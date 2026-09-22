Лавров объяснил причину остервенелого «наката» Запада на Русские дома

Лавров счел остервенелым нападение Запада на Русские дома

Tекст: Елизавета Шишкова

«Вот этот вот остервенелый накат на Русские дома, Российские центры науки и культуры. Сейчас вот закрыли один из самых знаменитых центров в Берлине просто потому, что кому-то показалось, что можно ситуацию с нахождением неких обломков представить как падение российского беспилотника, и за это надо Россию наказать – закрыли генеральное консульство в Бонне – самое крупное наше генеральное консульство в Европе – это бывшее здание посольства, когда Бонн еще был столицей Западной Германии», – цитирует министра ТАСС.

Сергей Лавров напомнил, что власти ФРГ закрыли российский культурный центр, который пользовался огромным успехом у граждан Германии. По его словам, подобные действия являются частью борьбы Запада с традиционными ценностями.

Глава МИД России добавил, что отмена культуры отражает факт того, что Россия и страны мирового большинства отстаивают традиционные ценности во всех сферах жизни. Запад же считает это несоответствующим своим либеральным ценностям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии прекратили работу Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.

В ответ Москва закрыла немецкое генконсульство в Петербурге и культурные центры имени Гете.

Для вывоза сотрудников российского представительства в Бонне на немецкую территорию прибыл специальный правительственный борт.