо от решений европейских структур, отмечает РИА «Новости».

    Спор между сторонами развернулся на фоне проблем с обеспечением энергетической безопасности Европы. После сокращения поставок из России именно Норвегия стала главным экспортером природного газа в государства Евросоюза.

    Инициатива о прекращении освоения ресурсов Арктики появилась в 2021 году. При этом ожидается, что обновленный запрет сохранит статус политического обязательства и не станет юридически обязывающим документом, что позволит избежать открытого конфликта с норвежскими властями.

    На прошлой неделе МИД обвинил Евросоюз в эскалации ситуации в Арктике.

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    21 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    Песков назвал внутренним делом США запрет Трампа для СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет на доступ ряду американских СМИ в Белый дом внутренним делом США.

    Решение президента США Дональда Трампа ограничить доступ ряду американских изданий в Белый дом является внутренним делом страны, передает РИА «Новости».

    «Мы работаем со всеми журналистами. У нас так не принято. Что касается того, как американцы работают со своими, это их дело, мы в это не вмешиваемся и не любим, когда вмешиваются в наши дела», – сказал Дмитрий Песков, комментируя эту информацию.

    Ранее Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом телеканалам CNN и MSNOW, а также газете Politico. Он пригрозил подать на них в суд. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что не хочет видеть в Белом доме корреспондентов, которые освещают работу республиканской администрации в негативном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MSNOW и газеты Politico посещать Белый дом.

    Руководство MSNOW пообещало отстаивать гарантированную американской Конституцией свободу слова.

    Специальный посланник американского лидера Ричард Гренелл назвал современные СМИ обычным предвзятым бизнесом.

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    22 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности Трампа завершить конфликт на Украине

    Рубио: Трамп намерен сделать все возможное для завершения украинского конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен приложить максимальные усилия для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Вашингтон надеется на завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. «Президент всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ему конец», – подчеркнул американский дипломат.

    Рубио также добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают на возможность достижения договоренностей по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ищет приемлемые для обеих сторон пути прекращения боевых действий.

    Госсекретарь Марко Рубио назвал Соединенные Штаты единственным способным завершить конфликт государством.

    Президент США Дональд Трамп пообещал довести процесс урегулирования до конца.

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    22 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Замглавы МИД Алимов подтвердил отказ США в визе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову отказали в выдаче американской визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов рассказал РИА «Новости», что не смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

    По словам дипломата, отказ властей Соединенных Штатов не стал сюрпризом, однако это решение не делает чести принимающей стороне.

    «Ну да, чего таить, но думаю, вряд ли этот невдохновляющий для меня и не составляющий предмет гордости для страны-хозяйки штаб-квартиры ООН факт представляет ключевой информповод в контексте начавшейся недели высокого уровня ГА ООН», – отметил замглавы ведомства.

    Он добавил, что российская делегация во главе с министром Сергеем Лавровым направляется в Нью-Йорк и планирует активно участвовать в работе Генассамблеи. Алимов подчеркнул, что у дипломатов есть более важные задачи, несмотря на визовые трудности.

    Кроме того, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил ТАСС, что сотрудники постоянного представительства России при ООН по-прежнему ограничены в перемещениях 25-мильной зоной. Он также напомнил, что дипломатическая собственность на Лонг-Айленде остается незаконно изъятой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Вашингтон также отказал Алимову в выдаче визы. В апреле Соединенные Штаты не выдали въездной документ российскому дипломату для участия в сессии Комитета по информации ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров указал госсекретарю США на регулярные проблемы с допуском отечественных делегатов.

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    22 сентября 2026, 12:56 • Новости дня
    Песков сообщил о планах обсудить с США невыдачу визы замглавы МИД России

    Песков сообщил о планах обсудить с США отказ в визе Алимову

    Tекст: Вера Басилая

    Россия планирует обсудить с Соединенными Штатами ситуацию с отказом в выдаче американской визы заместителю министра иностранных дел Александру Алимову.

    Вопрос о невыдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову будет поднят в ходе предстоящих контактов Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил намерение российской стороны обсудить этот инцидент. «Это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контакта с американцами», – подчеркнул он в беседе с журналистами.

    Ранее стало известно, что американская сторона отказала в выдаче визы Александру Алимову. Из-за этого российский дипломат не смог отправиться на мероприятия по линии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В мае Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД Александру Алимову.

    Президент России Владимир Путин назначил его на эту должность в декабре прошлого года.

    В апреле американская сторона не выдала въездной документ другому представителю российской делегации для участия в сессии Комитета по информации ООН.

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    22 сентября 2026, 10:46 • Новости дня
    МИД: Встреча Лаврова и Рубио запланирована на 23 сентября

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров намерен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке в среду, сообщил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

    Ранее Лавров сообщал о планах провести встречу с Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал это мероприятие подходящим поводом для детального обсуждения ситуации вокруг Украины.

    При этом график российского министра на предстоящей Генассамблее не предусматривает контактов с украинской стороной.

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