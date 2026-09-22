Песков анонсировал встречу Путина с Грефом

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На приеме у президента сегодня будет глава Сбербанка Греф», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, Сбербанк – ведущая финансовая компания страны, она также занимает лидерские позиции в сфере ИИ, языковых систем и выполняет социальные задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин называл хорошими результаты работы Сбербанка за 2025 год.

В январе глава государства встречался с Германом Грефом и президентом ОАЭ.

Летом прошлого года российский лидер отмечал большой вклад финансовой организации в развитие искусственного интеллекта.