В ОП подвели итоги общественного наблюдения за выборами

Исполнительный директор НОМ Песков заявил о зрелости избирательной системы

Tекст: Елизавета Шишкова

В Общественной палате России 21 сентября прошла итоговая пресс-конференция ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму.

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков, открывая мероприятие, заявил: «Противник сделал ставку на срыв выборов». Он напомнил о массированной атаке беспилотников на Москву в ночь с 19 на 20 сентября и подчеркнул, что, несмотря на давление, все участки открывались вовремя и отработали кампанию.

По данным ситуационного центра, операторы волонтерского кол-центра совершили более 20 тыс. звонков наблюдателям, на горячую линию поступило свыше 500 обращений, их проверка продолжается. Алексей Песков сообщил, что явка превысила 56% и стала выше, чем на предыдущих парламентских кампаниях, что он назвал ответом гражданского общества на попытки запугивания. В регионах к подготовке общественных наблюдателей привлекли более 900 экспертов, проведено свыше 2,6 тыс. очных семинаров, в каждом субъекте работал центр общественного наблюдения.

Спикер рассказал о ракетной опасности в Воронежской области и диверсии на Дальнем Востоке, где подпилили столб связи и перерезали кабель, оставив без связи несколько крупных регионов. В Херсонской области при атаке дрона на автобус погибла член участковой комиссии Ольга Демьяненко, в Запорожской области орденом Мужества посмертно наградили председателя участковой комиссии Елену Астанину. При этом Песков отметил, что, по данным карты сообщений ассоциации «Независимый общественный мониторинг», из более чем 350 тыс. сигналов о возможных нарушениях в кампании 2021 года подтвержденными признали только семь.

Член рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Владимир Шаповалов сообщил, что в рамках работы ситуационного центра провели шесть круглых столов с участием более 50 экспертов. Он заявил, что в России действует демократическая избирательная система, обеспечивающая активное избирательное право практически для всех граждан, в том числе за пределами страны. По его словам, рекордные условия для голосования россиян создали в 152 государствах, а почти 80% явки в исторических регионах свидетельствуют о необратимости процесса их вхождения в состав России.

О стабильной работе федеральной системы дистанционного электронного голосования рассказал сопредседатель Координационного совета ОП РФ по наблюдению и контролю за выборами, председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов. Он уточнил, что на четыре миллиона избирателей в ТИК ДЭГ поступило всего шесть обращений, по двум из которых дали разъяснения, а четыре обращения не удалось идентифицировать. Артамонов назвал единичные жалобы «потрясающим результатом» и свидетельством надежности системы.

Член экспертной группы ДЭГ, сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Карпушин отметил, что серверы работали без перегрузок и остановок, а большой объем данных сейчас анализируется. Он сообщил о решении выложить данные голосования ДЭГ в открытый доступ как шаг к дополнительной прозрачности. Разработчик программного обеспечения и член экспертной группы Сергей Слотин добавил, что дистанционную форму выбрали более четырех миллионов избирателей, при этом на одного участника ДЭГ приходилось в среднем 3,9 бюллетеня.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «НОМ» Александр Брод заявил, что выборы прошли в правовом поле и внешние попытки повлиять на волеизъявление граждан не изменили результаты. Он подчеркнул особую роль общественных наблюдателей в обеспечении прозрачности и опровержении фейков, в том числе сообщений о якобы голосовании мужчин в военкоматах в Башкортостане и ряде регионов. По его словам, такие вбросы электоральные эксперты оперативно выявляли и опровергали.

На пресс-конференции представили и международные оценки. Алексей Песков сообщил, что за выборами следили представители 133 стран, число международных экспертов превысило показатели прошлых кампаний, несмотря на давление и угрозы. Президент Экономического, социального и экологического совета Центрально-Африканской Республики Альфред Таинга Полоко рассказал, что делегация из африканских стран посетила более 20 центров общественного наблюдения и свыше 40 участков и увидела свободный и прозрачный процесс, соответствующий универсальным принципам демократии.

Генеральный продюсер телеканала TVC21 из Молдавии Нина Димогло подчеркнула, что выборы в России прошли на высоком уровне и впечатлили ее прозрачностью, видеонаблюдением и работой независимых наблюдателей. Руководитель штаба общественного наблюдения Белгородской области Ирина Борисова рассказала, что региональный штаб в выборные дни стал центром общественно-политической жизни, а международные наблюдатели высоко оценили кампанию. Ее коллега из Смоленской области Марина Проскурина сообщила, что общественным контролем были охвачены все участки, все провокации и случаи порчи бюллетеней зафиксировали и отработали, проблемных ситуаций не возникло.

Подводя итоги, Алексей Песков заявил, что избирательная система России прошла серьезное испытание и показала высокую готовность к подобным вызовам, а общество продемонстрировало патриотизм и гражданскую зрелость. Он отметил, что ситуационный центр ОП РФ в дни голосования регулярно предоставлял оперативные и проверенные данные. Суммарная аудитория эфиров ситицентра, по его словам, превысила 38,5 млн человек.