Рахмон назвал итоги выборов в Госдуму поддержкой курса Путина

Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»

Данилин: ЕР получила поддержку более широких слоев населения

Tекст: Алексей Нечаев

«Эти выборы в Государственную думу стали первой парламентской кампанией, прошедшей в условиях боевых действий. Это не могло не повлиять на поведение электората», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, результаты голосования показали консолидацию граждан вокруг страны и президента, а также стремление поддержать политическую силу, способную защищать государство. На этом фоне эксперт обратил внимание на рост поддержки «Единой России».

«Улучшение результатов партии власти объясняется несколькими факторами», – пояснил аналитик. Во-первых, свою роль сыграла поддержка президента. Во-вторых, по его словам, фракция удачно сформировала федеральную пятерку кандидатов. В-третьих, весомый вклад в результат ЕР внесла Народная программа, вобравшая в себя около 3 млн предложений граждан.

«Кроме того, во главе территориальных групп ЕР находятся наиболее популярные политики регионов, в том числе губернаторы. Наконец, фракция правильно подошла к отбору кандидатов по одномандатным избирательным округам», – полагает собеседник.

Он также напомнил, что в списках кандидатов «Единой России» было больше ветеранов СВО, чем у других партий. «Все это в совокупности обеспечило партии власти феноменальный результат», – подчеркнул Данилин.

Отдельно аналитик обратил внимание на рекордную для думских кампаний последних десятилетий явку. По его мнению, высокий уровень участия расширил социальную базу поддержки партии. «Учитывая этот фактор, можно утверждать, что ЕР получила поддержку более широких слоев населения, чем ранее. Оправдать столь большой кредит доверия – задача партии», – отметил эксперт.

При этом, считает Данилин, нынешний результат ЕР нельзя рассматривать отдельно от работы партии в предыдущем созыве. Он напомнил, что в 2021 году «Единая Россия» получила поддержку под обязательства, зафиксированные в Народной программе, и за прошедшие годы значительная часть поставленных задач была реализована. «Выполнение предыдущей повестки стало составной частью нынешнего успеха партии. Особенно это касается социальных льгот и гарантий», – считает он.

Наконец, эксперт отметил, что «Единая Россия» отреагировала и на новые общественные запросы. В частности, речь идет о миграционном законодательстве, в рамках которого был принят ряд законопроектов. «Не менее важны и инициативы по поддержке ветеранов СВО: все они были разработаны и приняты при участии «Единой России», – резюмировал политолог.

В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 95% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.