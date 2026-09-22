Главы МИД восьми арабских и исламских стран призвали к миру в Газе

Tекст: Елизавета Шишкова

Министры иностранных дел группы из восьми арабских и исламских стран призвали активизировать усилия для выполнения мирного плана для сектора Газа и прекращения войны, передает РИА «Новости». Встреча была организована египетским дипломатическим ведомством.

«Главы МИД группы восьми арабских и мусульманских стран призвали к реализации всеобъемлющего мирного плана для сектора Газа, направленного на прекращение войны, закрепление режима прекращения огня и обеспечение доставки гуманитарной помощи в анклав», – отметили в министерстве иностранных дел Египта.

Встреча прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати заявил о необходимости беспрепятственной реализации всех положений плана для достижения прочного мира и стабильности. Он подчеркнул важность доставки гуманитарной помощи и начала восстановления анклава.

С октября 2025 года в секторе действует режим прекращения огня, однако армия Израиля продолжает удары по палестинской территории, заявляя, что их целями являются объекты и участники ХАМАС. Гуманитарная ситуация, по оценкам ООН, остается тяжелой из-за масштабных разрушений, перебоев в работе больниц и проблем с обеспечением продовольствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в Египет для обсуждения путей принуждения Израиля к выполнению мирного плана.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска из анклава без полного разоружения группировки.

Эксперты ООН зафиксировали гибель более тысячи палестинцев с момента введения режима прекращения огня.