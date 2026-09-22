В Москве гражданства лишили десятки человек за тяжкие преступления

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В отношении 28 лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации; 17 таких фактов связаны с совершением особо тяжких преступлений либо причинением ущерба национальной безопасности государства», – заявил Дудник, передает ТАСС.

С начала года ведомство отклонило 504 заявления на получение паспорта. Кроме того, полиция отказала в выдаче 121 вида на жительство и аннулировала 572 уже действующих документа.

На этом фоне в столице зафиксировано резкое снижение числа правонарушений со стороны иностранцев. За восемь месяцев текущего года этот показатель упал на 40,2%. В частности, количество тяжких преступлений сократилось на 43,7%, а инцидентов с наркотиками – на 76%.

Для контроля ситуации силовики провели свыше 8 тыс. проверок в торговых центрах, хостелах и на стройках. В результате рейдов было выявлено более 85 тыс. нарушений миграционного законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года МВД аннулировало статус более 1 тыс. натурализованных лиц.

Замглавы ведомства Андрей Кикоть доложил о резком сокращении количества правонарушений со стороны иностранных граждан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 4 тыс. человек потеряли российское гражданство.