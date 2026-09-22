  • Новость часаЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
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    22 сентября 2026, 13:28 • Новости дня

    В ОП подвели итоги общественного наблюдения за выборами

    Исполнительный директор НОМ Песков заявил о зрелости избирательной системы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прошедшие выборы в Госдуму состоялись при рекордной явке свыше 56%, выдержав беспрецедентное внешнее давление и массированные атаки на российскую избирательную инфраструктуру, заявил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков.

    В Общественной палате России 21 сентября прошла итоговая пресс-конференция ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму.

    Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков, открывая мероприятие, заявил: «Противник сделал ставку на срыв выборов». Он напомнил о массированной атаке беспилотников на Москву в ночь с 19 на 20 сентября и подчеркнул, что, несмотря на давление, все участки открывались вовремя и отработали кампанию.

    По данным ситуационного центра, операторы волонтерского кол-центра совершили более 20 тыс. звонков наблюдателям, на горячую линию поступило свыше 500 обращений, их проверка продолжается. Алексей Песков сообщил, что явка превысила 56% и стала выше, чем на предыдущих парламентских кампаниях, что он назвал ответом гражданского общества на попытки запугивания. В регионах к подготовке общественных наблюдателей привлекли более 900 экспертов, проведено свыше 2,6 тыс. очных семинаров, в каждом субъекте работал центр общественного наблюдения.

    Спикер рассказал о ракетной опасности в Воронежской области и диверсии на Дальнем Востоке, где подпилили столб связи и перерезали кабель, оставив без связи несколько крупных регионов. В Херсонской области при атаке дрона на автобус погибла член участковой комиссии Ольга Демьяненко, в Запорожской области орденом Мужества посмертно наградили председателя участковой комиссии Елену Астанину. При этом Песков отметил, что, по данным карты сообщений ассоциации «Независимый общественный мониторинг», из более чем 350 тыс. сигналов о возможных нарушениях в кампании 2021 года подтвержденными признали только семь.

    Член рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Владимир Шаповалов сообщил, что в рамках работы ситуационного центра провели шесть круглых столов с участием более 50 экспертов. Он заявил, что в России действует демократическая избирательная система, обеспечивающая активное избирательное право практически для всех граждан, в том числе за пределами страны. По его словам, рекордные условия для голосования россиян создали в 152 государствах, а почти 80% явки в исторических регионах свидетельствуют о необратимости процесса их вхождения в состав России.

    О стабильной работе федеральной системы дистанционного электронного голосования рассказал сопредседатель Координационного совета ОП РФ по наблюдению и контролю за выборами, председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов. Он уточнил, что на четыре миллиона избирателей в ТИК ДЭГ поступило всего шесть обращений, по двум из которых дали разъяснения, а четыре обращения не удалось идентифицировать. Артамонов назвал единичные жалобы «потрясающим результатом» и свидетельством надежности системы.

    Член экспертной группы ДЭГ, сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Карпушин отметил, что серверы работали без перегрузок и остановок, а большой объем данных сейчас анализируется. Он сообщил о решении выложить данные голосования ДЭГ в открытый доступ как шаг к дополнительной прозрачности. Разработчик программного обеспечения и член экспертной группы Сергей Слотин добавил, что дистанционную форму выбрали более четырех миллионов избирателей, при этом на одного участника ДЭГ приходилось в среднем 3,9 бюллетеня.

    Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «НОМ» Александр Брод заявил, что выборы прошли в правовом поле и внешние попытки повлиять на волеизъявление граждан не изменили результаты. Он подчеркнул особую роль общественных наблюдателей в обеспечении прозрачности и опровержении фейков, в том числе сообщений о якобы голосовании мужчин в военкоматах в Башкортостане и ряде регионов. По его словам, такие вбросы электоральные эксперты оперативно выявляли и опровергали.

    На пресс-конференции представили и международные оценки. Алексей Песков сообщил, что за выборами следили представители 133 стран, число международных экспертов превысило показатели прошлых кампаний, несмотря на давление и угрозы. Президент Экономического, социального и экологического совета Центрально-Африканской Республики Альфред Таинга Полоко рассказал, что делегация из африканских стран посетила более 20 центров общественного наблюдения и свыше 40 участков и увидела свободный и прозрачный процесс, соответствующий универсальным принципам демократии.

    Генеральный продюсер телеканала TVC21 из Молдавии Нина Димогло подчеркнула, что выборы в России прошли на высоком уровне и впечатлили ее прозрачностью, видеонаблюдением и работой независимых наблюдателей. Руководитель штаба общественного наблюдения Белгородской области Ирина Борисова рассказала, что региональный штаб в выборные дни стал центром общественно-политической жизни, а международные наблюдатели высоко оценили кампанию. Ее коллега из Смоленской области Марина Проскурина сообщила, что общественным контролем были охвачены все участки, все провокации и случаи порчи бюллетеней зафиксировали и отработали, проблемных ситуаций не возникло.

