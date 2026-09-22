  • Новость часаЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    Лавров объяснил причину остервенелого «наката» Запада на Русские дома
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии
    22 сентября 2026, 12:55 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с Грефом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «На приеме у президента сегодня будет глава Сбербанка Греф», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, Сбербанк – ведущая финансовая компания страны, она также занимает лидерские позиции в сфере ИИ, языковых систем и выполняет социальные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин называл хорошими результаты работы Сбербанка за 2025 год.

    В январе глава государства встречался с Германом Грефом и президентом ОАЭ.

    Летом прошлого года российский лидер отмечал большой вклад финансовой организации в развитие искусственного интеллекта.

    20 сентября 2026, 09:58 • Новости дня
    Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем Республики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии Марату Камболову по случаю Дня Республики.

    Российский лидер подчеркнул, что этот праздник символизирует стойкость и мужество югоосетинского народа, отстоявшего право на мирную жизнь, передает сайт Кремля.

    «Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Республики. Этот славный праздник олицетворяет мужество и стойкость народа вашей страны, который в нелёгкой борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь», – говорится в телеграмме.

    Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений, основанных на добрососедстве и союзничестве. Он добавил, что Россия продолжит оказывать всемерную поддержку властям Южной Осетии в государственном строительстве и социально-экономическом развитии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Камболов одержал победу на президентских выборах с результатом 84,95% голосов.

    Владимир Путин позвонил новому руководителю Южной Осетии для личного поздравления.

    Российский лидер также направил избранному главе республики официальную телеграмму.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Комментарии (19)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

    Руководитель финансовой организации ожидает достижения исторических максимумов по доходам при благоприятной экономической конъюнктуре, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году», – сказал Герман Греф.

    По итогам прошлого года банк заработал 1,706 трлн рублей. Этот показатель превысил результаты 2024 года на 7,9%.

    Кроме того, руководство планирует направить на выплату дивидендов 50% от полученной чистой прибыли. Глава компании подчеркнул, что банк не отступает от взятых на себя обязательств. Предыдущая встреча президента и главы Сбербанка проходила в марте этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герман Греф анонсировал выплату рекордных дивидендов за 2025 год в размере 853 млрд рублей.

    Владимир Путин назвал хорошими финансовые результаты кредитной организации.

    Ранее глава государства отметил солидную устойчивость Сбербанка.

    Комментарии (19)
    21 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил особые заслуги руководителя банка ВТБ Андрея Костина, присвоив ему высшую государственную награду за многолетний труд.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник, передает ТАСС.

    «За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу – президенту – председателю правления Банка ВТБ», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин отметил положительную динамику работы ВТБ.

    Весной Андрей Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка до однозначной цифры к 2027 году.

    Комментарии (9)
    19 сентября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Камболова с избранием главой Южной Осетии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин позвонил по телефону Марату Камболову, чтобы поздравить его с избранием на пост главы Южной Осетии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с победой на президентских выборах, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер обратил внимание на беспрецедентно высокую явку в республике.

    «Президент Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах, которые состоялись в Южной Осетии», – сообщил представитель Кремля.

    Он добавил, что глава государства отметил высокий уровень поддержки кандидатуры победителя.

    В ходе беседы Владимир Путин пожелал новому руководителю Южной Осетии всего наилучшего. Кроме того, он выразил надежду на успешную реализацию предвыборных планов Камболова.

    Ранее Марат Камболов победил на досрочных выборах президента Южной Осетии с результатом 85,12% голосов.

    Избранный руководитель Южной Осетии  поблагодарил организаторов избирательной кампании за высокий профессионализм.

    МИД заявил о потребности югоосетинского общества во всестороннем развитии связей с Москвой.

    Президент России Владимир Путин в субботу направил поздравительную телеграмму Марату Камболову в связи с его избранием на пост главы Республики Южная Осетия.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин направил телеграмму победившему на выборах в Южной Осетии Камболову

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Марату Камболову, который победил на досрочных выборах президента Южной Осетии.

    «Уважаемый Марат Аркадьевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Республики Южная Осетия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что столь уверенная победа свидетельствует о высоком доверии со стороны югоосетинских граждан. Он отметил, что отношения между нашими странами носят дружественный и союзнический характер.

    «Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему поступательному развитию на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», – заявил Путин.

    В заключение телеграммы он пожелал Камболову крепкого здоровья, успехов и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Южной Осетии признала прошедшие президентские выборы состоявшимися.

    По итогам обработки бюллетеней Камболов одержал победу с результатом почти 85% голосов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Путин наградил медалью «За храбрость» кладовщика из Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени Виктора Букавцова, кладовщика краснояружского элеватора в Белгородской области.

    Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Наградить медалью «За храбрость» II степени Виктора Григорьевича Букавцова – кладовщика материального склада обособленного подразделения «Краснояружский элеватор» акционерного общества «Краснояружская зерновая компания», Белгородская область», – отмечается в документе.

