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    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня

    Названы факторы рекордного результата «Единой России» на выборах в Госдуму

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Названы факторы рекордного результата «Единой России» на выборах в Госдуму
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила рекордные 355 мандатов. При этом выборы показали и другие изменения в политических предпочтениях граждан – выросла поддержка ЛДПР и «Новых людей», тогда как КПРФ и «Справедливая Россия» потеряли позиции. Что стоит за этой динамикой, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР

    Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

    Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что с остальными

    Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    На ваш взгляд
    Результаты выборов в Госдуму совпали с вашими ожиданиями?




    Результаты

    22 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

    Руководитель финансовой организации ожидает достижения исторических максимумов по доходам при благоприятной экономической конъюнктуре, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году», – сказал Герман Греф.

    По итогам прошлого года банк заработал 1,706 трлн рублей. Этот показатель превысил результаты 2024 года на 7,9%.

    Кроме того, руководство планирует направить на выплату дивидендов 50% от полученной чистой прибыли. Глава компании подчеркнул, что банк не отступает от взятых на себя обязательств. Предыдущая встреча президента и главы Сбербанка проходила в марте этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герман Греф анонсировал выплату рекордных дивидендов за 2025 год в размере 853 млрд рублей.

    Владимир Путин назвал хорошими финансовые результаты кредитной организации.

    Ранее глава государства отметил солидную устойчивость Сбербанка.

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    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Ковальчук победил на выборах губернатора Брянской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора, заручившись поддержкой более 67% избирателей, сообщили в областной избирательной комиссии.

    После завершения обработки 100% избирательных протоколов Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора Брянской области, набрав 67,54% голосов, передает РИА «Новости».

    Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, получивший поддержку 14,91% избирателей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Руслан Титов с результатом 8,05%.

    За Алексея Тимошкова из партии «Справедливая Россия» проголосовали 4,7% жителей региона. Кандидат от «Новых людей» Александра Казачкова получила 3,73% голосов.

    Напомним, Ковальчук временно исполнял обязанности главы Брянской области с мая 2026 года, сменив на этом посту Александра Богомаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской Народной Республики.

    На новом посту главной целью своей работы руководитель региона назвал безопасность населения.

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    21 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю успешного завершения выборов депутатов Государственной думы.

    «Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».

    Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.

    В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.

    Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.

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    21 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    Выборы губернатора Ульяновской области признали состоявшимися

    Русских победил на выборах губернатора Ульяновской области с 77,05% голосов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Ульяновской области официально утвердила итоги голосования, на которых победу одержал действующий глава региона Алексей Русских с результатом 77,05% голосов.

    «Проектом постановления предлагается признать выборы губернатора области 20 сентября 2026 года состоявшимися и действительными. <…> Принято единогласно», – заявила председатель облизбиркома Елена Горбунова, передает ТАСС.

    По итогам обработки всех протоколов действующий руководитель региона Алексей Русских набрал 77,05% голосов. Свою поддержку ему выразил 484 361 избиратель.

    В мае президент Владимир Путин перенес встречу с главой Ульяновской области Алексеем Русских.

    Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко победил на выборах главы региона с 70,89% голосов.

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы руководителя субъекта состоявшимися.

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    21 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Крыму и Мурманской области

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам голосования правящая партия «Единая Россия» сохранила лидерские позиции в Крыму и Мурманской области, значительно опередив ближайших конкурентов из коммунистической партии и других политических объединений.

    После подсчета бюллетеней «Единая Россия» уверенно лидирует в Крыму, передает РИА «Новости».

    «Голоса распределились следующим образом: партия «Единая Россия» – 450 862 голоса (60,70%), КПРФ – 73 314 голосов (9,87%), ЛДПР – 57 416 голосов (7,73%), Партия «Новые люди» – 56 379 голосов (7,59%), партия «Справедливая Россия» – 39 592 голоса (5,33%)», – заявил глава избиркома Михаил Малышев.

    Остальные политические силы набрали в республике менее 5%. Итоговая явка на полуострове составила 48,52%, в голосовании приняли участие более 744 тыс. избирателей.

    В Мурманской области после обработки всех протоколов «Единая Россия» получила 40,07%. Второе место досталось КПРФ с 15,58%, третье заняла ЛДПР, набравшая 13,96%, передает ТАСС.

    За ними следуют «Новые люди» и «Справедливая Россия», получившие 12,36% и 7,36% соответственно.