    Подводя итоги, Алексей Песков заявил, что избирательная система России прошла серьезное испытание и показала высокую готовность к подобным вызовам, а общество продемонстрировало патриотизм и гражданскую зрелость. Он отметил, что ситуационный центр ОП РФ в дни голосования регулярно предоставлял оперативные и проверенные данные. Суммарная аудитория эфиров ситицентра, по его словам, превысила 38,5 млн человек.

    21 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах

    Чечня стала абсолютным лидером по явке избирателей в России

    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    @ Елена Афонина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов назвал республику безоговорочным лидером по числу проголосовавших граждан среди всех российских регионов.

    В регионе зафиксировали самую высокую активность граждан на прошедших выборах, передает РИА «Новости». «Аналогов нашим выборам, я могу сказать уверенно, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. Потому что у нас была самая высокая явка избирателей», – подчеркнул руководитель республиканского избиркома.

    По словам Байханова, такие выдающиеся показатели стали прямым результатом высокого уровня доверия местного населения к избирательному процессу.

    Напомним, явка на выборах в Чеченской Республике составила 95,19%.

    Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму превысила результаты прошлых лет.

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    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

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    21 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин отметил непростые условия выборов в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростых условиях при проведении голосования в приграничных и новых регионах страны.

    Председатель правительства на совещании с вице-премьерами указал на историческую значимость текущего года, отметив 120-летие первых выборов в Государственную Думу Российской Империи, передает РИА «Новости». По его словам, представительные органы власти исторически служили востребованным инструментом для преобразования страны.

    «Так было раньше, так есть и сейчас в каждом регионе, включая новые, Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, также приграничные российские субъекты, где голосование прошло в непростых условиях», – подчеркнул глава кабинета министров.

    В завершение выступления премьер-министр выразил благодарность всем участникам избирательного процесса. Он высоко оценил работу сотрудников комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей правоохранительных органов за ответственное отношение к обеспечению четкого соблюдения всех процедур.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в приграничных регионах.

    Украинские войска атаковали избирательную инфраструктуру беспилотниками.

    Общественные наблюдатели зафиксировали успешное проведение голосования на новых территориях.

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    21 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Беглов заявил о рекордной явке на выборах в Петербурге

    Беглов: Явка на выборах в Петербурге стала самой высокой за 20 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активность избирателей на парламентских выборах в Петербурге превысила 54%, установив рекорд последних 20 лет, сообщил губернатор Александр Беглов.

    «Явка на берегах Невы превысила уровень парламентских выборов 2007 года. Сегодня утром эти результаты подтвердились уже после подсчета 70% голосов», – привела слова губернатора пресс-служба городской администрации, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на выборах в Госдуму по партийным спискам проголосовали более 54% горожан, а по единому округу в Законодательное собрание – 53,5%. Процесс обработки бюллетеней еще продолжается. Окончательные цифры станут известны только после учета всех голосов.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о рекордной явке свыше 59% на выборах в Госдуму.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очень высокой активности избирателей в столице.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку показателем легитимности выборов.

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    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»

    Данилин: ЕР получила поддержку более широких слоев населения

    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост поддержки «Единой России» на выборах в Госдуму стал результатом сразу нескольких факторов. Среди них консолидация общества вокруг президента, выполнение прежних обязательств партии и реакция на общественные запросы, в том числе в сфере миграционного законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «Эти выборы в Государственную думу стали первой парламентской кампанией, прошедшей в условиях боевых действий. Это не могло не повлиять на поведение электората», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    По его словам, результаты голосования показали консолидацию граждан вокруг страны и президента, а также стремление поддержать политическую силу, способную защищать государство. На этом фоне эксперт обратил внимание на рост поддержки «Единой России».

    «Улучшение результатов партии власти объясняется несколькими факторами», – пояснил аналитик. Во-первых, свою роль сыграла поддержка президента. Во-вторых, по его словам, фракция удачно сформировала федеральную пятерку кандидатов. В-третьих, весомый вклад в результат ЕР внесла Народная программа, вобравшая в себя около 3 млн предложений граждан.

    «Кроме того, во главе территориальных групп ЕР находятся наиболее популярные политики регионов, в том числе губернаторы. Наконец, фракция правильно подошла к отбору кандидатов по одномандатным избирательным округам», – полагает собеседник.

    Он также напомнил, что в списках кандидатов «Единой России» было больше ветеранов СВО, чем у других партий. «Все это в совокупности обеспечило партии власти феноменальный результат», – подчеркнул Данилин.

