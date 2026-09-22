  • Новость часаЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    Лавров объяснил причину остервенелого «наката» Запада на Русские дома
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии
    22 сентября 2026, 12:41 • Новости дня

    Рахмон назвал итоги выборов в Госдуму поддержкой курса Путина

    Рахмон поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы девятого созыва, отметив широкую поддержку государственного курса.

    Президент Таджикистана направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю завершения парламентских выборов, передает ТАСС.

    В послании отмечается значимость прошедшего голосования для общественно-политической жизни России.

    «Поздравляю вас с успешным проведением выборов в Государственную думу – важного мероприятия в общественно-политической жизни страны!» – говорится в тексте сообщения.

    Политик подчеркнул, что активное участие граждан в выборах депутатов Госдумы девятого созыва стало очередным подтверждением широкой поддержки государственного курса. По его словам, этот курс направлен на стабильное социально-экономическое развитие России и улучшение жизни ее граждан.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с успешным проведением парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил итоги голосования с российским лидером по телефону.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров направил поздравительную телеграмму по случаю завершения избирательной кампании.

    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Комментарии (19)
    21 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах

    Чечня стала абсолютным лидером по явке избирателей в России

    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    @ Елена Афонина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов назвал республику безоговорочным лидером по числу проголосовавших граждан среди всех российских регионов.

    В регионе зафиксировали самую высокую активность граждан на прошедших выборах, передает РИА «Новости». «Аналогов нашим выборам, я могу сказать уверенно, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. Потому что у нас была самая высокая явка избирателей», – подчеркнул руководитель республиканского избиркома.

    По словам Байханова, такие выдающиеся показатели стали прямым результатом высокого уровня доверия местного населения к избирательному процессу.

    Напомним, явка на выборах в Чеченской Республике составила 95,19%.

    Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму превысила результаты прошлых лет.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

    Руководитель финансовой организации ожидает достижения исторических максимумов по доходам при благоприятной экономической конъюнктуре, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году», – сказал Герман Греф.

    По итогам прошлого года банк заработал 1,706 трлн рублей. Этот показатель превысил результаты 2024 года на 7,9%.

    Кроме того, руководство планирует направить на выплату дивидендов 50% от полученной чистой прибыли. Глава компании подчеркнул, что банк не отступает от взятых на себя обязательств. Предыдущая встреча президента и главы Сбербанка проходила в марте этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герман Греф анонсировал выплату рекордных дивидендов за 2025 год в размере 853 млрд рублей.

    Владимир Путин назвал хорошими финансовые результаты кредитной организации.

    Ранее глава государства отметил солидную устойчивость Сбербанка.

    Комментарии (19)
    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

    Комментарии (6)
    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Путин наградил медалью «За храбрость» кладовщика из Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени Виктора Букавцова, кладовщика краснояружского элеватора в Белгородской области.

    Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Наградить медалью «За храбрость» II степени Виктора Григорьевича Букавцова – кладовщика материального склада обособленного подразделения «Краснояружский элеватор» акционерного общества «Краснояружская зерновая компания», Белгородская область», – отмечается в документе.

    Награда вручена за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

    Руководитель награжденного рассказал, что Букавцов совмещает работу кладовщиком с участием в районной территориальной обороне с момента ее формирования. Медалью его отметили именно за эту деятельность.

    На элеваторе сотрудник трудится давно, начинал с должности простого слесаря. Руководство характеризует его как исполнительного работника без нареканий. У мужчины есть жена и двое детей, в ноябре ему исполнится 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста.

    В середине лета при обстреле поселка Красная Яруга погибла местная жительница. В июне украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Краснояружском округе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин отметил непростые условия выборов в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростых условиях при проведении голосования в приграничных и новых регионах страны.

    Председатель правительства на совещании с вице-премьерами указал на историческую значимость текущего года, отметив 120-летие первых выборов в Государственную Думу Российской Империи, передает РИА «Новости». По его словам, представительные органы власти исторически служили востребованным инструментом для преобразования страны.

    «Так было раньше, так есть и сейчас в каждом регионе, включая новые, Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, также приграничные российские субъекты, где голосование прошло в непростых условиях», – подчеркнул глава кабинета министров.

    В завершение выступления премьер-министр выразил благодарность всем участникам избирательного процесса. Он высоко оценил работу сотрудников комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей правоохранительных органов за ответственное отношение к обеспечению четкого соблюдения всех процедур.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в приграничных регионах.

    Украинские войска атаковали избирательную инфраструктуру беспилотниками.

    Общественные наблюдатели зафиксировали успешное проведение голосования на новых территориях.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Беглов заявил о рекордной явке на выборах в Петербурге

    Беглов: Явка на выборах в Петербурге стала самой высокой за 20 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активность избирателей на парламентских выборах в Петербурге превысила 54%, установив рекорд последних 20 лет, сообщил губернатор Александр Беглов.

    «Явка на берегах Невы превысила уровень парламентских выборов 2007 года. Сегодня утром эти результаты подтвердились уже после подсчета 70% голосов», – привела слова губернатора пресс-служба городской администрации, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на выборах в Госдуму по партийным спискам проголосовали более 54% горожан, а по единому округу в Законодательное собрание – 53,5%. Процесс обработки бюллетеней еще продолжается. Окончательные цифры станут известны только после учета всех голосов.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о рекордной явке свыше 59% на выборах в Госдуму.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очень высокой активности избирателей в столице.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку показателем легитимности выборов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»

    Данилин: ЕР получила поддержку более широких слоев населения

    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост поддержки «Единой России» на выборах в Госдуму стал результатом сразу нескольких факторов. Среди них консолидация общества вокруг президента, выполнение прежних обязательств партии и реакция на общественные запросы, в том числе в сфере миграционного законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «Эти выборы в Государственную думу стали первой парламентской кампанией, прошедшей в условиях боевых действий. Это не могло не повлиять на поведение электората», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    По его словам, результаты голосования показали консолидацию граждан вокруг страны и президента, а также стремление поддержать политическую силу, способную защищать государство. На этом фоне эксперт обратил внимание на рост поддержки «Единой России».