    По словам руководителя регионального избиркома Антона Богомолова, в одномандатном округе победила Татьяна Кусайко с результатом 35,36%. Он отметил, что явка достигла 49,57%, превысив показатели прошлых лет, при этом выборы прошли без серьезных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов. «Единая Россия» одержала победу во всех округах Москвы.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Мельниченко получил удостоверение губернатора Пензенской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально получил удостоверение главы региона после признания выборов состоявшимися.

    Мельниченко официально вступил в должность главы региона, получив соответствующий документ. Избирательная комиссия Пензенской области признала выборы состоявшимися, а их результаты – действительными.

    «Постановлением Избирательной комиссии Пензенской области от 21 сентября 2026 года прошедшие накануне выборы губернатора региона признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. Председатель комиссии Александр Андреевич Синюков вручил мне удостоверение избранного губернатора Пензенской области», – сообщил Мельниченко в своем канале в Max.

    Он выразил благодарность членам избирательных комиссий всех уровней за профессионализм и слаженную работу. Мельниченко подчеркнул, что предвыборная борьба велась честно, опираясь на политические программы, нацеленные на развитие области и улучшение жизни граждан, без использования грязных политтехнологий.

    На прошедших выборах Олег Мельниченко одержал победу с результатом 70,89% голосов.

    В апреле текущего года глава региона отправил в отставку областной кабинет министров.

    Чуть ранее губернатор доложил президенту России о рекордном снижении уровня безработицы.

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    22 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с правительством об обелении экономики

    Кремль: Путин в среду проведет совещание с правительством об обелении экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет видеоконференцию с членами правительства для обсуждения внедрения цифровой системы маркировки в целях вывода бизнеса из тени, сообщили в Кремле.

    Глава государства встретится с министрами в онлайн-формате, сообщил Кремль в Max. «23 сентября Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики», – говорится в публикации.

    Ожидается, что с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Помимо главной темы, участники встречи планируют рассмотреть ряд текущих вопросов.

    В начале сентября пресс-служба Кремля ранее анонсировала видеосовещание президента с правительством по вопросам применения системы «Честный знак».

    В августе глава государства отметил успешные результаты декриминализации финансовой системы страны.

    До этого российский лидер назвал вывод отечественной экономики из тени приоритетной задачей для федеральных ведомств.

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    22 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с принцем Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля. Путин поздравил собеседника с наступающим Днем провозглашения Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что ровно сто лет назад Советский Союз стал первым иностранным государством, признавшим королевство.

    Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Они отметили необходимость политико-дипломатических усилий для нормализации кризисной обстановки.

    Особое внимание уделили ситуации в Йемене. Участники беседы подтвердили важность прекращения боевых действий и запуска межйеменского диалога при поддержке ООН. Кроме того, подчеркнута необходимость безопасного прохода судов через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года лидеры России и Саудовской Аравии договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

    Несколькими днями ранее саудовская авиация атаковала административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    До этого МИД России выразил глубокую обеспокоенность резким обострением военно-политической обстановки в Йемене.

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    22 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин оценил работу портативного цифрового ФАПа от Сбербанка

    Путин обсудил с Грефом работу цифровых ФАПов в формате чемоданчика

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом работу цифровых фельдшерско-акушерских пунктов, представляющих собой портативные диагностические комплексы.

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом развитие проекта цифровых фельдшерско-акушерских пунктов, передает РИА «Новости». Глава государства поинтересовался принципом работы этого нововведения.

    «Как это работает?» – спросил Путин во время беседы. Руководитель банка пояснил, что цифровой ФАП представляет собой портативный чемоданчик со всем необходимым оборудованием для медицинской диагностики. С его помощью фельдшер может сделать пациенту кардиограмму, провести ультразвуковое исследование и рентген.

    Регионы самостоятельно закупают такие комплексы, а компания берет на себя обучение медицинского персонала. Эксперимент стартовал в Ижевске, где за три месяца посещаемость цифрового пункта превысила 120%. По словам Грефа, устройство доработали, и теперь оно фактически заменяет небольшую районную больницу. Воспользоваться услугой может любой житель страны, независимо от того, является ли он клиентом банка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал Владимиру Путину новое умное кольцо для отслеживания показателей организма.

    Позже финансовая организация представила банкомат нового поколения для экспресс-оценки состояния здоровья клиентов.

    В ходе одной из встреч президент России отметил солидную устойчивость банка.

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    22 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин после беседы с Бердымухамедовым совершил еще один международный звонок

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел второй за день международный телефонный разговор после общения с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин во вторник провел еще один международный телефонный разговор после беседы с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».

    «Сейчас проходит еще один телефонный разговор международный, мы в ближайшее время дадим сообщение», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

    Ранее лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского президента с успешными выборами в Госдуму.