    Отдельно аналитик обратил внимание на рекордную для думских кампаний последних десятилетий явку. По его мнению, высокий уровень участия расширил социальную базу поддержки партии. «Учитывая этот фактор, можно утверждать, что ЕР получила поддержку более широких слоев населения, чем ранее. Оправдать столь большой кредит доверия – задача партии», – отметил эксперт.

    При этом, считает Данилин, нынешний результат ЕР нельзя рассматривать отдельно от работы партии в предыдущем созыве. Он напомнил, что в 2021 году «Единая Россия» получила поддержку под обязательства, зафиксированные в Народной программе, и за прошедшие годы значительная часть поставленных задач была реализована. «Выполнение предыдущей повестки стало составной частью нынешнего успеха партии. Особенно это касается социальных льгот и гарантий», – считает он.

    Наконец, эксперт отметил, что «Единая Россия» отреагировала и на новые общественные запросы. В частности, речь идет о миграционном законодательстве, в рамках которого был принят ряд законопроектов. «Не менее важны и инициативы по поддержке ветеранов СВО: все они были разработаны и приняты при участии «Единой России», – резюмировал политолог.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

    В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 95% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.

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    21 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    Избирком Белгородской области признал состоявшимися выборы губернатора региона

    Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы депутатов Государственной думы и главы региона состоявшимися и действительными, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

    По его словам, голосование проходило досрочно с 13 по 17 сентября, а основные дни пришлись на период с 18 по 20 сентября, передает РИА «Новости».

    «Большая работа проделана, все избирательные комиссии сдали всю документацию, все 100% протоколов введены в систему ГАС «Выборы»… Выборы на территории Белгородской области признаны действительными и состоявшимися», – сообщил Лазарев на брифинге для журналистов.

    Секретарь избиркома Дмитрий Козлов добавил, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев одержал победу. Он набрал 65,97% голосов избирателей. Итоговая явка составила 63,39%.

    В мае президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В августе глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона.

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    21 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Лукашенко назвал явку на выборах достойным ответом на попытки расколоть Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результаты парламентских выборов в России четким ответом на попытки внешних сил расколоть общество.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – заявил глава республики, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента канал «Пул первого» в Max.

    Политик также обратил внимание на то, что результаты голосования убедительно доказывают приверженность граждан России курсу президента России Владимира Путина. По его словам, этот курс направлен на стабильное развитие уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на выборах в Государственную думу в 2026 году превысила результаты предыдущих избирательных кампаний и составила 59,32%. По итогам обработки большинства протоколов партия «Единая Россия» получает более 57% голосов.

    В преддверии голосования недружественные страны пытались убедить россиян в бесполезности участия в выборах.

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    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

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    21 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Ковальчук победил на выборах губернатора Брянской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора, заручившись поддержкой более 67% избирателей, сообщили в областной избирательной комиссии.

    После завершения обработки 100% избирательных протоколов Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора Брянской области, набрав 67,54% голосов, передает РИА «Новости».

    Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, получивший поддержку 14,91% избирателей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Руслан Титов с результатом 8,05%.

    За Алексея Тимошкова из партии «Справедливая Россия» проголосовали 4,7% жителей региона. Кандидат от «Новых людей» Александра Казачкова получила 3,73% голосов.

    Напомним, Ковальчук временно исполнял обязанности главы Брянской области с мая 2026 года, сменив на этом посту Александра Богомаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской Народной Республики.

    На новом посту главной целью своей работы руководитель региона назвал безопасность населения.

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    21 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю успешного завершения выборов депутатов Государственной думы.

    «Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».

    Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.

    В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.

    Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.

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    21 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    Выборы губернатора Ульяновской области признали состоявшимися

    Русских победил на выборах губернатора Ульяновской области с 77,05% голосов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Ульяновской области официально утвердила итоги голосования, на которых победу одержал действующий глава региона Алексей Русских с результатом 77,05% голосов.

    «Проектом постановления предлагается признать выборы губернатора области 20 сентября 2026 года состоявшимися и действительными. <…> Принято единогласно», – заявила председатель облизбиркома Елена Горбунова, передает ТАСС.

    По итогам обработки всех протоколов действующий руководитель региона Алексей Русских набрал 77,05% голосов. Свою поддержку ему выразил 484 361 избиратель.

    В мае президент Владимир Путин перенес встречу с главой Ульяновской области Алексеем Русских.

    Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко победил на выборах главы региона с 70,89% голосов.

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы руководителя субъекта состоявшимися.

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    21 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Крыму и Мурманской области

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам голосования правящая партия «Единая Россия» сохранила лидерские позиции в Крыму и Мурманской области, значительно опередив ближайших конкурентов из коммунистической партии и других политических объединений.

    После подсчета бюллетеней «Единая Россия» уверенно лидирует в Крыму, передает РИА «Новости».