    Награда вручена за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

    Руководитель награжденного рассказал, что Букавцов совмещает работу кладовщиком с участием в районной территориальной обороне с момента ее формирования. Медалью его отметили именно за эту деятельность.

    На элеваторе сотрудник трудится давно, начинал с должности простого слесаря. Руководство характеризует его как исполнительного работника без нареканий. У мужчины есть жена и двое детей, в ноябре ему исполнится 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста.

    В середине лета при обстреле поселка Красная Яруга погибла местная жительница. В июне украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Краснояружском округе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин наградил погибшего в Джанкое помощника машиниста орденом Мужества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, который погиб во время удара украинских войск по городу Джанкой.

    Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича – помощника машиниста тепловоза структурного подразделения «Джанкойское локомотивное депо»… «Крымская железная дорога»… (посмертно)», – говорится в указе главы государства.

    Иван Шведов трагически погиб при исполнении своих обязанностей во время удара украинских войск по городу Джанкой.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Кремль: Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, главы двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги недавнего голосования в России. В ходе беседы Путин и Мирзиеев также затронули актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.

    «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев тепло поздравил по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – говорится в публикации.

    Узбекский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты выборов свидетельствуют о безоговорочной поддержке россиянами курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее национальных интересов.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное послание российскому лидеру по случаю успешного проведения парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора также поздравил Владимира Путина с итогами голосования.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Таможня передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей

    ФТС передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Российская таможня за первую половину года направила на поддержку специальной военной операции беспилотники, транспортные средства и другие товары стоимостью около 2 млрд рублей, заявил глава ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Пикалева, ФТС России в течение первого полугодия 2026 года передала на нужды СВО товаров почти на 2 млрд рублей, в том числе беспилотники и транспортные средства, передает ТАСС.

    «В первом полугодии 2026 года для нужд СВО передано товаров на сумму почти 2 млрд рублей. В их числе – 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое-многое другое», – подчеркнул руководитель ФТС Валерий Пикалев.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

    В июне прошлого года таможенники передали Министерству обороны 75 незаконно ввезенных в Россию дронов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы

    Песков: Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы Пикалевым

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в открытом для СМИ формате. По словам Пескова, Пикалев выступит с докладом о результатах работы службы и перспективах ее развития. Представитель Кремля подчеркнул важность ведомства с точки зрения наполнения бюджета, передает ТАСС.

    Остальные встречи в графике президента в этот день будут носить непубличный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Федеральная таможенная служба выявила более 136 тыс. тонн товаров с нарушениями за 2025 год.

    В октябре прошлого года глава ФТС рассказал Путину о новой системе противодействия серому импорту. Год назад руководитель ведомства сообщил о товарообороте России свыше 425 млрд долларов с начала года.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин пообещал лично вручить новое знамя руководству Таможенной службы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообещал лично передать утвержденный семь лет назад официальный символ ведомства руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву.

    В ходе рабочей встречи в Кремле глава ФТС Валерий Пикалев попросил главу государства принять участие в торжественной церемонии передачи стяга, передает ТАСС.

    «Обязательно сделаем», – пообещал Владимир Путин. Официальный символ службы утвердили специальным указом еще в 2019 году, однако до настоящего времени его так и не вручили руководству.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Путин и Токаев по телефону обсудили успешное проведение выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В ходе телефонного разговора президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю успешного проведения выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.

    Отмечается, что итоги голосования ярко демонстрируют широкую поддержку стратегического курса Владимира Путина, который направлен на защиту долгосрочных интересов России.

    Главы государств также обсудили практические вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на евразийском пространстве.

    Кроме того, стороны затронули тему предстоящего заседания Совета глав государств СНГ, запланированного на начало октября в Туркменистане. Лидеры подтвердили готовность к дальнейшему динамичному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму.

    Месяцем ранее глава Казахстана выразил признательность президенту России за поздравления с проведением парламентских выборов в республике.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры Хабаровского края

    Путин поручил ускорить обновление пункта пропуска на границе с Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин потребовал завершить обновление таможенных объектов на Дальнем Востоке раньше запланированного срока из-за возросшего объема транспортных потоков.

    Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы России Валерием Пикалевым поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры в Хабаровском крае, передает ТАСС. Изначально завершить профильные строительные работы планировалось только к 2030 году.

    «2030 год – это долго очень. Нам надо там ускориться. Потоки-то большие», – сказал президент.

    Главным проектом развития инфраструктуры в Хабаровском крае станет масштабный автомобильный пункт пропуска Большой Уссурийский. Этот объект будет расположен непосредственно на границе с Китаем.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

    Правительство включило сокращение времени досмотра на границе в стратегию развития до 2030 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Токаев призвал не превращать русский язык в предмет политизации
    Латвия признала значительное усиление армии России после начала СВО
    Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты в зоне СВО
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    В Эстонии решили выпустить монету в память о «лесных братьях»
    При пожаре в Стерлитамаке погибли три родные сестры