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    22 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Рахмон назвал итоги выборов в Госдуму поддержкой курса Путина

    Рахмон поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы девятого созыва, отметив широкую поддержку государственного курса.

    Президент Таджикистана направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю завершения парламентских выборов, передает ТАСС.

    В послании отмечается значимость прошедшего голосования для общественно-политической жизни России.

    «Поздравляю вас с успешным проведением выборов в Государственную думу – важного мероприятия в общественно-политической жизни страны!» – говорится в тексте сообщения.

    Политик подчеркнул, что активное участие граждан в выборах депутатов Госдумы девятого созыва стало очередным подтверждением широкой поддержки государственного курса. По его словам, этот курс направлен на стабильное социально-экономическое развитие России и улучшение жизни ее граждан.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с успешным проведением парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил итоги голосования с российским лидером по телефону.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров направил поздравительную телеграмму по случаю завершения избирательной кампании.

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    22 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    В ОП подвели итоги общественного наблюдения за выборами

    Исполнительный директор НОМ Песков заявил о зрелости избирательной системы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прошедшие выборы в Госдуму состоялись при рекордной явке свыше 56%, выдержав беспрецедентное внешнее давление и массированные атаки на российскую избирательную инфраструктуру, заявил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков.

    В Общественной палате России 21 сентября прошла итоговая пресс-конференция ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму.

    Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков, открывая мероприятие, заявил: «Противник сделал ставку на срыв выборов». Он напомнил о массированной атаке беспилотников на Москву в ночь с 19 на 20 сентября и подчеркнул, что, несмотря на давление, все участки открывались вовремя и отработали кампанию.

    По данным ситуационного центра, операторы волонтерского кол-центра совершили более 20 тыс. звонков наблюдателям, на горячую линию поступило свыше 500 обращений, их проверка продолжается. Алексей Песков сообщил, что явка превысила 56% и стала выше, чем на предыдущих парламентских кампаниях, что он назвал ответом гражданского общества на попытки запугивания. В регионах к подготовке общественных наблюдателей привлекли более 900 экспертов, проведено свыше 2,6 тыс. очных семинаров, в каждом субъекте работал центр общественного наблюдения.

    Спикер рассказал о ракетной опасности в Воронежской области и диверсии на Дальнем Востоке, где подпилили столб связи и перерезали кабель, оставив без связи несколько крупных регионов. В Херсонской области при атаке дрона на автобус погибла член участковой комиссии Ольга Демьяненко, в Запорожской области орденом Мужества посмертно наградили председателя участковой комиссии Елену Астанину. При этом Песков отметил, что, по данным карты сообщений ассоциации «Независимый общественный мониторинг», из более чем 350 тыс. сигналов о возможных нарушениях в кампании 2021 года подтвержденными признали только семь.

    Член рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Владимир Шаповалов сообщил, что в рамках работы ситуационного центра провели шесть круглых столов с участием более 50 экспертов. Он заявил, что в России действует демократическая избирательная система, обеспечивающая активное избирательное право практически для всех граждан, в том числе за пределами страны. По его словам, рекордные условия для голосования россиян создали в 152 государствах, а почти 80% явки в исторических регионах свидетельствуют о необратимости процесса их вхождения в состав России.

    О стабильной работе федеральной системы дистанционного электронного голосования рассказал сопредседатель Координационного совета ОП РФ по наблюдению и контролю за выборами, председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов. Он уточнил, что на четыре миллиона избирателей в ТИК ДЭГ поступило всего шесть обращений, по двум из которых дали разъяснения, а четыре обращения не удалось идентифицировать. Артамонов назвал единичные жалобы «потрясающим результатом» и свидетельством надежности системы.

    Член экспертной группы ДЭГ, сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Карпушин отметил, что серверы работали без перегрузок и остановок, а большой объем данных сейчас анализируется. Он сообщил о решении выложить данные голосования ДЭГ в открытый доступ как шаг к дополнительной прозрачности. Разработчик программного обеспечения и член экспертной группы Сергей Слотин добавил, что дистанционную форму выбрали более четырех миллионов избирателей, при этом на одного участника ДЭГ приходилось в среднем 3,9 бюллетеня.

    Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «НОМ» Александр Брод заявил, что выборы прошли в правовом поле и внешние попытки повлиять на волеизъявление граждан не изменили результаты. Он подчеркнул особую роль общественных наблюдателей в обеспечении прозрачности и опровержении фейков, в том числе сообщений о якобы голосовании мужчин в военкоматах в Башкортостане и ряде регионов. По его словам, такие вбросы электоральные эксперты оперативно выявляли и опровергали.

