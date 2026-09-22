Путин после беседы с Бердымухамедовым совершил еще один международный звонок

Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем Республики

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер подчеркнул, что этот праздник символизирует стойкость и мужество югоосетинского народа, отстоявшего право на мирную жизнь, передает сайт Кремля.

«Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Республики. Этот славный праздник олицетворяет мужество и стойкость народа вашей страны, который в нелёгкой борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь», – говорится в телеграмме.

Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений, основанных на добрососедстве и союзничестве. Он добавил, что Россия продолжит оказывать всемерную поддержку властям Южной Осетии в государственном строительстве и социально-экономическом развитии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Камболов одержал победу на президентских выборах с результатом 84,95% голосов.

Владимир Путин позвонил новому руководителю Южной Осетии для личного поздравления.

Российский лидер также направил избранному главе республики официальную телеграмму.