Песков анонсировал встречу Путина с Грефом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с победой на президентских выборах, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер обратил внимание на беспрецедентно высокую явку в республике.
«Президент Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах, которые состоялись в Южной Осетии», – сообщил представитель Кремля.
Он добавил, что глава государства отметил высокий уровень поддержки кандидатуры победителя.
В ходе беседы Владимир Путин пожелал новому руководителю Южной Осетии всего наилучшего. Кроме того, он выразил надежду на успешную реализацию предвыборных планов Камболова.
Ранее Марат Камболов победил на досрочных выборах президента Южной Осетии с результатом 85,12% голосов.
Избранный руководитель Южной Осетии поблагодарил организаторов избирательной кампании за высокий профессионализм.
МИД заявил о потребности югоосетинского общества во всестороннем развитии связей с Москвой.
Президент России Владимир Путин в субботу направил поздравительную телеграмму Марату Камболову в связи с его избранием на пост главы Республики Южная Осетия.