    На пресс-конференции представили и международные оценки. Алексей Песков сообщил, что за выборами следили представители 133 стран, число международных экспертов превысило показатели прошлых кампаний, несмотря на давление и угрозы. Президент Экономического, социального и экологического совета Центрально-Африканской Республики Альфред Таинга Полоко рассказал, что делегация из африканских стран посетила более 20 центров общественного наблюдения и свыше 40 участков и увидела свободный и прозрачный процесс, соответствующий универсальным принципам демократии.

    Генеральный продюсер телеканала TVC21 из Молдавии Нина Димогло подчеркнула, что выборы в России прошли на высоком уровне и впечатлили ее прозрачностью, видеонаблюдением и работой независимых наблюдателей. Руководитель штаба общественного наблюдения Белгородской области Ирина Борисова рассказала, что региональный штаб в выборные дни стал центром общественно-политической жизни, а международные наблюдатели высоко оценили кампанию. Ее коллега из Смоленской области Марина Проскурина сообщила, что общественным контролем были охвачены все участки, все провокации и случаи порчи бюллетеней зафиксировали и отработали, проблемных ситуаций не возникло.

    Подводя итоги, Алексей Песков заявил, что избирательная система России прошла серьезное испытание и показала высокую готовность к подобным вызовам, а общество продемонстрировало патриотизм и гражданскую зрелость. Он отметил, что ситуационный центр ОП РФ в дни голосования регулярно предоставлял оперативные и проверенные данные. Суммарная аудитория эфиров ситицентра, по его словам, превысила 38,5 млн человек.

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    22 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Президент Туркмении поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Лидер Туркмении Бердымухамедов поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму.

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поздравил его с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщается в Max Кремля.

    В ходе беседы Владимир Путин также тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Главы государств обсудили высокий уровень стратегического партнерства между странами и подтвердили намерение развивать двусторонние отношения.

    Кроме того, стороны затронули вопросы подготовки к предстоящему в начале октября заседанию Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством туркменского лидера.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Государственную думу.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев также обсудил с Владимиром Путиным итоги прошедшего голосования.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров направил Путину поздравительную телеграмму.

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    22 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Политолог отметил концентрацию «Единой России» на практических задачах

    Политолог Соловьев: Народная программа добавила голосов «Единой России»

    Политолог отметил концентрацию «Единой России» на практических задачах
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Успех «Единой России» на выборах в Госдуму во многом связан с тем, что партия говорила с избирателями о конкретных проблемах и решениях, считает политолог Сергей Соловьев. По его мнению, Народная программа объединила ответы на запросы общества с национальными проектами развития, благодаря чему избиратели смогли увидеть связь между заявленными планами и общим курсом страны.

    «Выборы всегда являются своеобразной лакмусовой бумажкой – они отражают общие настроения в стране», – отметил политолог Сергей Соловьев. По его мнению, успех «Единой России» на выборах во многом был достигнут благодаря акценту партии на Народной программе в период предвыборной кампании.

    «Народная программа демонстрирует грамотный и зрелый подход к решению актуальных вопросов. Она органично связана с национальными проектами и соответствует задачам, обозначенным в указах президента о комплексном развитии государства – от политического до технологического суверенитета. В этом ее главное преимущество», – считает собеседник.

    По словам Соловьева, содержательное наполнение программы позволило партии выстроить понятную связь между стратегическими задачами государства и повседневными запросами граждан. «В ее основу легли серьезные аналитические материалы, отражающие состояние общества и наиболее злободневные вопросы социально-экономического развития. Такой подход позволяет выстраивать более доверительное взаимодействие граждан с властью», – пояснил политолог.

    Естественно, одной программы для получения поддержки недостаточно – важно, чтобы за заявленными задачами стояла готовность заниматься реальными задачами, подчеркивает эксперт. По его оценке, наличие конкретной повестки и предложений по решению актуальных проблем ограничивало критиков и скептиков – у них «мало шансов раздуть костер политического недовольства».

    Отдельным фактором Соловьев назвал результаты голосования в исторических регионах. Он считает, что участие их жителей придало итогам кампании дополнительное значение. «Люди, находясь в непростых условиях, проявили особую гражданскую позицию. Их волеизъявление можно назвать мужественным, – подчеркнул специалист. – Уверен, этот фактор также повлиял на итоговые цифры».

    В совокупности, по мнению Соловьева, перечисленные факторы позволяют «Единой России» говорить о сохранении роли ведущей политической силы страны.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

    В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» набирает 57,97% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.

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