    «Голоса распределились следующим образом: партия «Единая Россия» – 450 862 голоса (60,70%), КПРФ – 73 314 голосов (9,87%), ЛДПР – 57 416 голосов (7,73%), Партия «Новые люди» – 56 379 голосов (7,59%), партия «Справедливая Россия» – 39 592 голоса (5,33%)», – заявил глава избиркома Михаил Малышев.

    Остальные политические силы набрали в республике менее 5%. Итоговая явка на полуострове составила 48,52%, в голосовании приняли участие более 744 тыс. избирателей.

    В Мурманской области после обработки всех протоколов «Единая Россия» получила 40,07%. Второе место досталось КПРФ с 15,58%, третье заняла ЛДПР, набравшая 13,96%, передает ТАСС.

    За ними следуют «Новые люди» и «Справедливая Россия», получившие 12,36% и 7,36% соответственно.

    По словам руководителя регионального избиркома Антона Богомолова, в одномандатном округе победила Татьяна Кусайко с результатом 35,36%. Он отметил, что явка достигла 49,57%, превысив показатели прошлых лет, при этом выборы прошли без серьезных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов. «Единая Россия» одержала победу во всех округах Москвы.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Мельниченко получил удостоверение губернатора Пензенской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально получил удостоверение главы региона после признания выборов состоявшимися.

    Мельниченко официально вступил в должность главы региона, получив соответствующий документ. Избирательная комиссия Пензенской области признала выборы состоявшимися, а их результаты – действительными.

    «Постановлением Избирательной комиссии Пензенской области от 21 сентября 2026 года прошедшие накануне выборы губернатора региона признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. Председатель комиссии Александр Андреевич Синюков вручил мне удостоверение избранного губернатора Пензенской области», – сообщил Мельниченко в своем канале в Max.

    Он выразил благодарность членам избирательных комиссий всех уровней за профессионализм и слаженную работу. Мельниченко подчеркнул, что предвыборная борьба велась честно, опираясь на политические программы, нацеленные на развитие области и улучшение жизни граждан, без использования грязных политтехнологий.

    На прошедших выборах Олег Мельниченко одержал победу с результатом 70,89% голосов.

    В апреле текущего года глава региона отправил в отставку областной кабинет министров.

    Чуть ранее губернатор доложил президенту России о рекордном снижении уровня безработицы.

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    22 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Политолог отметил концентрацию «Единой России» на практических задачах

    Политолог Соловьев: Народная программа добавила голосов «Единой России»

    Политолог отметил концентрацию «Единой России» на практических задачах
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Успех «Единой России» на выборах в Госдуму во многом связан с тем, что партия говорила с избирателями о конкретных проблемах и решениях, считает политолог Сергей Соловьев. По его мнению, Народная программа объединила ответы на запросы общества с национальными проектами развития, благодаря чему избиратели смогли увидеть связь между заявленными планами и общим курсом страны.

    «Выборы всегда являются своеобразной лакмусовой бумажкой – они отражают общие настроения в стране», – отметил политолог Сергей Соловьев. По его мнению, успех «Единой России» на выборах во многом был достигнут благодаря акценту партии на Народной программе в период предвыборной кампании.

    «Народная программа демонстрирует грамотный и зрелый подход к решению актуальных вопросов. Она органично связана с национальными проектами и соответствует задачам, обозначенным в указах президента о комплексном развитии государства – от политического до технологического суверенитета. В этом ее главное преимущество», – считает собеседник.

    По словам Соловьева, содержательное наполнение программы позволило партии выстроить понятную связь между стратегическими задачами государства и повседневными запросами граждан. «В ее основу легли серьезные аналитические материалы, отражающие состояние общества и наиболее злободневные вопросы социально-экономического развития. Такой подход позволяет выстраивать более доверительное взаимодействие граждан с властью», – пояснил политолог.

    Естественно, одной программы для получения поддержки недостаточно – важно, чтобы за заявленными задачами стояла готовность заниматься реальными задачами, подчеркивает эксперт. По его оценке, наличие конкретной повестки и предложений по решению актуальных проблем ограничивало критиков и скептиков – у них «мало шансов раздуть костер политического недовольства».

    Отдельным фактором Соловьев назвал результаты голосования в исторических регионах. Он считает, что участие их жителей придало итогам кампании дополнительное значение. «Люди, находясь в непростых условиях, проявили особую гражданскую позицию. Их волеизъявление можно назвать мужественным, – подчеркнул специалист. – Уверен, этот фактор также повлиял на итоговые цифры».

    В совокупности, по мнению Соловьева, перечисленные факторы позволяют «Единой России» говорить о сохранении роли ведущей политической силы страны.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

    В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» набирает 57,97% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.

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