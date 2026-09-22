Исследователи назвали главную опасность использования ИИ в работе

Эксперты Храмов и Беляев призвали проверять результаты нейросетей в работе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Искусственному интеллекту следует поручать лишь те задачи, результаты которых можно проверить самостоятельно, пояснили эксперты «Газете.Ru».

«Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку», – предупредили эксперты.

Специалисты советуют использовать ИИ как второго эксперта, проверяя его аргументацию и логику.

Эксперты рекомендуют давать нейросети роли наставника, оппонента или стажера для объяснения сложных идей или поиска слабых мест в решениях. Они подчеркивают, что ИИ не должен заменять профессиональную практику, так как количество выполненных задач не гарантирует роста квалификации сотрудника.

Ценность специалиста на рынке труда будет зависеть не от умения получать стандартные ответы от ИИ, а от способности находить нестандартные решения и брать на себя ответственность, добавили Храмов и Беляев. Поскольку единого стандарта обучения работе с нейросетями нет, сотрудникам приходится самостоятельно выстраивать эту практику.

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