    «Улучшение результатов партии власти объясняется несколькими факторами», – пояснил аналитик. Во-первых, свою роль сыграла поддержка президента. Во-вторых, по его словам, фракция удачно сформировала федеральную пятерку кандидатов. В-третьих, весомый вклад в результат ЕР внесла Народная программа, вобравшая в себя около 3 млн предложений граждан.

    «Кроме того, во главе территориальных групп ЕР находятся наиболее популярные политики регионов, в том числе губернаторы. Наконец, фракция правильно подошла к отбору кандидатов по одномандатным избирательным округам», – полагает собеседник.

    Он также напомнил, что в списках кандидатов «Единой России» было больше ветеранов СВО, чем у других партий. «Все это в совокупности обеспечило партии власти феноменальный результат», – подчеркнул Данилин.

    Отдельно аналитик обратил внимание на рекордную для думских кампаний последних десятилетий явку. По его мнению, высокий уровень участия расширил социальную базу поддержки партии. «Учитывая этот фактор, можно утверждать, что ЕР получила поддержку более широких слоев населения, чем ранее. Оправдать столь большой кредит доверия – задача партии», – отметил эксперт.

    При этом, считает Данилин, нынешний результат ЕР нельзя рассматривать отдельно от работы партии в предыдущем созыве. Он напомнил, что в 2021 году «Единая Россия» получила поддержку под обязательства, зафиксированные в Народной программе, и за прошедшие годы значительная часть поставленных задач была реализована. «Выполнение предыдущей повестки стало составной частью нынешнего успеха партии. Особенно это касается социальных льгот и гарантий», – считает он.

    Наконец, эксперт отметил, что «Единая Россия» отреагировала и на новые общественные запросы. В частности, речь идет о миграционном законодательстве, в рамках которого был принят ряд законопроектов. «Не менее важны и инициативы по поддержке ветеранов СВО: все они были разработаны и приняты при участии «Единой России», – резюмировал политолог.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

    В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 95% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    Избирком Белгородской области признал состоявшимися выборы губернатора региона

    Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы депутатов Государственной думы и главы региона состоявшимися и действительными, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

    По его словам, голосование проходило досрочно с 13 по 17 сентября, а основные дни пришлись на период с 18 по 20 сентября, передает РИА «Новости».

    «Большая работа проделана, все избирательные комиссии сдали всю документацию, все 100% протоколов введены в систему ГАС «Выборы»… Выборы на территории Белгородской области признаны действительными и состоявшимися», – сообщил Лазарев на брифинге для журналистов.

    Секретарь избиркома Дмитрий Козлов добавил, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев одержал победу. Он набрал 65,97% голосов избирателей. Итоговая явка составила 63,39%.

    В мае президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В августе глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Лукашенко назвал явку на выборах достойным ответом на попытки расколоть Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результаты парламентских выборов в России четким ответом на попытки внешних сил расколоть общество.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – заявил глава республики, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента канал «Пул первого» в Max.

    Политик также обратил внимание на то, что результаты голосования убедительно доказывают приверженность граждан России курсу президента России Владимира Путина. По его словам, этот курс направлен на стабильное развитие уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на выборах в Государственную думу в 2026 году превысила результаты предыдущих избирательных кампаний и составила 59,32%. По итогам обработки большинства протоколов партия «Единая Россия» получает более 57% голосов.

    В преддверии голосования недружественные страны пытались убедить россиян в бесполезности участия в выборах.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Ковальчук победил на выборах губернатора Брянской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора, заручившись поддержкой более 67% избирателей, сообщили в областной избирательной комиссии.

    После завершения обработки 100% избирательных протоколов Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора Брянской области, набрав 67,54% голосов, передает РИА «Новости».

    Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, получивший поддержку 14,91% избирателей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Руслан Титов с результатом 8,05%.

    За Алексея Тимошкова из партии «Справедливая Россия» проголосовали 4,7% жителей региона. Кандидат от «Новых людей» Александра Казачкова получила 3,73% голосов.

    Напомним, Ковальчук временно исполнял обязанности главы Брянской области с мая 2026 года, сменив на этом посту Александра Богомаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской Народной Республики.

    На новом посту главной целью своей работы руководитель региона назвал безопасность населения.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии столицы, отметив важность традиций, заложенных бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

    Российский лидер направил приветственную телеграмму участникам торжественного мероприятия, посвященного 90-летию со дня рождения бывшего градоначальника Юрия Лужкова. В своем обращении глава государства отметил значительный вклад экс-мэра в развитие столицы.

    «Убежден, что Москва и в дальнейшем будет успешно развиваться, в том числе опираясь на крепкие традиции, заложенные Юрием Михайловичем Лужковым», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, в день 90-летия Юрия Лужкова в Москве открыли памятник бывшему мэру.

    Весной организационный комитет анонсировал масштабную программу празднования юбилея политика.

    В начале сентября Владимир Путин посетил праздничный концерт в честь Дня города.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю успешного завершения выборов депутатов Государственной думы.

    «Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».

    Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.

    В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.

    Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.

    Комментарии (0)
    Главное
    Токаев призвал не превращать русский язык в предмет политизации
    Латвия признала значительное усиление армии России после начала СВО
    Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты в зоне СВО
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    В Эстонии решили выпустить монету в память о «лесных братьях»
    При пожаре в Стерлитамаке погибли три родные сестры